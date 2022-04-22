Говори, Господи, раб Твой слушает

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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ: ПРИХОДСКАЯ ПРАКТИКА

Сегодня группы самостоятельного изучения Священного Писания — явление привычное на многих православных приходах. О важности их создания неустанно говорит Святейший Патриарх Кирилл. А каких-то сорок лет назад такие встречи были невозможны на территории храма, и они проходили подпольно, на квартирах. Эти времена хорошо помнят протоиереи Александр Борисов и Геннадий Фаст. Оба эти священника стояли у истоков создания Евангельских групп. PDF-версия.

Больше дюжины не собираться

В московском храме во имя святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине сегодня свыше полусотни Евангельских групп. Традиция собираться прихожанам вместе, чтобы изучать Священное Писание, давняя. Настоятель храма протоиерей Александр Борисов уточняет, что первые Евангельские встречи были организованы известным священником Александром Менем.

— В середине 1960-х годов, когда отца Александра рукоположили и он служил сначала в Алабине, а затем на подмосковной станции Тарасовская, к нему стало приезжать много людей из столицы. Возможности и условий поговорить с ними после богослужения не было. Отдельное помещение при храме, где можно было бы собраться, отсутствовало. Общение священника с прихожанами после службы не приветствовалось. Да и какое-либо обучение вере, катехизация тогда были уголовно наказуемыми. И он стал приезжающих к нему людей знакомить друг с другом и встречаться с ними в Москве у кого-то на квартире. При этом благословил не просто собираться, разговаривать и чай пить, а вместе читать Евангелие. Также отец Александр рекомендовал духовную литературу, которую тогда было сложно достать, и поэтому он ее распечатывал на копировальном аппарате.

Протоиерей Александр Борисов стал участвовать в Евангельских встречах в 1975 году, когда уже служил диаконом в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» у станции метро «Речной вокзал». Священник поясняет, что собирались тогда по-прежнему в квартире небольшими группами по 10–12 человек. Решили, что число апостолов — самое подходящее для таких встреч. Потому что когда количество собравшихся превышает эту цифру, тогда трудно общаться друг с другом. Да и большая группа людей, регулярно собиравшихся в одном и том же месте, могла навлечь подозрение правоохранительных органов. Встречи же по-прежнему устраивались конспиративно.

— Мы даже когда по телефону говорили, не произносили «Евангельская группа», а просто приглашали: «Приходи в гости, чай попьем». У группы был ведущий, который всех обзванивал, собирал и вел эту встречу. У него были выработаны правила ведения. К примеру, он следил, чтобы не говорил только один человек, а все остальные молчали, и побуждал тех, кто не очень смелый, тоже делиться тем, что они думают о прочитанном отрывке из Евангелия или из Посланий.

Евангельские группы оказались полезны не только для воцерковления прихожан, но и для созидания общины.

— После убийства отца Александра Меня в 1990 году Патриарх Алексий II благословил меня окормлять общину храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, — рассказывает протоиерей Александр Борисов. — И как только храм был передан Церкви и возобновились богослужения, по вечерам стали собираться Евангельские группы, которые были сформированы погибшим проповедником. И эти люди образовали общину. Посещая Евангельские встречи, человек узнает близко по крайней мере 10–20 человек, с которыми он общается каждую неделю; так налаживаются дружеские связи, даже семьи создаются.

Отец Александр ведет Евангельскую группу, которая была сформирована в 1991 году, и ее состав практически не менялся все эти годы.

— Наша группа начиналась с тяжелого физического труда, поэтому у нас в основном братский состав, только три сестры, — объясняет священник.

Он вспоминает, как сначала они все вместе трудились по обустройству храма, из которого только выехала типография. И чтобы в их встречах был не только физический труд, но и молитва, они стали собираться почитать Слово Божие.

— Сегодня мы уже только читаем Священное Писание, — продолжает рассказывать он. — Занимаемся онлайн, потому что кто-то болеет, кто-то не может приехать. Сейчас начали разбирать Апокалипсис. Единственную книгу, которая не читается за богослужением. Недавно закончили Послание к Евреям — оно одно из самых трудных. За день-два до нашей встречи я начинаю к ней готовиться, читаю литературу. В частности, сейчас изучаю книгу отца Александра Меня «Читая Апокалипсис». Недавно вышел хороший учебник Вероники Андросовой «Апокалипсис — книга надежды». Есть хорошая святоотеческая литература по этой теме, где по­дробно разбираются ссылки на библейские книги, особенно на Книгу пророка Даниила. Наша встреча обычно длится часа два, поскольку мы не торопимся.

— Какие последние наблюдения вы для себя сделали, читая новозаветные тексты?

— Вот мы изучали Послание к Евреям. Известно, что, в отличие от других апостольских посланий, это Послание не называет в первых стихах автора послания и его адресата, что породило многочисленные версии его происхождения. Традиционная версия предполагает авторство апостола Павла. Но вот мы в нашей группе пришли к выводу, что автор, скорее всего, не сам Павел; вероятно, текст писали по его поручению. Причем сделал это человек, очень близкий к нему, скорее всего Варнава, который опекал апостола в его путешествиях. Это был человек, который очень хорошо владел греческим языком и мыслил как теолог, потому что Послание богословски очень насыщенно.

Групповой эффект

Вспоминая, как зарождались Евангельские группы в космодемьянском приходе, протоиерей Александр Борисов замечает, какое большое значение отец Александр Мень придавал совместному изучению Священного Писания.

— У него был свой образ полноценной христианской жизни: это стол с четырьмя ножками. «Ножками», то есть четырьмя составляющими полноценной христианской жизни, он называл участие в Евхаристии, молитву, слово Божие (самостоятельное чтение Священного Писания) и Евангельские группы. Когда есть все четыре упора, стол стоит хорошо; если одной ножки нет — он качается, если двух — он падает.

Занятия в группе, безусловно, имеют большое значение для роста и духовного, и психологического. Вместе собираться для какого-то общего дела всегда лучше, в таком общении происходит обогащение каждого участника, что имеет большое значение и для изучения Священного Писания. При совместном чтении происходит более полное восприятие текста. При этом у разных людей возникают разные вопросы. Какой-то другой участник группы его задал, а я даже об этом и не думал. Так я открываю для себя что-то новое и важное.

Евангельские группы в космодемьянском приходе существуют не разрозненно и не сами по себе. Раз в месяц отец Александр как куратор этой работы встречается с ведущими Евангельских групп, чтобы узнать, какие у них есть проб­лемы, вопросы, что они читают сейчас. На этих встречах настоятель рекомендует книги, помогающие не только проникать в смыслы библейских текстов, но и духовно возрастать. Для последней встречи он подготовил книги протопресвитера Александра Шмемана («Откуда берется вера» и «На пути к Царству. Беседы о праздниках Православной Церкви») и книгу протоиерея Александра Меня «Практическое руководство к молитве», в которой планирует обратить особое внимание изучающих Библию на вторую главу, где приводятся различные темы для богомыслия, — простые и очень продуманные наставления для верующего человека.

— Я всегда выхожу на исповедь с кошелечком, где лежат листочки с названиями тех или иных книг — только что вышедших или давно известных. И когда я вижу, что человека мучает та или иная духовная проблема, я даю записку с названием нужной, как я считаю, для него книги. Говорю, что у нас в киоске есть такое-то издание, купите его и почитайте, — делится своими пастырскими наработками отец Александр.

В группах случаются и кризисы. К примеру, участникам перестал нравиться ведущий, и они просят его заменить.

Чтобы чувствовать себя единым приходом и духовно совершенствоваться, участники Евангельских групп два раза в год могут посещать выездные конференции, которые организовываются храмом в ближайшем Подмосковье (в период пандемии их проведение было приостановлено) и посвящены тем или иным церковным проблемам. Обычно выезжают порядка 250 человек. Также подобные конференции проводятся в храме.

Возрастать в познании Христа

Группы по изучению Священного Писания ведут не все клирики храма святых бессребреников Космы и Дамиана. Как разъясняет отец Александр, он никого не принуждает и дает клирикам относительную свободу в этом вопросе, но при этом убежден, что священнослужителю все-таки важно заниматься такой деятельностью: во-первых, это стимулирует его углублять свои знания Библии, а во-вторых, благодаря ведению таких групп устанавливаются дружеские отношения с приходом, что тоже немаловажно.

— Прихожанин может задаться вопросом: а зачем мне самому изучать Священное Писание, не довольно ли того, что я слышу в храме, когда священник на проповеди разбирает евангельские сюжеты? — замечаю я отцу Александру Борисову.

— Это прежде всего очень важно для понимания Христа, — уверен пастырь. — Апостол Петр в одном из своих посланий три раза в одной главе говорит «возрастаю в познании Господа нашего Иисуса Христа». Познание может быть не только молитвенное, но интеллектуальное. И этот путь возрастания для личности бесконечен. В советское время многие верующие не читали Евангелия, потому что его просто негде было достать. Когда меня рукоположили, я первым делом спрашивал у прихожан, читали ли они Евангелие. Большинство из них отвечало, что нет. Даже образованные люди! И как раз в то время стали присылать к нам в страну изданное на ЗападеСвященное Писание. И я вынимал из кармана эту небольшого формата книгу, напечатанную на папиросной бумаге: пожалуйста, возьмите, читайте. Сейчас уже всем доступна Библия, но все равно ее читают мало. Когда-то что-то про­чли и остановились. Отец Александр Мень считал, что хорошо бы каждый день прочитывать по главе. Трудно с этим не согласиться.

Книга, определившая жизнь

Настоятель абаканского храма во имя святых равноапостольных Константина и Елены, автор фундаментальных исследований по библеистике протоиерей Геннадий Фаст родился в протестантской семье. Вспоминает, что первый Евангельский кружок, в котором он принимал участие, вела его мама. Ему, десятилетнему, как-то попался в руки Новый Завет на родном немецком языке, и это чтение стало самым сильным впечатлением детства.

Библия довольно рано стала его настольной книгой. В 1970-е годы за ведение молодежных Евангельских встреч его дважды выгоняли из института, а когда он стал священником, то и уголовное дело возбуждали.

Где бы ни служил отец Геннадий все эти годы, он везде собирает людей изучать слово Божие. Некоторые участники его групп стали известными библеистами.

— Однажды, когда после занятия я спускался из крестильного храма на втором этаже, где у нас проходят библейские встречи, дежурная посмотрела на меня внимательно и говорит: «Батюшка, я поняла: эти занятия вам нужны, вы без них не можете». Мне кажется, так должно быть со всеми моими собратьями. Конечно же, эти встречи могут вести и миряне, но важно, чтобы это стало потребностью самих пастырей. И первый, кто проигрывает, — это он сам, если этого не делает. Уверен, что тем самым он наносит себе непоправимый урон. Иисус и бывшие рыбаки — кто они были? Учитель и ученики. Давайте представим себе эти встречи без Иисуса. Это как? Никак. А почему мы, священники, себя от этого освобождаем? Господь сказал: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». А в более близком к греческому оригиналу переводе: «Идите сделайте Моими учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И эти слова обращены прежде всего к нам, священнослужителям.

И ведь, в отличие от других форм катехизации, которые бывают трудноисполнимы, например поездки на Святую Землю, доступной не каждому из-за высокой стоимости, а во времена пандемии или политических нестроений вообще невозможной, библейские встречи просты в организации и проведении. При храме всегда есть какой-то уголок, где можно посидеть с прихожанами. А если этого уголка нет, то его надо создать. Организуем же мы место, где продают свечки. Вот и уголок, где слово Божие можно изучать, надо найти. И даже в наше горькое и унылое время с онлайнами и дистантами Евангельский кружок может продолжать существование. То есть время само подсказывает — делай, это возможно.

Тайна Мелхиседека для Настасьи Петровны

Особое значение протоиерей Геннадий Фаст придает чтению Священного Писания вместе с молитвой.

— Слово Божие обращено к сердцу, оно переживается им, и оно пробуждает молитву. Так же, как и молитва раскрывает слово Божие. Григорий Богослов говорил: «Кто богослов? Тот, кто чисто молится. И наоборот: тот, кто чисто молится, тот и богослов». Очень важна молитва, побуждаемая словом Божиим. И важно понимание слова Божия, которое приходит через молитву. Помните, как пророк Самуил отвечает, когда Господь его зовет: «Говори, Господи, раб Твой слушает». Вот с таким настроем следует открывать Священное Писание.

Библия может быть предметом научного исследования, сегодня активно развивается биб­лейская наука. Но чтобы Бог говорил нашему сердцу, нужны святые отцы, которые раскрывают духовные смыслы Священного Писания. Ведь оно дано Духом Святым, а значит Им же и может быть по-настоящему истолковано. Поэтому истинным толкователем Священного Писания является не ученый, а духоносец. А исследователь может быть толкователем Писания на уровне текста. Тоже нужное дело, и тут одно другому не противоречит.

— Какими своими наработками по ведению библейских групп вы поделились бы?

— Это очень индивидуально. То, что свойственно одному священнику, совершенно не подходит другому. Некоторым близка учебная форма занятий, когда сдают зачеты. В этом есть свой плюс, поскольку это уже не игра в одни ворота, а люди готовятся, чтобы продемонстрировать полученные знания. Я, правда, так никогда не делал. У меня это всегда была беседа с Библией в руках. Мы читаем и обсуждаем, беседуем, пытаемся разобраться, что в конкретном тексте написано. В обсуждении всегда привлекаем язык оригинала — еврейский, греческий. Благо я с этими языками знаком. И всем это интересно, хотя они и не изучали древних языков, но понимание есть, потому что прихожане в основном все с высшим образованием, даже у нас в Сибири. Когда я начинал служить, в храмах было очень много неграмотных людей, детство которых прошло в 1920–1940-е годы, и многие из них даже начального образования не смогли получить, но и они тоже с удовольствием участвовали в библейских занятиях.

Обсудив какой-то фрагмент, спрашиваешь человека либо сам говоришь. Это зависит от содержания обсуждаемого отрывка. Есть такой текст, где надо брать инициативу на себя и объяснять, что это означает. К примеру, тайна Мелхиседека. Не надо спрашивать Настасью Петровну, кто такой Мелхиседек и что она о нем думает. Тут необходимо, чтобы священник сам рассказал об этом библейском персонаже, иначе разговор превратится в базар, а это недопустимо. А вот над словами Нагорной проповеди, как мне кажется, может поразмышлять любой православный христианин. Любой верующий человек, прочитав «Молитесь за обижающих вас», вполне может что-то сказать на эту тему.

А если ты полюбишь слово Божие, то ты начинаешь его петь, — продолжает протоиерей Геннадий. — И мы это практикуем на наших библейских встречах — пение словом Божиим. Благо что в Священном Писании есть много текстов, которые можно пропевать. Ведь и за богослужением Апостол и Евангелие читаются не как газета, а нараспев. Я хорошо запомнил одного арабского епископа из Антиохийской Церкви, который во время богослужения пел Евангелие. Это была сила!