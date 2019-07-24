Первая, равноапостольная

В июле исполнилось 1050 лет со дня преставления святой равноапостольной княгини Ольги, первой женщины-правительницы на Руси, одной из создательниц российской государственности. Княгиня Ольга — одна из первых русских христианок, которая начала строить храмы в своей стране и свое наследие передала внуку — великому князю Владимиру, позже крестившему Русь. PDF-версия.

После революции память о том, что сделала княгиня Ольга, целенаправленно стиралась. Имя святой вымарывалось из городской топонимики, храмы и часовни в ее честь закрывались или вовсе уничтожались. Был забыт орден святой княгини Ольги, перестало существовать Ольгинское общество. Лишь в 1990-е годы ее имя стало постепенно возвращаться и в Москве, и на ее родине — в Пскове и в селе Выбуты.

В начале 1990-х годов в Москве не было ни одного Ольгинского храма. Cегодня их несколько. Один открыт в 2003 году при Паломническом центре Московской Патриархии, второй — в районе Останкино, построен и освящен в феврале этого года. Есть и храм-крестильня Святой княгини Ольги при Вознесенском храме за Серпуховскими воротами. Построенный и освященый в 1995 году, он стал первым храмом в честь святой равноапостольной княгини Ольги в истории столицы.

Храм должен жить

Настоятель Вознесенского храма и храма-крестильни протоиерей Константин Татаринцев рассказывает, что его построили по просьбе прихожанок, носящих имя Ольга: «Они обратились с этой просьбой к Патриарху Алексию II. А когда-то здесь стояла часовня при кладбище, и на основании этого исторического факта Святейший благословил построить часовню, а затем она стала крестильным храмом».

В 2005 году при храме организуется Общество святой равноапостольной княгини Ольги и отец Константин становится его духовником. «Общество решили создать женщины, награжденные орденом святой княгини Ольги, который был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви в 1988 году. Среди этих женщин были педагоги, литераторы, психологи, бизнес-леди. Нам не хотелось прерывать общение, было желание заниматься общим просветительским делом — рассказывать людям об этой удивительной святой, — вспоминает Ольга Гаврилова, председатель Ольгинского общества. — Мы стали искать по справочникам Ольгинский храм и узнали про храм на Серпуховке. Я позвонила отцу Константину, батюшка выслушал меня и сказал: “Я буду очень рад, если вы полюбите этот храм и будете иметь о нем доброе попечение”. На первом же нашем рабочем совещании отец Константин заметил, что прежде всего храм должен жить, то есть в нем должна совершаться молитва, а остальное Господь управит. По средам стали проходить водосвятные молебны с акафистом княгине Ольге, которые до сих пор служатся. И храм стал преображаться!» Ольга Гаврилова рассказывает, что на средства, которые жертвовали люди, удалось сделать иконостас, установить большую купель, которая дает возможность крестить взрослых людей с полным погружением. Позже в купели появился теплый пол, чтобы людям было более комфортно заходить. Со временем возникла традиция, когда на Крещение Господне в купель погружаются все желающие.

Главное же детище Ольгинского общества — это одноименные чтения, которые проводятся в канун Ольгиного дня в Москве. За 12 лет они уже стали международными. Однажды ольгинцы узнали, что такие же чтения проходят в немецком Штутгарте. Только посвящены они другой Ольге — королеве Вюртемберга (1822–1892), дочери русского царя Николая I, которая там правила 150 лет назад. Немцы ее помнят и почитают, в ее честь названы улица, госпиталь, учебные заведения. Но вот кто такая великая княгиня Ольга, штутгартцы не знали, хотя их королева была названа в ее честь. И ольгинцы их просветили.

Интересуюсь у отца Константина, насколько за годы существования Ольгинских чтений удалось продвинуться в исторических исследованиях о княгине Ольге. «Говоря о такой удаленной от нас эпохе, очень трудно что-то новое найти. Все источники хорошо изучены. Мы же постарались расширить тематику наших чтений, на которых говорится не только о княгине Ольге, ее житии, иконографии и ее эпохе, но также затрагивается, к примеру, тема женской святости как таковой не только в Древней Руси, но в более близкие для нас времена, мы рассказываем о новомученицах и исповедницах российских ушедшего ХХ века. Каждый год чтения приурочиваются к какой-то текущей исторической дате — 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского или 100-летию расстрела Царской семьи. И участникам чтений удается протянуть историческую нить от Ольги к этим эпохам».

Ольга Гаврилова рассказывает, как, готовясь к чтениям, ольгинцы ездят по местам великой княгини, как были у нее на родине — в селе Выбуты и на месте разрушенного Ольгиного храма поставили поклонный крест. Посетили и Софию Константинопольскую в Стамбуле, где Ольга крестилась. Были в Киеве, в Коростене, где Ольга княжила после смерти мужа.

«Этот год для нас особенный в связи с 1050-летием со дня преставления великой княгини, — замечает отец Константин. — Уже утверждено время и место проведения наших чтени, 12-х по счету, — в зале Церковных соборов в Храме Христа Спасителя. Помимо этого мы хотим раздать в роддомах Москвы и других городов буклеты, рассказыва­ющие о княгине Ольге и о том, что она особенно почитается в этом году. Узнав об этом, может быть, мамы захотят назвать своих новорожденных дочек Ольгами».

— В чем княгиня Ольга может быть сегодня примером для нас?

— Я часто говорю в своих проповедях, что христианство — это терпение. Претерпев до конца — спасешься. Мы часто видим вокруг себя не близких по духу родственников или коллег по работе, и важно не осудить их, не отвернуться. Как поступала эта великая святая. Она не уничижала, не оскорбляла людей, которые не достигли ее духовного уровня. Она не назиданиями проповедовала, а терпеливой тихой молитвой. Может быть, в сердце сокрушалась, но тем не менее любовь была выше. И по ее молитве, по ее любви люди, которые, казалось, настолько укоренились в язычестве, стали меняться и стали восприимчивы к слову Божиему.

Три луча сошлись

Удивительно, но родной для княгини Ольги Псков был освобожден от немцев накануне ее дня — 23 июля 1944 года. После войны в этот день стали отмечать День города. А в постсоветское время была возрождена дореволюционная традиция — уже 24 июля, когда Церковь молитвенно поминает равноапостольную княгиню, все приходы города идут крестным ходом к Троицкому собору, где служится молебен святой. Эти два праздника уже давно объединились в одно большое торжество древнего города.

Об основательнице и небесной покровительнице Пскова многое сегодня здесь напоминает. В 1911 году через реку Великую был построен мост, который назвали Ольгинским. Причем это был первый в городе постоянный мост. До этого существовал временный, который каждый год разбирался на зиму. Правда, с 1923 года он стал именоваться мостом Красной Армии, а позже — мостом Советской Армии, но в 1995 году ему вернули первоначальное имя. В городе установлено два памятника Ольге, один — работы Вячеслава Клыкова, второй — Зураба Церетели. Гости Пскова могут остановиться в Ольгинской гостинице.

Есть Ольгинская набережная, на которой стоят Ольгинская часовня и Ольгинский крест, напоминающие о событии, произошедшем на этом месте много столетий назад, которое дало начало этому городу. Существует красивая легенда, как однажды великая княгиня прогуливалась верхом вдоль берега реки Великой. Был солнечный день, но вдруг резко потемнело, подул сильный ветер и на небо набежали темные тучи. Внезапно появились три солнечных луча, которые сошлись на каменном мысе у слияния двух рек — Великой и Псковы. Ольга восприняла это природное явление как Божий знак и воскликнула: «На этом месте будет храм Святой Троицы и град велик, славен и во всем изобилии!». Вернувшись в Киев, княгиня своих слов не забыла и велела послать на берег реки Великой золото и серебро для постройки храма, приказала также заложить город. Так, со строительства Троицкого собора начался Псков.

Здесь Великая бушует и шумит

Протоиерей Олег Тэор, настоятель храма Александра Невского в Пскове, вспоминает время, когда ребенком вместе с мамой он вернулся из эвакуации в город, который был сильно разрушен. Храмы же — почти все — остались целы. Их было хорошо видно, особенно Троицкий собор. Уже будучи священником, отец Олег около 20 лет прослужит в соборе. Но главным делом его жизни станет возрождение храмов — Александра Невского на улице Мирной в его родном Пскове и Ильи Пророка в селе Выбуты, что в 12 км от города, где появилась на свет княгиня Ольга.

Происхождение названия «Выбуты», по одной из версий, связано с особенностями рельефа дна реки Великой, на которой стоит село. Именно в этом месте из земли выступает (выбивается) каменная порода, и дно поднимается на этом участке на 4–6 м. Это каменистое возвышение тянется по дну реки вниз по течению на полкилометра и кончается подводным обрывом, после которого опять идет песчаное дно. «...Плитняк дна реки Великой постоянно пластами отрывается, дно понижается и образует выбои, пороги, ступени, водопады, ямы, завалы. Вода, пробегая по этим уступам и преградам, бушует, шумит, рвется вперед с огромной силою, побеждая препоны», — говорится в одной краеведческой книге.

Любуясь местными просторами и вспоминая житие святой княгини, начинаешь понимать, что характер родившейся и выросшей в этих местах Ольги как будто вобрал в себя черты здешнего пейзажа — величественную неспешную красоту высоких берегов и заливных полей и неуемную энергию рвущейся из берегов Великой. Предание гласит, что здесь же, в Выбутах, Ольга познакомилась со своим будущим супругом — князем Игорем.

Николай Чудотворец спас

Сегодня центр выбутского пейзажа — красивейший белокаменный храм Ильи Пророка у Брода со звонницей, построенный в ХV веке. Во время Великой Отечественной войны храм был поврежден, в конце 1950-х годов его отреставрировали. Но подлинное его возрождение началось в 1990-е годы, когда настоятелем Ильинской церкви стал отец Олег Тэор. Священник вспоминает, в каком запустении находился храм, как по копеечке собирали средства на ремонт. Постепенно удалось восстановить храмовое убранство, вновь стали проводиться регулярные богослужения.

«В Ильинском храме когда-то существовал придел во имя святителя Николая Чудотворца, который был разрушен в советское время, — рассказывает настоятель. — Десантники Псковской дивизии, которую я окормляю, за несколько месяцев на этом месте возвели деревянную Никольскую церковь. Буквально через несколько дней ребят отправили в Чечню. Они участвовали в боевых операциях, но все вернулись живыми».

Со слов священника, в окрестностях Выбут находится около 20 памятных мест, связанных с княгиней Ольгой. Многие из них благодаря усилиям отца Олега и его прихожан восстановлены. Как, к примеру, Ольгин ключ в деревне Ольгенец, которая находится чуть выше по течению, в нескольких километрах отсюда. В высокой береговой скале из известняка много веков назад был выдолблен колодец, который заполнялся чистой родниковой водой, где княгиня брала воду. Долгие годы колодец находился в запустении. Прихожане храма Александра Невского и военнослужащие псковской десантной дивизии его восстановили.

Неподалеку от Выбут когда-то стоял Ольгин камень — огромный валун, на котором сохранился отпечаток стопы святой. В 1930-е годы его взорвали, как и установленную здесь в 1888 году Ольгину часовню. Отец Олег поставил на этом месте в 1994 году памятный крест. Сегодня здесь снова возводится часовня.

23 июля, накануне Ольгиного дня, по многолетней традиции в водах реки Великой будут крестить людей. Затем все собравшиеся перейдут Великую вброд и отправятся по Ольгиным местам.

После смерти княгини Ольги в 969 году, согласно ее завещанию, она была похоронена по христианскому обряду. Впервые над представителем княжеской семьи не совершалась языческая тризна.

Через 25 лет князь Владимир перенес останки княгини Ольги в построенную им в Киеве Десятинную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. По молитвам к святой у ее мощей начались исцеления.

В России имеются два монастыря в честь святой Ольги: один расположен в верховьях Волги, другой — в Мордовии. Всего в России около 50 Ольгинских храмов.

В 1988 году определением Патриарха Пимена и Священного Синода РПЦ учрежден орден Святой равноапостольной княгини Ольги, которым награждают женщин, послуживших на благо общества и Церкви.