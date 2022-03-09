Грани возможностей

О СОЦИАЛЬНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ В ВЫКСУНСКОЙ ЕПАРХИИ

Сегодня социальная и молодежная работа в епархии стала нормой. Однако везде есть своя специфика, свои подходы, свой опыт и направления деятельности. И конечно, в этом плане мегаполис не сравнить с малыми городами на территории отдельно взятой епархии. Разные ресурсы, разный личностный фактор, разные возможности. Но и в глубинке живут люди, для которых естественны милосердие, забота о ближнем и внимание к подрастающему поколению. И Выксунская епархия — одна из таких. PDF-версия.

Копилка добрых дел

У семьи Прошиных (фамилия изменена) в городе Павлово сгорел дом. Пожар случился зимой, незадолго до праздника Рождества Христова. ­Семья с четырьмя детьми осталась на улице. Кто-то посоветовал погорельцам обратиться за помощью в группу добровольцев «Милосердие», действующую в городе при храме Покрова Пресвятой Богородицы. «Семье был нужен новый дом. Сумма по нашим меркам требовалась значительная — около двух миллионов, но очень хотелось помочь. Своими силами быстро получилось собрать только 30 тысяч рублей, — вспоминает настоятель Покровского храма и руководитель группы «Милосердие» протоиерей Арсений Ерзаулов. — Но что такое 30 тысяч, когда нужен целый дом...» И вдруг накануне Рождества Христова раздался звонок: «Мы хотели бы кому-то помочь. Кто нуждается больше всего?» Узнав о погорельцах, неизвестный абонент спросил адрес пострадавших и отключился. Как потом выяснилось, у этого человека был свой строительный бизнес. Через год Прошины въехали в новый дом. «Мы только помогли разобрать пожарище, — так видит свое участие в этом деле отец Арсений. — К слову, благодетели влились в нашу команду доб­ровольцев и продолжают помогать людям».

Этот случай — наглядный пример разовой помощи павловского «Милосердия». А вообще у них есть еще план работы на год, включающий в себя благотворительные акции «Подарим детям Рождество» и «Пасхальные дни милосердия» для детей из многодетных и малоимущих семей, также для детей-инвалидов. Причем это не только подарки, но еще и встречи — с играми, беседами и занятиями. Для полноты картины добавьте сюда помощь подопечным в паллиативных палатах местной больницы, одиноким престарелым людям и мамам, воспитывающим детей без отца, а также работу склада гуманитарной помощи.

По той же схеме действуют и другие группы волонтеров Выксунской епархии. Они организованы при социальных службах церковных округов, которые в свою очередь координирует епархиальный социальный отдел. Так проще реализовывать какие-то совместные проекты: помощь больницам в колл-центре, доставку пациентам медикаментов, фасовку и развоз продуктов в пандемию и т. д. Но несмотря на некоторую централизацию, огромный простор остается для личной инициативы. Добровольцы с радостью участвуют в совместных паломнических поездках, фестивалях, встречах с правящим архиереем — во всех тех мероприятиях, которые призваны познакомить и сплотить волонтеров из разных благочиний.

Например, в дополнение к основной программе добровольцы группы «Служение» при храме Воздвижения Креста Господня (с. Большое Окулово Вачского благочиния) взяли шефство над Дальне-Давыдовской пустынью. Они работают на монастырском огороде, в саду, заготавливают дрова и убирают территорию. А этим летом целую неделю пели на клиросе. В их копилке доб­рых дел и работы по консервации заброшенного Преображенского храма в с. Спас-Седчено.

Масштаб деятельности каждой из добровольческих групп зависит от имеющихся ресурсов. Так, епархиальное добровольческое движение «Доброхот» в Выксе охватывает не только свой город, но и жителей дальних сел (в одной только Выксе их помощь ежегодно получают до 370 семей). Последний из таких проектов — «Помощь семьям в отдаленных районах» (самая удаленная точка — г. Чкаловск в 300 км от Выксы). Именно добровольцы-доброхоты посещают бо́льшую часть социальных учреждений в епархии. При этом они находят время и съездить в паломническую поездку с группой инвалидов «Эдельвейс», и помочь в женском Дальне-Давыдовском монастыре с уборкой снега и на многое другое.

Ограничений по возрасту не существует. Доб­рохотам в среднем за 35, павловским волонтерам — от 25 лет, а в «Служении» практически все — учащиеся или выпускники воскресной школы Крестовоздвиженского храма и их родители. По сути это пример идеального православного братства, к формированию которого призывает своих коллег руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Выксунской епархии и добровольческого движения «Доброхот» Сергей Матюгин: «Волонтерское движение — это прежде всего община, где все друг друга знают и собираются на совместную молитву». Православные верующие составляют костяк всех волонтерских объединений в Выксе, в среднем это 20–30 человек в каждой организации.

При этом никто людей, присоединяющихся к добровольческому движению, насильно в храм не тянет. Многие новички, ставшие волонтерами в начальный период пандемии, когда фасовались и развозились нуждающимся по 4,5 тонны продуктовых наборов в сутки, пока далеки от Церкви, но остаются в организации.

Тогда есть ли в добровольчестве миссионерский потенциал? По мнению отца Арсения, есть, но он, что называется, проступает между строк. «Мы никому не ставим условий и не навязываем обязательств в плане религии и рады всем, кто к нам приходит и готов помогать, — говорит священник. — Как известно, для каждого у Гос­пода свой путь. Кто-то только присматривается к вере, а у кого-то процесс воцерковления уже идет. Постепенно почти все добровольцы начинают регулярно посещать храм и участвовать в таинствах».

Что же касается подопечных, то о масштабном воцерковлении, к сожалению, пока говорить не приходится. Вместе с тем у многих из них меняется отношение к Церкви, оно становится более заинтересованным и менее предвзятым. Кто-то из них решает крестить детей, другой впервые переступает порог храма, а третий становится волонтером.

— Наша главная задача, — продолжает отец Арсений, — жить по-христиански. Мы не пытаемся спасти мир и не навязываем никому свое мировоззрение. Но Господь через наших волонтеров помимо куска хлеба несет еще и искру веры. А принять ее или нет — человек решает сам. Нам же очень радостно помогать другим и видеть, как меняется к лучшему их жизнь. Это дает силы и вдохновение.

Витязи Православия

В Выксунской епархии также ведется постоянная работа по воспитанию детей и молодежи в православной вере. Для этого создано несколько организаций, например военно-патриотическое объединение «Православные витязи» (г. Выкса) и военно-патриотический клуб «Клеоника» (с. Нарышкино Вознесенского района), православно-патриотическая и наиболее массовая из них «Национальная организация витязей» (НОВ), охватывающая несколько благочиний.

В юношеских военно-патриотических объединениях упор делается на подготовку ребят к срочной службе в армии. Парни изучают основы начальной военной, огневой, медицинской подготовки, Устав Вооруженных Сил России и регулярно участвуют в межрегиональных соревнованиях по рукопашному бою. Половина занятий обязательно посвящена изучению основ православной культуры, катехизиса, Закона Божиего. А на богослужениях некоторые ребята прислуживают в алтаре.

— Я объясняю родителям, что «Православные витязи» — это будущие мужчины, защитники своей семьи и Отечества. Но самое главное — это верующие люди, и акцент у нас делается прежде всего на их духовно-нравственном воспитании, — говорит руководитель «Витязей» майор запаса Николай Чопенко.

У него все строго. По Уставу организации в воскресенье его подопечные и их родители должны посещать Божественную литургию. Особенность организации в том, что вместе с детьми в нее обязательно вступают и родители. Их заранее предупреждают, что свое мировоззрение теперь придется корректировать в соответствии со шкалой православных ценностей. Ведь православные витязи — это в первую очередь образ жизни. А значит, и вся семья ­должна быть ­воцерковлена. Летом ребята проходят военно-полевые сборы на базе полигонов ВДВ России. И многие, вырастая, поступают в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

Наиболее массовое молодежное объединение — «Национальная организация витязей» (НОВ). Если «Клеоника» и «Православные витязи» это, соответственно, около 60 и 40 ребят, то деятельностью в НОВ охвачены около трех сотен мальчишек и девчонок со всей епархии. Задача — воспитать в детях любовь к Родине и православной вере. Вступить в нее может каждый, разделяющий эти принципы.

Жизнь ребят в молодежных объединениях насыщенна и многообразна. Они ходят в походы, изучают основы туристической подготовки, ездят на учебные сборы, сезонные слеты и в лагеря, где им присваиваются спортивные разряды в соответствии с их знаниями и умениями. Витязи изучают историю России и Русской Церкви, Закон Божий, историю организации, а также посещают выставки и музеи. Но главное, что их притягивает сюда, — это теплая, дружеская атмосфера, взаимоуважение и взаимопомощь, чему стараются научить ребят их старшие товарищи.

— Когда они вступают в нашу организацию, мы поздравляем всех и желаем быть достойными членами семьи витязей, где, как и в любом объединении людей, у каждого свое положение согласно иерархии, — поясняет начальник Нижегородского округа НОВ иеромонах Антоний (Тигин). — Благодаря этому дети, стараясь соблюдать субординацию, неплохо ладят между собой. Уезжая со слетов домой, ребята не хотят расставаться и мечтают снова поехать в лагерь. Даже не всегда получается принять всех желающих.

По его словам, для большинства витязей церковная жизнь продолжается и во взрослом возрасте, потому что приход в Церковь для них был осознанным действием.

— Вступая в ряды витязей, ребята сразу включаются в текущую работу организации и участвуют в богослужениях. Они понимают, что происходит на службах, потому что мы разбираем богослужение, его символику, все стороны церковной жизни, — говорит отец Антоний. — Они учатся петь на клиросе, помогают в алтаре и на других послушаниях в приходах. Все это позволяет им осознать храм своим вторым домом, сохранить любовь к Богу и остаться в Церкви.

Мастер на все руки

На окраине города Навашино Выксунской епархии стоит храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Все дети в округе знают, что у его настоятеля, протоиерея Андрея ­Дяура, в воскресной школе и дома, в его мастерской, всегда можно своими руками смастерить ­какой-нибудь подарок маме или бабушке. Свои умения в столярном и токарном деле отец Анд­рей с любовью передает ребятам, воспитывая в них, как он сам говорит, желание творить доб­ро. Благодаря своему таланту он нашел подход к детям, знает, как и чем заинтересовать ребенка, чтобы тот захотел больше узнать о Боге и пришел в храм.

Ложки, половники, миски, скалки, скамейки, табуретки, детские игрушки мастерят для своих близких не только ученики Сергиевской воскресной школы, которых у отца Андрея около сорока человек. К нему в мастерскую может запросто зайти любой ребенок, подросток или юноша и сказать: «Отец Андрей, мой одноклассник вчера у вас такой половник выточил! А можно и мне чего-нибудь попытаться сделать? Научите меня, пожалуйста». Они вместе выберут подходящий материал, одновременно подопечный узнает, что работать надо только с сухим деревом, увидит, как его нужно предварительно подготовить и какие инструменты для этого понадобятся. А дальше все зависит от фантазии мастера. Бывает, отцу Андрею приносят сухую корягу. Ложка? Половник? Вешалка? «Из нее получится отличный стульчик, — улыбается отец Андрей. — Смотри, две ножки и спинка уже есть». И следуя советам опытного наставника, ребенок, который до этого ничего не умел, своими руками создает полезную в хозяйстве вещь, которую не стыдно подарить близкому человеку.

«Важно, чтобы результат был прямо сегодня, чтобы он мог забрать эту вещь домой. Иначе пропадает дальнейший интерес к работе», — поясняет священник. А пока его новый знакомый трудится, отец Андрей ненавязчиво советует: «Вот ты красивую миску сейчас сделал, подари маме или бабушке, скажи им добрые слова, им будет приятно». На следующий день ребенок прибегает снова: «Бабушке подарил! Давайте и маме сделаем ложку!»

— Так воспитывается желание делать добро людям и приходит понимание, что когда помогаешь другим, тебе это и самому приятно, — делится наблюдением священник.

А иногда, пока ребята вытачивают какие-то изделия, он рассказывает им о храме, о Боге, о грехе, о том, что такое таинство Исповеди и зачем нужно причащаться. Только со стороны может показаться, что дети так увлечены делом, что им не до этого. Но они всегда задают вопросы, порой очень глубокие, и тогда отец Андрей понимает, что зернышко веры упало в добрую почву, и тихонько радуется. А потом кто-то из них начинает ходить на службы в храм, впервые подходит на исповедь. И затем говорит: можно я в воскресную школу к вам загляну? «Источник доверия — в живом общении, а не в назидательной декларации прописных истин», — делится опытом отец Андрей. К слову, некоторые его выпускники уже учатся в духовных семинариях, а кто-то даже ее закончил и стал священником.

Примечательно, что получать навыки в работе с деревом к отцу Андрею приезжают родители с детьми не только из родной епархии, но и из Москвы, Нижнего Новгорода, Сарова. Снимают здесь жилье, чтобы ребенок мог прикоснуться к прекрасному. Денег священник ни с кого не берет, стараясь все необходимые материалы и инструменты приобрести на собственные средства, которые он зарабатывает, реализуя деревянные изделия, сделанные им лично и другими членами его семьи (у отца Андрея с супругой девять детей!). Это необыкновенной красоты игуменские и архиерейские посохи, деревянные вазы, сосуды и подсвечники, а также бытовая утварь, порой настоящие произведения искусства. Часть средств священник направляет на восстановление Успенского храма в селе Чудь. Огромное, очень красивое здание из красного кирпича за годы советской власти сильно обветшало, осталось без кровли, окон и дверей. Кажется, что восстановить храм практически нереально. Впрочем, отца Андрея объем работы не смущает: вода камень точит. К тому же в жизни всегда есть место чуду. Однажды, например, кто-то из учеников, уже взрослых, вдруг привез для его мастерской материалы, а кто-то помогает финансово, говоря: «Вы помогли нам, а мы хотим помочь тем детям, которые учатся у вас сегодня. Пусть они вырастут талантливыми, счастливыми людьми, для которых Православие — неотъемлемая часть жизни».



С БОГОМ ВСЁ ВОЗМОЖНО

В ВЫКСУНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯЩЕННИК ВМЕСТЕ СО СВОИМ ПРИХОДОМ ВОССТАНОВИЛ СЕМЬ ХРАМОВ И ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЭТОМ НЕ СОБИРАЕТСЯ

Когда протоиерей Алексий Веснин два­дцать лет назад приехал с семьей в поселок Мухтолово Ардатовского района Нижегородской области, небольшая община ютилась в молельном доме, перестроенном из сельского магазина. И возводя вместе с добровольными помощниками на месте сгоревшего в 1985 году новый Христорождественский храм, он тогда не знал, что это только начало.

— Когда новость о возрождении храма в Мухтолове облетела поселок, откликнулось множество людей. Это был всеобщий энтузиазм и общая радость, — вспоминает священник.

Кто-то помогал своим трудом, а местные предприятия — Леспромхоз, Лесхоз, швейная фабрика — и частные предприниматели жертвовали материалы и финансы. Богослужения в новом храме начались через полтора года. Далее последовали села Кологреево, Личадеево, Кузятово, Онучино, Заречное, Пашутино.

— Бывает, в селе нет воды и газа, но есть храм, хоть и полуразрушенный, и люди собираются на совместную молитву. Значит, это село живое, и пока здесь будет молитва, оно не вымрет. Если не восстанавливать эти сельские храмы, то мы, по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, превратимся в выжженную землю с точки зрения истории, где мало что будет напоминать нам о нашем прошлом.

А с другой стороны, я заметил, что с возрождением храма возрождается и село: приезжают люди, покупают землю, обустраиваются. Был случай, когда молодая девушка вместе со своей бабушкой приходила помогать восстанавливать храм. А потом встретила тут будущего супруга из другого села, и он захотел венчаться именно в этом восстановленном храме, — делится житейской историей отец Алексий.

Однажды к нему, реставрирующему в то время церковь в одном из сел, приехала семья: муж с женой. Попросили благословения установить на собственные средства звонницу, состоящую из восьми колоколов. Но почему именно здесь, в этом храме? Оказалось, что в советское время именно с этого храма их прадед сбрасывал колокола, поэтому они хотели бы пожертвовать средства во искупление грехов близкого человека.

По словам священника, у человека, решившегося восстановить святыню, прежде всего должна быть вера и желание это делать. И тогда средства найдутся. С Богом все возможно. Он вспоминает случай, когда сельчанам, чтобы поднять купол на храм, бесплатно предоставили подъемный кран, аренда которого стоит более сотни тысяч рублей за смену. В другой раз, в начале нулевых годов, он шел поздно вечером по Мухтолову, и вдруг возле него остановился джип. Вышел обритый под ноль представительный мужчина и, узнав, что перед ним местный священник, отец Алексий, не раздумывая протянул ему 100 долларов. Одариваемый не мог не возрадоваться — этой суммы как раз недоставало на первоочередные расходы в восстанавливаемом храме. И наоборот, ему известно несколько случаев, когда у людей были деньги, но не было веры и желания работать, и руины так и остались руинами.

Сегодня главные жертвователи отца Алексия — это его прихожане числом около семи десятков человек (население Мухтолова превышает 4 тысячи человек). Самые обычные люди, с теми же радостями и заботами, как и большинство жителей поселка. Они трудятся в Леспромхозе, на местной фабрике спецодежды, в дорожной отрасли, на нефтегазовом месторождении, в малом бизнесе. И в первую очередь на их пожертвования возрождаются храмы в округе.

Храм во имя великомученика Феодора Стратилата в Личадеево начали восстанавливать пять лет назад на добровольные пожертвования.

— И вдруг в фундаменте возрождаемой церкви мы обнаружили закладную берестяную грамоту с надписью: «Освятися жертвенник Господа Спаса нашего Иисуса Христа в Церкви св. великомученика Федора Стратилата в с. Личадееве Нижегородской губернии Ардатовского уезда при державе Величественнейшего Государя нашего и Великаго Князя Александра Александровича всея Руси, при Владыке нашем епископе Владимире в лето от мироздания 7400, от Рождества же по плоти Бога Слова 1892 индикта 5 месяца октября 18. Священник Иоанн Ленорский». Мы очень обрадовались находке, нам даже показалось, что Господь благословляет нас на труды, — говорит отец Алексий.

К решению всех строительных вопросов храмоздатель подходит как рачительный хозяин:

— В голове приходится держать целую бухгалтерию. Например, собрали 50 или 100 тысяч рублей. Что лучше купить: доски или железо на крышу? Железо точно в следующем месяце подорожает — покупаем его. Еще подсобрали — купили доски, кроем крышу. Если приобрели что-то подешевле и средства остались, можем установить окна в другом храме, потому что в этом окна уже есть.

В половину сел, где восстановлены храмы, уже назначен священник, который приезжает служить в каждый из них два раза в месяц. Остальные закреплены за отцом Алексием, он там бывает раз в два месяца. А в его отсутствие прихожане сами собираются на молитву, читают акафисты или служат обедницу.

— Какими качествами нужно обладать священнику в сельской местности, чтобы пользоваться авторитетом не только у детей, но и у взрослых? — спрашиваю отца Алексия.

— В первую очередь он должен быть открыт для всех, чтобы прихожане видели: он живет той же жизнью, что и они, общими с ними радостями и горестями, — отвечает отец Алексий. — Я знаю в своем поселке каждого жителя. И все знают, где и как я живу, чем я занимаюсь, чем дышу, где бываю. Второе — это доступность. Любой человек может зайти в храм или в воск­ресную школу, и для него всегда должно найтись время на общение. Или прихожане звонят ­ночью, надо причастить умирающего, и они уверены, что священник точно не будет этим раздосадован и обязательно приедет.

Помимо дара храмостроителя у отца Алексия обнаружился еще один талант. «Я с детства хотел стать кинорежиссером, но Бог миловал. И уже будучи священником, я реализовал эту детскую мечту через съемку документальных и анимационных фильмов духовного содержания», — рассказывает он. Первый свой фильм пастырь сделал о строительстве мухтоловского Христорождественского храма. «Пригласил человека с кинокамерой, он приходил каждый месяц по мере строительства, а из отснятого материала я смонтировал документальный фильм. Он называется "Возрождение мухтоловской церкви". И мне приятно вспоминать, как все это было, и нашим прихожанам», — говорит отец Алексий. Режиссерское ремесло ему так понравилось, что он купил аппаратуру и стал создавать фильмы о каждом новом возрожденном силами прихода храме. С его творчеством можно ознакомиться на ютуб-канале «Мухтолово» и на одноименных страницах в соцсетях. Там же священник рассказывает о жизни своего прихода и Ардатовского благочиния, о паломнических поездках. А в интервью с интересными людьми отец Алексий ненавязчиво затрагивает важные вопросы православной веры. И то, что его творчество имеет ярко выраженную миссионерскую направленность, стало очевидным после фильма о воскресной школе, размещенного им на ютубе, когда число ее учеников выросло втрое — с 15 до 45 человек.

Дело в том, что помимо занятий по ОПК, музыки, рисования и швейного дела ребята там сами снимают мультфильмы на библейские сюжеты. А это хоть и кропотливая, но очень увлекательная работа, приносящая детям и их родителям необыкновенную радость.

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