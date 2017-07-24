На Валааме стартовал III международный фестиваль православного пения «Просветитель»

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Статьи на тему
Церковь и общество
Одним миром
Иван-чай пахнет недлинным русским летом, низким небом, луговым разноцветьем на дороге от Ростова Великого к Угличу. В терпком его вкусе — десятки поколений живших и кормившихся от родной земли хлебопашцев, сотни исхоженных нищими босоногими странниками верст и напутственная спозаранку материнская молитва. Есть в нем и добросовестный труд безымянных паломников — неутомимых крестоходцев, кропотливо собирающих соцветия кипрея ежегодно в конце июля. И еще этот маленький пакетик плотной бумаги несет имя великого святого подвижника Церкви Русской. К преподобному Иринарху Затворнику корреспондент «Журнала Московской Патриархии» отправился в юбилейный год: угодник Божий окончил земной путь ровно четыре века назад — 13/26 н.ст. января 1616 года. Вернулся же из Ростовского Борисо-Глебского, что на Устье, монастыря я со знаменитым местным иван-чаем... Но не только с ним.
24 июля 2017 г. 16:00
В малом крестном ходе в Екатеринбурге приняло участие 2000 человек
В Екатеринбурге состоялся традиционный малый крестный ход, посвященный памяти царственных страстотерпцев. В этом году в нем участвовало две тысячи человек.
16 июля 2017 г. 16:10
В Москве состоялось торжественное заседание в честь 135-летия Императорского Православного Палестинского общества
В Москве, в Храме Христа Спасителя состоялось торжественное юбилейного заседания в честь 135-летия ИППО. Духовенство, политики, чиновники и общественные деятели говорили о вкладе первой в России международной общественной организации в формировании международного престижа, ее значении для межрелигиозного диалога и о ее ближайших планах.
2 июня 2017 г. 20:56
Обитель под грифом «секретно»
История Николо-Корельской обители знает множество славных страниц. Русский форпост на Белом море еще задолго до основания Архангельска, в XVI столетии этот мужской монастырь считался важным звеном в тогдашней европейской геополитике. Достаточно сказать, что англичане, торговавшие тогда с Московией, в своей картографии именовали Белое море Никольским, а сильно переживавший из-за такой дружбы король Дании и Норвегии всерьез грозился разрушить «башню святого Николая», как он называл деревянный шатровый соборный храм северной обители. Но чего не удалось добиться Фредерику II, сделала советская власть: сегодня основные архитектурные памятники монастыря — объекта культурного наследия федерального значения — пребывают в аварийном состоянии. PDF-версия
4 мая 2017 г. 11:59
Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт: У каждого времени свое испытание веры
Когда 20 лет назад сторонники «Киевского патриархата» в Луцке силой захватывали храмы, калечили и порой до смерти избивали священников, злословили на церковную иерархию, на эту кафедру был назначен молодой епископ Нифонт. Православные верующие сплотились вокруг правящего архиерея, который своими проповедями и молитвой поддерживал их дух.
24 марта 2017 г. 14:35
Загляни в свое сердце
Реабилитационный центр (РЦ) на базе прихода Царственных страстотерпцев в селе Сологубовка, в 50 км от Санкт-Петербурга, в начале 2000-х открылся в железнодорожном контейнере буквально в чистом поле. Постепенно вырос храм и двухэтажный дом для воспитанников. РЦ работает по программе «Метанойя», которая учит человека трезво оценивать свое состояние и сопротивляться влечению к алкоголю и наркотикам. Духовник «Сологубовки» протоиерей Александр Захаров рассказал, как помогает своим подопечным изменить иерархию жизненных ценностей и обрести новый смысл жизни. ПДФ версия
20 марта 2017 г. 14:10
«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами
Двумя выпускниками МГУ - Алексеем Губановым и Валерием Волковым - создан редактор для работы с церковнославянским и древнегреческим языками. Уникальность редактора «Славоник» в том, что набирая текст на обычной русской клавиатуре, вы получаете уже готовый перевод либо на церковно-славянском, либо на древне-греческом (если переключиться на английскую раскладку). Причем редактор переводит не только тексты, но и числа.
21 декабря 2016 г. 17:00
История заканчивается
С 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет завершающая выставка из цикла «Россия — моя история». На сей раз экспозиция посвящена послевоенному советскому периоду и четверти века развития новой России. На площади свыше 4 тыс. кв м посетителей ждет интенсивное интерактивное погружение в недавнее прошлое, свидетелями которому стали большинство из нас.
31 октября 2016 г. 18:55
На телеканале «Спас» покажут новый документальный фильм о святынях Московского Кремля
Лента, каждая из десяти серий которых длится 26 минут, впервые за всю постсоветскую эпоху в жанре увлекательной видеоэкскурсии повествует о сердце России — его соборах и башнях, памятниках церковного зодчества и хранящихся в их ризницах великих святынях христианского мира. Если же учесть, что в прежнюю эпоху на Центральном телевидении само упоминание о возможности христианской проповеди исключалось по определению, фильм «Святыни Кремля» без преувеличения можно назвать беспрецедентным проектом.
20 октября 2016 г. 12:35
Новости
Музыкальный спектакль под открытым небом собрал аншлаг
28 июля 2017 г. 21:55
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На Валааме стартовал III международный фестиваль православного пения «Просветитель»

Сегодня, 28 июля, на певческом поле Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря состоялся музыкальный концерт-спектакль «Путь к храму». В нем, в частности, приняли участие праздничный хор Валаамского монастыря, камерный инструментальный ансамбль под руководством Натальи Высоких, исполнительница авторских песен солистка Московского театра музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой Елена Фролова, звонари школы «Колокольный град», поэт протоиерей Андрей Логвинов (Кострома).

Утром в день памяти святого равноапостольного князя Владимира участники и гости фестиваля, в котором принимают участие 11 хоровых коллективов из пяти стран, а также солисты из России и Кипра, молились за Божественными литургиями в Преображенском соборе обители и во Владимирском скиту. Завтра после обширной концертной программы в стенах собора на певческом поле состоится торжественное открытие «Просветителя» и большой хоровой концерт «Путь к Богу». Завершится фестиваль в воскресенье, передает корреспондент ЖМП с борта теплохода «Санкт-Петербург», на котором прибыли на островную обитель участники и гости праздника.

Подробный отчет о событии читайте в 9-м, сентябрьском номере «Журнала Московской Патриархии».

28 июля 2017 г. 21:55
Ключевые слова: музыка, монастырь, фестиваль
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Иринарховский крестный ход — кульминация борисоглебского лета. Это 75 км цветущих полей и усыпанных ягодами лесов. Это пять дней пути по оживающим раз в году тропинкам через мертвые, полуживые и живые села, где всё еще просвечивают искусная резьба и кружева наличников. Это обязательные остановки у храмов. Рядом с разрушенными служатся молебны, возле погостов — панихиды. В действующих проводятся вечерние богослужения и совершаются Литургии. Некоторые церкви открываются специально для крестного хода. А ведь всего два десятка лет назад началось возрождение самого крестного хода — через возрождение источника преподобного Иринарха.
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В год столетия убийства царских страстотерпцев и начала открытых гонений на Православие в Митрополичьем округе Русской Православной Церкви в Республике Казахстан планируется открыть музей памяти мучеников Казахстанских. Об этом, после молебна в Алапаевском монастыре у шахты, куда в ночь с 17 на 18 ию­ля 1918 года живыми были сброшены Алапае­вские мученики - Вел­икая княгина Елисаве­та Феодоровна, иноки­ня Варвара и члены Дома Романовых заявил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.  
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Состоявшийся в феврале прошлого года Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим определением благословил общецерковное почитание нескольких десятков местночтимых святых и постановил включить их имена в Месяцеслов Русской Православной Церкви. В их числе оказались и два героя-воина — ученики преподобного Сергия схимонахи Александр Пересвет и ­Андрей Ослябя, сложившие свои головы в Куликовской битве в 1380 году. Днями их общецерковной памяти отныне утверждены 7 (20 н.ст.) сентября и 6 (19 н.ст.) июля — праздник Собора Радонежских святых, в списке которого преподобные Александр Пересвет и Андрея Ослябя занимают 12-е место.Настоятель московского храма Рождества Богородицы в Старом Симонове протоиерей Владимир Силовьев вспоминает о закономерно приведших к такому решению событиях последних десятилетий, свидетелем которых ему довелось стать.
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Игорь Орлов, губернатор Архангельской области: "Нужна федеральная программа сохранения памятников деревянного зодчества"
В регионе создан отдельный орган власти по контролю за объектами культурного наследия. Но изменит ли эта реформа реальное положение дел? PDF-версия
13 июля 2017 г.