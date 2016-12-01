В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон

«Точно такие же точки используются в алфавите Брайля. Иконы изготавливаются на «брайлевском принтере», а шаблоны с точечными контурами создаются компьютерной программой», - рассказывает один из организаторов выставки, председатель всеукраинской благотворительной организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине» Владимир Турский. Оборудование для изготовления таких икон стоит около десяти тысяч долларов, не говоря уже о бумаге. Поэтому тактильные иконы делаются только на заказ. Экспозиция выставки рассказывает о Православии через чудесные исцеления слепоты, как в случае с «Почаевской» иконой Божией Матери, которая в 1596 году даровала зрение слепорождённому Филиппу. Здесь можно увидеть и иконы святых, которые сами страдали слепотой: блаженной Матроны Московской, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), а также праведного Артемия Веркольского, который возвращал зрение слепым силой молитвы . По словам Владимира Николаевича, на выставке будет интересно побывать каждому человеку. Ведь рядом с тактильной иконой находится ее фотография или репродукция. У каждой иконы — подпись, выполненная обычным и брайловским способом, краткое житие святого и молитва. Также на стендах — отрывки из Нового Завета, в которых рассказывается о исцелении слепых или, наоборот, о наказании слепотой лжепророка.

«Цель выставки – интеграция людей, испытывающих проблемы со зрением, в общество и Церковь», - говорит Турский. По его словам, точечная техника выполнения икон позволяет погрузить посетителей в мир незрячего, понять его проблемы и ощутить на себе, как он воспринимает жизнь. «Через пальцы совсем другое восприятие информации, интересно, что у читающих пальцами болят глаза», - поясняет Владимир Николаевич. Свою миссию он видит, в первую очередь, как миссию переводчика: «Кирилл и Мефодий создали алфавит и сделали доступным для славян Священное Писание и Предание, богослужебные книги, а мы делаем доступными для слепых иконы». Эта выставка часть просветительской работы благотворительного общества «Лицом к Истине», которое организует и паломнические поездки для незрячих. В этом году группа незрячих паломников побывала на Афоне, подарив афонским монастырям несколько точечных икон. В планах Владимира Турского организовать выставку тактильных икон в России.