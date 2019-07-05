Зодчий станет дирижером

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Врезаться в историю
В помещении для «выставок одного экспоната» на втором этаже главного экспозиционного корпуса в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева (ЦМиАР) устроители умудрились разместить 38 предметов. Удалось это в том числе и потому, что сами экспонаты небольшие, подчас миниатюрные – образки, складни, резные кресты. Ценность их в том, что все они изготовлены представителями династии Хрустачевых – знаменитых дореволюционных мастеров из Сергиева Посада, поднявших в русском Православии искусство резьбы по дереву на высочайший уровень, недостижимый даже в наши дни.
5 июля 2019 г. 18:59
Лестница для коллекционера
С момента предыдущей, третьей по счету персональной выставки мос­ковского коллекционера икон Виктора Бондаренко минуло девять лет. Сегодня в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева собиратель, отметивший недавно свой 69-й день рождения, выставляет ровно 69 иконописных памятников. И куратор выставки «Лестница в Небо» ученый секретарь музея Наталья Комашко, и сам владелец уверяют: такое совпадение — дело случая. Выставка не претендует на панорамный охват собрания Бондаренко, но представляет посетителям собрание иконописных произведений как самоценных явлений художественного мира. PDF-версия
26 июня 2019 г. 13:59
Уходящая натура
Счет пребывающих в аварийном состоянии храмов на территории России идет на тысячи, руинированных церквей в статусе объектов культурного наследия — на сотни. Некоторые памятники безвозвратно утеряны, многие продолжают гибнуть: у реставраторов до них не доходят руки. Одна из главных задач — запечатлеть на картинах для будущих поколений, как выглядели внутренний интерьер и фасады разрушающихся сегодня храмов. PDF-версия
14 июня 2019 г. 14:50
Прошлым веком на Чулыме
Авторы документального цикла, частью которого стала эта работа, реализуют давнюю идею запечатлеть на большом экране несколько сюжетов о подвижниках благочестия ХХ столетия в четырех разных пределах Красноярского края. Ранее съемочная группа побывала на востоке (в Канске) и на юге (в Минусинске) региона. Экспедиция на запад, в Ачинское благочиние, на живописные берега Чулыма, стала возможной после победы заявки Издательского дома «Восточная Сибирь» в международном грантовом конкурсе проектов «Православная инициатива». Впереди — визит на север, в Енисейск и Туруханск, где в прошлом веке отбывали ссылку многие арестованные по так называемым делам церковников. PDF-версия
17 мая 2019 г. 14:50
«Жизнь жительствует. Священник в малых городах»: выставка в Лиховом переулке в рамках фестиваля ПСТГУ «Весна духовная. На пути к Пасхе»
В фойе Московского епархиального дома открылась выставка черно-белых фотографий Сергея Пронина, ставшая одним из результатов масштабного совместного проекта Православного Свято-Тихоновского богословского института и Лаборатории социологии религии ПСТГУ. Здесь представлены свыше восьми десятков работ, сделанных за два года в ходе экспедиций по приходам малых (населением менее 50 тыс. чел.) городов России.
18 апреля 2019 г. 18:50
Что скрывали холсты в алтаре
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5 апреля 2019 г. 13:50
В Гродно открылся XVIII Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест»
В крупнейшем на сегодня из организуемых силами Русской Православной Церкви хоровых форумов с престижнейшей конкурсной составляющей участвует 41 коллектив из Белоруссии, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Сербии и Румынии.
21 февраля 2019 г. 09:35
Иконы из разоренных ярославских храмов в экспозиции Государственного Исторического музея
История коллекции старинных икон с чердака Митрополичьих палат в древнем Ярославле заставляет задуматься о многом. Этот удивительный, поистине детективный сюжет, где оказались густо перемешаны кровавая революция 1917-го и самоотверженность музейных работников, репрессии 1930-х годов и длительный архивный поиск, бои Гражданской войны и впечатляющий результат многолетней реставрации подчас руинированных живописных памятников, - достоин если не эффектного блокбастера, то по крайней мере вдумчивого и внимательного осмысления, кто такие мы в современном мире и чем оправдаемся перед потомками.
18 февраля 2019 г. 18:40
Шедевры каргопольской иконописи демонстрируются на выставке в Российской академии художеств
Вчера, 28 ноября, в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» для публики открылась выставка «Иконы Каргополья. Возрождение», демонстрирующая полторы сотни памятников иконописи и деревянной пластики XV — XIX веков из собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск).
29 ноября 2018 г. 16:50
Репортажи
Новое пространство в бывшем заводском цеху сделали комфортным и для мастеров, и для посетителей
ЖМП № 7 июль 2019 /  6 сентября 2019 г. 09:59
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Зодчий станет дирижером

В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КОВОРКИНГ МАСТЕРОВ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА

Неузнаваемо преобразилось трехэтажное рабочее пространство в цеху одного из заводов на юго-востоке Москвы. На месте кабинетов проектировщиков Гильдии храмоздателей разместились уютные выставочные залы. Свою продукцию здесь представляют изготовители церковного убранства — иконописцы и художники-мозаичисты, каменщики и скульпторы, ювелиры и авторы облачений. В числе экспонентов три десятка мастеров самых разных направлений и разновидностей современного церковного искусства — вплоть до колокололитейщиков, производителей литых бронзовых подсвечников и разработчиков новых сортов ладана. PDF-версия

«Возможно, не всем сразу очевидно, зачем мы пошли на этот шаг. Сделали мы это в первую очередь ради настоятелей — застройщиков и реставраторов уже сущест­вующих храмов, не обладающих специальным художественным образованием или не доверяющих собственному эстетическому вкусу, — объясняет председатель правления Гильдии храмоздателей заслуженный архитектор России Андрей Анисимов. — Конечно, создание красивого и функционального проекта — прежде всего забота архитектора. Но даже изначально удачный замысел можно легко испортить, наполнив храм чужеродными, диссонирующими элементами, разрушающими общую гармонию воспри­ятия. Так происходит потому, что очень часто специалисты работают разрозненно».

Идея коворкинга, который в Гильдии храмоздателей назвали «Собрание мастеров», выросла из имеющих некоторую предысторию еженедельных встреч профессионалов. Прежде они собирались тут на чаепития — обсуждали новые книги и фильмы на духовные темы, обменивались опытом и полезными контактами, устраивали презентации и творческие дискуссии. «Со временем пришло понимание: храмостроители разных специальностей должны работать бок о бок, совместно обсуждая каждый элемент здания и его интерьера. Только в процессе такого плотного взаимодействия может родиться произведение искусства, способное украсить любой парк, сквер или площадь, — считает Анисимов. — Мы хотим разрушить вредный стереотип, согласно которому архитектор — всего лишь автор проекта, чье участие в работе заканчивается в момент постановки автографа на последний чертеж. Зодчего в храмостроительстве мы понимаем как дирижера большого хора, где голоса подобраны сообразно общей стилистической задаче, а чистое звучание обеспечивает экономический успех и привлекательность всего мероприятия».

Несмотря на то что «Собрание» только разворачивает свою деятельность, отдельные «певчие» в его составе уже давно и прочно удерживают позиции на самых верхних строчках профессиональных рейтингов своих сообществ. В числе привлеченных художников такие корифеи современной иконописи, как Александр Чашкин, Александр Солдатов, диакон Алексий Трунин, протоиерей Андрей Давыдов, Ирина Зарон. Редкое направление керамической иконы представляет Сергей Шихачевский, малые архитектурные формы в храмовом интерьере — Сергей Антонов. Как рождается мозаичное убранство, в отдельной мастерской покажет Валентин Борисенко, а Матвей Гребенников прямо на месте расскажет об азах технологии басмы. Лицевое шитье, фасадная керамика, декоративный камень, витражи от лучших отечественных производителей... Гораздо интереснее приехать самому и увидеть все это вживую!

Пространство специализированной выставки «Собрание мастеров» открыто для посетителей каждый четверг с 17.00 по адресу: Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, стр. 7. Вход свободный.

КОММЕНТАРИЙ

Епископ Троицкий Панкратий, наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, председатель художест­венного совета Гильдии храмоздателей: "Это попытка возродить дореволюционную традицию гармонии в храмостроительстве"

- Специалистам разных направлений — архитекторам, иконописцам, резчикам — при создании храма необходимо творчески взаимодействовать друг с другом. Только так сегодня можно выдержать стилистическое единство, чтобы храм воплотил в себе гармоничный синтез искусств, о котором писал священник Павел Флоренский. Строительство храма от начала до конца командой единомышленников под руководством одного архитектора — возвращение к дореволюционным традициям. К примеру, Никольский морской ­собор в Кронштадте целиком спроектирован зодчим Косяковым — начиная от поиска камня и вплоть до установки подсвечников.

6 сентября 2019 г. 09:59
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Что скрывали холсты в алтаре
В Гродно открылся XVIII Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест»
Иконы из разоренных ярославских храмов в экспозиции Государственного Исторического музея
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