«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
Церковь и общество
История заканчивается
С 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет завершающая выставка из цикла «Россия — моя история». На сей раз экспозиция посвящена послевоенному советскому периоду и четверти века развития новой России. На площади свыше 4 тыс. кв м посетителей ждет интенсивное интерактивное погружение в недавнее прошлое, свидетелями которому стали большинство из нас.
31 октября 2016 г. 18:55
На телеканале «Спас» покажут новый документальный фильм о святынях Московского Кремля
Лента, каждая из десяти серий которых длится 26 минут, впервые за всю постсоветскую эпоху в жанре увлекательной видеоэкскурсии повествует о сердце России — его соборах и башнях, памятниках церковного зодчества и хранящихся в их ризницах великих святынях христианского мира. Если же учесть, что в прежнюю эпоху на Центральном телевидении само упоминание о возможности христианской проповеди исключалось по определению, фильм «Святыни Кремля» без преувеличения можно назвать беспрецедентным проектом.
20 октября 2016 г. 12:35
Архимандрит Тимофей (Саккас): «Троицкий храм в Афинах сплотил русскую диаспору»
13 октября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся круглый стол на тему «Центры духовной и культурной жизни русской эмиграции в Афинах: Свято-Троицкий храм и Греко-русский дом престарелых». Представители Церкви, преподаватели Афинского национального университета им. И. Каподистрии и сотрудники Дома русского зарубежья рассказали о центрах, которые объединили русскую общину в Греции в первые годы эмиграции и помогли сохранить веру, культуру и язык в изгнании. 13 октября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся круглый стол на тему «Центры духовной и культурной жизни русской эмиграции в Афинах: Свято-Троицкий храм и Греко-русский дом престарелых». Представители Церкви, преподаватели Афинского национального университета им. И. Каподистрии и сотрудники Дома русского зарубежья рассказали о центрах, которые объединили русскую общину в Греции в первые годы эмиграции и помогли сохранить веру, культуру и язык в изгнании. 13 октября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся круглый стол на тему «Центры духовной и культурной жизни русской эмиграции в Афинах: Свято-Троицкий храм и Греко-русский дом престарелых». Представители Церкви, преподаватели Афинского национального университета им. И. Каподистрии и сотрудники Дома русского зарубежья рассказали о центрах, которые объединили русскую общину в Греции в первые годы эмиграции и помогли сохранить веру, культуру и язык в изгнании.
14 октября 2016 г. 17:01
Карты правду говорят
Вчера, 3 октября, в Информационном агентстве ТАСС официально представлены три картографических проекта, содержащих максимально полную информацию о храмах Русской Православной Церкви. Два из них — атлас и карта «Православная Россия» - представляют собой полиграфические издания, третий — электронная карта — доступен на официальном сайте Московского Патриархата.
4 октября 2016 г. 17:55
«Бог», «рождение», «девушка»
Ответственный секретарь информационно-издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая рассказывает о пермской общине глухих и слабослышащих во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при Пермском Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре. Общине в этом году исполняется девять лет. Ее девиз — «живая и наполненная событиями жизнь во славу Божию, на пользу ближним и себе». Члены общины изучают катехизис, ставят спектакли и даже помогают обездоленным.  
18 августа 2016 г. 11:20
Голос веры в мире тишины
  Как правило, воцерковление людей с нарушениями слуха представляет собой комплексный процесс, рассчитанный на несколько лет. И нередко священнослужители не знают, как правильно выстроить катехизаторскую работу с такими прихожанами. Своим опытом создания общины глухих и слабослышащих делится Дмитрий Балашов, катехизатор воскресной школы храма во имя Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в городе Клину.
17 августа 2016 г. 10:50
Услыши мя, Господи
Теперь люди с проблемами слуха могут познакомиться с Евангелием и его толкованием на видеохостинге YouTube. Такую возможность предоставил им первый православный видеоканал «Десница». Сегодня на нем можно посмотреть 10 роликов на жестовом русском языке с субтитрами, число которых до конца августа возрастет до 50. Между тем, 25 сентября в столичном храме Всех святых, в земле Российской просиявших (район Ново-Косино), впервые в истории Русской Церкви состоится патриаршая Литургия для глухих и слабослышащих верующих. 
16 августа 2016 г. 15:14
II Международный Христианский Форум стал площадкой для межконфессионального диалога
В Свято-Духов мужском монастыре города Волгоград состоялось пленарное заседание II Международного Христианского Форума, объединившего в этом году работу IV «Форум Христианской Молодежи России» и «Христианский бизнес-форум». Первое рабочее заседание было посвящено теме геноцида и гонений христиан в XX-XXI вв.  
8 июня 2016 г. 11:30
В Высшей школе экономики поговорили об отношении к смерти в обществе
В Высшей школе экономики состоялся симпозиум на тему: «Смерть и умирание в современной России. Как начать говорить о важном?». Врачи, психологи, ученые, журналисты и священники искали ответ на вопросы: насколько табуирована тема смерти в СМИ и в обществе, что считается смертью с научной точки зрения, что такое «плохая» и «хорошая» смерть, нужны ли обществу примеры личного переживания смерти и др. Мотивом мероприятия послужило желание организаторов начать разговор о смерти в научной среде, искусстве, жизни общества, медицинской практике и в частной жизни людей.  
18 апреля 2016 г. 10:23
Новости
Сайт "Славоник"
21 декабря 2016 г. 17:00
версия для печати версия для печати

«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами

Двумя выпускниками МГУ - Алексеем Губановым и Валерием Волковым - создан редактор для работы с церковнославянским и древнегреческим языками. Особенность редактора «Славоник» в том, что набирая текст на обычной русской клавиатуре, вы получаете уже готовый перевод либо на церковно-славянском, либо на древне-греческом (если переключиться на английскую раскладку). Причем редактор переводит не только тексты, но и числа. До сих пор для этого нужно было использовать сложные клавиатурные раскладки и оконные клавиатуры, где требовался ввод каждой буквы с помощью мыши, что значительно осложняло работу. Новый редактор значительно упрощает работу с текстом на указанных языках. По словам разработчиков, «Славоник» позволит вам печатать на церковнославянском языке с той же скоростью, с которой вы вводите обычный русский текст. Уникальность проекта - в простоте ввода по сравнению с предыдущими программами. Как сообщает сайт проекта, теперь вовсе необязательно знать, как пишется то или иное слово по-церковнославянски - вам подскажет «Славоник». Вы будете печатать слова так, как слышится, а «Славоник» будет вводить их так, как пишется.

Как рассказал ЦВ главный разработчик редактора Алексей Губанов: «В «Славонике» реализован целый ряд идей, позволяющий сделать процесс написания текстов на древних языках быстрым, удобным и понятным. На нем писать по-церковнославянски также просто, как по-русски. Нужно уметь вводить только русские буквы, не более того. Но в основном, «Славоник» ориентирован, конечно, на профессионалов, которым приходится вводить большие тексты».

Разработчики также отмечают, что Славоник на данный момент работает с синодальным изводом церковнославянского языка. Это поздняя его редакция, и все наши молитвословы и богослужебные книги написаны с использованием этого извода. В планах - поддержка и более древних изводов, плоть до старославянского. Сейчас идет работа над плагином «Славоника» для MS Word. Будет доступна та же функциональность, только непосредственно в программе Word.

«Славноник» может быть полезен для воскресных школ, семинарий, клира, издательств, переводчиков и всех ценителей церковнославянской письменности и любителей печати на древнегреческом языке.

Андрей Елисеев
21 декабря 2016 г. 17:00
Также читайте:
Церковь и общество
История заканчивается
На телеканале «Спас» покажут новый документальный фильм о святынях Московского Кремля
Архимандрит Тимофей (Саккас): «Троицкий храм в Афинах сплотил русскую диаспору»
Карты правду говорят
«Бог», «рождение», «девушка»
Голос веры в мире тишины
Услыши мя, Господи
II Международный Христианский Форум стал площадкой для межконфессионального диалога
В Высшей школе экономики поговорили об отношении к смерти в обществе
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
16 декабря 2016 г. 17:00
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Мос­ковской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
15 декабря 2016 г. 15:40
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ.                           С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
  В Киеве,в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви с 3 по 17 декабря проходит выставка точечных икон, которые доступны для восприятия незрячим людям. Среди экспонатов выставки – апостола Павла, блаженной Матроны Московской, равноапостольного князя Владимира и др. В отличии от резных, точечные иконы выполнены на чистом листе бумаги, где изображение сделано выпуклыми точками.  
12 декабря 2016 г. 10:15
«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов
В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской писатель Александр Нотин рассказал о своей новой книге по военно-патриотическому воспитанию молодежи
2 декабря 2016 г. 16:10