Зодчий станет дирижером

В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КОВОРКИНГ МАСТЕРОВ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА
Неузнаваемо преобразилось трехэтажное рабочее пространство в цеху одного из заводов на юго-востоке Москвы. На месте кабинетов проектировщиков Гильдии храмоздателей разместились уютные выставочные залы. Свою продукцию здесь представляют изготовители церковного убранства — иконописцы и художники-мозаичисты, каменщики и скульпторы, ювелиры и авторы облачений. В числе экспонентов три десятка мастеров самых разных направлений и разновидностей современного церковного искусства — вплоть до колокололитейщиков, производителей литых бронзовых подсвечников и разработчиков новых сортов ладана. PDF-версия
«Возможно, не всем сразу очевидно, зачем мы пошли на этот шаг. Сделали мы это в первую очередь ради настоятелей — застройщиков и реставраторов уже существующих храмов, не обладающих специальным художественным образованием или не доверяющих собственному эстетическому вкусу, — объясняет председатель правления Гильдии храмоздателей заслуженный архитектор России Андрей Анисимов. — Конечно, создание красивого и функционального проекта — прежде всего забота архитектора. Но даже изначально удачный замысел можно легко испортить, наполнив храм чужеродными, диссонирующими элементами, разрушающими общую гармонию восприятия. Так происходит потому, что очень часто специалисты работают разрозненно».
Идея коворкинга, который в Гильдии храмоздателей назвали «Собрание мастеров», выросла из имеющих некоторую предысторию еженедельных встреч профессионалов. Прежде они собирались тут на чаепития — обсуждали новые книги и фильмы на духовные темы, обменивались опытом и полезными контактами, устраивали презентации и творческие дискуссии. «Со временем пришло понимание: храмостроители разных специальностей должны работать бок о бок, совместно обсуждая каждый элемент здания и его интерьера. Только в процессе такого плотного взаимодействия может родиться произведение искусства, способное украсить любой парк, сквер или площадь, — считает Анисимов. — Мы хотим разрушить вредный стереотип, согласно которому архитектор — всего лишь автор проекта, чье участие в работе заканчивается в момент постановки автографа на последний чертеж. Зодчего в храмостроительстве мы понимаем как дирижера большого хора, где голоса подобраны сообразно общей стилистической задаче, а чистое звучание обеспечивает экономический успех и привлекательность всего мероприятия».
Несмотря на то что «Собрание» только разворачивает свою деятельность, отдельные «певчие» в его составе уже давно и прочно удерживают позиции на самых верхних строчках профессиональных рейтингов своих сообществ. В числе привлеченных художников такие корифеи современной иконописи, как Александр Чашкин, Александр Солдатов, диакон Алексий Трунин, протоиерей Андрей Давыдов, Ирина Зарон. Редкое направление керамической иконы представляет Сергей Шихачевский, малые архитектурные формы в храмовом интерьере — Сергей Антонов. Как рождается мозаичное убранство, в отдельной мастерской покажет Валентин Борисенко, а Матвей Гребенников прямо на месте расскажет об азах технологии басмы. Лицевое шитье, фасадная керамика, декоративный камень, витражи от лучших отечественных производителей... Гораздо интереснее приехать самому и увидеть все это вживую!
Пространство специализированной выставки «Собрание мастеров» открыто для посетителей каждый четверг с 17.00 по адресу: Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, стр. 7. Вход свободный.
КОММЕНТАРИЙ
Епископ Троицкий Панкратий, наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, председатель художественного совета Гильдии храмоздателей: "Это попытка возродить дореволюционную традицию гармонии в храмостроительстве"
- Специалистам разных направлений — архитекторам, иконописцам, резчикам — при создании храма необходимо творчески взаимодействовать друг с другом. Только так сегодня можно выдержать стилистическое единство, чтобы храм воплотил в себе гармоничный синтез искусств, о котором писал священник Павел Флоренский. Строительство храма от начала до конца командой единомышленников под руководством одного архитектора — возвращение к дореволюционным традициям. К примеру, Никольский морской собор в Кронштадте целиком спроектирован зодчим Косяковым — начиная от поиска камня и вплоть до установки подсвечников.
6 сентября 2019 г. 09:59