Иеросхимонах Кирилл (Мякишев)

(07.06.1971–04.12.2016)

4 декабря 2016 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, после продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Симбирской епархии протоиерей Константин Мякишев. За несколько дней до кончины он был пострижен в великую схиму с именем Кирилл.

Отец Константин родился в Кемеровской области, в городе Новокузнецке. После средней школы в 1988 году он поступил в Минское высшее военное инженерное училище, которое окончил в 1993 году.

Во время учебы будущий пастырь принял таинство крещения, в 1994 году венчался со своей супругой Мариной. В 2000 году решил уволиться из Вооруженных сил. Больше трех лет прослужил алтарником и чтецом в одном из храмов Новокузнецка, параллельно обучаясь в Сибирском государственном индустриальном университете на экономиста-менеджера. В 2003 году поступил в Новокузнецкое православное духовное училище, в 2006 году — в Новокузнецкую духовную семинарию.

29 января 2006 года епископ Прокопьевский Амвросий рукоположил Константина Мякишева в сан диакона, 16 мая 2006 года архиепископ Львовский и Галицкий Августин — в сан пресвитера.

Сразу после рукоположения иерей Константин приступил к активной миссионерской деятельности среди детей и молодежи: он шел в школы, в университеты, старался «разбудить» в школьниках и студентах интерес к вере. Занимался детьми-инвалидами и сложными подростками, организовывал для них паломнические поездки.

Под его руководством был достроен храм, основано молодежное движение при Спасо-Преображенском соборе Новокузнецка. Батюшка также легко находил общий язык с военнослужащими. Позднее, когда он оказался в Симбирской митрополии, отец Константин окормлял отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ.

В 2010 году отец Константин попросил перевести его по семейным обстоятельствам в Ульяновск. В августе того же года священник был принят в клир Симбирской и Мелекесской епархии и назначен штатным клириком сначала в Неопалимовский храм, затем — в апреле 2011 года — в Воскресенско-Германовский собор.

Батюшка покорял всех своей заразительной улыбкой. В ней была какая-то детская простота, чистота и непосредственность. Его искренность чувствовалась с первых же слов: было очевидно, что его речь выражает именно то, что он думает и чувствует. Поэтому он сразу же производил впечатление человека исключительно надежного и уверенного в себе. Это был человек из числа тех, с кем не боишься приняться за какое-нибудь трудное дело.

Обаяние его было велико и неотразимо. Прихожане постоянно стремились к общению со своим пастырем. И для каждого у него хватало терпения, каждому находилось слово любви и утешения. Служение отца стало примером и для сына Валентина: он хочет пойти по его стопам. Сейчас Валентин учится в Санкт-Петербургской семинарии.

Последние годы жизни отец Константин провел в борьбе с онкологией. После первой операции в 2012 году батюшка жил всё так же активно: постоянно служил, ездил на требы. Однако здоровье вновь его подвело: боли в спине становились всё сильнее. Дополнительное обследование показало метастазы в голове. Операция по их удалению помогла ненадолго: вскоре боли возникли вновь, вдобавок метастазирование обнаружили еще и в костях.

Годы борьбы с болезнью и тяжелые диагнозы не ожесточили истинного Христова воина, не сделали его унылым эгоистом, сосредоточенным только на своей проблеме. Наоборот, он стал еще более чувствительным к чужой боли и горю. Именно в это время батюшка начал посещать часовню в областной детской больнице, служил молебны, причащал детей с онкологическими заболеваниями. Он относился к ним с трогательной любовью и уважением, и дети отвечали ему тем же. Отец Константин, несмотря на то что он жил с семьей в чужой квартире, несмотря на множество бытовых проблем, никогда не жаловался и не унывал. В нем жила вера, что Господь не оставит его без помощи и поддержки. И эта помощь неизменно подавалась. На его жизненном пути появлялись люди, готовые не только подставить плечо в трудную минуту, но и просто с радостью сделать для него что-то доброе. При взгляде на него вспоминались слова апостола Павла: ...Где дух Господень, там свобода (2 Кор. 3, 17).

Христианский подвиг человека редко бывает видимым для окружающих. Уже находясь на смертном одре, отец Константин сказал, что проводит время в молитве. А когда не может молиться сам, слушает акафисты любимым святым. Рядом с отцом Константином нередко становилось легче на душе, как будто отступала в сторону тяжесть материального мира.

Буквально за три дня до смерти отец Константин по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия был пострижен в великую схиму с именем Кирилл в честь святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. С этого момента глаза его смотрели скорее в вечность, чем в суету окружающего мира. Он еще соприкасался с людьми, но принимал прощальные приветствия и раздавал последние благословения уже как будто с той, иной стороны бытия...

Протоиерей Димитрий Савельев