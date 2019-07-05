Зодчий станет дирижером

В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КОВОРКИНГ МАСТЕРОВ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА

Неузнаваемо преобразилось трехэтажное рабочее пространство в цеху одного из заводов на юго-востоке Москвы. На месте кабинетов проектировщиков Гильдии храмоздателей разместились уютные выставочные залы. Свою продукцию здесь представляют изготовители церковного убранства — иконописцы и художники-мозаичисты, каменщики и скульпторы, ювелиры и авторы облачений. В числе экспонентов три десятка мастеров самых разных направлений и разновидностей современного церковного искусства — вплоть до колокололитейщиков, производителей литых бронзовых подсвечников и разработчиков новых сортов ладана. PDF-версия

«Возможно, не всем сразу очевидно, зачем мы пошли на этот шаг. Сделали мы это в первую очередь ради настоятелей — застройщиков и реставраторов уже сущест­вующих храмов, не обладающих специальным художественным образованием или не доверяющих собственному эстетическому вкусу, — объясняет председатель правления Гильдии храмоздателей заслуженный архитектор России Андрей Анисимов. — Конечно, создание красивого и функционального проекта — прежде всего забота архитектора. Но даже изначально удачный замысел можно легко испортить, наполнив храм чужеродными, диссонирующими элементами, разрушающими общую гармонию воспри­ятия. Так происходит потому, что очень часто специалисты работают разрозненно».

Идея коворкинга, который в Гильдии храмоздателей назвали «Собрание мастеров», выросла из имеющих некоторую предысторию еженедельных встреч профессионалов. Прежде они собирались тут на чаепития — обсуждали новые книги и фильмы на духовные темы, обменивались опытом и полезными контактами, устраивали презентации и творческие дискуссии. «Со временем пришло понимание: храмостроители разных специальностей должны работать бок о бок, совместно обсуждая каждый элемент здания и его интерьера. Только в процессе такого плотного взаимодействия может родиться произведение искусства, способное украсить любой парк, сквер или площадь, — считает Анисимов. — Мы хотим разрушить вредный стереотип, согласно которому архитектор — всего лишь автор проекта, чье участие в работе заканчивается в момент постановки автографа на последний чертеж. Зодчего в храмостроительстве мы понимаем как дирижера большого хора, где голоса подобраны сообразно общей стилистической задаче, а чистое звучание обеспечивает экономический успех и привлекательность всего мероприятия».

Несмотря на то что «Собрание» только разворачивает свою деятельность, отдельные «певчие» в его составе уже давно и прочно удерживают позиции на самых верхних строчках профессиональных рейтингов своих сообществ. В числе привлеченных художников такие корифеи современной иконописи, как Александр Чашкин, Александр Солдатов, диакон Алексий Трунин, протоиерей Андрей Давыдов, Ирина Зарон. Редкое направление керамической иконы представляет Сергей Шихачевский, малые архитектурные формы в храмовом интерьере — Сергей Антонов. Как рождается мозаичное убранство, в отдельной мастерской покажет Валентин Борисенко, а Матвей Гребенников прямо на месте расскажет об азах технологии басмы. Лицевое шитье, фасадная керамика, декоративный камень, витражи от лучших отечественных производителей... Гораздо интереснее приехать самому и увидеть все это вживую!

Пространство специализированной выставки «Собрание мастеров» открыто для посетителей каждый четверг с 17.00 по адресу: Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, стр. 7. Вход свободный.

КОММЕНТАРИЙ

Епископ Троицкий Панкратий, наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, председатель художест­венного совета Гильдии храмоздателей: "Это попытка возродить дореволюционную традицию гармонии в храмостроительстве"

- Специалистам разных направлений — архитекторам, иконописцам, резчикам — при создании храма необходимо творчески взаимодействовать друг с другом. Только так сегодня можно выдержать стилистическое единство, чтобы храм воплотил в себе гармоничный синтез искусств, о котором писал священник Павел Флоренский. Строительство храма от начала до конца командой единомышленников под руководством одного архитектора — возвращение к дореволюционным традициям. К примеру, Никольский морской ­собор в Кронштадте целиком спроектирован зодчим Косяковым — начиная от поиска камня и вплоть до установки подсвечников.