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Новости
Малый крестный ход подходит к Храму на Крови
16 июля 2017 г. 16:10
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В малом крестном ходе в Екатеринбурге приняло участие 2000 человек

В Екатеринбурге состоялся традиционный малый крестный ход, посвященный памяти царственных страстотерпцев. В этом году в нем участвовало две тысячи человек.

Как рассказал нам один из организаторов малого крестного хода клирик Свято — Троицкого кафедрального собора г.Екатеринбурга иерей Андрей Щукин, это традиционный ежегодный малый крестный ход, который предваряет ночной Крестный ход на Ганину Яму. Он проходит днем от ж/д станции Шарташ до Храма-на-Крови и повторяет маршрут царской семьи, по которую 99 лет назад будущих страстотерпцев привезли из Тобольской ссылки в Дом специального назначения Екатеринбург. Выбор дневного времени обусловлено тем,что в нем участвует много детей, которым тяжело участвовать в ночном крестном ходе. Молитвенное шествие начинается в 13:00 и длится примерно два часа, а большой (ночной) крестный ход длится примерно 4 часа. Это событие начинает цикл богослужений, посвященных царственным страстотерпцам.

«В этом молитвенном шествии мы молимся святым царственным страстотерпцам, чтобы они своим ходатайством и заступлением помогли нам в нашей духовной жизни, чтобы они молитвенно позаботились о нашем Отечестве, о Русской Церкви. Наш крестный ход- это такая благодарность царственным страстотерпцам за их подвиг».

Крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы начнется примерно в полтретьего ночи, после Божественной литургии. В прошлом году в нем участвовало порядка 80 тыс. человек. На площади перед Храмом на Крови сейчас больше десяти священников принимают исповедь, чтобы все желающии могли причаститься.  разместило полевую кухню, где паломникам предагают горячую гречневую кашу и чай. Большой крестный ход- это главное мероприятие программы "Царских дней" 17 июля.

Справка. Маршрут малого крестного хода: ж/д станция Шарташ (ул. Куйбышева, 173) – ул. Куйбышева – ул. Восточная – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. К.Либкнехта- Храм-на-Крови.

16 июля 2017 г. 16:10
Ключевые слова: крестный ход
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