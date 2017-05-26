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ЖМП № 5 май 2017 / 20 июня 2017 г. 13:45
Цветы жизни
Основные законы и правила современной храмовой флористики ПДФ версия
Цветы и цвета: гармония гаммы
«Цветочным оформлением храмов часто занимаются люди, не имеющие отношения к профессиональной флористике. С другой стороны, подавляющее большинство флористов не воцерковлено. Я — счастливое исключение: мое воцерковление случилось через флористику и благодаря ей», — говорит одна из основоположниц отечественной школы храмовой флористики Галина Кондратьева.
«Со временем он стал моим духовным отцом. А тогда преподал первый урок храмовой флористики, благо художественное образование учителя позволяло. Завел в ризницу и говорит: “Видишь облачения? Запоминай основное правило: цвет цветочного убранства должен следовать цвету праздника, аккомпанировать ему”».
Определившись с цветом, следует сделать первоначальную оценку сметы для всей композиции. «Для профессионального флориста при этом важен подход к композиции в едином стиле (см. Краткий словарик используемых терминов, далее Словарик. — Прим. авт.), в единой технике, в единой цветовой гамме, в одном материале», — подчеркивает Кондратьева. Для цветочных украшений храма к большим торжествам на приходах сейчас, как правило, используют целевые пожертвования того или иного мецената (группы меценатов). Кроме того, в храмах часто можно увидеть специальные ящики для пожертвований «на цветы к празднику». Отметим: праздничная флористическая композиция — удовольствие недешевое. Так, украшения Успенского храма в Архангельске и Владимирской иконы Божией Матери на последней выставке проекта «Россия. Моя история» в Центральном выставочном зале «Манеж» (подробно они рассмотрены ниже) обошлись соответственно в 85 тыс. рублей (с оборудованием — 100 тыс. рублей) и в 40 тыс. рублей — и это с учетом того, что сами флористы, за редчайшим исключением, трудятся во славу Божию. А вот композиция на престольный праздник в Большом соборе Донского монастыря (ежегодно туда доставляют храмовую икону из Государственной Третьяковской галереи) тянет на 180 тыс. рублей.
Конечно, редкий приходской бюджет сегодня может разбрасываться подобными суммами направо и налево. Поэтому заказчику лучше заранее запросить эскиз цветочного украшения, а исполнителю своевременно озаботиться его составлением. Для этого флорист-подрядчик должен обмерить украшаемые элементы храмового интерьера, рассчитать исходя из концентрации расположения цветов их необходимое количество и нанести все эти параметры на рабочий чертеж, раскрасив его на финальном этапе акварелью или цветными карандашами. Подобный рабочий документ окажет неоценимую помощь как на стадии обсуждения проекта, так и при его реализации, особенно если предполагается задействовать не одного исполнителя, а мастера с коллективом помощников. Последний штрих на этой стадии — обязательно получить благословение священнослужителя на украшение конкретных элементов храмового убранства (Царских врат, иконы на центральном аналое, иконостаса и т.д.).
Между сметой и складом
Но вот выбрана цветовая гамма, рассчитано необходимое число цветов, имеются гарантии оплаты на ту или иную конкретную сумму. Казалось бы, дальше в дело вступает творческий полет? Как бы не так!
Еще один важный принцип, которым не следует пренебрегать, — устойчивая символика тех или иных растений. Традиционно считают, к примеру, символом Божией Матери лилию. И это, конечно, справедливо. Но всё же правильнее ассоциировать с Нею в первую очередь розу (светлых тонов, лучше белую, но только не бордовую). И, наконец, лучше не использовать внутри храма цветы с сильным ароматом.
«Если же работать приходится в цейтноте, годится и Рижский цветочный рынок, — добавляет флорист храма Пророка Божия Илии «Обыденного» в Москве Наталья Гусарова. — Им я пользуюсь также, если цветов требуется не очень много. Конечно, там нет таких условий хранения, как на оптовой базе. Но зная график поставки (а в эту торговую точку свежие цветы приходят по вторникам и пятницам), можно приобрести весьма качественную продукцию». Рынком же у Киевского вокзала Наталья Сергеевна пользоваться не рекомендует категорически: туда «сбрасывают» продукцию на пределе товарного вида. Впрочем, опытному флористу достаточного беглого взгляда на пару-тройку растений, чтобы определить качество всей партии. Начинающему же Гусарова советует руководствоваться парой главных критериев. Во-первых, обращать внимание на нижнюю «рубашечку» (венчик) цветка: он должен быть плотный, «бодрый». Во-вторых — на листву: нормальные свежие листья — четкий признак жизнеспособности самого цветка.
Оазис как выход: гирлянды настоящие и...
Выше мы пользовались термином «композиция», не давая ему строгого определения. Немного отходя от академически строгого изложения азов флористики, разделим все возможные способы объединения отдельных цветов в цельные декоративные ансамбли в храмовом пространстве на три большие группы: букеты, композиции и гирлянды.
Композицией назовем скомпонованный в геометрически ограниченном объеме, меньшем по сравнению с характерным размером интерьера самого храма, единый ансамбль из цветов, напрямую между собой не соединенных (как вариант — даже не соприкасающихся). Композиции могут быть напольными, настольными и подвесными. Понятно, что для создания подобной структуры на практике необходима некая опорная основа или, как говорят во флористике, единая база. Очень долго мастера формировали композиции только из стойких растений (с расчетом на весьма ограниченный срок службы, не превышающий нескольких дней) либо из сухоцветов. Использование живых цветов вызвано отсутствием материала базы, пригодного для жизнеобеспечения стеблей и способного к тому же удержать в равновесии сам цветок. Наконец в конце прошлого века в Дании был изобретен подобный гигроскопичный субстрат — пористый капиллярный материал, по виду напоминающий вспененный кремний. Формула и технология его изготовления держатся в строжайшем секрете, а производителем-монополистом выпускаемого в виде «кирпичиков» разных форм и размеров изделия (в обиходе известного как флористическая губка) является транснациональный концерн «Оазис». Поэтому часто на профессиональном жаргоне губку именуют просто оазисом. Кирпичики губки-оазиса незаменимы в подавляющем большинстве композиций в храме, и мы коснемся технических особенностей работы с ними ниже.
Гирлянды в силу своих преимуществ занимают в мире храмовой флористики одно из главенствующих по распространенности положение. Гирлянда — это плотно сплетенные между собой цветы, ветки и зелень, внешне напоминающие объемный жгут или ленту. По геометрическим признакам выделяют два основных вида гирлянд: простые (прямые или с провисом) и градуированные. В отличие от вторых, первые имеют одинаковую толщину по всей своей -длине.
По характеру же конструирования гирлянды могут выполняться в технике плетения, на оазисе (иначе пластичные) или на лекале. Вторая и -третья разновидности суть имитации настоящей гирлянды: подобно цветам в композиции растения в них не сплетаются между собой, а удерживаются на «кирпичиках» оазиса, соединенных между собой при помощи вспомогательного связующего крепежа.
Для гирлянды на оазисе блоки флористической пены при необходимости разрезаются на нужное количество компонентов, пропитываются водой и пристыковываются друг к другу торцевыми частями. В таком виде они плотно обматываются полиэтиленовой лентой либо помещаются в сшитые между собой тонкие полиэтиленовые пакеты. Получившийся рукав-«колбаска» оборачивается декоративной сеткой и окончательно зашивается, а также снабжается по крайним точкам крепежными концами. Затем с одной из граней сочлененных оазисов устанавливаются растения, гирлянда подвешивается за крепежные концы проволокой, и цветы устанавливаются с других ее сторон. Пластичную гирлянду, как и плетеную, тоже можно сделать градуированной. Только в этом случае видимое утолщение в центре гирлянды достигается за счет более высокой «посадки» цветов на оазис в центре и более мелкой по краям. Чтобы облегчить работу и избежать промахов, опытные флористы советуют при изготовлении пластичной градуированной гирлянды начинать устанавливать стебли с центра гирлянды и по всей ее длине заранее разместить несколько маячков — палочек, соответствующих высоте «посадки» в данной конкретной точке.
Гирлянда на лекале фактически та же гирлянда на оазисе, только предназначенная не для подвешивания, а для установки на горизонтальную поверхность или для крепления к вертикальной стенке. Сетка здесь не нужна, зато понадобится флористическая лента «анкор». Но сначала необходимо изготовить лекало — подложку из прочной фанеры толщиной 0,7–0,8 мм, на которую, собственно, и помещаются полиэтиленовые пакеты с пропитанными водой блоками оазиса. Такая конструкция экономична и предотвращает попадание влаги на опорную поверхность (например, на тябло или на нижний карниз иконостаса). Далее блоки оазиса лентой закрепляются на лекале, само оно через предварительно просверленные отверстия при помощи крепежных концов и проволоки — к оформляемому элементу, и рабочая поверхность гирлянды украшается цветами.
Основное оборудование, инструменты, расходные материалы
За все эти преимущества необходимо платить. Блоки оазиса трудно утилизируются (этот материал совершенно не горюч), но главное — они одноразовые. До сих пор, правда, умельцы ухитряются, тщательно высушив их, использовать повторно, несмотря на оставшиеся отверстия от цветочных стеблей. Но в третий раз подобный фокус уже точно не пройдет. А материал это довольно дорогой: в магазине «7 цветов — Декор» стандартные «кирпичики» в зависимости от марки стоят от 229 до 279 рублей. Конечно, одним «кирпичиком» композицию не выстроишь, а вот упаковка из 16 цилиндрических губок, приблизительно соответствующих по объему стандартному «кирпичику» (подобная форма специально разработана для гирлянд), стоит уже 1128 рублей. Формируя с помощью оазиса сложный, богато декорированный цветочный ансамбль, флористы руководствуются следующим важным правилом: сначала на блоки флористической пены надо установить зелень, которая в качестве декоративного фона закроет основу со всех сторон, и только затем — цветы. Такой порядок справедлив как для плоскостных композиций, так для гирлянд.
Не менее важен секатор. Профессионалы именуют его флористическими ножницами. Выпускается подобная продукция в великом разнообразии — вплоть до изделий с титановым лезвием. Правда, таковых в магазине при цветочном складе не оказалось, а цены на то, что было, колебались между 159 и 859 рублями.
Главные объекты: Царские врата, иконостас, паникадило, центральный аналой с праздничной иконой
Украшая иконостас, гирляндами, обычно декорируют его местный чин: верхнее тябло, нижний карниз и пространства между иконами. На Пасху здесь прекрасно смотрятся выполненные из растительного материала буквы пасхального приветствия и цветочные «яйца».
В плане паникадило представляет собой сложную комбинацию концентрических окружностей (опорных колец) и соединяющих их по хордам и радиальным отрезкам связей. Поэтому его цветочное убранство состоит из нескольких прямых или замкнутых в кольцо гирлянд, вместе составля-ющих звезду. Прежде всего флористу необходимо определить, использовать ли в этом случае блоки оазиса, достаточно ли будет плетеной гирлянды, либо же эти варианты можно совместить. Дело в том, что крупная, толстая гирлянда с жизнеобеспечением не очень эстетично смотрится на ажурном паникадиле, сами связи и опорные кольца которого легки и прозрачны; с другой стороны, плетеная гирлянда не сможет долго радовать глаз. В остальном декорирование паникадила не отличается от изготовления гирлянд для других элементов храма.
По сторонам от аналоя с иконой праздника обычно располагают напольные вазы или высокие подставки с букетами либо самостоятельными композициями: одну между аналоем и Царскими вратами плюс по одной по бокам. Чтобы украшение смотрелось гармонично, его приподнимают при помощи стоек или подсвечников.
Если времени достаточно и на приходе работает квалифицированный плотник, можно изготовить подложку с двойными бортиками, в промежуток между которыми закладываются блоки оазиса. Такая конструкция устойчивее, но увеличивает механическую нагрузку на аналой. Бывает, скромный размер аналоя не позволяет «вписать» в себя подложку: там едва помещается лишь сама икона. Тогда емкость с пропитанными водой блоками оазиса укрепляют на верхней его части и затем уже устанавливают там цветы.
Крест, выносимый из алтаря для поклонения верующих, украшается на Крестопоклонную неделю и в праздники Воздвижения и Происхождения Честных Древ. Возможны три варианта полноты цветочного декора: затрагивающие только саму святыню; только аналой, на который та полагается; и крест, и аналой. Для украшения самого креста заранее изготавливается фанерная подложка, в которой по периметру двумя параллельными строчками просверливаются отверстия для закрепления сплетенной гирлянды при помощи проволоки. Дополнительное уширение подложки позволит разместить гирлянду на оазисе. При оформлении аналоя на нем закрепляется обтянутая тканью фанерная подложка, к которой крепится гирлянда (идущая по периметру подложки, повторяющая контур креста или описывающая его по окружности).
Флористическое украшение для раки с мощами святого в целом выстраивается так же, как и для больших икон или для иконостаса. Только в данном случае роль подложки выполняет заранее изготавливаемая деревянная рама. Ее лучше обернуть мягкой материей, чтобы не повредить саму раку.
Вертеп прежде всего представляют как элемент праздничного убранства храма к Рождеству Христову, где первую скрипку играют продуманная конструкция, а также ее талантливое иконописное и мини-скульптурное наполнение. Но флористы тоже могут сказать в его украшении свое слово, причем далеко не последнее! «Летом заготовила колосья пшеницы и овса, планирую использовать их в партерной части вертепа, — делится творческими планами Анна Семенихина. — Без жизнеобеспечения он простоит очень долго».
Пять правил начинающим
Несмотря на большое количество сдерживающих фантазию ограничений и предписаний, хотелось бы в заключение напомнить: храмовая флористика — прежде всего искусство. Заранее готовых рецептов успеха в нем нет, а копирование однажды найденного успешного решения со временем приедается. Тем не менее следование следующим пяти главным правилам позволит избежать ненужных потерь времени и сил и поможет быстрее нащупать верный путь.
1. Перед составлением проекта украшения храма цветами и перед началом его реализации обязательно получайте благословение настоятеля, без которого самые креативные идеи, скорее всего, окажутся обречены на неудачу.
20 июня 2017 г. 13:45
Ключевые слова: экспертиза
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