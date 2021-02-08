Храмы не за тридевять земель

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ЕПАРХИЯ ЗАБОТИТСЯ О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ РЕГИОНА

«Добро пожаловать за тридевять земель», — своеобразно, но беззлобно приветствует пассажира калининградский таксист в международном аэропорту Храброво, приглашая в салон автомобиля с регистрационным знаком, на котором гордо красуется 39-й номер региона. Российский эксклав, вошедший в состав нашего государства после Великой Отечественной войны, щедр на специфику. Здесь и прекрасная природа с живописными ландшафтами, и великолепные курорты на балтийском побережье, и суровая сдержанность приграничных зон, и особый менталитет, в котором разнообразные черты переселенцев из многих мест Советского Союза смешались с западным с географической точки зрения окружением. PDF-версия.

До недавнего времени еще одной узнаваемой характеристикой Калининградской области были десятки заброшенных протестантских кирх. Часто аварийные, а иногда и вовсе развали­вшиеся, их стены давно уже не слышали звуков органа и разносившихся гулким эхом слов пастора. Теперь за возрождение этого культурно-исторического наследия взялась Калининградская епархия, и во множестве освященных церквей уже началась литургическая жизнь.

Была обитель лютеранская — стала православная

История средневековой Екатерининской кирхи в местности Арнау на берегу реки Прегель ведет отсчет с XIV века, когда тевтонцы именно здесь завершили завоевание Восточной Пруссии. Вплоть до Реформации тут процветал женский монастырь, пользовавшийся доброй славой среди многочисленных паломников-христиан из разных уголков Западной Европы. Протестанты преобразовали обитель в госпиталь, которому и стала принадлежать кирха в Арнау. Обширный приход неустанно заботился о церкви и щедро жертвовал на ее убранство, и вплоть до середины прошлого века среди местных жителей ходили легенды, что несметные богатства перед приходом Наполеона один из церковно­служителей спрятал где-то на берегу Прегеля.

Серьезный ущерб зданию нанесли как штурм Кенигсберга в 1945 году, так и следующие десятилетия советской эксплуатации. Поначалу в соседнем поместье организовали пионерлагерь, а когда церковные строения стали разваливаться, в кирхе оборудовали зернохранилище. Внутреннее пространство перечеркнули горизонтальным перекрытием, наверху устроили ток, в алтарной части проломали проезд для тракторов, грузовиков и комбайнов. В 1992 году совхоз «Родники», существовавший в одноименном поселке Гурьевского района, и вовсе выставил кирху на продажу, и только усилиями светского попечительского совета ее удалось спасти от гибели.

«Но эта организация не ставила своей задачей возрождение церковной жизни; ее занимали исключительно вопросы реставрации и научных обследований памятника, — вспоминает игумения открытого в Родниках Екатерининского женского монастыря Феодосия (Изгина). — Настоящие восстановительные работы в кирхе начались только после передачи ее Русской Православной Церкви в 2010 году. Тогдашний викарный архиерей нашей епархии епископ Серафим лично курировал эти работы, а финансировать мы смогли их только из собранных верующими пожертвований».

На первом этапе восстановительных работ неоценимую помощь оказали реставраторы из Польши — страны с авторитетнейшей школой деликатной работы со старинными архитектурными памятниками. «За годы варварской эксплуатации контрфорсы и стены напитались ­водой, — рассказывает матушка Феодосия. — Это плохо влияло на свод, в кровле зияли бреши». После удаления чужеродного асфальта и искусственно насыпанного слоя земли удалось просушить капитальные конструкции и защитить их от влаги. При помощи созданного при епархиальной строительной организации «Мироздание» стройотряда провели вычинку фасадных кирпичей. Ежегодно, кстати, день рождения своего стройотряда бывшие его бойцы — экс-студенты калининградских вузов — отмечают традиционным субботником в Екатерининском монастыре. Помогали самоотверженным трудом и прихожане. Ведь штат женской обители скромнее некуда — всего четыре сестры, а приходских церквей в округе мало (в этой части ­Гурьевского района действует только Никольский храм в поселке Ушаково, но там богослужения совершаются редко, раз в 1–1,5 месяца). «Привлекает паству и то, что у нас служит архиепископ Серафим — кстати, духовник нашей обители», — замечает игумения Феодосия.

«В 2015 году установили новый резной иконостас, а в 2016-м наконец переложили черепицу на кровле, и с того момента церковная жизнь здесь вошла в устойчивое стабильное русло, — продолжает собеседница. — Как видите, иконографическое убранство у нас минимальное, если можно так выразиться, негромкое. В иконостасе — расписанные по распечаткам на холстах копии икон преподобного Андрея Рублева. Это не случайно: мы приложили все усилия, чтобы новое убранство не диссонировало со средневековой готикой. Кроме того, еще век назад в результате прусской реставрации кирхи под побелкой были обнаружены фрагменты первозданных фресок. Сейчас удалось раскрыть элементы трех из них, а вообще этот изобразительный ряд насчитывал 199 евангельских сюжетов. Поэтому все наши работы были настроены на камертон средневекового зодчества. Единственное, в чем не удалось соответствовать ему, — современные полы, но тут мы оказались бессильны».

«Как бы там ни было, православному человеку готическая архитектура все же не очень привычна. Не трудно ли молиться под такими сводами?» — интересуюсь у настоятельницы.

«Если честно, мы об этом не задумываемся — значит, наверное, не трудно. Я долго прожила в Калининградской области, а для коренных калининградцев такая архитектура и вовсе, можно сказать, родная. Ведь первый православный храм в традиционной русской архитектуре здесь появился только в 1997 году — в Багратионовске. Но и церковь в более привычных для паломников из других российских регионов у нас будет — во имя Преподобных Антония и Феодосия. Вон, сруб ее уже возвышается, освящение намечено на ближайшую осень…»

«Привет» из военных лет

«Рожден» кирхой был и первый православный храм на Калининградской земле — Никольский на Тенистой аллее. Воссоздание исторического здания Юдиттенкирхе стало еще в советское время первым шагом на пути восстановления заброшенных архитектурных памятников, самое деятельное участие в котором принимал занимавший тогда Смоленскую кафедру Святейший Патриарх Кирилл. «Когда впервые подъехал к этому месту, то о многом мне пришлось подумать. Как, какими силами, на какие средства восстановить все это?! — вспоминал позднее Предстоятель. — Но, увидев горячую веру людей, их желание иметь храм, понял, что он будет воздвигнут». Ныне у калининградского по­дворья женского монастыря в честь Державной иконы Божией Матери Черняховской епархии прекрасный городской приход, а в минувший с момента освящения храма период уже потребовался новый капитальный ремонт с обновлением убранства — в свою очередь, благополучно завершенный.

Невдалеке, в 41-м домовладении по проспекту Победы, — еще одна готическая церковь, возрождение которой — в самом начале. Капеллу Адальберта в самом начале прошлого века для католического меньшинства Кенигсберга возвел архитектор Виллы Амалинау (исторического района города) Ибе Хайтманн. Перед Второй мировой войной ее основательно расширили и превратили в полноценный костел. Но до нашего времени пристройка 1930-х годов не дошла, зато к историческому зданию до сих пор примыкает нелепый павильон парикмахерской.

«Это арендатор. Его нахождение здесь — вопрос времени и отголосок длительной судебной тяжбы, начавшейся после передачи здания епархии, — объясняет ответственный за воссоздание бывшей кирхи Адальберта штатный клирик калининградского храма Святого апостола Андрея Первозванного священник Вадим Трусов. — В советское время здесь квартировало местное отделение академического Института земного магнетизма и распространения радиоволн. ­Выехали они немногим больше года назад».

В результате епархии достались перерубленные аж двумя горизонтальными межэтажными перекрытиями интерьеры и варварски проруб­ленный на месте алтаря главный вход. Сейчас пролом в восточной стене предстоит заделывать, а вход устраивать там, где он когда-то и был, — в одном из противоположных углов. Оконные проемы уже восстановлены, закрыт периметр, устроены теплые полы. Но каждый шажок, по словам отца Вадима, порождает новые проблемы и вопросы. «Видите в потолке две пробоины? Скорее всего, это следы от попавших в здание церкви авиаснарядов, — говорит священник. — Снизу незаметно, но на самом деле из-за этих ран на 10 см сместилась система нервюров (ребер каркасного свода. — Ред.). Из-за этого мы приостановили работы на кровле. Сейчас предстоит укреплять свод со стороны чердака, чтобы не допустить его аварийного обрушения».

Замки — не на замке

Пока что будущий храм приписан к приходу Святого апостола Андрея Первозванного, где предпочитают не торопиться со сроками и даже не называют примерных дат окончания работ. Действительно, это тот случай, когда поспешать следует не торопясь, тем более что памятник архитектуры регионального значения капелла Адальберта — объект пристального внимания городских властей. «Региональный бюджет субсидировал реставрацию шпиля с новым крестом, — рассказывает заведующий епархиальным отделом имущества протоиерей Владимир Доровский. — Параллельно по выданному областными властями техническому заданию фирма “Мироздание” выполнила реставрационный проект, успешно прошедший государственную экспертизу и запущенный в производство. В таких случаях настоящее спасение — наличие у епархии организации, имеющей допуски и лицензии не только на производство строительных и реставрационных работ, но и на проектирование».

Иногда, продолжает отец Владимир, к реставрации кирх подключается Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата (ФХУ МП), подключающее собственные возможности для привлечения средств из федерального бюджета. Так, например, лютеранская церковь в Роминтене (ныне храм во имя Святых мучеников Адриана и Натальи в Краснолесье) возрождена из руин при содействии Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Теперь там прекрасный приход под руководством священника Олега Демьяненко.

Наконец, в последние годы епархия вплотную занялась состоящими у нее на балансе зданиями старинных замков. На таких объектах особенно важна помощь государственных инстанций: степень сохранности зданий чрезвычайно низка, а затраты предстоят колоссальные. Так, по тевтонскому замку Вальдау 1264 года епархия за свой счет разработала проект противоаварийных работ, который при помощи ФХУ МП через Северо-Западную дирекцию Минкультуры включен в федеральную целевую программу «Культура России». Получив субсидию от государства и добавив собственные средства, Церковь смогла отремонтировать кровлю, заменить и усилить стропильную систему и заняться благоустройством территории. А в Бранденбургском замке в прошлом году завершена консервация руин: аварийность устранена, теперь здесь безопасно находиться посетителям. «Пожалуй, впервые в регионе работы по консервации на таком сложном, разрушающемся объекте проведены действительно качественно», — сказал «Журналу Московской Патриархии» руководитель областной Службы объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области — на встрече со Святейшим Патриархом Кириллом 25 ноября 2018 г.:

- Мы будем всячески помогать епархии с тем, чтобы планы по укреплению Православия на Калининградской земле, по строительству новых храмов претворялись в жизнь. Отдельное спасибо за труды священнослужителей Калининградской области, которые помогают нам работать с попавшими в сложную жизненную ситуацию людьми, помогают спасать жизни и души. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться на благо общества.

