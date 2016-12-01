В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон

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Статьи на тему
искусство и Церковь
В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих
В российскую столицу съехались несколько сотен специалистов в области церковного пения из двух десятков стран мира. С основным докладом на первом пленарном заседании о вопросах и задачах певческого образования в Русской Православной Церкви выступил ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.
1 декабря 2016 г. 00:30
Игумен Киприан (Ященко): «Наша задача – выловить в мутной воде золотые песчинки»
В Москве состоялся XIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Гран-при достался фильму Сергея Мокрицкого «Я — учитель». Это рассказ о человеке, который живет с семьей на территории, оккупированной фашистскими захватчиками. Он должен преодолеть свое малодушие и страх, чтобы выполнить задание погибшего советского диверсанта. О том, в чем особенность отбираемых на конкурс картин, какие проблемы и перспективы у кинематографа, снимающего игровое кино на христианскую тематику, чем отличается «Лучезарный ангел» от других православных кинофестивалей, нам рассказал заместитель сопредседателя Оргкомитета фестиваля, игумен Киприан (Ященко).  
14 ноября 2016 г.
У Патриаршей литературной премии появится еще одна номинация
Включить авторов сценариев к художественным фильмам в число номинантов  на Патриаршую литературную премию предложил митрополит Калужский и Боровский Климент на круглом столе, посвященном теме христианства в современном кинематографе и литературе.     
25 октября 2016 г. 17:01
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру «открыт» на Боровицкой площади столицы
Правда, случилось это пока что в рамках двухсерийной анимационной ленты («Выбор князя Владимира». «Князь Владимир. Возвращение родных берегов»), официальная премьера которой состоялась в среду, 14 сентября, в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».
14 сентября 2016 г. 17:35
В храм св. Николая в Толмачах на 4 дня принесена икона «Троица» святого Андрея Рублева
В канун Троицкой Родительской субботы в храм святителя Николая в Толмачах на четыре дня из зала Древнерусского искусства XII-XVII веков Третьяковской галереи принесена самая знаменитая икона святого Андрея Рублева «Троица». Это событие традиционно повторяется уже много лет накануне праздника Пятидесятницы. Икона в храме размещена в специальной капсуле. До нее там постоянно находится икона Божией Матери «Иверская». К слову, это та самая «Иверская» икона, которая до революции находилась в часовне на Красной площади.   
17 июня 2016 г. 15:10
Снимки сквозь небо, время и пространство
Одно из самых красивых сооружений современной Москвы — соединяющий Замоскворечье с кафедральный соборным Храмом Христа Спасителя пешеходный мост на несколько недель превратился в бесплатную галерею. Здесь выставлены полсотни крупноформатных (высотой не менее метра) художественных фотографий, выполненных представителями трех поколений мастеров-пейзажистов. Их главные герои — заслуженно отнесенные к сокровищнице отечественного архитектурного наследия храмы и монастырские ансамбли.
27 мая 2016 г. 16:05
В Москве открылась выставка посвященная рельефам и росписям храма преп.Сергия Радонежского в Крапивниках
В Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова открылась выставка «И будете Мне свидетели…», посвященная рельефам и росписям Серафимовского придела храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.  
21 мая 2016 г. 12:17
Отдали образу пообразное
В конце минувшего года завершен важнейший этап многолетних, беспрецедентных по объему и по степени научной достоверности реставрационных работ в архитектурном ансамбле Ново-Иерусалимского монастыря, целиком отнесенном к объектам культурного наследия федерального значения (о начальном этапе: «Светися, Новый Иерусалиме!» // ЖМП. 2012. № 7). Государственная комиссия приняла в эксплуатацию отреставрированный Воскресенский собор — уникальный памятник, задуманный еще Патриархом Никоном. И хотя восстановление всего комплекса зданий еще продолжается (основное количество памятников — 15 — намечено завершить в текущем году), главный результат уже налицо.
12 мая 2016 г. 13:50
Отдали образу пообразное
В конце минувшего года завершен важнейший этап многолетних, беспрецедентных по объему и по степени научной достоверности реставрационных работ в архитектурном ансамбле Ново-Иерусалимского монастыря, целиком отнесенном к объектам культурного наследия федерального значения (о начальном этапе: «Светися, Новый Иерусалиме!» // ЖМП. 2012. № 7). Государственная комиссия приняла в эксплуатацию отреставрированный Воскресенский собор — уникальный памятник, задуманный еще Патриархом Никоном. И хотя восстановление всего комплекса зданий еще продолжается (основное количество памятников — 15 — намечено завершить в текущем году), главный результат уже налицо PDF-версия.    
26 апреля 2016 г. 17:18
Новости
Фото: foma.in.ua
12 декабря 2016 г. 10:15
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В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон

В Киеве,в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви с 3 по 17 декабря проходит выставка точечных икон, которые доступны для восприятия незрячим людям. Среди экспонатов выставки – иконы, известные чудесами исцеления слепоты — «Почаевская», «Скоропослушница», «Кассиопея» и др. В отличии от резных, точечные иконы выполнены на чистом листе бумаги, где изображение сделано выпуклыми точками.

«Точно такие же точки используются в алфавите Брайля. Иконы изготавливаются на «брайлевском принтере», а шаблоны с точечными контурами создаются компьютерной программой», - рассказывает один из организаторов выставки, председатель всеукраинской благотворительной организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине» Владимир Турский. Оборудование для изготовления таких икон стоит около десяти тысяч долларов, не говоря уже о бумаге. Поэтому тактильные иконы делаются только на заказ. Экспозиция выставки рассказывает о Православии через чудесные исцеления слепоты, как в случае с «Почаевской» иконой Божией Матери, которая в 1596 году даровала зрение слепорождённому Филиппу. Здесь можно увидеть и иконы святых, которые сами страдали слепотой: блаженной Матроны Московской, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), а также праведного Артемия Веркольского, который возвращал зрение слепым силой молитвы. По словам Владимира Николаевича, на выставке будет интересно побывать каждому человеку. Ведь рядом с тактильной иконой находится ее фотография или репродукция. У каждой иконы — подпись, выполненная обычным и брайловским способом, краткое житие святого и молитва. Также на стендах — отрывки из Нового Завета, в которых рассказывается о исцелении слепых или, наоборот, о наказании слепотой лжепророка.

«Цель выставки – интеграция людей, испытывающих проблемы со зрением, в общество и Церковь», - говорит Турский. По его словам, точечная техника выполнения икон позволяет погрузить посетителей в мир незрячего, понять его проблемы и ощутить на себе, как он воспринимает жизнь. «Через пальцы совсем другое восприятие информации, интересно, что у читающих пальцами болят глаза», - поясняет Владимир Николаевич. Свою миссию он видит, в первую очередь, как миссию переводчика: «Кирилл и Мефодий создали алфавит и сделали доступным для славян Священное Писание и Предание, богослужебные книги, а мы делаем доступными для слепых иконы». Эта выставка часть просветительской работы благотворительного общества «Лицом к Истине», которое организует и паломнические поездки для незрячих. В этом году группа незрячих паломников побывала на Афоне, подарив афонским монастырям несколько точечных икон. В планах Владимира Турского организовать выставку тактильных икон в России.

 

Андрей Елисеев
12 декабря 2016 г. 10:15
Ключевые слова: икона, культура
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«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами
Двумя выпускниками МГУ - Алексеем Губановым и Валерием Волковым - создан редактор для работы с церковнославянским и древнегреческим языками. Уникальность редактора «Славоник» в том, что набирая текст на обычной русской клавиатуре, вы получаете уже готовый перевод либо на церковно-славянском, либо на древне-греческом (если переключиться на английскую раскладку). Причем редактор переводит не только тексты, но и числа.
21 декабря 2016 г. 17:00
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
16 декабря 2016 г. 17:00
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Мос­ковской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
15 декабря 2016 г. 15:40
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ.                           С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов
В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской писатель Александр Нотин рассказал о своей новой книге по военно-патриотическому воспитанию молодежи
2 декабря 2016 г. 16:10