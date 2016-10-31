«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами

Двумя выпускниками МГУ - Алексеем Губановым и Валерием Волковым - создан редактор для работы с церковнославянским и древнегреческим языками. Особенность редактора «Славоник» в том, что набирая текст на обычной русской клавиатуре, вы получаете уже готовый перевод либо на церковно-славянском, либо на древне-греческом (если переключиться на английскую раскладку). Причем редактор переводит не только тексты, но и числа. До сих пор для этого нужно было использовать сложные клавиатурные раскладки и оконные клавиатуры, где требовался ввод каждой буквы с помощью мыши, что значительно осложняло работу. Новый редактор значительно упрощает работу с текстом на указанных языках. По словам разработчиков, «Славоник» позволит вам печатать на церковнославянском языке с той же скоростью, с которой вы вводите обычный русский текст. Уникальность проекта - в простоте ввода по сравнению с предыдущими программами. Как сообщает сайт проекта, теперь вовсе необязательно знать, как пишется то или иное слово по-церковнославянски - вам подскажет «Славоник». Вы будете печатать слова так, как слышится, а «Славоник» будет вводить их так, как пишется.

Как рассказал ЦВ главный разработчик редактора Алексей Губанов: «В «Славонике» реализован целый ряд идей, позволяющий сделать процесс написания текстов на древних языках быстрым, удобным и понятным. На нем писать по-церковнославянски также просто, как по-русски. Нужно уметь вводить только русские буквы, не более того. Но в основном, «Славоник» ориентирован, конечно, на профессионалов, которым приходится вводить большие тексты».

Разработчики также отмечают, что Славоник на данный момент работает с синодальным изводом церковнославянского языка. Это поздняя его редакция, и все наши молитвословы и богослужебные книги написаны с использованием этого извода. В планах - поддержка и более древних изводов, плоть до старославянского. Сейчас идет работа над плагином «Славоника» для MS Word. Будет доступна та же функциональность, только непосредственно в программе Word.

«Славноник» может быть полезен для воскресных школ, семинарий, клира, издательств, переводчиков и всех ценителей церковнославянской письменности и любителей печати на древнегреческом языке.