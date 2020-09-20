Заместитель министра строительства и архитектуры РСО-Алания Константин Моргоев рассказал, как восстановят Зругский Успенский храм

Один из древнейших христианских памятников на территории России, Зругскую церковь Успения Пресвятой Богородицы (XI век) планируется восстановить в 2021 году. В рамках подготовки празднования 1100-летия крещения Алании Зругский храм включен в федеральную программу по сохранению объектов культурного наследия.

Проблема храма в том, что рукав реки Зругдон, протекающей по ущелью, с годами переместился правее и стал подмывать основание холма, на вершине которого и располагается строение. Две стены уже обрушились в реку и сегодня церковь, в буквальном смысле слова, парит над пропастью. Все предыдущие попытки спасти Зругский храм ни к чему не привели. Например, серьезной преградой всегда оставалась узкая горная дорога по Зругскому ущелью, протяженность которой составляет 9 км от Транскавказской автомагистрали. Из-за этого большую часть года ущелье оставалось недоступным. Кроме того, проект спасения требовал огромных финансовых затрат. Десятилетиями специалисты, священнослужители, деятели культуры били тревогу – стараясь обратить внимание общественности и властей на трагедию Зругского храма. В рамках подготовки празднования 1100-летия крещения Алании, стараниями архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида, Зругский храм включен в федеральную программу по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно утвержденному проекту специалисты планируют отодвинуть русло реки от откоса, на котором возвышается строение. «В данный момент на объекте идут работы по укреплению левого берега реки, затем будет укрепляться правый берег. Далее по плану строительство гидротехнического сооружения - бермы – которая послужит замедлению потока реки Зругдон. После укрепления правого берега, рабочие приступят к отсыпке земляной насыпи с послойным уплотнением. После завершения этого этапа в грунт будут погружены сваи, на них сделают ростверк* и уже на нем воссоздадут утраченную часть здания. Проведение работ рассчитано до конца 2021 года», - рассказал «Журналу Московской Патриархии» заместитель министра строительства и архитектуры РСО-Алания Константин Моргоев.

По словам историка, директора ГБУ «Наследие Алании» Людмилы Габоевой изначально рассматривалось несколько вариантов спасения храма. Это разбор и перенос храм в сторону от обрыва, а также предложение ограничиться лишь консервацией двух сохранившихся стен. «Была идея законсервировать стены и указать утраченный периметр. Но мы решили не только объем воссоздать, но и восстановить внутреннее пространство. Это принципиальный момент – внутреннее, намоленное пространство храма, а не только внешние границы. Да и потом, как можно сохранить штукатурку, если он будет открыт ветрам и непогоде? Трудно представить, как храм будет в таком виде существовать. Вернуть объем и наполнить пространство молитвой – вот наша задача», - объясняет Габоева.

Зругский храм уникален тем, что на его стенах сохранились и остатки росписей, так называемые прориси, которые датируются XII веком. Специалисты рассказывают, что еще двадцать лет назад на стенах церкви можно было увидеть фрески, изображающие встречу Пресвятой Девы Марии и праведной Елисаветы, сцену распятия и другие сюжеты из Священного писания. Сегодня на светлых стенах из травертина – лишь красные контуры изображений, но и они бесценны.

На данный момент работы в Зругском ущелье идут полным ходом, дорога уже расширена и на ней обустроены карманы для встречных автомобильных потоков. Специалисты укрепляют сохранившиеся стены Зругского храма. Воссоздание утраченного объема здания запланировано на будущий год. Восстановленная часть будет отличаться по фактуре камня и по внешнему облику от древних стен – это обязательное условие научной реставрации. В Осетии уверены, что восстановленный Зругский храм может стать местом паломничества православных христиан со всей России.

Справка

Зругская церковь Успения Пресвятой Богородицы находится в труднодоступном Зругском ущелье Северной Осетии на высоте 2120 м над уровнем моря. Время постройки датируется ХI веком, храм считается уникальным памятником архитектуры и истории.

*Ростверк — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Как правило, это железобетонная рама под несущими стенами здания и стоящая на вкопанных в землю колоннах, сбоку напоминая стол.