Уильям Брумфилд: «Краеугольный камень. Вид с Запада»

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Митрополит Калужский и Боровский Климент: «Духовная литература — фундамент русской классики»
Сегодня, 14 марта, отмечается День православной книги. День православной книги — это праздник, появившийся чуть более десяти лет назад, но ставший ожидаемым событием церковной жизни. Это торжество напоминает о значении православия в жизни нашего государства.    
3 января 2020 г. 15:45
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Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) внес огромный вклад в развитие религиозной темы в русской живописи XIX — начала XX века. По достоинству этот вклад был оценен не его современниками, а потомками. Именно с исторической дистанции стало очевидно, насколько глубоко художник вошел в евангельскую тему как вдумчивый исследователь и выразил ее как талантливый живописец. PDF-версия.    
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13 декабря 2019 г. 13:07
Нота как мишень
Для немногочисленных посвященных музыкантов узкий длинный зал в первом ярусе лаврской колокольни в Сергиевом Посаде — место поистине легендарное. Это постоянная репетиционная база основанного архимандритом Матфеем (Мормылем) братского хора Троице-Сергиевой лавры. Дождливым осенним вечером в гости к хористам впервые приехал регент Московского подворья — старший преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Владимир Горбик. Не один — с десятком певчих своего клиросного хора. И не просто так, а для пользы дела — провести мастер-класс со студентами Московской духовной академии. Яркая, наполненная экспрессивными образами преподавательская манера Владимира Александровича помогла молодым людям за одну репетицию понять, при помощи какого приема клирошане создают атмосферу вечности, почему им категорически не рекомендуется петь «консерваторским» звуком и какую фразу знаменитого Шаляпина следует помнить в любое время дня и ночи.
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6 сентября 2019 г. 09:59
Новости
Федоровский собор Переславля Залесского в 1980 году и сейчас
8 ноября 2020 г. 19:15
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Уильям Брумфилд: «Краеугольный камень. Вид с Запада»

19 ноября на сайте Переславского Свято-Феодоровского историко-культурного форума откроется онлайн выставка и презентация работ современного американского историка русской архитектуры, фотографа-документалиста Уильяма Брумфилда:«Краеугольный камень. Вид с Запада». Автор представит в онлайн формате около пятидесяти работ, сделанных в Переславле на протяжении последних сорока лет. 

Уильям Брумфилд фотографирует Россию уже 50 лет. Летом 1970-го года молодой ученый-славист из Калифорнийского университета в Беркли приехал в Москву по программе двустороннего научного обмена между государствами, прихватив с собой маленький фотоаппарат. В его фотографиях документально, с датой, зафиксировано состояние объектов культурного наследия, в частности, разрушенных святынь, в динамике их восстановления практически из руин: от состояния в 1970-80-е годы до преображения в наши дни. По этим работам можно отследить, как менялся облик русских городов, когда стали появляться на местах разрушенных церквей часовни, а на знаковых исторических местах вырастать величественные современные храмы. У  Брумфилда вышло несколько фотоальбомов на русском и английском языках, посвященных Смоленску, Торжку, Череповцу, Вологде и другим российским городам. И, конечно, Уильям не мог пройти мимо Переславля-Залесского.

«Переславль - очень редкое место, - рассказал Уильям Брумфилд корреспонденту "Журнала Московской Патриархии", - здесь скопление памятников, связанных с историей. Переславль – был одним из главных городов в средневековой России, что отражает его архитектура. Это надо уметь видеть, понимать, ценить и беречь. В одном только Свято-Феодоровском монастыре столько истории! А, например, XVI-й век в жизни обители связан с именем Ивана Грозного. Я впервые приехал в Свято-Феодоровский монастырь в 1980-м году, когда он находился в заброшенном состоянии, потом возвращался сюда в 90-е, затем - в новом веке. Так появился уникальный диапазон снимков состояния обители в разные времена от советского периода до наших дней. Для международного мультимедийного проекта Russia Beyond, который содержит более 255 моих статей, я написал 7 статей только про святыни и достопримечательности Переславля-Залесского. Сделал более 1000 снимков. Мои работы, посвященные Переславлю, являются уникальным документальным ресурсом для изучения исторической среды этого города».

По словам руководителя службы по связям с общественностью Переславского Свято-Феодоровского культурно-исторического форума Рустама Ямолдинова, Уильям Брумфилд проделал по России тот же путь и снимал те же объекты, что и его предшественник, Прокудин-Горский. «Поэтому людям, которые знакомы с творчеством Сергея Михайловича Прокудина-Горского будет интересно увидеть, как менялась панорама этих мест. Задача выставки - привлечь внимание исследователей и всех заинтересованных людей к актуальным проблемам, необходимым для воссоздания объективной, документально выверенной истории государства и Церкви», - отметил Рустам Ямолдинов.

Точное время онлайн-презентации необходимо уточнить на сайте Форума.

Справка

Профессору славистики Тулейнского университета Нового Орлеана (штат Луизиана) Уильяму Крафту Брумфилду 76 лет. В этом году он отмечает 50-летие своей деятельности в России. Брумфилд автор 26 фотоальбомов, рассказывающих о архитектурных достопримечательностях российских городов. Благодаря ему 35 лет Национальная галерея искусства в Вашингтоне коллекционирует сделанные им фотографии православных храмов и памятников русской и советской архитектуры. Многолетний труд ученого был отмечен 5 декабря 2019 года Орденом Дружбы, который вручил Уильяму Брумфилду посол России в США Анатолий Антонов в посольстве РФ в Вашингтоне. Брумфилд является лауреатом Премии Фонда имени академика Д. С. Лихачёва «за выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России».

 

8 ноября 2020 г. 19:15
Ключевые слова: выставка
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