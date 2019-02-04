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Статьи на тему
память
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Подвиг проповедника
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Названо место подвига и последующего захоронения первых жертв «красного террора» священномучеников епископа Ефрема (Кузнецова) и протоиерея Иоанна Восторгова
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19 апреля 2018 г. 21:05
Репортажи
Перенесение мощей сщмч. Иоанна Виленского в Спасо-Преображенский собор Рыбинска
22 мая 2019 г. 15:40
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Мощи священномученика Иоанна Виленского перенесены в Спасо-Преображенский собор Рыбинска

В Рыбинске состоялось торжественное перенесение святых останков священномученика Иоанна Виленского в городской кафедральный Спасо-Преображенский собор.

 Божественную литургию возглавил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон в сослужении митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта, епископа Галичского и Макарьевского Алексия, епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина, епископа Алапаевского и Ирбитского Леонида.

Иерей Иоанн Дмитриевич Виленский (1857 г.р.) служил в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Трофимовское Пречистенского благочиния. Священник был убит чекистами 10 ноября 1918 года, неподалеку от села Семеновское. Вместе с ним были изувечены и убиты еще двое человек, в числе которых - родная сестра отца Иоанна. Священника Иоанна обвинили в укрывательстве контрреволюционеров, скрывавшихся после белогвардейского мятежа в Ярославле, и хранении дорогих вещей. Его супруга, матушка Таисия, осталась одна с семью детьми.

- Убийцы, стараясь скрыть свои преступления – ограбление и убийство, закопали убитых на болоте, - рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» благочинный Пречистинского района отец Иоанн Грибин. - Когда следователь приехал выяснять обстоятельства событий, то произвел эксгумацию останков. Супруга священника, матушка Таисия, и дети попросили похоронить его по-христианскому обычаю. У властей было взято разрешение на крестный ход, которым встретили тела убитых, и похоронили их в Трофимовском за алтарем Благовещенского храма, где служил отец Иоанн.

Священник был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

- Отец Иоанн Виленский – первый новомученик, обретенный с момента образования Рыбинской епархии, - уточнил протоиерей Иоанн Грибин. - Его могила была известна с давних пор. До нашего времени не сохранилось первоначальное надгробие, на могиле был только крест, но означал он его захоронение или другое - было непонятно.

Весной 2018 года, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, на могиле священномученика провели археологические изыскания.

- Археологические работы требуют очень большого внимания, - отметил отец Иоанн. - Грунт вынимается очень осторожно, очень кропотливо, снимается пластами. Само захоронение определяется по ряду признаков, и уже тогда принимается решение о вскрытии могильника, а уже затем следует поднятие останков. Вскрытие требует большой аккуратности: археологи работают кисточками и маленькими лопаточками. Таким образом, начатые еще в марте работы, завершились только 16 мая, когда гроб был обнаружен и поднят.

Протоиерей Иоанн Грибин охарактеризовал сохранность мощей, как «частичное нетление», то есть очень хорошее: сохранились частички плоти и кости.

Год, что шла экспертиза, мощи находились в Успенском храме поселка Пречистое, настоятелем которого является отец Иоанн Грибин. Его храм оказался ближайшим к храму Благовещения и самым удобным по месту расположения. Он находится близко к дороге, имеет постоянное отопление, что позволило создать условия для работы судмедэксперта и антрополога.

На данный момент сведений о священномученике Иоанне Виленском очень мало. Первый его образ писался, что называется, вслепую – без малейшего представления о том, как он выглядел. После обретения мощей антрополог добавил описания внешности, к тому же дальние родственники святого передали его фотографию. С учетом новых знаний был написан второй образ. Составлены кондак, тропарь и молитва священномученику.

- Первоначально не было данных о родных и близких новомученика, - пояснил отец Иоанн Грибин. - Разрешения на эксгумацию было спрашивать не у кого, но впоследствии, когда родственники нашлись, они не возражали против эксгумации и даже предоставили ДНК для установления родства.

В своем архипастырском слове митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон назвал обретение мощей отца Иоанна Виленского великим благом, так как места захоронений большинства новомучеников найти просто невозможно.

- Сегодня большой праздник, - отметил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. - Спасо-Преображенский собор обрел раку с мощами отца Иоанна Виленского, святого новомученика, пострадавшего за веру и за Христа, тем самым доказав свою любовь. Теперь эти мощи будут находиться в стенах собора, и мы сможем через них обращаться к отцу Иоанну с просьбами о том, чтобы он помог и нам сохранить в сердце любовь к Богу и ближним.

Частицы мощей святого будут переданы в Переславскую епархию, об этом корреспонденту "Журнала Московской Патриархии" рассказал епископ Переславский и Угличский Феоктист. «Обретение мощей священномученика Иоанна Виленского и их перенесение в кафедральный собор Рыбинской епархии –большое и значимое событие, - подчеркнул владыка, также участвовавший в перенесении мощей отца Иоанна Виленского в кафедральный собор, - имя еще одного святого, совсем недавно пострадавшего за веру, теперь станет широко известно и почитаемо в нашем народе».

 

22 мая 2019 г. 15:40
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