В единстве с Русской Православной Церковью

Двадцать девятого декабря 2021 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви был образован Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Главной причиной такого решения стало вступление Патриарха Александрийского Феодора в общение с раскольниками. В ноябре 2019 года он объявил о признании украинской раскольнической группировки, начал поминать ее руководителя в качестве Предстоятеля автокефальной Церкви и даже сослужил ему за Божественной литургией. Решение Русской Церкви основывалось также на многочисленных обращениях православного духовенства африканских стран в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под его Первосвятительский омофор. Образовав Патриарший экзархат Африки, Московский Патриархат предоставил каноническую защиту тем африканским клирикам, которые не захотели быть соучастниками беззаконной легализации раскола. После принятия исторического решения об образовании Патриаршего экзархата Африки по благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида на континент были направлены первые миссионерские группы. PDF-версия.

Первый архипастырский визит в Уганду

В мае этого года состоялся первый архипастырский визит Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида в Республику Уганда. В поездке принял участие секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан (Игумнов).

Девятнадцатого мая митрополит Леонид встретился с Президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени.

Далее состоялись встречи митрополита Леонида:

■ с главой одной из влиятельных фракций Парламента Уганды, представители которой заявили о своей поддержке Патриаршему экзархату Африки Русской Православной Церкви и готовности к сотрудничеству;

■ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Уганда Владленом Станиславовичем Семиволосом;

■ с руководством Межрелигиозного совета Уганды.

Последняя состоялась по личному поручению Президента Мусевени и пожеланию генерального секретаря совета Джошуа Китакуле. Во встрече приняли участие члены совета, представляющие Католическую Церковь, Англиканскую Церковь и ислам — наиболее многочисленные религиозные организации Уганды. Межрелигиозный совет Уганды в их лице приветствовал появление Русской Православной Церкви на континенте, засвидетельствовав свою поддержку деятельности Экзархата.

Двадцатого мая владыка Леонид встретился с местным духовенством, перешедшим в Патриарший экзархат Африки. На сегодня это 14 священнослужителей из разных частей страны. Клирикам были переданы антиминсы, евхаристические наборы, кадила, напрестольные и иерейские кресты, иконы и нательные крестики для верующих, а также необходимые финансовые средства на аренду помещений для богослужений и на оплату школьных расходов для детей духовенства. Присутствующие обсудили ряд текущих вопросов, в том числе обучение в российских семинариях кандидатов на рукоположение из числа членов общин Экзархата и поступление на послушание в женский монастырь в России желающей принять постриг прихожанки.

Танзания

В ходе поездки протоиерей Андрей Новиков совместно с духовенством Патриаршего экзархата Африки в Танзании совершил Божественные литургии, крещения, молебны, литии. Богослужения совершались на суахили, церковнославянском и английском языках.

Кроме того, отец Андрей провел собрания с местным духовенством и пастырский семинар для клириков Экзархата, беседы с верующими, а также посетил новообразованный отдаленный миссионерский приход народа масаи в районе селения Мелела, которым руководит священник Илия Мхандо Катисико.

Кения

Наибольшее число клириков, перешедших в юрисдикцию Московского Патриархата, служит в Кении. Первая Божественная литургия на антиминсе, освященном Патриаршим экзархом Африки, состоялась именно в этой стране 30 января 2022 года в храме святого великомученика Пантелеимона в селении Эбуаянгу. Совершил ее иерей Георгий Максимов совместно с духовенством благочиний Какамега и Вихига.

Первого февраля иерей Георгий посетил два православных сиротских приюта, организованных священниками Феодором Оуру и Гермогеном Отара. Гостем из Москвы оказана помощь в приобретении питания для детей, на будущее определены первостепенные нужды учреждений. В одном из населенных пунктов Кении прошли встречи с лидерами двух небольших инославных общин, желающих присоединиться к Русской Православной Церкви. По согласованию с митрополитом Леонидом была продумана работа по катехизации этих религиозных объединений.

В продолжение поездки миссионерская группа посетила Центральную и Восточную провинции Кении. В Экзархат было принято много новых священников, изъявивших желание сохранить себя и своих прихожан от общения с расколом.

Уганда

С 12 по 15 февраля иерей Георгий Максимов посещал Уганду, объехав почти всю страну — север (г. Гулу), восток (г. Букедея) и юг (г. Кампала). Соборные Литургии с участием местного духовенства были совершены в Гулу и Букедее. Во многих населенных пунктах прошли встречи с духовенством и мирянами, новые клирики и общины были приняты в состав Русской Православной Церкви.

Нигерия

С 18 по 24 февраля 2022 года иерей Георгий Максимов находился в Нигерии. Здесь состоялись богослужения, встречи с духовенством и верующими, а также с представителями неканонических общин, желающими перейти в Русскую Православную Церковь. «Священник» одной такой общины был принят в Православие через покаяние, как мирянин.

Двадцать первого февраля в штате Дельта прошло собрание на приходе в Ойеде. Община единогласно приняла решение о вступлении в состав Экзархата Африки Русской Православной Церкви. За ней последовали восемь приходов штата. К такому шагу их готовил священник Матфей Эмамези, один из первых проповедников Православия в этих местах. Свое прошение о приеме под омофор Московского Патриархата он направил еще в 2020 году. К сожалению, нигерийский пастырь не дожил до учреждения Патриаршего экзархата Африки. Зимой 2022 года в РПЦ перешла вся его община. Иерей Георгий совершил панихиду на могиле отца Матфея.

Замбия

В конце февраля 2022 года иерей Георгий Максимов был в Замбии, где совершил Божественную литургию в сослужении местного духовенства Экзархата, крещение восемнадцати человек и принятие трех инославных мирян через миропомазание, а также провел пастырское собрание. Специально на встречу с иереем Георгием приехал священник из Демократической Республики Конго, также принявший решение перейти вместе со своей общиной под омофор Русской Православной Церкви.

Руанда

В феврале 2022 года состоялся краткий визит иерея Георгия Максимова в Руанду. По итогам встречи с местными верующими и их пастырями священники со своими общинами изъявили желание перейти под омофор Московского Патриархата. Также «священник» одной из неканонических групп сообщил о своем желании перейти в Православие.

В марте с духовенством Патриаршего экзархата Африки в Руанде встретился иерей Дионисий Гришков. На встрече обсуждалась юридическая регистрация Экзархата, а также переход в Православие группы католических священников и мирян, проходящих катехизацию. Также иерей Дионисий провел беседу с «епископом» неканонической организации, желающим присоединиться к РПЦ с пятью клириками и общиной мирян.

В столице Руанды Кигали отец Дионисий совершил таинство Исповеди, молебен и литию для русскоговорящей общины.

Республика Конго

Иереем Дионисием Гришковым в сослужении духовенства Патриаршего экзархата Африки совершены две Божественные литургии и крещение. Проведена беседа с местными прихожанами и русскоговорящей общиной. Обсуждались вопросы регистрации Экзархата в Конго, рассмотрены варианты приобретения земельных участков для строительства храма Русской Православной Церкви.

Камерун

В апреле 2022 года иерей Дионисий Гришков посетил Камерун, где в сослужении духовенства Патриаршего экзархата Африки были совершены молебны, литии, крещения, Божественные литургии в г. Яунде и в г. Эболова.

Тринадцатого апреля миссионерская группа посетила Международную русскую школу «Галактика» в г. Дуала. Отец Дионисий совершил молебен, освятил корпуса, провел пастырские беседы с учащимися, с русскоговорящей общиной и с камерунской православной молодежью, а также ответил на вопросы, рассказав о причинах учреждения Экзархата.

Малави

Шестнадцатого апреля в г. Зомба состоялась встреча с клириками и катехизаторами, желающими присоединиться к Русской Православной Церкви. На момент начала миссии в Малави служил двадцать один священник Александрийской Православной Церкви. Под омофор Московского Патриархата перешли двенадцать клириков.

В праздник Входа Господня в Иерусалим иереем Дионисием и местным духовенством Экзархата в селении Томас в здании школы совершена Божественная литургия.

Восемнадцатого апреля миссионерская группа посетила ряд деревень, население которых составляют обращенные из англиканства христиане (более двух тысяч верующих). Состоялось знакомство с катехизаторами, старостами деревень и представителями администрации, кандидатами в духовенство.

Всем клирикам Патриаршего экзархата Африки были переданы сосуды со святым миром, а также антиминсы, евхаристические наборы, иерейские кресты, духовная литература, нательные кресты и иконы для прихожан.

Верующие обратились с просьбой о гуманитарной помощи. Из-за засухи население страдает от голода и недостатка чистой питьевой воды. В отдаленных деревнях отсутствуют медицинские пункты. Миссионерская группа обсудила возможность помощи местным православным.

Мадагаскар

С 7 по 12 мая миссионерская группа во главе с протоиереем Андреем Новиковым находилась в Республике Мадагаскар.

В ходе поездки состоялись встречи с духовенством, пастырский семинар для перешедших в Экзархат клириков, собрание по вопросу регистрации Африканского экзархата Русской Православной Церкви на Мадагаскаре. Были затронуты вопросы будущего обучения членов общин Экзархата в духовных школах Русской Православной Церкви, возможности хиротоний для желающих принять священный сан.

Десятого мая 2022 года в сельской общине Имеринциатосики протоиерей Андрей Новиков и духовенство Экзархата на Мадагаскаре отслужили первую соборную Божественную литургию на антиминсе, освященном Патриаршим экзархом Африки. За богослужением молились 130 верующих, почти все присутствующие причастились Святых Христовых Таин. Служба совершалась на малагасийском, английском и церковнославянском языках. По окончании Божественной литургии восемь детей членов православной малагасийской общины приняли Святое Крещение.

Духовенству традиционно были переданы святое миро, антиминсы, евхаристические наборы, иерейские кресты, богослужебная утварь.

Маврикий

В мае 2022 года миссионерская группа во главе с иереем Андреем Новиковым посетила Республику Маврикий. В рамках визита состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий Константином Вячеславовичем Климовским. Присутствующие обсудили направления миссии Русской Православной Церкви в Африке и вопросы духовного окормления соотечественников на острове Маврикий.



Решение об образовании Патриаршего экзархата стало мощным импульсом для утверждения Православия на Африканском континенте

Решение об образовании Патриаршего экзархата Африки, принятое в конце декабря 2021 года Священным Синодом Русской Православной Церкви, стало мощным импульсом для утверждения Православия на Африканском континенте. Уже в феврале 2022 года миссионерские группы отправились в страны Экзархата, где в сослужении местного духовенства, перешедшего под омофор Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, совершили первые Литургии на антиминсах Русской Православной Церкви, провели встречи с клиром и верующими, передали святое миро и священные предметы. В мае, во время моего первого визита в Уганду в качестве Патриаршего экзарха Африки, состоялись рабочие встречи с руководством страны, лидерами религиозных общин, местным духовенством Экзархата.

Сегодня, спустя пять месяцев, мы можем уверенно констатировать реальное позитивное отношение политических и религиозных лидеров стран континента к миссии Русской Православной Церкви в Африке, их готовность к сотрудничеству и заинтересованность в нем. Несмотря на трудности и препятствия, мы продолжаем наше служение, миссионеры Русской Церкви посещают различные приходы и общины, местное африканское духовенство и паства, невзирая на угрозы и преследования со стороны епископов Александрийской Православной Церкви, лишение крова и изгнание из храмов, остаются верными своему выбору — не вступать в сообщение с раскольниками и принадлежать к Русской Православной Церкви.

Создание Экзархата, несомненно, будет способствовать утверждению и развитию связей между народами России и африканских стран, содействовать межрелигиозному и межконфессиональному диалогу на континенте.

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид