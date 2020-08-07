Уильям Брумфилд: «Краеугольный камень. Вид с Запада»

19 ноября на сайте Переславского Свято-Феодоровского историко-культурного форума откроется онлайн выставка и презентация работ современного американского историка русской архитектуры, фотографа-документалиста Уильяма Брумфилда:«Краеугольный камень. Вид с Запада». Автор представит в онлайн формате около пятидесяти работ, сделанных в Переславле на протяжении последних сорока лет.

Уильям Брумфилд фотографирует Россию уже 50 лет. Летом 1970-го года молодой ученый-славист из Калифорнийского университета в Беркли приехал в Москву по программе двустороннего научного обмена между государствами, прихватив с собой маленький фотоаппарат. В его фотографиях документально, с датой, зафиксировано состояние объектов культурного наследия, в частности, разрушенных святынь, в динамике их восстановления практически из руин: от состояния в 1970-80-е годы до преображения в наши дни. По этим работам можно отследить, как менялся облик русских городов, когда стали появляться на местах разрушенных церквей часовни, а на знаковых исторических местах вырастать величественные современные храмы. У Брумфилда вышло несколько фотоальбомов на русском и английском языках, посвященных Смоленску, Торжку, Череповцу, Вологде и другим российским городам. И, конечно, Уильям не мог пройти мимо Переславля-Залесского.

«Переславль - очень редкое место, - рассказал Уильям Брумфилд корреспонденту "Журнала Московской Патриархии", - здесь скопление памятников, связанных с историей. Переславль – был одним из главных городов в средневековой России, что отражает его архитектура. Это надо уметь видеть, понимать, ценить и беречь. В одном только Свято-Феодоровском монастыре столько истории! А, например, XVI-й век в жизни обители связан с именем Ивана Грозного. Я впервые приехал в Свято-Феодоровский монастырь в 1980-м году, когда он находился в заброшенном состоянии, потом возвращался сюда в 90-е, затем - в новом веке. Так появился уникальный диапазон снимков состояния обители в разные времена от советского периода до наших дней. Для международного мультимедийного проекта Russia Beyond, который содержит более 255 моих статей, я написал 7 статей только про святыни и достопримечательности Переславля-Залесского. Сделал более 1000 снимков. Мои работы, посвященные Переславлю, являются уникальным документальным ресурсом для изучения исторической среды этого города».

По словам руководителя службы по связям с общественностью Переславского Свято-Феодоровского культурно-исторического форума Рустама Ямолдинова, Уильям Брумфилд проделал по России тот же путь и снимал те же объекты, что и его предшественник, Прокудин-Горский. «Поэтому людям, которые знакомы с творчеством Сергея Михайловича Прокудина-Горского будет интересно увидеть, как менялась панорама этих мест. Задача выставки - привлечь внимание исследователей и всех заинтересованных людей к актуальным проблемам, необходимым для воссоздания объективной, документально выверенной истории государства и Церкви», - отметил Рустам Ямолдинов.

Точное время онлайн-презентации необходимо уточнить на сайте Форума.

Справка

Профессору славистики Тулейнского университета Нового Орлеана (штат Луизиана) Уильяму Крафту Брумфилду 76 лет. В этом году он отмечает 50-летие своей деятельности в России. Брумфилд автор 26 фотоальбомов, рассказывающих о архитектурных достопримечательностях российских городов. Благодаря ему 35 лет Национальная галерея искусства в Вашингтоне коллекционирует сделанные им фотографии православных храмов и памятников русской и советской архитектуры. Многолетний труд ученого был отмечен 5 декабря 2019 года Орденом Дружбы, который вручил Уильяму Брумфилду посол России в США Анатолий Антонов в посольстве РФ в Вашингтоне. Брумфилд является лауреатом Премии Фонда имени академика Д. С. Лихачёва «за выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России».