На Валааме стартовал III международный фестиваль православного пения «Просветитель»

Сегодня, 28 июля, на певческом поле Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря состоялся музыкальный концерт-спектакль «Путь к храму». В нем, в частности, приняли участие праздничный хор Валаамского монастыря, камерный инструментальный ансамбль под руководством Натальи Высоких, исполнительница авторских песен солистка Московского театра музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой Елена Фролова, звонари школы «Колокольный град», поэт протоиерей Андрей Логвинов (Кострома).

Утром в день памяти святого равноапостольного князя Владимира участники и гости фестиваля, в котором принимают участие 11 хоровых коллективов из пяти стран, а также солисты из России и Кипра, молились за Божественными литургиями в Преображенском соборе обители и во Владимирском скиту. Завтра после обширной концертной программы в стенах собора на певческом поле состоится торжественное открытие «Просветителя» и большой хоровой концерт «Путь к Богу». Завершится фестиваль в воскресенье, передает корреспондент ЖМП с борта теплохода «Санкт-Петербург», на котором прибыли на островную обитель участники и гости праздника.

Подробный отчет о событии читайте в 9-м, сентябрьском номере «Журнала Московской Патриархии».