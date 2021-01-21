В Тронхейме состоялось освящение вод Норвежского моря и реки Нидельвы

В канун праздника Крещения Господня, 18 января 2021 года, в Тронхейме состоялось ежегодное освящение вод Норвежского моря.

Основное место совершения Великого водоосвящения — это историческая Бухта Креста Тронхеймского фьорда, не замерзающего даже в сильные морозы. С учетом предписаний властей по ограничению риска пандемии, в молебне участвовало только 10 человек из прихода Анны Новгородской в Тронхейме. Праздничные богослужения, крестный ход и водосвятный молебен возглавил настоятель Тронхеймского прихода священник Александр Волохань.

Кроме того, состоялось и освящение воды реки в центре города, у старинных деревянных домов на сваях. Эта река дала первоначальное название первой столице Норвегии (Нидарос), основанной королем Олафом Триггвасоном в 997 году.

На берегу реки стоит Собор Нидаросдомен, каменный храм-усыпальница «вечного короля Норвегии» Олафа - национальная святыня страны, центр паломничества в Средние века и в наши дни, а также место коронации норвежских монархов.

19 января, в праздник Крещения Господня, была отслужена Божественная литургия в приходском храме Бакке кирке в Тронхейме, а также совершено Великое водоосвящение с последующей раздачей воды прихожанам.

Настоятелем прихода за богослужениями возносилась молитва о здравии и спасении от вредоносного поветрия.

В настоящий момент массовое участие в храмовых богослужениях в Норвегии ограничено. Согласно указаниям властей, происходит запись и регистрация участников, поэтому верующие посещают богослужения в храме поочередно. Кроме того, необходимо использование медицинской маски, как и в других общественных местах города.