|
|
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
В Киеве,в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви с 3 по 17 декабря проходит выставка точечных икон, которые доступны для восприятия незрячим людям. Среди экспонатов выставки – иконы, известные чудесами исцеления слепоты — «Почаевская», «Скоропослушница», «Кассиопея» и др. В отличии от резных, точечные иконы выполнены на чистом листе бумаги, где изображение сделано выпуклыми точками.
- «Точно такие же точки используются в алфавите Брайля. Иконы изготавливаются на «брайлевском принтере», а шаблоны с точечными контурами создаются компьютерной программой», - рассказывает один из организаторов выставки, председатель всеукраинской благотворительной организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине» Владимир Турский. Оборудование для изготовления таких икон стоит около десяти тысяч долларов, не говоря уже о бумаге. Поэтому тактильные иконы делаются только на заказ. Экспозиция выставки рассказывает о Православии через чудесные исцеления слепоты, как в случае с «Почаевской» иконой Божией Матери, которая в 1596 году даровала зрение слепорождённому Филиппу. Здесь можно увидеть и иконы святых, которые сами страдали слепотой: блаженной Матроны Московской, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), а также праведного Артемия Веркольского, который возвращал зрение слепым силой молитвы. По словам Владимира Николаевича, на выставке будет интересно побывать каждому человеку. Ведь рядом с тактильной иконой находится ее фотография или репродукция. У каждой иконы — подпись, выполненная обычным и брайловским способом, краткое житие святого и молитва. Также на стендах — отрывки из Нового Завета, в которых рассказывается о исцелении слепых или, наоборот, о наказании слепотой лжепророка.
- «Цель выставки – интеграция людей, испытывающих проблемы со зрением, в общество и Церковь», - говорит Турский. По его словам, точечная техника выполнения икон позволяет погрузить посетителей в мир незрячего, понять его проблемы и ощутить на себе, как он воспринимает жизнь. «Через пальцы совсем другое восприятие информации, интересно, что у читающих пальцами болят глаза», - поясняет Владимир Николаевич. Свою миссию он видит, в первую очередь, как миссию переводчика: «Кирилл и Мефодий создали алфавит и сделали доступным для славян Священное Писание и Предание, богослужебные книги, а мы делаем доступными для слепых иконы». Эта выставка часть просветительской работы благотворительного общества «Лицом к Истине», которое организует и паломнические поездки для незрячих. В этом году группа незрячих паломников побывала на Афоне, подарив афонским монастырям несколько точечных икон. В планах Владимира Турского организовать выставку тактильных икон в России.
Андрей Елисеев
12 декабря 2016 г. 10:15
HTML-код для сайта или блога:
|
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Московской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
15 декабря 2016 г. 15:40