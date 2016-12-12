В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих

В российскую столицу съехались несколько сотен специалистов в области церковного пения из двух десятков стран мира. С основным докладом на первом пленарном заседании о вопросах и задачах певческого образования в Русской Православной Церкви выступил ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, передает корреспондент "ЦВ" из Зала церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Об особенностях подготовки регентов в своих регионах и вузах подробно рассказали декан факультета Церковного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Алексей Емельянов, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии Раиса Гундяева, проректор по учебно-воспитательной работе Смоленского православного регентского и иконописного училища Ольга Маковцова, преподаватель Киевских духовных школ профессор протоиерей Димитрий Болгарский, преподаватель Регентской школы при Московской духовной академии протоиерей Владимир Янгичер. На сцене Зала церковных соборов прошел ряд мастер-классов, проведенных преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии Антоном Максимовым и протоиреем Димитрием Болгарским, а также открытые уроки-концерты, в рамках которых состоялись выступления детских хоровых коллективов под управлением доцента Московского гуманитарного педагогического института Анны Стрельцовой, дирижера концертного хора Школы духовного пения Татианинского храма при МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Маркелова и завуча церковной музыкальной школы при Успенском храме подмосковного Красногорска Надежды Зининой.

По окончании первого дня форума докладчики в режиме круглого стола ответили на вопросы аудитории.

На завтра, 1 декабря, запланирована встреча делегатов съезда с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после которой с главным докладом выступит митрополит Волоколамский Иларион. Съезд завершится 2 декабря совместным молитвенным пением за Патриаршим богослужением в день памяти святителя Московского Филарета.

Подробный отчет о съезде читайте в 1-м, январском номере "Журнала Московской Патриархии" за 2017 год.