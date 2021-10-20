Архимандрит Мефодий (Петров)

16.02.1961–22.07.2021

22 июля после недолгой болезни на 61-м году жизни скоропостижно скончался насельник Валаамского монастыря архимандрит Мефодий (Петров). PDF-версия.

Архимандрит Мефодий (в миру Петров Венко Кириллович) родился в далекой Македонии, в семье с давними традициями православного благочестия.

После службы в 1979–1980 годах в Югославской армии Венко поступил в столичный Университет Кирилла и Мефодия, который окончил в 1985 году по специальности «инженер-строитель». После учебы и до 1992 года выпускник вуза приобретал опыт в профессии, а попутно, как и все молодые люди, искал себя и свое место в этом мире.

Но дивная красота родной Македонии, общество близких друзей и любимая музыка не могли напитать душу, тянущуюся к Богу, и молодой Венко начал задумываться о монашестве. В 1992 году он завершил мирские дела и, испросив родительского благословения, отправился на Святую Гору Афон, чтобы целиком посвятить себя служению Богу.

Однако в лице греческой администрации у него возникло непреодолимое препятствие на пути в Удел Пресвятой Богородицы. Не смутившись, Венко мужественно принимает решение ехать в далекую, холодную и совершенно неизвестную ему Россию. На вопрос, есть ли у него там кто-то из знакомых, он ответил: «Да, двое! Батюшка Иоанн Кронштадтский и Серафим Саровский». Двадцать первого августа 1992 года он прибыл в Москву.

Поступив в Троице-Сергиеву лавру, в скором времени (31 января) Венко получил и первые монашеские одежды — подрясник послушника. Этот очень короткий лаврский этап, как выяснилось впоследствии, был необходим для знакомства с будущим валаамским игуменом Панкратием. И уже 6 февраля следующего, 1993 года Венко вместе с архимандритом Панкратием прибыли на место своего главного в жизни служения — в Валаамский монастырь.

Почти через год, 18 февраля 1994 года, на Валааме архимандрит Панкратий совершил иноческий постриг послушника Венко с наречением имени Македоний. А 6 июля 1994 года состоялся и монашеский постриг, в котором инок получил имя Мефодий в память равноапостольного учителя Словенского.

Через несколько дней, 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, отец Мефодий был рукоположен в сан иеродиакона Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Ровно через два года Святейший Владыка хиротонисал отца Мефодия во иеромонаха, а 24 апреля 2008 года возвел его в сан игумена. В 2019 году братия монастыря и многочисленные чада радовались за батюшку, узнав, что он стал архимандритом.

С самого начала своей монашеской жизни на Валааме отец Мефодий старательно и безукоризненно выполнял все возлагаемые на него послушания, разделяя труды и скорби немногочисленной братии в тот непростой период несения, по его собственным словам, «строительного креста». Но самым важным и главным его служением с 2000 года и до последних дней стала должность помощника игумена по приему гостей. Именно на этом поприще наиболее ярко проявились и приумножились его обильные духовные дарования, главным из которых, по всеобщему мнению, была любовь, которая щедро изливалась отцом Мефодием на всех без исключения. Министры и дипломаты, деятели науки и культуры, военные и космонавты, монахи и паломники — его хватало всегда и на всех, но особенно отец Мефодий любил детей, которые даже в самые скудные времена никогда не уходили от него без конфет.

Архимандрит Мефодий был награжден многочисленными церковными и светскими наградами, среди которых есть ордена преподобного Серафима Саровского III и II степени и Орден за заслуги перед Отечеством II степени.

Огромное стечение народа было на Валааме в день погребения наилюбимейшего нашего отца и пастыря, великого утешителя, дорогого батюшки отца Мефодия.

Вечная память архимандриту Мефодию. Да упокоит Милостивый Господь его душу в селениях праведных!

Монах Евстафий (Подоровский), насельник Валаамского монастыря