Цветы жизни

Основные законы и правила современной храмовой флористики ПДФ версия



Остатками рая на земле цветы называл святой праведный Иоанн Кронштадтский. Совершенно естественно, что эти замечательные дары природы люди с давних пор приносили в храмы, чтобы выразить таким образом свое восхищение красотой Божьего творения. Однако опыт храмовой флористики как отдельного направления церковного благоукрашения в России, в отличие от зарубежья, насчитывает всего какие-нибудь полтора-два десятка лет. Не оценивая профессиональное мастерство флористов и не критикуя отдельные проекты, попытаемся разобраться, чем руководствуются в своей работе специалисты, и предостеречь заказчиков от грубых ошибок. Почему роз должно быть мало, а гвоздик много, как украсить паникадило и без чего не обходится почти ни одна флористическая -композиция?



Если не принимать в расчет многолетники в цветочных горшках на подоконниках в притворах и в трапезных, которые культивируют отдельные энтузиасты, то в течение долгих десятилетий растительный мир в православных церквах ограничивался вечнозелеными хвойными на Рождество Христово, традиционными березками и травой в Троицын день, первоцветами на Пасху и в Светлую седмицу, а также отдельными букетами перед особо чтимыми иконами и возле центрального аналоя. Композиционные флористические решения в Церкви стали появляться уже на памяти нынешнего поколения: в середине 1990-х годов в Москве и в начале 2000-х в провинции. Тем не менее зарекомендовавшие себя за это время практики позволяют говорить о вполне сформировавшейся российской школе храмовой флористики.

Цветы и цвета: гармония гаммы

«Цветочным оформлением храмов часто занимаются люди, не имеющие отношения к профессиональной флористике. С другой стороны, подавляющее большинство флористов не воцерковлено. Я — счастливое исключение: мое воцерковление случилось через флористику и благодаря ей», — говорит одна из основоположниц отечественной школы храмовой флористики Галина Кондратьева.

В начале 2000-х Кондратьевой в журнале «Цветы», который тогда только начинал издаваться (Галина Петровна и ныне в нем работает — заместителем главного редактора по флористике), поручили подготовить материал по праздничному украшению храмов. Вскоре она познакомилась с ризничим Данилова ставропигиального монастыря иеромонахом Зосимой (Давыдовым, позднее епископом Якутским и Ленским; †2014).

«Со временем он стал моим духовным отцом. А тогда преподал первый урок храмовой флористики, благо художественное образование учителя позволяло. Завел в ризницу и говорит: “Видишь облачения? Запоминай основное правило: цвет цветочного убранства должен следовать цвету праздника, аккомпанировать ему”».

Итак, в определении ансамбля цветочного украшения, приуроченного к тому или иному торжественному событию, первенствует колористический принцип. Традиционных цветов облачений не очень много, а их использование в те или иные дни годичного либо седмичного круга богослужений строго регламентирует церковный Устав. Однако буквальное соблюдение этого правила, которое можно назвать главным началом храмовой флористики, серьезно стеснило бы мастеров, сильно ограничив полет их творческой фантазии. Поэтому следовать ему лучше, соблюдая меру и не забывая, что цвет того или иного дня церковного года определяет также и иконография празднуемого в этот день святого или иконы (см. таблицу).

«Цвет в нашем искусстве важнее формы и фактуры (зримого и осязаемого характера поверхности. — Прим. авт.), — продолжает Кондратьева. — Часто люди ассоциируют праздник с ярким, пестрым украшением. К примеру, однажды в день преподобного Сергия довелось лицезреть грубейшую ошибку в цветочном убранстве храма: белые соцветия с розовыми венчиками. А ведь прославленному во святых монаху должно соответствовать сочетание белого с зеленым!»

Определившись с цветом, следует сделать первоначальную оценку сметы для всей композиции. «Для профессионального флориста при этом важен подход к композиции в едином стиле (см. Краткий словарик используемых терминов, далее Словарик. — Прим. авт.), в единой технике, в единой цветовой гамме, в одном материале», — подчеркивает Кондратьева. Для цветочных украшений храма к большим торжествам на приходах сейчас, как правило, используют целевые пожертвования того или иного мецената (группы меценатов). Кроме того, в храмах часто можно увидеть специальные ящики для пожертвований «на цветы к празднику». Отметим: праздничная флористическая композиция — удовольствие недешевое. Так, украшения Успенского храма в Архангельске и Владимирской иконы Божией Матери на последней выставке проекта «Россия. Моя история» в Центральном выставочном зале «Манеж» (подробно они рассмотрены ниже) обошлись соответственно в 85 тыс. рублей (с оборудованием — 100 тыс. рублей) и в 40 тыс. рублей — и это с учетом того, что сами флористы, за редчайшим исключением, трудятся во славу Божию. А вот композиция на престольный праздник в Большом соборе Донского монастыря (ежегодно туда доставляют храмовую икону из Государственной Третьяковской галереи) тянет на 180 тыс. рублей.

Конечно, редкий приходской бюджет сегодня может разбрасываться подобными суммами направо и налево. Поэтому заказчику лучше заранее запросить эскиз цветочного украшения, а исполнителю своевременно озаботиться его составлением. Для этого флорист-подрядчик должен обмерить украшаемые элементы храмового интерьера, рассчитать исходя из концентрации расположения цветов их необходимое количество и нанести все эти параметры на рабочий чертеж, раскрасив его на финальном этапе акварелью или цветными карандашами. Подобный рабочий документ окажет неоценимую помощь как на стадии обсуждения проекта, так и при его реализации, особенно если предполагается задействовать не одного исполнителя, а мастера с коллективом помощников. Последний штрих на этой стадии — обязательно получить благословение священнослужителя на украшение конкретных элементов храмового убранства (Царских врат, иконы на центральном аналое, иконостаса и т.д.).

Между сметой и складом

Но вот выбрана цветовая гамма, рассчитано необходимое число цветов, имеются гарантии оплаты на ту или иную конкретную сумму. Казалось бы, дальше в дело вступает творческий полет? Как бы не так!

«Ни в коем случае нельзя забывать о другом важнейшем факторе: цветы различаются по степени их благородности, — продолжает Галина Кондратьева. — Выделяют цветы высокой, средней и групповой значимости. К первым относятся самые дорогие: роза, гортензия, амариллис. Они сами по себе представительны, интересны как по размеру, так и по образу. Ко второй группе относят кустовую хризантему, гвоздику, гипсофилу, тюльпаны, гиацинты. Наконец, к третьей группе — фиалки, незабудки. В одном монастыре я была неприятно поражена: на престольный праздник собор там украсили хризантемами и маленькими гвоздиками, объяснив подобное решение скудостью бюджета. Принципиально неверный подход! Не хватает денег — сократите количество того, что вы хотите украсить. Но праздник — это прежде всего благородные цветы. Хорошо известен приницип: чем значимее цветок, тем меньше их должно быть в композиции. Так, одной розой эмоцию выразить можно. А вот одной гипсофилой — нет, понадобится целый букет. Фиалок же в храмовом пространстве и букета не хватит (он будет смотреться комично, если не сказать хуже) — таких цветов, если использовать их серьезно, необходим целый продуманный ансамбль, обширная объемная композиция».

Еще один важный принцип, которым не следует пренебрегать, — устойчивая символика тех или иных растений. Традиционно считают, к примеру, символом Божией Матери лилию. И это, конечно, справедливо. Но всё же правильнее ассоциировать с Нею в первую очередь розу (светлых тонов, лучше белую, но только не бордовую). И, наконец, лучше не использовать внутри храма цветы с сильным ароматом.

Когда же все эти факторы и парамет-ры соблюдены, а конкретный ассортимент определен — пора заказывать цветы. Конечно, современные флористы не делают это в ларьке у ближайшей станции метро. Если работа по созданию украшения храма ведется планомерно, без авралов, они пользуются сетью больших холодильных комплексов, ведущих торговлю крупным и мелким оптом. В Москве популярны базы «Старлайт» и «7 цветов». На территории последней, что крайне удобно, располагается также обособленное подразделение — магазин «7 цветов — Декор», где флорист может найти все необходимые приспособления, инструменты и материалы (этого ассортимента мы кратко коснемся ниже). Они принимают предварительные заказы от клиентов за три недели до поставки. «Чем это выгодно? — рассуждает Галина Кондратьева. — На “Старлайте” я всегда могу заказать сотню пионов сорта Look Сhoice, который в свободной продаже в городе вы днем с огнем не найдете». Похожим алгоритмом пользуется самый опытный архангельский храмовый флорист Анна Семенихина — только, по ее признанию, товар в поморской столице несколько дороже.

«Если же работать приходится в цейтноте, годится и Рижский цветочный рынок, — добавляет флорист храма Пророка Божия Илии «Обыденного» в Москве Наталья Гусарова. — Им я пользуюсь также, если цветов требуется не очень много. Конечно, там нет таких условий хранения, как на оптовой базе. Но зная график поставки (а в эту торговую точку свежие цветы приходят по вторникам и пятницам), можно приобрести весьма качественную продукцию». Рынком же у Киевского вокзала Наталья Сергеевна пользоваться не рекомендует категорически: туда «сбрасывают» продукцию на пределе товарного вида. Впрочем, опытному флористу достаточного беглого взгляда на пару-тройку растений, чтобы определить качество всей партии. Начинающему же Гусарова советует руководствоваться парой главных критериев. Во-первых, обращать внимание на нижнюю «рубашечку» (венчик) цветка: он должен быть плотный, «бодрый». Во-вторых — на листву: нормальные свежие листья — четкий признак жизнеспособности самого цветка.

Оазис как выход: гирлянды настоящие и...

не совсем

Выше мы пользовались термином «композиция», не давая ему строгого определения. Немного отходя от академически строгого изложения азов флористики, разделим все возможные способы объединения отдельных цветов в цельные декоративные ансамбли в храмовом пространстве на три большие группы: букеты, композиции и гирлянды.

Под букетами будем понимать несколько связанных между собой -цветов — одинаковых или разных. Искусство создания букета применительно к храмовой флористике практически не имеет отличительных особенностей. Укажем лишь, что в день хиротонии рукоположенному духовному лицу принято преподносить букет из цветов белого цвета. Предпочтительнее, кроме того, чтобы нижняя часть букета была закрыта, иначе принявший его в подарок может пораниться или измазаться о стебли.

Композицией назовем скомпонованный в геометрически ограниченном объеме, меньшем по сравнению с характерным размером интерьера самого храма, единый ансамбль из цветов, напрямую между собой не соединенных (как вариант — даже не соприкасающихся). Композиции могут быть напольными, настольными и подвесными. Понятно, что для создания подобной структуры на практике необходима некая опорная основа или, как говорят во флористике, единая база. Очень долго мастера формировали композиции только из стойких растений (с расчетом на весьма ограниченный срок службы, не превышающий нескольких дней) либо из сухоцветов. Использование живых цветов вызвано отсутствием материала базы, пригодного для жизнеобеспечения стеблей и способного к тому же удержать в равновесии сам цветок. Наконец в конце прошлого века в Дании был изобретен подобный гигроскопичный субстрат — пористый капиллярный материал, по виду напоминающий вспененный кремний. Формула и технология его изготовления держатся в строжайшем секрете, а производителем-монополистом выпускаемого в виде «кирпичиков» разных форм и размеров изделия (в обиходе известного как флористическая губка) является транснациональный концерн «Оазис». Поэтому часто на профессиональном жаргоне губку именуют просто оазисом. Кирпичики губки-оазиса незаменимы в подавляющем большинстве композиций в храме, и мы коснемся технических особенностей работы с ними ниже.

Гирлянды в силу своих преимуществ занимают в мире храмовой флористики одно из главенствующих по распространенности положение. Гирлянда — это плотно сплетенные между собой цветы, ветки и зелень, внешне напоминающие объемный жгут или ленту. По геометрическим признакам выделяют два основных вида гирлянд: простые (прямые или с провисом) и градуированные. В отличие от вторых, первые имеют одинаковую толщину по всей своей -длине.

По характеру же конструирования гирлянды могут выполняться в технике плетения, на оазисе (иначе пластичные) или на лекале. Вторая и -третья разновидности суть имитации настоящей гирлянды: подобно цветам в композиции растения в них не сплетаются между собой, а удерживаются на «кирпичиках» оазиса, соединенных между собой при помощи вспомогательного связующего крепежа.

Для оси плетеной гирлянды вполне подойдет любой шнур в оплетке с ближайшего радиорынка. При плетении простой гирлянды сначала следует рассчитать необходимое количество растительного материала на погонный метр и обрезать стебли подобранных растений по одинаковой длине. Простая гирлянда с провисом плетется подобно прямой, только длина шнура должна превышать расстояние между конечными точками гирлянды. В отличие от простой, градуированная гирлянда собирается из растений с обрезанными по разной длине стеблями. Минимальная длина при этом должна быть у располагающихся ближе к краям стеблей, максимальная — у тех, что в центре. За счет постепенного увеличения длины и происходит наращивание объема в центре гирлянды.

Для гирлянды на оазисе блоки флористической пены при необходимости разрезаются на нужное количество компонентов, пропитываются водой и пристыковываются друг к другу торцевыми частями. В таком виде они плотно обматываются полиэтиленовой лентой либо помещаются в сшитые между собой тонкие полиэтиленовые пакеты. Получившийся рукав-«колбаска» оборачивается декоративной сеткой и окончательно зашивается, а также снабжается по крайним точкам крепежными концами. Затем с одной из граней сочлененных оазисов устанавливаются растения, гирлянда подвешивается за крепежные концы проволокой, и цветы устанавливаются с других ее сторон. Пластичную гирлянду, как и плетеную, тоже можно сделать градуированной. Только в этом случае видимое утолщение в центре гирлянды достигается за счет более высокой «посадки» цветов на оазис в центре и более мелкой по краям. Чтобы облегчить работу и избежать промахов, опытные флористы советуют при изготовлении пластичной градуированной гирлянды начинать устанавливать стебли с центра гирлянды и по всей ее длине заранее разместить несколько маячков — палочек, соответствующих высоте «посадки» в данной конкретной точке.

Гирлянда на лекале фактически та же гирлянда на оазисе, только предназначенная не для подвешивания, а для установки на горизонтальную поверхность или для крепления к вертикальной стенке. Сетка здесь не нужна, зато понадобится флористическая лента «анкор». Но сначала необходимо изготовить лекало — подложку из прочной фанеры толщиной 0,7–0,8 мм, на которую, собственно, и помещаются полиэтиленовые пакеты с пропитанными водой блоками оазиса. Такая конструкция экономична и предотвращает попадание влаги на опорную поверхность (например, на тябло или на нижний карниз иконостаса). Далее блоки оазиса лентой закрепляются на лекале, само оно через предварительно просверленные отверстия при помощи крепежных концов и проволоки — к оформляемому элементу, и рабочая поверхность гирлянды украшается цветами.

Основное оборудование, инструменты, расходные материалы

Как, наверное, уже понял читатель, современный флорист не обойдется без блоков оазиса, который питает растения в композициях и в гирляндах. Изделие это незаменимое, поскольку уникальным образом сочетает гигроскопичность с механической возможностью удерживать стебель цветка в своем объеме. Стандартный «кирпичик» оазиса размером 17х11х8 см быстро впитывает в себя около литра воды и отдает затем эту влагу растениям постепенно в течение трех недель. Стебли же просто протыкаются в оазис, свободно входя в него и удерживаясь внутри силой трения.

За все эти преимущества необходимо платить. Блоки оазиса трудно утилизируются (этот материал совершенно не горюч), но главное — они одноразовые. До сих пор, правда, умельцы ухитряются, тщательно высушив их, использовать повторно, несмотря на оставшиеся отверстия от цветочных стеблей. Но в третий раз подобный фокус уже точно не пройдет. А материал это довольно дорогой: в магазине «7 цветов — Декор» стандартные «кирпичики» в зависимости от марки стоят от 229 до 279 рублей. Конечно, одним «кирпичиком» композицию не выстроишь, а вот упаковка из 16 цилиндрических губок, приблизительно соответствующих по объему стандартному «кирпичику» (подобная форма специально разработана для гирлянд), стоит уже 1128 рублей. Формируя с помощью оазиса сложный, богато декорированный цветочный ансамбль, флористы руководствуются следующим важным правилом: сначала на блоки флористической пены надо установить зелень, которая в качестве декоративного фона закроет основу со всех сторон, и только затем — цветы. Такой порядок справедлив как для плоскостных композиций, так для гирлянд.

Не менее важен секатор. Профессионалы именуют его флористическими ножницами. Выпускается подобная продукция в великом разнообразии — вплоть до изделий с титановым лезвием. Правда, таковых в магазине при цветочном складе не оказалось, а цены на то, что было, колебались между 159 и 859 рублями.

Сетку для придания и удержания формы подвесной композиции или гирлянды делают в России. Некоторые флористы отдают предпочтение обычной рабице (рулон длиной 5 м и диаметром ячейки 25 мм стоит 262 рубля 30 копеек), но выпускается и специальная продукция для флористов из окрашенной в разные цвета меди (2,5-метровый рулон — 164 рубля 70 копеек) Наконец, флористическая лента «анкор» — говоря житейским языком, односторонний скотч — обычно продается в катушках 50-метровой длины: при ширине 12 мм она стоит 284 рубля, а типоразмер вдвое уже — ровно вдвое дешевле. Если речь не идет о сложных пространственных композициях или множестве гирлянд, пары-тройки рулонов сетки и одного мотка ленты на одну работу в пределах храма обычно хватает.

Главные объекты: Царские врата, иконостас, паникадило, центральный аналой с праздничной иконой

Именно эти места украшаются цветами на праздник в первую очередь, поэтому разберем принципы их флористического оформления отдельно. Всех их объединяет общий важный признак: конкретные варианты решений задаются геометрией декорируемого элемента.

Говоря архитектурным языком, типологическим навершием Царских врат служит полукруглая арка, форму которой повторяет располагающийся выше проем в иконостасе. Именно последний обычно и декорируется гирляндой. Крепится та, как правило, к сени над Царскими вратами. Только непростая форма вместе с довольно протяженным линейным размером гирлянды требуют дополнительного оснащения: необходимо не просто закрепленное на какой-то плоской поверхности лекало, а опорная основа, заранее изготовленная из фанеры или металлического профиля. Она также имеет форму полукруглой арки и крепится непосредственно к иконостасу. Если же это невозможно, ее опирают на пару дополнительных стоек. Тогда устои из металлического каркаса закрепляют в наполненных цементным раствором емкостях. Таким образом, они должны обеспечивать надежность конструкции, то есть выдержать вес пропитанной водой флористической пены и самих цветов.

Украшая иконостас, гирляндами, обычно декорируют его местный чин: верхнее тябло, нижний карниз и пространства между иконами. На Пасху здесь прекрасно смотрятся выполненные из растительного материала буквы пасхального приветствия и цветочные «яйца».

Технически непросто украшать паникадило. Задача облегчается, если конструктивные особенности позволяют временно опускать его на пол. Если же это невозможно, работать приходится на высоте. В этом случае заранее необходимо определить главный (большой, максимальный) диаметр светильника. Вполне реально сделать это дистанционно: отметить на полу проекции двух диаметрально противоположных элементов внешней конструкции паникадила, а затем измерить расстояние между ними.

В плане паникадило представляет собой сложную комбинацию концентрических окружностей (опорных колец) и соединяющих их по хордам и радиальным отрезкам связей. Поэтому его цветочное убранство состоит из нескольких прямых или замкнутых в кольцо гирлянд, вместе составля-ющих звезду. Прежде всего флористу необходимо определить, использовать ли в этом случае блоки оазиса, достаточно ли будет плетеной гирлянды, либо же эти варианты можно совместить. Дело в том, что крупная, толстая гирлянда с жизнеобеспечением не очень эстетично смотрится на ажурном паникадиле, сами связи и опорные кольца которого легки и прозрачны; с другой стороны, плетеная гирлянда не сможет долго радовать глаз. В остальном декорирование паникадила не отличается от изготовления гирлянд для других элементов храма.

По сторонам от аналоя с иконой праздника обычно располагают напольные вазы или высокие подставки с букетами либо самостоятельными композициями: одну между аналоем и Царскими вратами плюс по одной по бокам. Чтобы украшение смотрелось гармонично, его приподнимают при помощи стоек или подсвечников.

Саму же икону на аналое можно украшать множеством различных способов. Самый простой и эстетичный — разместить композицию с оазисом на фанерной подложке, на которую помимо флористического убранства следует поместить и саму святыню. В этом случае подойдет фанера толщиной 10 мм, размером несколько большая по сравнению с самой иконой. В ней для крепления блоков оазиса заранее просверливаются отверстия. Блоки пены пропитываются водой, заворачиваются в пленку и проволокой закрепляются на фанере. Затем на основу устанавливают цветы и по завершении работы полагают икону в центральную часть аналоя на подкладку из мягкой ткани. Если надо богато украсить большую по размеру икону, то начать следует с декоративной зелени, затем перейти к определяющим основной тон, размер и контур крупным цветам и уже в конце добавить линии и задать ритм мелкими цветами. Растения на оазисе лучше помещать на разной высоте: это позволит избежать монотонности, излишней плотности.

Если времени достаточно и на приходе работает квалифицированный плотник, можно изготовить подложку с двойными бортиками, в промежуток между которыми закладываются блоки оазиса. Такая конструкция устойчивее, но увеличивает механическую нагрузку на аналой. Бывает, скромный размер аналоя не позволяет «вписать» в себя подложку: там едва помещается лишь сама икона. Тогда емкость с пропитанными водой блоками оазиса укрепляют на верхней его части и затем уже устанавливают там цветы.

Правила украшения остальных элементов в храме

Можно украсить и другие иконы, в том числе закрепленные на стенах. Обычно для крепежа базы или подложки в этом случае служат киот или оклад. Икону, у которой нет ни киота, ни оклада, можно оформить крепящимися к обратной и боковым ее сторонам гирляндами.

Крест, выносимый из алтаря для поклонения верующих, украшается на Крестопоклонную неделю и в праздники Воздвижения и Происхождения Честных Древ. Возможны три варианта полноты цветочного декора: затрагивающие только саму святыню; только аналой, на который та полагается; и крест, и аналой. Для украшения самого креста заранее изготавливается фанерная подложка, в которой по периметру двумя параллельными строчками просверливаются отверстия для закрепления сплетенной гирлянды при помощи проволоки. Дополнительное уширение подложки позволит разместить гирлянду на оазисе. При оформлении аналоя на нем закрепляется обтянутая тканью фанерная подложка, к которой крепится гирлянда (идущая по периметру подложки, повторяющая контур креста или описывающая его по окружности).

Традиционным цветом для украшения Плащаницы Христовой считается белый; на Богородичной Плашанице к нему добавляются голубой и синий тона. Чаще всего этот элемент облачения украшается гирляндой — замкнутой, расположенной по всему его периметру, или П-образной по трем его сторонам. Для надежного крепления гирлянды полотно Плащаницы осторожно протыкают концами согнутой пополам проволоки, гирлянда пропускается между этими «усиками» и затем надежно ими фиксируется. В случае особо ценной Плащаницы гирлянду размещают вокруг нее на специально устроенной подставке либо на самой гробнице, на которую положено облачение.

Флористическое украшение для раки с мощами святого в целом выстраивается так же, как и для больших икон или для иконостаса. Только в данном случае роль подложки выполняет заранее изготавливаемая деревянная рама. Ее лучше обернуть мягкой материей, чтобы не повредить саму раку.

Пономарскую свечу убирают венком, закрепляющимся на месте соединения той с подсвечником. Поскольку во время Божественной литургии пономарская свеча располагается перед закрытыми Царскими вратами, их цветочные украшения должны быть созвучны. В принципе на время одного богослужения жизнеобеспечение цветов на свече не требуется. Однако перед архиерейскими богослужениями, которые увенчиваются продолжительной официальной частью, можно использовать и небольшие блоки оазиса в форме кольца. Они закрепляются вокруг отверстий для свеч на дикирии и трикирии и заполняются цветами, которые плотно приматываются лентами к светильнику за нижние части стеблей.

Вертеп прежде всего представляют как элемент праздничного убранства храма к Рождеству Христову, где первую скрипку играют продуманная конструкция, а также ее талантливое иконописное и мини-скульптурное наполнение. Но флористы тоже могут сказать в его украшении свое слово, причем далеко не последнее! «Летом заготовила колосья пшеницы и овса, планирую использовать их в партерной части вертепа, — делится творческими планами Анна Семенихина. — Без жизнеобеспечения он простоит очень долго».

Наконец, по отдельному заказу возможны цветочные украшения храма к таинствам венчания и крещения. Их особенности следует заранее оговорить со служащим священником и участниками самого таинства.



При подготовке материала использована монография Галины Кондратьевой «Храмовая флористика. Искусство украшения храма цветами» (М.: ООО «КИТАС», 2013).

Пять правил начинающим

Несмотря на большое количество сдерживающих фантазию ограничений и предписаний, хотелось бы в заключение напомнить: храмовая флористика — прежде всего искусство. Заранее готовых рецептов успеха в нем нет, а копирование однажды найденного успешного решения со временем приедается. Тем не менее следование следующим пяти главным правилам позволит избежать ненужных потерь времени и сил и поможет быстрее нащупать верный путь.

1. Перед составлением проекта украшения храма цветами и перед началом его реализации обязательно получайте благословение настоятеля, без которого самые креативные идеи, скорее всего, окажутся обречены на неудачу.

2. Приступая к са-мостоятельной работе по церковной флористике, получите хотя бы базовые знания по этому предмету.

3. Заранее озаботьтесь составлением эскизного проекта будущего цветочного ансамбля.

4. Не придумывайте собственных техник и способов крепежа: этот «велосипед» уже давно изобретен, апробирован и надежно испытан.

5. Прежде чем сетовать на дороговизну зеленого фона для цветов, подумайте: а стоит ли специально закупать декоративную траву? Летом для этой цели вполне подойдут пижма, черничник, брусничник, боярышник, ветки рябины; зимой — хвоя ели и сосны.



Краткий словарь используемых терминов



Амариллис — многолетнее растение семейства амариллисовых, состоящее из одного вида — Амариллис белладонна, или прекрасный (Amaryllis belladonna). Считается одним из самых красивоцветущих комнатных растений. Крупные колокольчатые соцветия разнообразной окраски с нежным ароматом очень эффектно смотрятся на высоком цветоносе.

Гиперикум (лат. Hypericum) — зверобой. Относится к семейству зверобойных, которое включает в себя порядка ста десяти видов (несколько в свой ареал произрастания включают Россию).

Дендробиум (лат. Dendrobium) — род многолетних травянистых растений семейства орхидные. Цветки разнообразны по размеру, форме и окраске. Некоторые виды обладают приятным ароматом. Общим для всего рода признаком является трубчато свернутое вокруг колонки основание губы.

Гипсофила, или Гипсолюбка (лат. Gypsophila), — род растений из семейства гвоздичные. Включает в себя около 150 видов, произрастающих в Южной Европе и во внетропической Азии; известен и один австралийский вид. Цветки мелкие, белые, беловато-зеленые, розоватые и розовые, устроены по типу цветков семейства гвоз-дичные.

Ранункулюс (лат. Ranunculus, от лат. rana — «лягушка») — лютик, род однолетних или многолетних травянистых растений семейства лютиковые. Водные или наземные травы с едким, а иногда и ядовитым соком. Цветки одиночные или собраны в сложные соцветия.

Скиммия (лат. Skimmia) — вечнозеленый кустарник из семейства рутовых, вырастающий в высоту до 1 м, с продолговатыми блестящими листьями. Ее родиной являются Гималаи, Япония и Китай.

Стиль (применительно к храмовой флористике) — совокупность характерных черт и признаков, определяющих единое восприятие сторонним наблюдателем убранства храма цветами и влияющих на молитвенный настрой участников богослужения.

Эустома (лат. Eustoma) — ирландская роза, род из семейства горечавковых, состоящий из одного вида — Эустома крупноцветковая (Eustoma grandiflorum). Роскошное растение высотой от 30 до 90 см с ветвистыми побегами, простыми, элегантными листьями с сизоватым отливом и цвет-ками, напоминающими гибрид розы и мака.



В качестве примера подробно рассмотрим два реализованных в прошлом году флористических проекта — одинаковых по количеству задействованных в них специалистов, но различающихся по уровню сложности, трудозатратам и общей стоимости.



1. Украшение Владимирской иконы Божией Матери (список из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя) перед торжественным открытием выставки «1945–2016» проекта «Россия. Моя история» в Центральном выставочном зале «Манеж».

Икона — главная святыня развернутого в пространстве большого зала выставочного проекта, рассчитанного на несколько недель. Несмотря на двукратную смену цветов в течение всего срока экспозиции, добиться полной сохранности цветков даже при использовании жизнеобеспечения невероятно сложно. Поэтому флорист Галина Кондратьева применила сменный принцип цветения. Вместе с хризантемами в первой фазе каждого из трех самостоятельных временных отрезков «жизни» цветочного убранства иконы «работают» крупные соцветия гортензий. Когда же они начинают сникать, над ними распускаются амариллисы (см. Словарик). В качестве зеленого фона использован эвкалипт с нераспустившимися бутонами.

Численность команды флористов-помощников: 15 человек.

Продолжительность подготовительных и декорационных работ: одни сутки.

Цена вопроса: 40 тыс. рублей (однократное украшение, без учета сменного декора).



2. Украшение Успенского храма в Архангельске к празднику Введения Божией Матери во Храм.

Цветочный ансамбль включает три элемента: паникадило, иконостас и праздничную икону на аналое. Паникадило высотой 7,5 м украшалось при помощи специально сооруженных лесов размером 2х2 м. Главный акцент сделан на 15 амариллисах с заполненным водой полым стеблем, запаянным воском (подвешенные в таком виде вниз бутонами, они медленно распускаются и долго радуют глаз). Два опорных кольца (диаметром 160 и 80 см), соединенные 16 цепочками, украшены венками и гирляндами из хризантем и гипсофил, помещенными на зеленом фоне эвкалипта и брусничника. Царские врата украшены лилией «Бах» на белом фоне, сформированном белыми гвоздиками. По тяблу местного чина иконостаса пущена простая гирлянда (равномерный фриз) на деревянной основе, в которой присутствуют 300 бело-зеленых хризантем «Радость» и 15 эустом. Главным элементом ансамбля предстает праздничная икона на центральном аналое, убранная в белых тонах 30 ранункулюсами, 25 гиацинтами и 25 розами.

Такой ансамбль считается достаточно полным, исчерпывающе доносящим красоту и смысл праздника флористическими средствами. До «академического» показателя — дюжины разнообразных растений в убранстве одного храма одновременно — в нем не хватает одного цветка. На самом деле он был запланирован. Подкачали каллы — пришли некачественные, признается флорист Анна Семенихина.

Численность команды флористов-помощников: 15 человек.

Продолжительность подготовительных и декорационных работ: трое суток.

Цена вопроса: 100 тыс. рублей.