В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих

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Статьи на тему
искусство и Церковь
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
  В Киеве,в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви с 3 по 17 декабря проходит выставка точечных икон, которые доступны для восприятия незрячим людям. Среди экспонатов выставки – апостола Павла, блаженной Матроны Московской, равноапостольного князя Владимира и др. В отличии от резных, точечные иконы выполнены на чистом листе бумаги, где изображение сделано выпуклыми точками.  
12 декабря 2016 г. 10:15
Игумен Киприан (Ященко): «Наша задача – выловить в мутной воде золотые песчинки»
В Москве состоялся XIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Гран-при достался фильму Сергея Мокрицкого «Я — учитель». Это рассказ о человеке, который живет с семьей на территории, оккупированной фашистскими захватчиками. Он должен преодолеть свое малодушие и страх, чтобы выполнить задание погибшего советского диверсанта. О том, в чем особенность отбираемых на конкурс картин, какие проблемы и перспективы у кинематографа, снимающего игровое кино на христианскую тематику, чем отличается «Лучезарный ангел» от других православных кинофестивалей, нам рассказал заместитель сопредседателя Оргкомитета фестиваля, игумен Киприан (Ященко).  
14 ноября 2016 г.
У Патриаршей литературной премии появится еще одна номинация
Включить авторов сценариев к художественным фильмам в число номинантов  на Патриаршую литературную премию предложил митрополит Калужский и Боровский Климент на круглом столе, посвященном теме христианства в современном кинематографе и литературе.     
25 октября 2016 г. 17:01
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру «открыт» на Боровицкой площади столицы
Правда, случилось это пока что в рамках двухсерийной анимационной ленты («Выбор князя Владимира». «Князь Владимир. Возвращение родных берегов»), официальная премьера которой состоялась в среду, 14 сентября, в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».
14 сентября 2016 г. 17:35
В храм св. Николая в Толмачах на 4 дня принесена икона «Троица» святого Андрея Рублева
В канун Троицкой Родительской субботы в храм святителя Николая в Толмачах на четыре дня из зала Древнерусского искусства XII-XVII веков Третьяковской галереи принесена самая знаменитая икона святого Андрея Рублева «Троица». Это событие традиционно повторяется уже много лет накануне праздника Пятидесятницы. Икона в храме размещена в специальной капсуле. До нее там постоянно находится икона Божией Матери «Иверская». К слову, это та самая «Иверская» икона, которая до революции находилась в часовне на Красной площади.   
17 июня 2016 г. 15:10
Снимки сквозь небо, время и пространство
Одно из самых красивых сооружений современной Москвы — соединяющий Замоскворечье с кафедральный соборным Храмом Христа Спасителя пешеходный мост на несколько недель превратился в бесплатную галерею. Здесь выставлены полсотни крупноформатных (высотой не менее метра) художественных фотографий, выполненных представителями трех поколений мастеров-пейзажистов. Их главные герои — заслуженно отнесенные к сокровищнице отечественного архитектурного наследия храмы и монастырские ансамбли.
27 мая 2016 г. 16:05
В Москве открылась выставка посвященная рельефам и росписям храма преп.Сергия Радонежского в Крапивниках
В Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова открылась выставка «И будете Мне свидетели…», посвященная рельефам и росписям Серафимовского придела храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.  
21 мая 2016 г. 12:17
Отдали образу пообразное
В конце минувшего года завершен важнейший этап многолетних, беспрецедентных по объему и по степени научной достоверности реставрационных работ в архитектурном ансамбле Ново-Иерусалимского монастыря, целиком отнесенном к объектам культурного наследия федерального значения (о начальном этапе: «Светися, Новый Иерусалиме!» // ЖМП. 2012. № 7). Государственная комиссия приняла в эксплуатацию отреставрированный Воскресенский собор — уникальный памятник, задуманный еще Патриархом Никоном. И хотя восстановление всего комплекса зданий еще продолжается (основное количество памятников — 15 — намечено завершить в текущем году), главный результат уже налицо.
12 мая 2016 г. 13:50
Отдали образу пообразное
В конце минувшего года завершен важнейший этап многолетних, беспрецедентных по объему и по степени научной достоверности реставрационных работ в архитектурном ансамбле Ново-Иерусалимского монастыря, целиком отнесенном к объектам культурного наследия федерального значения (о начальном этапе: «Светися, Новый Иерусалиме!» // ЖМП. 2012. № 7). Государственная комиссия приняла в эксплуатацию отреставрированный Воскресенский собор — уникальный памятник, задуманный еще Патриархом Никоном. И хотя восстановление всего комплекса зданий еще продолжается (основное количество памятников — 15 — намечено завершить в текущем году), главный результат уже налицо PDF-версия.    
26 апреля 2016 г. 17:18
Новости
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1 декабря 2016 г. 00:30
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В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих

В российскую столицу съехались несколько сотен специалистов в области церковного пения из двух десятков стран мира. С основным докладом на первом пленарном заседании о вопросах и задачах певческого образования в Русской Православной Церкви выступил ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, передает корреспондент "ЦВ" из Зала церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Об особенностях подготовки регентов в своих регионах и вузах подробно рассказали декан факультета Церковного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Алексей Емельянов, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии Раиса Гундяева, проректор по учебно-воспитательной работе Смоленского православного регентского и иконописного училища Ольга Маковцова, преподаватель Киевских духовных школ профессор протоиерей Димитрий Болгарский, преподаватель Регентской школы при Московской духовной академии протоиерей Владимир Янгичер. На сцене Зала церковных соборов прошел ряд мастер-классов, проведенных преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии Антоном Максимовым и протоиреем Димитрием Болгарским, а также открытые уроки-концерты, в рамках которых состоялись выступления детских хоровых коллективов под управлением доцента Московского гуманитарного педагогического института Анны Стрельцовой, дирижера концертного хора Школы духовного пения Татианинского храма при МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Маркелова и завуча церковной музыкальной школы при Успенском храме подмосковного Красногорска Надежды Зининой.

По окончании первого дня форума докладчики в режиме круглого стола ответили на вопросы аудитории.

На завтра, 1 декабря, запланирована встреча делегатов съезда с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после которой с главным докладом выступит митрополит Волоколамский Иларион. Съезд завершится 2 декабря совместным молитвенным пением за Патриаршим богослужением в день памяти святителя Московского Филарета.

Подробный отчет о съезде читайте в 1-м, январском номере "Журнала Московской Патриархии" за 2017 год.

1 декабря 2016 г. 00:30
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В Москве открылась выставка посвященная рельефам и росписям храма преп.Сергия Радонежского в Крапивниках
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Отдали образу пообразное
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Двумя выпускниками МГУ - Алексеем Губановым и Валерием Волковым - создан редактор для работы с церковнославянским и древнегреческим языками. Уникальность редактора «Славоник» в том, что набирая текст на обычной русской клавиатуре, вы получаете уже готовый перевод либо на церковно-славянском, либо на древне-греческом (если переключиться на английскую раскладку). Причем редактор переводит не только тексты, но и числа.
21 декабря 2016 г. 17:00
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
16 декабря 2016 г. 17:00
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Мос­ковской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
15 декабря 2016 г. 15:40
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ.                           С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов
В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской писатель Александр Нотин рассказал о своей новой книге по военно-патриотическому воспитанию молодежи
2 декабря 2016 г. 16:10