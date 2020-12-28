Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков)

25.05.1947 — 20.11.2020

20 ноября на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, преставился ко Господу митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.



Приснопамятный архипастырь прожил долгую и насыщенную жизнь. Родился будущий архиерей 25 мая 1947 года в городе Дмитриеве (Курская область) в многодетной рабочей семье Андрея и Александры Ашурковых.

После службы в рядах Советской армии был помощником епископа Смоленского и Вяземского Гедеона (Докукина). В 1970 году он поступил во второй класс Московской духовной семинарии; по завершении учебы зачислен в Московскую духовную академию, которую окончил в 1976 году. В 1973 году его приняли послушником в братство Троице-Сергиевой лавры. В том же году, 19 декабря, в день памяти святителя Николая Мирликийского, наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) был пострижен в монашество с именем Феофан в честь преподобного Феофана Никейского, исповедника.

После окончания аспирантуры МДА (кандидатская работа — «Догматическое учение Василия Великого») отец Феофан с 1977 по 2000 год нес различные послушания в странах Ближнего Востока, а также в Центральной и Южной Америке. В 1977 году определением Священного Синода был направлен в Русскую духовную миссию в Иерусалиме.

В 1985 году был возведен в сан архимандрита.

В 1987−1989 годах трудился в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата (ОВЦС). В 1989−1993 годах был Экзархом Патриарха Московского при Патриархе Александрийском и всей Африки. В 1993–1999 годах — заместитель председателя ОВЦС МП. С 28 декабря 1999 года до 8 октября 2000 года архимандрит Феофан представлял Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока.

Решением Священного Синода от 7 октября 2000 года назначен на Магаданскую и Синегорскую кафедру. Хиротонисан 26 ноября за Литургией в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

За время служения на Колыме епископ Феофан открыл многие приходы, его усилиями в Магадане построен Свято-Троицкий кафедральный собор.

В 2003 году епископ Феофан назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру, где стал подлинным духовным лидером региона, «православным муфтием всего Кавказа», как называли его местные мусульмане.

1 сентября 2004 года произошла трагедия в Северной Осетии, когда боевики захватили в заложники детей в средней школе № 1 города Беслана. Епископ Феофан прибыл в Беслан через несколько часов после того, как стало известно о произошедшем. Он принимал участие в переговорах, а после штурма помогал спасать заложников. С его помощью создан Центр реабилитации для пострадавших детей на базе Аланского Богоявленского женского монастыря возле северо-осетинского города Алагир.

С именем архипастыря связаны закладка и строительство кафедральных соборов — Казанского в Ставрополе, Марие-Магдалининского в Нальчике и Спасского в Пятигорске; строительство свыше сотни храмов на территории обширной Ставропольско-Владикавказской епархии; организация гуманитарной помощи пострадавшим в результате военных действий на территории Республики Южная Осетия в августе 2008 года; строительство Георгиевского женского монастыря на Кавказских Минеральных Водах, Аланского Богоявленского женского монастыря (г. Алагир, Северная Осетия); восстановление Аланского Успенского мужского монастыря (селение Хидикус, Северная Осетия) и Иоанно-Мариинского женского монастыря в Ставрополе.

25 февраля 2008 года владыка Феофан был возведен в сан архиепископа. Решением Священного Синода от 6 октября 2010 года он назначен ректором Владикавказского духовного училища.

В 2011 году владыка Феофан назначается на Челябинскую кафедру, где восстанавливает кафедральный собор Рождества Христова — главный храм Южного Урала, а также возглавляет закладку первого православного храма в ядерном центре России городе Снежинске — церкви в честь иконы Божией Матери «Державная».

Решением Синода от 30 мая 2014 года митрополит Феофан назначен главой Симбирской митрополии; здесь при его участии было завершено строительство Вознесенского кафедрального собора, возрожден Спасский женский монастырь в Ульяновске.

13 июля 2015 года владыка Феофан был переведен в Татарстан, где и прослужил вплоть до своей кончины. Трудами Его Высокопреосвященства в столице Татарстана воссоздан собор в честь Казанской иконы Божией Матери. Закладку камня в основание собора 21 июля 2016 года совершил Святейший Патриарх Кирилл.

Особое внимание владыка Феофан уделял возрождению Казанской духовной академии. К сожалению, этот проект не удалось завершить при жизни архипастыря.

В регионе динамично развивался диалог с представителями иных религий, в первую очередь с мусульманами. Митрополит Феофан возглавлял православную часть Совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие — ислам».

Во всех епархиях, где трудился почивший митрополит Феофан, возрождались и основывались монашеские обители, закладывалась база духовного просвещения молодежи, велась активная и масштабная работа по развитию церковно-государственных отношений. Владыка неустанно трудился для поддержания межнацио-нального согласия.

Многогранная общественная деятельность архипастыря отмечена высокими церковными и государственными наградами. Среди них орден Преподобного Сергия Радонежского III степени; орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени; орден Святителя Иннокентия Московского II степени; орден Преподобного Серафима Саровского II степени; награды Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской Православных Церквей; орден Дружбы; орден «За заслуги перед Отечеством». Посмертной наградой митрополита Феофана стал орден Святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, III степени. Владыка был почетным гражданином городов Ставрополь, Владикавказ и Черкесск.

20 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан преставился ко Господу. 23 ноября в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялись Литургия и чин отпевания новопреставленного митрополита Феофана. По благословению Его Святейшества заупокойные богослужения возглавил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Митрополит Феофан погребен в столице Татарстана за алтарем возрожденного усилиями Его Высокопреосвященства Казанского собора.

Протоиерей Владимир Самойленко,

секретарь Казанской епархии





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