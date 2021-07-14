Пастырь особого режима

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Все слилось в один продолжительный день…
Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых скорбных дат в истории России. С каждым годом все дальше от нас события тех суровых лет, с каждым днем остается все меньше и меньше их очевидцев. В память о мужестве нашего народа «Журнал Московской Патриархии» попросил старейших клириков Русской Православной Церкви поделиться воспоминаниями о военном времени. PDF-версия.
14 июля 2021 г. 18:00
Благословение на подвиг
В этом году наша страна отмечает скорбную дату — 80 лет начала Великой Отечественной войны. В первый же день к пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви, а по сути ко всему народу, обратился Патриарший Местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий. Будущий Патриарх призывал всех сплотиться перед сильным и беспощадным врагом, стараясь пробудить в пастве историческую память и силу духа. О всех деталях событий, связанных с написанием и публикацией послания, «Журналу Московской Патриархии» рассказал главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга доктор исторических наук Михаил Шкаровский. PDF-версия.
9 июля 2021 г. 18:00
Гуманитарный клад
Десятый общецерковный съезд по социальному служению совпал с тридцатилетием Синодального отдела по церковной благотворительности. Круглая дата не помешала рабочему ритму форума и головокружения от успехов не вызвала. Секционная программа, охватившая четыре направления, впервые реализовывалась в формате панельных дискуссий, когда каждый из участников высказывает свои мысли на общую заявленную тему. PDF-версия.
30 июня 2021 г. 16:00
Епископ Зеленоградский Савва: «Механизм Межсоборного присутствия позволяет понять, что люди думают на ту или иную тему»
В мае в Москве будет проходить пленум Межсоборного присутствия, совещательного органа, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. Межсоборное присутствие обсуждает в ходе своей работы актуальные вопросы церковного бытия, относящиеся в том числе к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения и многим другим. Главная задача Межсоборного присутствия — открытое обсуждение вопросов, а также подготовка проектов решений по этим вопросам перед тем, как предложить их в повестку дня Поместного и Архиерейского Соборов.О том, как строится работа по подготовке предстоящего пленума, какие документы планируется вынести на рассмотрение и какое значение при принятии документов имеют епархиальные отзывы, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Зеленоградский Савва, викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии. PDF-версия.
24 мая 2021 г. 14:00
Наследники Александра Невского
Сегодня на территории России действует более 230 православных приходов во имя святого благоверного князя Александра Невского. Среди них — всеми любимая и почитаемая Александро-Невская лавра в Петербурге, где покоятся мощи святого воина; величественные соборы в Челябинске, Новосибирске, Старом Осколе, Краснодаре; небольшие сельские храмы и домовые церкви в воинских частях. В год 800-летия со дня рождения Александра Невского мы будем рассказывать о самых известных храмах, посвященных благоверному князю. PDF-версия.
17 марта 2021 г. 16:00
Кредо консерватора
В Издательстве Московской Патриархии вышла книга Александра Щипкова «Дискурс ортодоксии». Издание адресовано как церковному, так и светскому читателю: епископату и духовенству, депутатскому корпусу, педагогическому и гуманитарному сообществам. Его цель — описать актуальный мир современного русского общества с точки зрения его культурно-исторических констант, так или иначе связанных с Православием. Говорит автор и о вызовах, возникающих сегодня перед русской национальной общностью и Русской Православной Церковью, а также о том, как сообща отвечать на эти вызовы, преодолевая застарелые отголоски социальных и национальных расколов. «Дискурс ортодоксии» трудно назвать легким чтением. Но каждая из четырех частей книги, по-своему вполне самодостаточных («Русская тема», «Церковные вопросы», «Проблемы консерватизма», «Гражданское большинство»), написана убедительным и точным языком, понятным церковной и светской аудиториям. Александр Щипков приглашает читателя к совместному размышлению, в результате которого вопросы у свободно и критически мыслящего, думающего читателя могут и, наверное, должны остаться. На некоторые из них Александр Щипков ответил «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
10 марта 2021 г. 16:00
Александр Невский и Кольский Север
В исторической науке закрепилось еще со времен Петра I представление о том, что деяния святого благоверного князя Александра Невского были связаны с Невой, Чудским озером, псковско-новгородскими коллизиями и смутами. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан делится своими оригинальными размышлениями о том, как имя князя Александра Ярославича связано с историей Крайнего Севера. Как благодаря его дипломатическим и военным усилиям эти северные земли стали данниками Новгородской Руси, а спустя столетия, уже при московских князьях, часть Лапландии отошла к Российской державе, став впоследствии русским Кольским Севером, а ныне Мурманской областью. PDF-версия.
24 февраля 2021 г. 17:00
Эра милосердия
Пандемия коронавируса перевернула налаженную жизнь. По данным социологических исследований1, у более половины населения сократились доходы, каждый третий испытывал угрозу потери или же потерял работу, две трети отметили повышение цен на товары и услуги. С введенными ограничениями передвижения практически каждый пятый испытал сложности с оказанием помощи родным и близким. Это сильнее всего отразилось на наименее защищенных: инвалидах, одиноких пожилых людях, малообеспеченных и многодетных семьях, бездомных. Эпидемия стала временем испытаний не только для государственной системы социального обеспечения и экзаменом на эффективность благотворительных организаций, но и для Церкви. PDF-версия.
28 января 2021 г. 16:00
Вышел в свет №11-12 «Журнала Московской Патриархии» за 2020 год
13 января 2021 г. 17:00
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ЖМП № 7 июль 2021 / 9 августа 2021 г. 16:00
Пастырь особого режима
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» ПРОВЕЛИ СМЕНУ СО СВЯЩЕННИКОМ, ОКОРМЛЯЮЩИМ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
Уже больше года при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению действует специальная группа священников, посещающая московских пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. Все тридцать входящих в нее человек прошли инструктаж по технике безопасности и работе в стационаре. Сейчас, когда столица проходит через очередную волну заболеваемости, на этих людях, как и на медицинском персонале, — дополнительная нагрузка. Корреспонденты «Журнала Московской Патриархии» сопровождали на дежурстве одного из таких священнослужителей — штатного клирика московского храма Успения в Вешняках священника Георгия Фирсова. PDF-версия.
Четыре цвета «красной зоны»
10:45. Отец Георгий выехал из дома ранним утром, успел заехать в храм за Святыми Дарами и теперь встречает нас у Северного входа ВДНХ. Он сегодня дежурит здесь — в коронавирусном госпитале при 24-й московской городской клинической больнице, который размещен в одном из зданий выставочного комплекса. Периметр 75-го павильона — одного из самых больших и красивых корпусов, с современными системами кондиционирования и климат-контроля — сейчас полностью перекрыт, пропускают только машины скорой и лиц, на которых оформлены пропуска.
Передачи у родственников принимают у калитки по улице Сергея Эйзенштейна, приемное отделение оборудовано на месте бывшего главного входа. Позади остаются бюро пропусков, мужская раздевалка и пункт выдачи «джентльменского набора» — белоснежного костюма, носок и резиновых тапочек, в которые следует обрядить себя, оставив буквально все остальное в металлическом шкафчике. Большой зал отведен под экипировку входящих в «красную зону». Поверх белья последовательно водружаются: герметичный комбинезон на молнии с капюшоном; медицинская шапочка; прилегающая к носу и подбородку плотная тканевая маска; большие бахилы с прочными завязками; перчатки медицинские обычные и латексные (обе пары с прорезями для больших пальцев, места контактов с которыми, равно как и рукава внизу, дежурная санитарка тут же заботливо наглухо запечатывает скотчем); гигантские очки, больше похожие на шлем (внутри которого мои обычные очки, с диоптриями, как-то сразу теряются и начинают предательски запотевать). Не скафандр «Орлан», конечно, но даже по сравнению с общевойсковым защитным комплектом выглядит костюм внушительно.
«Из всей группы столичных добровольцев, допущенных в "красные зоны" коронавирусных госпиталей Комиссией по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, 35 волонтеров работают здесь, на ВДНХ, — объясняет отец Георгий. — Выходят они в три смены — естественно, когда могут, чтобы это не мешало их личным учебным и рабочим графикам. На комбинезонах им пишут, как правило, слово "храм" и их имя, чтобы больные сразу видели, что это православные добровольцы. Вчера, обойдя палаты, они собрали заявки от пациентов и сформировали в нашем чате список всех тех, кто ожидает прихода священника. Какие-то требы остались невыполненными из-за нехватки времени с позавчерашнего дня: в этом госпитале трое священников, мы выходим на дежурство по очереди по вторникам, четвергам и воскресеньям, а по субботам здесь бывает еще и глава Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон».Позвольте, но где же здесь палаты? Вереницу блоков вижу, а где же отдельные помещения со всеми удобствами?!
Ангельские трубы аппаратов ИВЛ
11:21. Оказывается, эти небольшие сочлененные помещения блоков и считаются палатами. В каждой по четыре — восемь коек, современное медицинское оборудование и бесчисленные штабеля бутылок с питьевой водой — на тумбочках, на полочках, на простенках, на перегородках между палатами. В туалет ходячим пациентам приходится отправляться за пределы блока: так был в свое время сконструирован 75-й павильон, и его инженерию враз не переделаешь. А персоналу туда и наведываться особого смысла нет: нарушать герметичность костюма строжайше запрещается. Медработников недостает, некоторые вынуждены выходить в «длинные» 12-часовые смены, и, чтобы не тратить по часу на прохождение через санитарный шлюз туда и обратно, иногда они проводят дежурство в памперсах.
Смены волонтеров, конечно, короче, да от них никто таких подвигов и не ждет. «Но среди добровольцев попадаются настоящие энтузиасты — например, 30-летний программист Кирилл Миловидов, у которого уже трое собственных детей, — рассказывает отец Георгий. — После пятичасового дежурства он выходит наружу, обедает, потом облачается в свежий спецкостюм и заходит еще на пять часов. Настоящий подвижник, который помог, между прочим, воссоединиться "загремевшему" сюда австралийцу (работающему в Москве и говорящему только по-английски) с его женой. Мобильные телефоны пациентам в тяжелом состоянии запрещены, адрес домашний он толком объяснить не мог, полицейские его английского не понимали. В общем, разобрался только Кирилл, а то супруга иностранца уже сбилась с ног в поисках мужа. Теперь тот пациент давно "на свободе"...»
Причащает в госпитальных условиях священник из одноразовой колбы. Для причастников из реанимации есть нюансы: они принимают прямо в уста Кровь Христову из специальной пипетки, а частицу Тела — из закручивающейся пробирки из рук священника. Но вот мы и в реанимационном блоке. Отец Георгий пришел сюда поддержать девушку, состояние которой накануне ухудшилось: «Ее исповедовал владыка Пантелеимон, вся наша группа о ней усердно молится...» Увы, поздно: кровать пустует, а дежурная по блоку медсестра сообщает, что подопечная сегодня скончалась.
«От коронавируса умирают многие, поэтому чисто статистически священник за время нахождения в том или ином больничном блоке часто сталкивается со смертью, — продолжает он. — Конечно, в госпитале мы ушедших не отпеваем: нет условий, да и шуметь в реанимации строжайше запрещено. Волонтеры в таких случаях обычно читают про себя каноны, лица в священном сане — псалмы, литию, молитвы по исходе души от тела. Имена крещеных усопших тут же заносятся в список нашей группы для поминовения. Пересылать их куда-либо, кстати, строжайше запрещено, но все участники молитвенного братства под руководством епископа Пантелеимона келейно их поминают. Есть еще список о здравии. Видите, как сильно разрослись оба файла?»
Интересуюсь у священника, отличаются ли исповеди в ковидном госпитале от тех, что приходится слышать у аналоя в приходском храме. «Конечно! — восклицает тот. — Тут человек если кается, то по-настоящему. Ведь верующий пациент ясно понимает: следующей исповеди может попросту не быть, а потому какие уж тут формальности... Очень часто сокрушаются: не помирился с женой, не успел воцерковить внуков. Часто — просто отдельные слова шепотом и поток искренних, теплых слез. Невероятно тяжело здесь даже человеку, попавшему в обычную терапию с диагнозом "коронавирус". Душа становится более чуткой, да еще и масса свободного времени появляется: не надо идти на работу, варить утром кашу, встречать детей из школы... Верующий больной в любом случае задумается о грехах!»
Только тут я замечаю музыкальный аккомпанемент, которого в блоках терапии не было. Чистыми интервалами мелодично перекликаются мириады невидимых органов, сливаясь в бесконечную последовательность тетрахордов. Уж не ангельские ли то трубы?! Оказывается, так сигналят медицинские приборы цифрового поколения, в основном аппараты ИВЛ. Профессиональные музыканты с абсолютным слухом, признаются медики, воспринимают их особенно тяжело, совсем не выносят этого раздражителя. Но в реанимации приходится терпеть.
А поговорить?!
13:10. По спине начинают струиться ручейки пота, хотя лицо к новой терморегуляции, кажется, адаптировалось. Ловлю себя на мысли, что в целом спецкостюм не такой уж и тяжелый. Другое дело, что уже второй час хочется пить, а ведь мы не испытывали особой физической нагрузки. Дежурство перетекает в обход палат интенсивного наблюдения, где священник, не задерживаясь ни у кого подолгу, благословляет пациентов, с кем-то перекидывается парой слов, у одних что-то спрашивает, другим, наоборот, отвечает. Переговорив с парой женщин, убеждаюсь: здесь в основном лежат нецерковные люди, им в первую очередь важно душевное сострадание. «Нашим больным не хватает именно вот такого внимания — участия человека, объединяющего функции психолога и социального работника, — подтверждает дежурная медсестра на посту одного из блоков, Ольга Прутян. — Врачи делают все возможное и даже невозможное, но разговаривать по душам с пациентами они при всем желании не могут. А вот лично я замечала: когда священник после молитвы берет за руку человека с аппаратом ИВЛ, у того или палец дергается, или слезы начинают по щеке течь».
Иногда выписавшийся пациент приезжает к священнику на приход. Для отца Георгия это повод для особой радости.
«Два месяца в достаточно тяжелом состоянии тут провел опытный врач по имени Владимир. Я его несколько раз причащал, мы подолгу беседовали. Теперь он у нас на приходе в Вешняках, продолжаем тесно общаться!» И вот последний на сегодня лежачий больной — 49-летний Андрей Пахомов, только вчера переведенный в интенсивную терапию из реанимации. «Регулярный захожанин», как он сам признается после причащения, Благовещенского храма в Петровском парке. «Прошел по краю, ежедневно ощущал смерть рядом, — чувствуется, что Андрей Геннадьевич радуется самой возможности продолжительно говорить, пусть пока и с заметной одышкой. — Когда здесь исповедуешься, Господь ближе и, наверное, покаяние поэтому сильнее. И молитвенная поддержка священника гораздо больше помогает — не дает раскиснуть, буквально добавляет физических сил. А сегодня я в этой палате проснулся рано, в половине шестого, и впервые за долгое время в окно увидел восходящее солнце. Вот, думаю, продолжается жизнь-то!»
СПРАВКА. В июле в Центральной клинической больнице Московского Патриархата им. Святителя Алексия, Митрополита Московского, прошло обучение православных добровольцев для работы в «красных зонах» ковидных больниц. Программа занятий состояла из 12 академических часов и предполагала практику в госпитале. По окончании занятий выпускников прикрепили к московским госпиталям в качестве волонтеров.
Епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению:
Эту задачу сейчас выполняют священники в «красной зоне» и специально обученные помощники — волонтеры, которые знают, как говорить со страдающим человеком, как его утешить. Они также могут помочь в простых гигиенических процедурах, покормить. Доброе слово и такое живое участие очень важны для пациентов. К сожалению, в России пока не создан институт больничных капелланов. У нас есть военные священники, есть капелланы в тюрьмах, но должности «больничный священник», который бы оказывал духовную и психологическую помощь пациентам, как это происходит во всем мире, пока нет.
9 августа 2021 г. 16:00
Ключевые слова: COVID-19, волонтерство, духовенство, духовничество, Евхаристия, епископ Верейский Пантелеимон, исповедь, пастырство, священники, социальное служение, красная зона
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