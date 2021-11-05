«Журналу Московской Патриархии» — 90

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ, ВСПОМИНАЕМ НАШИХ ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ

Многие десятилетия «Журнал Московской Патриархии» был единственным религиозным изданием в Советском Союзе. В этом году исполняется 90 лет со дня выхода первого номера этого уникального издания. О том, как появился официальный печатный орган Русской Православной Церкви, как развивался все эти годы и как живет сегодня, наш рассказ. PDF-версия.

В марте 1930 года будущий Патриарх Московский и всея Руси владыка Сергий (в то время — митрополит Нижегородский, Заместитель Патриаршего Местоблюстителя) обратился к властям с просьбой разрешить издавать небольшой (до одного печатного листа) журнал, где публиковались бы распоряжения священноначалия, церковная хроника и календарь. Такое разрешение было получено, и с 1931 года начал выходить «Журнал Московской Патриархии» — орган Русской Православной Церкви, который издается по сей день, продолжая выполнять функцию официального периодического печатного СМИ.

Первый цикл издания продлился лишь пять лет. Журнал представлял собой скромную тоненькую книжечку с количеством страниц около десятка и выходил всего несколько раз в год. Но и в таком виде журнал выглядел белой вороной среди всего корпуса прессы Страны Советов, власть которой стремилась к тотальной идеологической монополии. Поэтому неудивительно, что в 1935 году журнал вынужден был прекратить свое существование на долгих восемь лет, в течение которых государство не разрешало Церкви заниматься какой бы то ни было издательской деятельностью. Этот запрет был снят лишь во время Великой Отечественной войны. Четвертого сентября 1943 года состоялась историческая встреча Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Иосифа Сталина с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским), митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Симанским) и митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем).

Глава советского правительства высказал одобрение патриотической деятельности духовенства и верующих Православной Церкви в дни Великой Отечественной войны. Во время этой беседы было принято решение о созыве в ближайшее время Собора епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования Священного Синода, а также об учреждении богословских школ для подготовки образованных кадров духовенства и об издании печатного церковного органа.

Уже четыре дня спустя состоялся Собор епископов Русской Православной Церкви, который единодушно избрал митрополита Сергия двенадцатым Патриархом Московским и всея Руси. А еще через четыре дня вышел первый номер возобновленного ежемесячного официального печатного органа Русской Православной Церкви — «Журнала Московской Патриархии».

В то тяжелое время внимание общества было обращено к полям сражений, и публикации призывали к самоотверженному труду, утешали скорбящих, ободряли и воодушевляли защитников родины примерами славного прошлого Русской земли. Священноначалие придавало значение патриотической деятельности Церкви, которая широко освещалась на страницах журнала, поэтому Святейший Патриарх Сергий счел необходимым вновь взять на себя обязанности главного редактора.

Много важных событий происходило тогда в церковной жизни, и все они подробно освещались журналом: возобновление Патриаршества, избрание Патриархов Сергия, а затем Алексия I, открытие Богословского института и Пастырских курсов в Москве, Ленинграде и Одессе, 500-летний юбилей автокефалии Русской Православной Церкви, первые поездки наших церковных делегаций в разные страны.

В течение многих последующих десятилетий «Журнал Московской Патриархии» был единственным церковным периодическим изданием в нашей стране. Этим определяется его значение: он стал не только голосом Русской Православной Церкви, несущим слово евангельского благовестия верующим нашей страны, но и бесценным источником информации о событиях церковной жизни. Разумеется, он не мог и не смог заменить четыре сотни выходивших до революции церковных периодических изданий. Но, несмотря на жесточайшую цензуру и на малый тираж (рядовому верующему достать экземпляр было практически невозможно), он внес существенный вклад в дело подготовки будущих священно- и церковнослужителей, в дело христианского воспитания и просвещения, а также сохранения чистоты нашей веры.

По сути, в течение всего времени своего существования «Журнал Московской Патриархии» был летописью Русской Православной Церкви, за эти годы в нем было опубликовано свыше 20 тысяч статей, из которых около 2 тысяч составляют серьезные богословские работы и примерно столько же — церковные проповеди.

За 90-летнюю историю «Журнал Московской Патриархии» возглавляли восемь главных редакторов. Вспоминая этих достойных пастырей, перелистаем страницы журнальных выпусков и посмотрим, какие отличительные черты были присущи изданию в пору руководства каждого из них.



Митрополит Нижегородский Сергий, Заместитель Патриаршего Местоблюстителя (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси) (1931–1935, 1943–1944)

Святейший Патриарх Сергий (1867–1944) был выдающейся личностью. Нет такой области русской церковной жизни первой половины ХХ века, где он не оставил бы заметного следа. И если бы не бурное и трагическое время, в которое выпало жить двенадцатому русскому Патриарху, он вошел бы в историю Русской Православной Церкви редким примером иерарха-богослова, а затем и богослова-Первосвятителя.

Но не богословские труды стали главной заслугой Патриарха Сергия перед Русской Православной Цер­ковью. Ему пришлось решать совсем иную задачу: обеспечивать само существование Церкви в не виданных еще миром условиях жизни новой России, вожди которой открыто поставили цель окончательного искоренения религии. Патриарх Сергий был одним из тех людей, которые на своих плечах вынесли все испытания эпохи, тяжелой как для России в целом, так и для Русской Православной Церкви в особенности, — эпохи гонений, преследований, ненависти. Более того, ради Церкви, в жертву ей он принес и свое доброе имя, будучи вынужденным для ее блага идти на нелегкие компромиссы с богоборческой атеистической властью.

Первые годы журнал выпускался без обложки, тираж его был три тысячи экземпляров, а объем — от 8 до 14 страниц. В выходных данных журнала Заместитель Патриаршего Мес­тоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) указывался как его издатель, редакторами были П. Остроухов (№ 1–3) и архимандрит (с 29 октября 1933 года — епископ Коломенский) Сергий (Воскресенский) (№ 4–23/24).

Всего в 1930-е годы было напечатано около двухсот статей (включая постановления Синода). Подписанных статей было немного, к ним относятся 20 работ митрополита Сергия (конечно, он также был автором и большинства синодальных постановлений) и 4 работы протоиерея Александра Лебедева (1888–1937), магистра богословия, с 4 октября 1933 года — управляющего делами Патриаршего Синода.

Материалы журнала того времени — это уникальное свидетельство о продолжающейся церковной жизни вопреки всевозможным притеснениям со стороны властей. С богословской точки зрения, по мнению специалистов, особенно интересны статьи самого митрополита Сергия: «Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам» (№ 2–4), «Значение апостольского преемства в инославии» (№ 23–24), «Воскресение Христово в отличие от воскресения Лазаря» (№ 16–17) и другие.

Заслуживают внимания также послания, письма и резолюции митрополита Сергия по поводу различных событий церковной жизни. Определения Священного Синода по каноническим вопросам особенно ярко характеризуют сложную обстановку 1930-х годов, в том числе характерное для тех лет расстройство церковно-­епархиальной жизни, падение дисциплины, понижение уровня богословской подготовки в среде пастырей и архипастырей, зачастую не прошедших академической школы. Именно по этой причине большое место в синодальных определениях отводилось тщательному объяснению принимаемых решений, отчего некоторые определения превращались в настоящие богословские экскурсы, например определение «О мироварении» (о дне освящения св. Мира) от 29 марта 1932 года (№ 9–10).



Из статьи митрополита Николая «Разрушение и смерть»

<…> В Гжатске мы побывали на месте, где стояла взорванная немцами в день ухода церковь, в которой до последних дней при немецкой оккупации совершалось богослужение. Куски искромсанной взрывом церковной утвари разбросаны по всей ограде, застряли в ветвях берез, окружавших храм, и верующие с благоговением собирают их, складывая на земле, и извлекают их из-под груды обломков, оставшихся от прекрасного и благоустроенного храма. Здесь, на развалинах этой церкви, сразу после прихода Красной Армии, верующие, как они рассказали нам, со слезами молились за благодарственным молебном, радуясь своему освобождению. <…>

(ЖМП № 2, 1943 г.)



Патриарх Алексий I (1944–1946)

Святейший Патриарх Алексий I (1877–1970) родился в благочестивой дворянской семье, получил хорошее образование — и светское (юридический факультет Московского университета), и духовное (Московская духовная академия). Уже в 1913 году он принял епископскую хиротонию. Но затем более полувека ему пришлось служить Церкви в условиях невиданных гонений на веру со стороны богоборческой власти — не уклоняясь от своего долга, оставаясь верным пастырем христианского стада. Будучи митрополитом Ленинградским, он вместе со своей паствой пережил все 900 дней блокады во время Великой Отечественной войны.

С 1943 года гонения на веру стали ослабевать: была снова открыта Троице-Сергиева лавра, ряд духовных учебных заведений, восстанавливались разрушенные войной храмы, возобновлялось церковное издательское дело. Но гонения сталинские вскоре сменились гонениями хрущевскими, и Первосвятителю вновь пришлось защищать Православие. Святейший Владыка занимал Московский Патриарший престол более 25 лет — дольше всех в истории Русской Церкви. И цель, которой Предстоятель отдавал все силы, всегда была одна: сохранить Церковь в условиях тоталитарного атеистического режима.

Собор 1945 года принял Положение об управлении Русской Православной Церкви. Во 2-м разделе этого Положения, где речь идет о Священном Синоде, было сказано: «Для заведывания отдельными отраслями управления Патриархии при Священном Синоде могут быть организованы особые отделы (учебный, издательский, хозяйственный и другие)». В то время и был создан Синодальный Издательский отдел, в обязанности которого входила подготовка и выпуск изданий, необходимых для полнокровной церковной жизни: Священного Писания, богослужебной литературы, пособий для церковно- и священнослужителей и многого другого. Таким образом, активная издательская деятельность Московской Патриархии в годы Великой Отечественной войны получила каноническую санкцию Поместного Собора, и именно с этого момента история ЖМП неотделима от Издательского отдела (ныне — Издательства) Московской Патриархии.

Первым председателем Издательского отдела был Святейший Патриарх Алексий I, который с момента кончины Патриарха Сергия и до конца 1946 года возглавлял также и «Журнал Московской Патриархии».

Сотрудники

Протоиерей Александр Смирнов (1888–1950) — настоятель храма святителя Николая в Кузнецах, первый ответственный секретарь ЖМП (1943–1949), затем ректор Московской духовной академии.



Из статьи протоиерея Феопемпта Комиссарова «ПОБЕДА!»

В этом, 1945 г., в Светлые дни Пасхи христианской получена радостная весть о Победе на фронтах.

Две Победы…

Победа Христа над смертию: «Смертию смерть поправ» и победа оружия миролюбивых народов над врагом мира.<…>

Победа Царства не от мира сего (Иоан. 18, 36) и Победа земных царств мира сего, — но обе Победы — победы жизни и созидания над смертию и разрушением.

Случайны ли они? Только ли одно время сблизило и сроднило их? Только ли внешняя лучезарность конечных благих целей их влечет к себе одновременно сердца христиан и сердца патриотов Родины?

Из евангельских повествований мы знаем, что Воскресению Христа предшествовали Голгофа, величайшие мучения и страдания, крестное распятие и смерть.

А что было, как не «Голгофа» нашей дорогой Родины, когда враг дошел до Волги и Кавказа, когда родная земля наша обильно полилась кровью замученных отцов наших, жен, матерей и детей, когда сплошной кошмар насилия звериной поступью шагал по городам и весям нашим, все подвергая огню, разрушению и смерти! Это ли было не распятие врагом нашего Отечества!

(ЖМП № 6, 1945 г.)



Митрополит Николай (Ярушевич) (1947–1960)

Митрополит Николай (Ярушевич; 1892–1961) окончил Санкт-Петер­бургскую духовную академию в 1914 году со степенью кандидата богословия, в 1917 году ему была присуждена степень магистра богословия. Рукоположен во епископа в 1922 году. С 1941 года — митрополит Киевский и Галицкий, с 1944-го — митрополит Крутицкий, с 1947 года — Крутицкий и Коломенский.

В апреле 1946 года был назначен председателем вновь созданного Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) при Священном Синоде, в 1947 году по совместительству — председателем Издательского отдела. За совокупность богословских трудов в 1949 году получил ученую степень доктора богословия. Возглавил миротворческое движение Русской Православной Церкви, видя в нем средство укрепления международного авторитета Церкви и фактор, выводивший ее в 1950-х годах из внутренней и внешней изоляции. Открыто защищал Церковь во время хрущевских гонений, за что пострадал — был снят со всех своих должностей и уволен на покой.

При митрополите Николае «Журнал Московской Патриархии» окончательно обрел свое лицо: сложились устойчивая тематика, структура, система рубрик и подрубрик. Постоянным направлением деятельности Издательского отдела в годы холодной войны было издание статей и книг «в защиту мира». Было очевидным стремление советского государства использовать Церковь в своей внешней политике, однако и Церковь использовала участие в миротворческой деятельности для выхода из внутренней и внешней изоляции и как определенную защиту от новых гонений. На эту тему публиковалось множество статей в ЖМП.

Сотрудники

Л. Н. Парийский (1892–1972) — ответственный секретарь ЖМП в 1949–1950 годах, затем сотрудник Ленинградской духовной академии: инспектор, доцент и профессор; магистр богословия.

Е. А. Карманов (1927–1998) — сотрудник ЖМП с 1955 года, ответственный секретарь ЖМП в 1963–1981 годах; в 1982–1993 годах сотрудник ОВЦС, редактор «Информационного бюллетеня ОВЦС» и журнала «Церковь и время».

А. И. Георгиевский (1904–1984) — профессор Московской духовной академии, ответственный секретарь ЖМП в 1949–1950 годах.

П. В. Уржумцев (1925–2013) — сотрудник ЖМП с 1955 года, прошел путь от стажера до заместителя главного редактора Издательства Мос­ковской Патриархии; будучи уже на пенсии, продолжал участвовать в подготовке Православного церковного календаря, последние свои пометки передав за две недели до кончины.

Анатолий Васильевич Ведерников (1901–1992) — в 1944–1948 годах инспектор и доцент МДА, затем сотрудник Издательского отдела МП; ответственный секретарь ЖМП в 1954–1962 годах.



Из статьи священника И. Котляревского «О внутреннем подвиге пастыря»

<…> Пастырь должен постоянно памятовать, что его служение особенное, совершенно выходящее из ряда обычных человеческих занятий. Он должен помнить, что на него устремлены очи всех его пасомых, ищущих увидеть в нем добрый ободряющий пример христианской жизни. Благоговейное чувство, контролирующее все поведение пастыря, есть дар Божий. Дается он тем, кто постоянно бодрствует над собою и этим внутренним трудом делает себя достойным дарования.

Но если не следить за собою, особенно в самом начале пастырского служения, то небрежность и порождающее ее бесстрашие входят в привычку и тогда очень трудно врачуются. В высшей степени огорчительно видеть, когда священнослужители позволяют себе неблагоговейное отношение к своим обязанностям — громкие разговоры в алтаре, небрежную поспешность и невнятность в исполнении треб, а при совершении богослужений — рассеянные взгляды и прочее бесчиние, свидетельствующее о непочтении к высокому делу своего служения.

Не по любви поступают и те пастыри, которые глубоко огорчают верующих искажением и внешнего благообразия своего, когда без всякой уважительной надобности стригут по-светски волосы и бреют бороду. Православные веками привыкли видеть своих пастырей, подобящихся и по внешности благолепию Христову. Своим особым внешним видом и особой одеждой пастыри исповедают свою сердечную веру в свое особое, чрезвычайное служение.

Краткая, но всеобъемлющая программа пастырской деятельности начертана на обороте наперсного иерейского креста: «Образ буди верным…» <…>

(ЖМП № 9, 1954 г.)



Митрополит Никодим (Ротов) (1960–1963)

Митрополит Никодим (Ротов; 1929–1978) принял монашеский постриг в 18 лет, в 20 лет стал иеромонахом, в 28 лет — архимандритом и начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, в 31 год — епископом Подольским и председателем ОВЦС (заочно окончил ЛДС и ЛДА); еще через три года он уже митрополит Ленинградский и Ладожский.

С именем владыки Никодима связаны такие важнейшие деяния Русской Церкви в области международной деятельности, как ее вступление во Всемирный совет церквей, дарование Православной Церкви в Америке автокефалии, а Японской Православной Церкви — автономии.

Сменив митрополита Николая (Ярушевича) на посту главного посредника между Церковью и государством, владыка Никодим продолжил курс на поддержку внешней политики советского государства, однако участие Церкви в такого рода деятельности искусно использовал для ее защиты от новых гонений. Так, он сумел доказать властям, что для поддержания международного престижа Русской Православной Церкви ей нужны духовные школы (ранее планировалось их закрытие), а также молодые, грамотные епископы (прежде было указание не рукополагать новых епископов).

Высокопреосвященный Никодим был человеком больших знаний во всех сферах религиозной мысли. Любовь митрополита к богослужению проявлялась в церковном гимнотворчестве, которым он постоянно занимался, несмотря на всю свою занятость (им были составлены служба святому Иоанну Русскому, святой Тавифе, святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, Собору Ярославских святых и др.).



Песнь 4 Канона святой праведной Тавифе Иоппийской из текста службы святой, написанной митрополитом Никодимом

Ирмо`с: Сей Бо`г на`ш от Де´вы вопло`щься и естество` обожи`в, его`же воспева`юще, вопие´м: сла`ва си`ле Твое´й, Го`споди.

Зна`мение всеми`рнаго воскресе´ния в де´нь о`ный ны`не зри`м в Иоппи`и, апо`стол повелева`ет, и ме´ртвая па`ки обрета`ет жи`знь, назида`ющи все´х в доброде´тели, к не´йже, припа`дающе, воззове´м: Тави`фо блаже´нная, моли` спасти`ся все´м на`м.

Си`лою Воскре´сшаго Спа`са, Петро`вым гла`сом возбуди`лася еси` от сна` сме´ртнаго, да па`ки поживе´ши в пра`вде по за`поведи Милосе´рднаго Спа`са, его`же моли`, Тави`фо блаже´нная, спасти`ся все´м на`м.

Та`инство сме´ртное то`кмо косну`ся тебе´, Тави`фо блаже´нная, повеле´ бо Спа`с глаго`лом ученика` воскре´снути тебе´ от ме´ртвых, да зна`ют вси` земноро`днии, я`ко вхо`ды и исхо`ды жи`зни на`шея в десни`це Вседержи`теля, Его`же моли` спасти`ся все´м на`м.

Богоро`дичен: Арха`нгел Гаврии`л благовести` тебе´, Де´во, вопия`ше, я`ко низложи` Сы`н Тво`й сме´рть и воскре´се боголе´пно, подая` избавле´ние лю́дем Свои`м, вопию́щим к Тебе´ усе´рдно: Влады`чице, упова`ние на`ше, моли` спасти`ся все´м на`м.

(ЖМП № 2, 1963 г.)



Митрополит Питирим (Нечаев) (1963–1994)

Четырнадцатого мая 1963 года было удовлетворено прошение митрополита Никодима об освобождении от должности председателя Издательского отдела ввиду большого объема работы в ОВЦС. Отдел возглавил инспектор Московских духовных академии и семинарии, занимавший со 2 января 1962 года также должность ответственного редактора «Журнала Московской Патриархии», архимандрит Питирим (Нечаев; впоследствии митрополит Волоколамский и Юрьевский).

Основным делом жизни митрополита Питирима (1926–2003) стало более чем тридцатилетнее руководство Издательским отделом Московского Патриархата, который при владыке Питириме поднялся на небывалый уровень. Но помимо издательского дела, к которому призвало архиерея священноначалие, владыка запомнился всем и как Пастырь с большой буквы, поскольку окормлял и сотрудников синодального учреждения, воспитав из них ряд священнослужителей, в том числе и архиереев, и прихожан храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, его кафедрального храма, и иноков Иосифо-Волоцкого монастыря, также находившегося под его управлением, и многих представителей творческой интеллигенции, и студентов как церковного (Московская духовная академия), так и светского (Московский государственный университет путей сообщения) учебных заведений. Наконец, владыка Питирим был среди тех деятелей, которые стояли у истоков возрождения церковного окормления Вооруженных сил и духовно-патриотической работы с молодежью.

Митрополит Питирим принимал участие в многочисленных межхристианских и межрелигиозных встречах и всегда с честью и достоинством представлял на них Русскую Православную Церковь. Но какие бы административные поручения ни исполнял владыка, он всегда считал своим главным долгом предстояние пред престолом Божиим — совершение богослужений. Кроме того, митрополит Питирим запомнился людям и как общественный деятель в новую эпоху России, когда Церковь обрела свое положение в обществе.

Служение епископа Питирима в должности председателя Издательского отдела начиналось в сложный период новых гонений на Церковь, осуществлявшихся по указанию Хрущева, обещавшего показать по телевидению в качестве музейного экспоната «последнего советского ­попа». И хотя в 1964 году период неприкрытых притеснений закончился, но и при новом руководстве положение Церкви оставалось непростым.

Тем не менее и в этих трудных условиях владыка Питирим смог сделать очень многое. Прежде всего, он сформировал большой и высокопрофессиональный коллектив, который в течение ряда лет выполнял огромную работу по обеспечению Церкви книгами Священного Писания, богослужебной литературой и православным церковным календарем. Среди его сотрудников — богословы, выпускники, а также учащиеся духовных школ, стажировавшиеся в отделе и занимавшиеся редактированием и корректурой, технической подготовкой изданий, репортажами, фото- и киносъемкой, обеспечением звукозаписи и синхронного перевода, устройством фотовыставок. Многие сотрудники отдела принимали священный сан и продолжали трудиться на поприще издательского дела.

Материалы «Журнала Московской Патриархии» публиковались также в таких церковных журналах, как «Православний вiсник» в Киеве (на укр. яз.), «Голос Православия» в Берлине (на нем. яз.), «Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата» в Париже (на рус. и франц. яз.), «Единая Церковь» в Нью-Йорке (на англ. яз.), «Православный канадский вестник» в Эдмонтоне (на англ. яз.), «Церковная хроника» («Эдьхази кроника») в Будапеште (на венг. яз.).

Одним из важнейших деяний владыки Питирима стало строительство нового трехэтажного здания для Издательского отдела на Погодинской улице, освященного Патриархом Пименом 22 сентября 1981 года. Отдел вступил в новый этап своего церковного служения. Ну а с церковным освобождением и с распадом Советского Союза, когда православные книгоиздательство и журналистика испытали поистине бум, перед «Журналом Московской Патриархии» встали новые сложные задачи. Ему предстояло, перестав быть монопольным церковным журналом, стать по-настоящему интересным корпоративным (в лучше смысле этого слова) изданием и сохранить при этом свой официальный статус.

Сотрудники

Архимандрит Иннокентий (Просвирнин; † 1994) — зам. главного редактора отдела в 1977–1989 годах, выдающийся исследователь и публикатор памятников православной письменности, историо­г­раф и архивист. Был инициатором издания 10-томной «Иллюстрированной Русской Библии». Возглавлял работу группы ученых-архивистов над многотомной серией под общим названием «История Русской Православной Церкви в документах региональных архивов России» (аннотированный справочник-указатель).

Епископ Феофилакт (Моисеев) — с 1975 по 1990 год сотрудник Издательского отдела; редактор отдела «Проповедь», «Богословского отдела», заведующий отделом «Церковная жизнь»; участник издания круга Миней (т. 1–12), других серийных и непериодических изданий; в 2002 году хиротонисан во епископа Брянского и Севского; ныне епископ Мытищинский, викарий Московской епархии.

В. П. Овсянников (1940–2016) — ответственный секретарь ЖМП в 1981–1985 годах.

Епископ Николай (Погребняк) — с 1975 года работал в редакции ЖМП, с 1981 по 1990 год в должности заведующего справочно-библиографическим отделом.

К. М. Комаров (1928–2010) — профессор МДА, ответственный секретарь ЖМП в 1986–1992 годах, где им было опубликовано более пятидесяти статей и заметок.

Игумен Андроник (Трубачев; 1952–2021) — доцент МДА; в 1976–1990 годах работал редактором отделов ЖМП («Проповедь», «Богословский отдел»), редактором издания томов 2 и 3 «Настольной книги священнослужителя» (Месяцеслов); в 1978–1983 годах редактор, а в 1983–1990 годах руководитель издания «Минея. Сентябрь — август»; в 1990–1993 годах наместник ставропигиального Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

А. С. Буевский (1920–2009) — ответственный секретарь ОВЦС, контрольный редактор ЖМП в 1954–2000 годах.

Алла Георгиевна Чулюкина (род. в 1940) — зав. редакцией ЖМП в 1985–1994 годах.

Протоиерей Николай Иванов (1904–1990) — преподаватель Саратовской духовной семинарии, литературный редактор ЖМП с 1956 года; опубликовал в журнале свыше восьми десятков материалов.

В. А. Никитин (1947–2017) — в 1977–1992 годах редактор ЖМП (с 1991 года — заведующий отделом «Вера и знание»).

Протоиерей Игорь Бондарев (1938–2018) — сотрудник Издательского отдела с 1981 года, зам. главного редактора в 1989–1994 годах.

Митрополит Антоний (Мельников; 1924–1986) — председатель редколлегии «Богословских трудов» в 1967–1986 годах, под его руководством вышли сборники № 4–27.

Из статьи Б. Колымагина «Перенесение мощей преподобного Серафима в Москву»

Многими, часто далеко не радостными, событиями отмечен 1991 год. Но для православного сознания он навсегда останется годом чудесного второго обретения многоцелебных святых мощей преподобного Серафима Саровского. <…>

В день памяти блаженной Ксении Петербургской Святейший Патриарх Алексий в сослужении иерархов и духовенства совершил Божественную литургию в храме на Смоленском кладбище. <…>

В девять часов вечера того же дня Святейший Патриарх Алексий в сослужении иерархов и духовенства совершил молебен в Троицком соборе Александро-Невской Лавры перед мощами преподобного Серафима Саровского. Народу в этот раз собралось несколько тысяч. <…> Начался крестный ход к Московскому вокзалу. <…> Впереди процессии — кресты и хоругви, клирики в праздничных облачениях, за ними — икона угодника Божия, следом — архиереи, несущие металлическую раку с мощами. За ракой, опираясь на посох, шествовал и Святейший Патриарх, окруженный иподиаконами. А дальше — бесконечной вереницей богомольцы со свечами. Когда вышли на Невский, — движение по нему было перекрыто — раздалось слаженное молитвенное пение: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!» Море огней освещало проспект от Лавры до Московского вокзала. И снова слышалось всеобщее пение: «Спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобный отче наш…» <…> Раку установили в специальном вагоне на стол, с четырех сторон которого стояли подсвечники с зажжен­ными свечами. Поезд тронулся, и одновременно Святейший Патриарх Алексий начал молебен с акафистом перед святыми мощами.<…> Всю ночь читались молитвы у раки, а поезд с драгоценной святыней через зимнюю ночь на большой скорости приближался к Москве. Вот уже проехали Химки, и радио объявило: «Поезд “Красная стрела” с мощами преподобного Серафима прибывает в столицу».

(ЖМП № 5, 1991)



Митрополит Тихон (Емельянов) (1995–2000)

Владыка Тихон родился в 1948 году в Воронеже. Отслужив в армии, в 1974 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1981 году закончил Московскую духовную академию, в 1984 году окончил аспирантуру при МДА. В 1976 году зачислен в штат Издательского отдела Московской Патриархии, в 1978 году назначен заведующим отделом «Церковная жизнь» редакции ЖМП, в 1983 году — первым заместителем главного редактора Издательского отдела.

В 1981 году принял монашеский постриг и рукоположен во иеромонаха, в 1984 году возведен в сан архимандрита. В 1987 году назначен наместником Московского Данилова монастыря, который был возрожден к тысячелетию Крещения Руси и стал центром празднования юбилея.

В 1990 году архимандрит Тихон рукоположен во епископа Новосибирского и Барнаульского. В 1995–2000 годах владыка — председатель Издательского совета Московского Пат­риархата и руководитель главного издательства Русской Православной Церкви. Двадцать пятого февраля 2000 года возведен в сан архиепископа. С 2001 года вновь управляющий Новосибирской епархией, с 2012 года — глава Новосибирской митрополии. Восьмого января 2012 года возведен в сан митрополита. Двадцать восьмого декабря 2018 года назначен Преосвященным Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии, с освобождением от управления Новосибирской епархией.

Деятельность владыки Тихона составила особую эпоху в истории Издательства, так как пришлась на время широкого внедрения в издательский процесс новых компьютерных технологий. Преосвященный Тихон начал с преодоления ряда накопившихся в условиях перестройки негативных моментов в работе Издательства, в частности, отставания в сроках выхода главного церковного журнала. Так, за семь месяцев 1995 года вышел только один № 5, при этом сохранялась задолженность по двум номерам 1994 года. Но хуже того, из издательства ушли или были уволены почти все прежние ведущие сотрудники. По этой причине новому руководителю пришлось начинать с восстановления работоспособного коллектива. Удалось вернуть ряд сотрудников, которые в течение многих лет работали на Погодинской улице. Это позволило сохранить прежние традиции Издательства, хотя пришло множество новичков. К 1997 году журнальная редакция была возрождена.

Но, конечно, прежде всего необходимо было в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность перед подписчиками ЖМП. Она была устранена в течение 1995 — первой половины 1996 года, и начиная с № 6 за этот год все последующие номера выходили в конце соответствующего месяца. Тираж составлял в это время 10 тысяч экземпляров (к такому падению тиража, в прежние времена доходившему до 30 тысяч, привела экономическая разруха в стране), из которых распространять удавалось только 1,5 тысячи экземпляров. И все же издательство, ежемесячно терпя значительные убытки, не сокращало тираж, надеясь на восстановление читательской ауди­тории. Однако уже в 1996 году тираж упал до рекордно низкого уровня в три тысячи экземпляров, при котором дальнейший выпуск становился нерентабельным. Не помогло и решение Архиерейского Собора 1997 года о восстановлении обязательной повсеместной подписки на ЖМП среди духовенства (Определение «Об отдельных вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Церкви», п. 24). Некоторый всплеск подписки среди московских ­священников ­происходил только после епархиальных собраний, на которых Святейший Патриарх предупреждал священно­служителей, что контроль за ней будет усилен.

В то время в стране происходил общий переход издательского процесса с наборного на компьютерный; благодаря усилиям владыки Тихона в издательстве также произошла окончательная компьютеризация редакционного процесса, был обновлен и увеличен компьютерный парк, особое внимание при этом обращалось на совершенствование оборудования для цветной полиграфии и на состыковку издательского и типографского процессов. В результате существенно изменилось художественное оформление ЖМП: фотоиллюстрации стали цветными, а их количество значительно увеличилось.

В течение долгих лет Церковь страдала от государственного монополизма в области печати и мечтала о своей типографии. Наконец в условиях перестройки она появилась на Художественно-производственном предприятии «Софрино», и издательство переключилось на работу с дружественной типографией. К сожалению, продолжалось это недолго: высокие софринские расценки, а также постоянные задержки в изготовлении тиражей побудили издательство вернуться к Чеховскому полиграфкомбинату (с № 8 за 1997 год), сотрудничество с которым началось еще при митрополите Питириме.

В качестве приложения к ЖМП с 1998 года Издательство начало выпускать информационно-просветительский журнал «Прозрение», посвященный деятельности новых религиозных движений и их последователей (выходил до 2002 года дважды в год и пользовался большим успехом во многих епархиях нашей Церкви).

Сотрудники

Е. С. Полищук (род. 1941 г.) — зам. главного редактора Издательского отдела с 1995 года, ответственный секретарь ЖМП в 1995–1996 годах, автор свыше полусотни материалов; ответственный секретарь и редактор сборника «Богословские труды» с 2003 года (№ 38).

М. В. Жилкина — ответственный секретарь ЖМП в 1996–2009 годах, опубликовала около 40 статей и заметок.

Н. П. Кочкина (1950–1998) — зав. календарным отделом в 1995–1998 годах.



Из статьи доктора богословия Алексея Осипова «Задачи духовного образования»

<…> В древности на Руси не было специальных учебных заведений, не было учебных программ и дисциплин. <…> Центрами образования и в этом смысле центрами культуры являлись в первую очередь монастыри и храмы, также немалую роль играли в этом отношении великокняжеские и княжеские дома, где содержались крупные по тем временам библиотеки.Существо же и цель древнерусского образования можно определить исходя из этимологии самого этого слова «образование», корнем которого является слово «образ». Для сознания наших предков, по-видимому, не было вопроса: о чем идет речь, какой именно «образ» имеется в виду. Приняв христианство, т. е. увидев и пережив всю его духовную красоту и усвоив его нравственные ценности, самосознание нашего народа стало руководствоваться им во всех областях жизни. Альфой и омегой всей древнерусской культуры стала заповедь Спасителя: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Поэтому и цель образования носила исключительно религиозный характер, виделась она в первую очередь в восстановлении в человеке утраченного в грехопадении образа Божия. <…>

(ЖМП № 3, 1998 г.)



Протоиерей Владимир Силовьев (2001–2017)

В 2000 году скончался епископ Новосибирский и Бердский Сергий, и Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 2000 года назначил на эту кафедру архиепископа Бронницкого Тихона, выразив ему благодарность за труды, понесенные на посту главного редактора Издательства Московской Патриархии и председателя Издательского совета Московского Патриархата. Главным редактором Издательства Московской Патриархии и председателем Издательского совета был назначен настоятель московского храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове протоиерей Владимир Силовьев.

Протоиерей Владимир Силовьев родился 27 ноября 1955 года в г. Карабанове Александровского района Владимирской области в православной семье. В 1972 году окончил среднюю школу, в 1974-м — медицинское училище № 13 в Москве. С 1974 по 1976 год служил в рядах Советской армии. С 1976 по 1979 год учился в Московском медицинском институте имени Семашко. С 1979 года обучался в московских духовных школах. Окончил Московскую духовную академию в 1985 году со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Святой благоверный князь Даниил Московский и созданный им Данилов монастырь». В том же году рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил в московских храмах: в Богородском Преображенском, святого мученика Иоанна Воина на Якиманке, Скорбященском на Калитниковском кладбище. Посещал вольнослушателем лекции на искусствоведческом отделении Московского государственного университета.

В июле 1989 года назначен настоятелем вновь открытого храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. В 1990 году возведен в сан протоиерея. С 1995 по 1998 год — член епархиального совета города Москвы, с 1998 года — председатель Искусствоведческой комиссии при епархиальном совете города Москвы, с 2015 года также секретарь Общецерковной комиссии по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

За годы служения отца Владимира на этом посту главная издательская структура Русской Православной Церкви добилась новых впечатляющих успехов. Значительно вырос общий тираж издаваемых книг, расширен их ассортимент. Улучшено оформление «Журнала Московской Патриархии», увеличен его тираж, запущен самостоятельный веб-сайт издания и его странички в соцсетях.

В 2011 году ЖМП отметил свое 80-летие. Двадцать третьего декабря 2011 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с юбилеем и во внимание к трудам и в связи с юбилеем издания вручил высокие церковные награды его сотрудникам.



Из статьи «Монастырь на Крови»

(Фрагмент интервью с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме игуменом Феодосием (Гажу)

Однажды я спросил нашего владыку, как спасаться, если нет уединения, удаления от мира. Мудрый владыка ответил, что надо своей жизнью проповедовать и терпеть до конца все скорби и все, что происходит. Наше дело — не искать особого подвижничества, а идти тем путем, который Господь нам открывает. Государь и государыня учили своих детей с малых лет всегда трудиться, слушаться, читать Евангелие, молиться вместе, дружно жить. Когда люди приезжают в обитель и видят, что в ней что-то строится, созидается, меняется к лучшему, они получают определенный импульс для себя. Наша задача, конечно же, в первую очередь самим научиться молиться, воздерживаться от всякого зла и правильно относиться друг к другу, чтобы быть как единая семья — такая, как Господь говорит: да будете все воедино, так как мы воедино в Троице. Я думаю, что если мы не будем сразу искать высших подвигов, отходить от людей, а будем нести свой крест, как Господь нас направляет, — жить по совести, делать всем добро, молиться Богу от всей души, — то и будет совершаться наше приближение к Господу. Сейчас, наверное, не время бежать в пустыню от людей, как это делали первые монахи. Сейчас пустыня и так вокруг нас. <…>

(ЖМП № 10, 2010 г.)



Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (с 2017)

Святослав Владимирович Погребняк родился 15 мая 1950 года в Москве в потомственной семье врача. В 1971–1973 годах работал в Государственной Третьяковской галерее. В 1973 году поступил в Московский полиграфический институт (факультет редактирования печатных изданий), который закончил в 1978 году по специальности «Книговедение». В 1974–1981 годах работал в Московском доме книги в должности заведующего отделом общественно-­политической литературы. С 1975 года работал в редакции «Журнала Московской Патриархии» под руководством архимандрита Иннокентия (Просвирнина). В июле 1981 года перешел на постоянную работу в редакцию «Журнала Московской Патриархии», где до 1990 года работал в должности заведующего справочно-библиографическим отделом (библиотекой). В 1989 году закончил Московскую духовную семинарию (экстернат). В 1990 году архи­епископом Можайским Григорием рукоположен в сан диакона и в том же году во пресвитера к храму Святой Троицы г. Люберцы Московской епархии. Двадцать седьмого августа 1990 года им же рукоположен в сан ­иерея. До 1992 года служил в Троицком храме г. Люберцы. С 1997 года — член редакционной коллегии журнала «Московские епархиальные ведомости», с 1998 года — благочинный церквей Балашихинского округа Московской областной епархии. В 1998–2004 годах — секретарь комиссии по издательской деятельности Мос­ковской епархии. Двадцать восьмого сентября 2011 года пострижен в монашество с именем Николай в честь святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 года (журнал № 114) избран епископом Балашихинским, викарием Московской областной епархии. В октябре 2017 года распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла назначен на должность главного редактора Издательства Московской Патриархии и главного редактора «Журнала Московской Патриархии». Решением Священного Синода от 13 апреля 2021 года (журнал № 4) определено быть Преосвященным Балашихинским и Орехово-Зуевским с сохранением должности главного редактора Издательства Московской Патриархии.

Большое количество церковных СМИ, электронных и бумажных, на страницах которых сегодня появляются материалы о самых разных сторонах церковной жизни, во многом определяют более точный вектор развития «Журнала Московской Патриархии». Магистральным направлением работы редакции будет тематика, связанная с пастырским служением в Церкви.

Подписчики журнала — в первую очередь священнослужители. И именно к ним будут обращены наши материалы. И впредь редакция будет стараться уделять много внимания приходской жизни и пастырской практике, анализируя удачный опыт различных церковных социальных проектов и общинных инициатив в епархиях. В планах на ближайшее время — открытие новых рубрик «Пастырская практика» и «Приходская жизнь». К запуску готовится и новый интернет-ресурс «Журнала Московской Патриархии», меняется подход редакции к присутствию в социальных сетях.

Отставать от современных требований журналистики — это значит стоять на месте, и мы это прекрасно понимаем. Редакция стремится выпускать журнал, не только соответствующий сегодняшним вызовам времени, но и информативно насыщенный, выбирая для разговора самые актуальные темы церковной жизни, а значит — самые востребованные и интересные для читателя.



Интервью «Священник в больнице: дети — это настоящие маленькие борцы

(Фрагмент беседы корреспондента журнала, священника Евгения Мурзина, со священником Александром Калинским, много лет служившим в храме во имя великомученика и целителя Пантелеимона в Кёльне, где он нес духовное попечение над пациентами местной клиники)

Недалеко от храма есть больница, где лежат особо опасные психически больные люди. Туда проходишь, как в тюрьму, даже просят крест снять, потому что он может быть использован как оружие. Я туда не рвался. Мне просто позвонили и сказали, что там лежит русскоговорящий пациент, который хотел бы пообщаться с русским священником. Раньше я никогда не общался с такого рода людьми: человек доверяет только мне, считает, что он сидит в плену у зомби-мертвецов, и просит помочь. Как? В семинарии этому не учат. Я обратился к психиатру, который ходил к нам в храм, меня проконсультировали. Господь посылает проблему, но Он же и подсказывает решение. Каждое общение — это новый опыт.

Как-то ко мне на исповедь пришла женщина, у которой обнаружили рак. Она сама оказалась врачом. Мы продолжили общаться, я узнал очень много о том, чего ждут от окружающих тяжелобольные люди. Когда она выздоровела, я спросил, правильно ли я себя вел с ней? И она сказала: «Да, вы вели себя правильно». Я обрадовался. И потом еще раз специально спросил, чтобы уяснить для себя, как надо вести себя с человеком, которому плохо, которому, например, проводят химиотерапию. Она ответила: «Такого человека надо просто пожалеть». Самая грубая ошибка, когда больному говорят: «Возьми себя в руки!» и прочее. Человек страдает и нуждается в сочувствии. А его пытаются подбодрить. Я всё это узнал, только разговаривая с врачом, которая всё это пережила сама. То есть знания появляются по ходу погружения в ситуацию. И хорошо, что есть люди, с которыми можно посоветоваться. Нельзя сказать, что когда я стал служить в храме, то мечтал о таком послушании. Но опытные священники говорят, что пастырь должен делать всё, что посылает Господь. <…>

(ЖМП № 4, 2018 г.)





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