Городецкий Феодоровский монастырь — через память к сердцу

Городец знаменит не только своими народ­ными промыслами. По преданию, в Городецком Феодоровском мужском монастыре, основание которого приписывают великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому, принял перед смертью схиму святой благоверный князь Александр Невский, в постриге Алексий. И возможно, только его молитвами обитель трижды возрождалась из небытия. В чем ее особенность, почему она привлекательна для молодых людей, мечтающих о монашестве, как вдохновить людей на создание общины и строительство храма, какая работа проводится для сохранения памяти святого князя в Городецкой епархии, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.

Имя России

В начале 2000-х годов тема почитания святого Александра Невского для жителей Городца не была такой значимой, как сегодня. И о том, что он принял монашество в когда-то украшавшем город Феодоровском монастыре, напоминали только памятник на набережной Волги (установлен в 1993 г.), дореволюционный вид монастыря на пожелтевших фотографиях и рисунок обители на обратной стороне Феодоровской иконы в местном краеведческом музее.

«Возрождение памяти Александра Невского началось по инициативе полпреда в Приволжском федеральном округе Александра Коновалова, — вспоминает настоятель Феодоровского монастыря епископ Городецкий и Ветлужский Августин. — Он был инициатором восстановления Феодоровского собора и сумел в 2008 году объединить вокруг этой идеи представителей власти, бизнеса и Церкви» (см. справку). Священноначалие Нижегородской епархии приняло решение возродить Феодоровский монастырь. Его строителем и настоятелем стал тогда еще игумен Августин, возведенный в сан епископа в 2012 году.

Имея большой опыт миссионерской работы в Ивановской епархии, отец Августин хорошо понимал, что восстанавливаемая обитель может стать центром миссионерской и просветительской работы не только Городца. И первые помощники здесь — это интеллигенция. Ему удалось расположить к себе учителей и врачей, директоров школ и музеев, краеведов. Видя, что священник хорошо разбирается в вопросах образования и политики, истории и антропологии, люди стали проявлять интерес и к духовным ­темам.

Обладая широким кругозором и обширными знаниями, отец Августин (Анисимов)выступал перед коллективами местных предприятий, читал лекции в музеях, библиотеках и вузах, собирая огромные аудитории. Он говорил о причинах семейных проблем и демографии, смысле и назначении жизни человека, патриотизме, воспитании детей и, конечно, о вере, приводя в пример в том числе образ святого князя Александра Невского.

На тот момент в Городце действовало два храма (сегодня их пять). Отец Августин служил в Покровской церкви, и к нему на исповедь приходило очень много людей. Послушать его проповеди приезжала интеллигенция Нижнего Новгорода и даже старообрядцы. Вскоре вокруг отца Августина сложился круг активных помощников, которые впоследствии стали проводниками образовательных, культурных и миссионерских инициатив.

В какой-то момент тема памяти Александра Невского и возрождающегося Феодоровского собора заинтересовала местные и региональные СМИ. В газетах, на сайтах и на телевидении появились интервью отца Августина, его стали приглашать на всевозможные совещания в структурах власти разного уровня, где обсуждались вопросы патриотизма и духовного наследия Александра Невского. Во всех начинаниях священника активно поддерживал архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий (ныне митрополит). В городчанах пробудилась гордость за свой край, они почувствовали себя причастными к истории России. Темы, связанные со святым князем и Феодоровским монастырем, включили в школьные уроки и экскурсионные программы, в музеях появились посвященные им экспозиции и выставки. Характерно, что со временем они стали своеобразной информационной карточкой Музея истории Городецкого Феодоровского мужского монастыря и благодаря творческому подходу его сотрудников не теряют актуальности до сих пор. Ежегодно в экскурсиях по монастырю принимает участие около 40 тыс. человек.

«На моих глазах выросло количество экскурсий и приезжающих в наш город туристов, в том числе из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья, — вспоминает епископ Августин. — Личностью святого князя и историей Феодоровского собора заинтересовались не только жители Городца, но и правительство Нижегородской области, а также администрация Приволжского федерального округа. Восстановление монастыря и возрождение в нем монашеской жизни стало ярким и значимым событием для всего региона».

В сентябре 2009 года Святейший Патриарх Кирилл возглавил чин освящения Феодоровского собора Городецкого монастыря. «Очень важно, что тема святого князя всегда остается актуальной для Святейшего Патриарха. ­Именно он, будучи еще митрополитом Смоленским и Калининградским, предложил внести имя Александра Невского в список проекта “Имя Россия”1, в котором по итогам голосования святой князь занял первое место», — говорит владыка.

Забегая вперед, скажем, что в Городецкой епархии действует 69 программ, часть из них посвящена святому князю и продолжется из года в год. Например, всероссийский молодежный патриотический проект «Александр Невский — слава, дух и имя России», региональная молодежная исследовательская экспедиция «От Александра Невского к героям Народного ополчения» (из Городца в Нижний Новгород), молодежный веломарафон «Наследники Победы» по 13 районам севера Нижегородской области, в котором участвуют школьники и студенты. Следует отметить, что миссионерская деятельность протекает в сотворчестве с муниципальными образованиями и администра­циями.

В год 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского в епархии планируются межрегиональный образовательный форум для молодых отцов и их семей «Живи как Невский», Городецкий кинофестиваль имени Александра Невского и другие программы и проекты, многие из которых поддержали правительство Нижегородской области и областное Министерство культуры.

Однако Феодоровский монастырь — это не просто монашеская обитель Городецкой епархии, а один из центров духовной, просветительской, культурной и миссионерской жизни России.

Городецкий призыв

Известно, что в наши дни, по сравнению с 1990-ми годами, приток новых насельников в монастыри заметно сократился. Между тем в Феодоровском монастыре за восемь лет приняло постриг несколько десятков монахов. Это произошло в том числе благодаря активной деятельности епископа Августина. Владыка много проповедует и ездит не только по Нижегородской области, но и по стране. Его выступления и проповеди, в которых духовные вопросы тесно переплетены с острыми социальными проблемами (демография, брак и семья, воспитание и образование), собирают не только полные залы и аудитории, но и десятки тысяч просмотров в интернете. И нередко, послушав проповедь, к владыке подходят молодые люди с желанием принять монашество. Но епископ Августин сразу предупреждает, что кандидату в послушники нужно в перспективе быть готовым к принятию священнического сана. У иеромонахов совсем другие возможности в плане миссионерского служения, и необходимо все время учиться. Кроме обязательного семинарского потребуется еще высшее гуманитарное образование. И постоянное самообразование, в том числе и в епархиальном Институте квалификационных инноваций имени архимандрита Петра (Каменского). Так, за восемь лет владыке Августину удалось собрать в монастыре около трех десятков иеромонахов.

Они — ядро миссионерского «отряда» Городецкой епархии. И в случае необходимости замещают священников на приходах, ведут миссионерскую, социальную работу и занятия в Народном университете имени архимандрита Петра (Каменского)2, выступают на форумах, конференциях, занимаются научной деятельностью (история, педагогика), краеведением, проводят экскурсии по монастырю, руководят проектами.

Постижение любви

Игумен Даниил (Гулько) подвизается в Городецком Феодоровском монастыре более восьми лет, два года из них несет послушание наместника монастыря. Он один из тех иеромонахов, которым владыка Августин поручает миссию на предприятиях, в селах и деревнях.

«Чем вам близок святой Александр Невский?» — интересуюсь у отца Даниила. «Первое, это то, что в монашестве у меня имя его сына, Даниила Московского, — отвечает священник. — Кроме того, это пример человека, который в сложных условиях противостояния всегда добивался победы. И конечно, когда я к нему обращался, то ни раз получал поддержку».

Точно так же молитва святому князю и другим святым помогает отцу Даниилу в главном делании, определенном правящим архиереем епархии, — миссионерском служении. Например, в этом году ему удалось создать два прихода — в селе Каменное Ковернинского района (около 350 жителей) и в селе Смольки Городецкого района (около 1 000 жителей). Хотя в обоих селах есть православные, но о храме и совместной молитвенной жизни никто из них и не помышлял.

Договорившись с главами администраций, отец Даниил собрал наиболее активных жителей поселка: «Я постарался убедить их в необходимости храма, в том, что нужно место, где совершаются богослужения и Таинства. Люди поняли, что без этого никак, и согласились: храм нужен».

Он стал приезжать в эти села, служить молебны и совершать Литургию. Местом богослужения становились и военная палатка, и бывший магазин (в перспективе — храм), и сельский клуб. «Сначала приходилось привозить певчих с собой, а потом они нашлись среди местных и быстро обучились. Суть моего служения — настроить самую активную группу, на которой будет основная нагрузка: подготовка к богослужению и благоустройство этого храма, просфоры, хор, чтецы. Чтобы для них это стало частью жизни, потому что храм — это их второй дом», — поясняет священник.

Несколько месяцев у него ушло на то, чтобы найти место для храма и согласовать этот вопрос с администрацией, помочь с юридическим оформлением прихода. Когда богослужения и церковные Таинства стали неотъемлемой частью жизни сельчан, в новые храмы были назначены священники.

К миссии на предприятиях подход немного иной. Важно убедить руководителя, чтобы он согласился собрать на встречу со священником активных людей. Для организации подобных встреч разработаны свои методики. Отец Даниил выбирает одну из актуальных тем и постепенно фокусирует внимание слушателей на ее духовном содержании. В ходе общения возникает много вопросов. «Я отвечаю на них и приглашаю в монастырь или находящийся поблизости храм для индивидуальной беседы. После исповеди человеку необходимо причаститься, для этого ему нужно прийти в храм на богослужение. Дальше с этими людьми мы встречаемся все чаще, они потихоньку воцерковляются. Иногда бывает, что на это предприятие приглашают не один раз, и об этом уже просят сами работники», — говорит священник.

Казалось бы, все просто. Но попробуйте рассказать о Боге так, чтобы пробудить душу человека, который последний раз заходил в храм пять лет назад, чтобы поставить свечку за больную жену. Или вдохновить людей, которые живут в одном поселке и знают друг друга 20 лет, вместе построить там храм.

«Силы на это дает молитва, — говорит отец Даниил. — Не будем молиться, быстро сломаемся. Невозможно все это делать без Божией помощи, без благодати Духа Святого. И если мы не будем иметь общение с Богом, не будем участвовать в Таинствах и общей молитве, не будем молиться сами, то, конечно, ничего не получится. Люди ничего не услышат, твои слова не дойдут до их сердец».

Трудности иночества

Через Феодоровский монастырь ежегодно проходит большой поток желающих принять монашеский постриг. Но остаются далеко не все. Несмотря на то что епископу Августину удалось создать здесь необходимые условия для жизни, самообразования и духовного роста, будущие послушники могут столкнуться с проблемами, обусловленными их мировосприятием.

Например, человек начитается книг о монахах древности — и у него складывается свое представление о современном иночестве. Он не понимает, что на стяжание такой святости у этих подвижников ушла вся жизнь, и не допускает у братии никаких недостатков, которые могут быть обусловлены самыми разными причинами — вплоть до наследственных. И что человек борется с ними, и ему нужно время и много усилий для их преодоления. «Такой брат начинает всех осуждать, ведь у каждого есть какие-то недостатки», — говорит отец Даниил. И постепенно все вокруг становятся для него плохими. Возникают даже конфликтные ситуации. Одному надерзит, над другим посмеется. То есть нет братской любви. И для монастыря большая проблема, когда человек считает, что это в порядке вещей.

Еще одна трудность для молодых людей, приходящих сегодня в монастырь, заключается в том, что они не готовы быть ответственными и самостоятельными. Монашеская жизнь с ее правилами и ограничениями, особым укладом и необходимостью получать новые знания и миссионерский опыт ставит своей целью служение людям. Но отсутствие самостоятельности, ответственности, терпения, настойчивости в достижении поставленной цели, внимания к своей душе мешает человеку это понять. Если, например, он привык, чтобы им управляли, то сам развиваться не может, и тогда придется восполнять то, что не смогли дать школа, институт, родители.

Естественно, незримо руководит таким воспитательным процессом Христос, ведь без благодати Божией ничего не получится, считает отец Даниил. И человек начинает жить монашеской жизнью, участвует в епархиальных проектах, и через какое-то время становится ясно, где он готов наиболее полно себя проявить. Бывает, конечно, что вообще ничего не нравится, но тогда какой смысл оставаться в монастыре?

Во время экскурсии по монастырю отец наместник рассказал о его истории, программах и проектах епархии, которые реализуются на базе Центра православной культуры (см. справку). Благоверный князь изображен вместе с другими святыми — апостолом Андреем Первозванным, императором Константином, князем Владимиром и иными — на мозаичных панно на четырех сторонах собора. «Обратите внимание на моза­ику над входом, — говорит отец Даниил. — Храм в честь Феодоровской иконы, а на мозаике — Святая Троица. Почему? Монастырь — это обитель Духа Святого, где пребывает постоянно Бог, Пресвятая Троица, Которой мы служим. Кроме того, наставником преподобного Андрея Рублева, написавшего знаменитую икону Троицы, был иконописец Прохор из Городца — один из авторов фресок Благовещенского собора Московского Кремля». В монастыре хранятся две древние иконы Феодоровской Божией Матери — XVII и XVIII веков, пожертвованные кем-то из прихожан.

Одна из них ежегодно участвует в крестном ходе из Городца в Дивеево.



ПРИМЕЧАНИЕ

1 «Имя России» — проект 2008 г. телеканала «Россия», направленный на выбор значимых персоналий, связанных с Россией, через голосование интернет-пользователей, телезрителей и радиослушателей.

2 Архимандрит Петр (Каменский) — начальник X Русской духовной миссии в Пекине. Последние годы жизни провел в Феодоровском монастыре.





Городецкий Феодоровский мужской монастырь

Первое упоминание о Феодоровском мужском монастыре в городе Городце относится к 1154 году. По преданию, обитель построили на месте часовни с чудотворной иконой Божией Матери «Феодоровская», отличительная особенность которой — написанная на обратной стороне икона великомученицы Параскевы Пятницы.

В 1238 году Городец, и монастырь в том числе, был разграблен и сожжен войском хана Батыя. Пребывавшая в обители икона исчезла. Ее нашли 16 августа 1239 года на дереве в костромских лесах во время княжеской охоты. Несмотря на то что жители Городца попросили костромчан вернуть им икону, те отказались.

Но подарили им список с иконы.В 1408 году Городец был сожжен повторно ханским князем Едигеем, и жизнь там возродилась только спустя 150 лет.

В начале XVIII века стал постепенно восстанавливаться и монастырь, а с визитом в Городец в 1722 году Петра I возрождение обители ускорилось. В 1767 году в присутствии императрицы Екатерины II в монастыре освятили каменный собор в честь иконы «Феодоровская». Императрица пожертвовала средства на развитие монастыря, поскольку династия Романовых почитала Александра Невского († 1263) и чтила икону Божией Матери «Феодоровская». Как известно, в 1724 году именно по инициативе Петра I мощи святого князя перенесли из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невский монастырь Санкт-Петербурга.

На XIX век пришелся расцвет Феодоровского монастыря. В обители действовало четыре храма: Феодоровский, Александро-Невский, Великомученика Пантелеимона (домовый) и Великомученика Феодора Стратилата, устроенный в колокольне храма Святого Александра Невского архимандритом Петром (Каменским). Были построены братские корпуса, гостиница, богадельня. В архитектурный ансамбль монастыря входил и Покровский храм, хотя он и не был приписан к монастырю. У монастыря было два подворья: в Санкт-Петербурге (ныне действующий Феодоровский собор) и в Нижнем Новгороде.

В 1927 году монастырь был закрыт. В Феодоровском соборе разместилась электростанция, колокольня служила водонапорной башней. Богослужения в соборе Александра Невского продолжались до 1934 года, а затем монастырские строения использовались для нужд города. В конце 1940-х — начале 1950 годов храмы и колокольни монастыря разобрали на строительный материал. На месте храма Святого Александра Невского и кладбища построили поликлинику и больницу, а на месте Феодоровского собора проложили дорогу. Домовый храм Великомученика Пантелеимона стал клубом, а позже — почтой.

В 2009 году по инициативе полпреда Приволжского федерального округа Александра Коновалова, при поддержке архиепископа (ныне митрополита) Нижегородского и Арзамасского Георгия, главы Городецкого муниципального образования Александра Минеева и при участии главы Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына Феодоровский собор был восстановлен вместе с колокольней. В монастыре начала возрождаться монашеская жизнь. В настоящее время восстанавливается домовый храм Великомученика Пантелеимона, роспись которого идет под руководством иконописца Александра Чашкина. В ближайшее время по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина в цокольном этаже собора планируется сделать нижний храм и освятить его в честь святого Александра Невского. Памятник святому князю в схиме был установлен в монастыре в 2013 году, в год 750-летия его кончины. Ежегодно с 12 сентября по конец декабря в Феодоровском монастыре проходят Александро-Невские дни. Они включают спортивные мероприятия в школах, семинары, которые проводят в городских и районных библиотеках насельники монастыря, молодежные форумы и конференции под общим названием «Александр Невский — имя России». 12 сентября (день перенесения мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург), 27 ноября (день кончины) и 6 декабря (день прославления) отмечаются торжественными богослужениями, на которые приезжают духовенство и священноначалие Нижегородской митрополии и руководители администраций разного уровня. После службы в эти дни совершается крестный ход из монастыря к памятнику святому Александру Невскому на Верхне-Волжской набережной.

В Центре православной культуры имени святого князя Александра Невского (основан в 2009 г.) детей и молодежь знакомят с основами Православия. На его базе реализуются епархиальные проекты и программы, формирующие и развивающие у молодого поколения любовь к родной истории, вере, творческие навыки. А также ежегодно проходят фестивали (в частности, Пасхальный и Рождественский), приуроченные к церковным и народным праздникам, форумы, конференции, круглые столы. На фестивалях, в творческих мастерских дети могут освоить городецкую роспись, смастерить глиняные свистульки, тряпичных кукол и т. д. На выставках, организуемых в рамках фестивалей, жители Городца демонстрируют свои творческие работы.

При центре работает музей, где участники экскурсий в увлекательной форме знакомятся с личностью Александра Невского и другими выдающимися деятелями родной страны, а также историей древней обители.

