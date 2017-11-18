На родине преподобного Серафима Вырицкого состоялась первая Литургия

На родине святого Серафима Вырицкого в храме -часовне, построенном на месте дома, где преподобный родился, состоялась первая Божественная Литургия. Богослужение совершил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.Видео-сюжет

Сегодня деревня Вахромеево состоит из одного единственного строения — возведенного недавно храма-часовни, точной копии храма - часовни в пос.Вырица Ленинградской области (где находятся мощи святого). Но преодолеть расстояние около 10 км от трассы до храма не так уж просто. У экспедиции, которую возглавил 9 декабря епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин ушло на это пять с половиной часов только в одну сторону, несмотря на то, что паломники двигались на машинах. Когда пять внедорожников "Патриот" и "Хантер" окончательно увязли в глубокой колее, пришлось добираться пешком. Машины постоянно проваливались в полынью, это поле очень топкое место, там много ручьев.

В экспедиции участвовало 23 человека - священнослужители, певчие, прихожане, журналисты и глава города Рыбинска Денис Добряков. Место, где стояла изба родителей преп.Серафима, было установлено десять лет назад, еще при архиепископе Ярославском и Ростовском Кирилле (Наконечном) по воспоминаниям старожилов. Память о том, где стоял дом Муравьевых, местные жители передавали из поколения в поколение. Ориентир - старая липа. Тогда же здесь сразу установили большой деревянный крест с образом святого, а теперь вот и храм-часовню.

За Божественной Литургией епископу Рыбинскому и Даниловскому Вениамину сослужили иереи Андрей Рыков, Иоанн Перевезенцев и Петр Каменяка. После Литургии архиерей поблагодарил всех, кто преодолел этот непростой путь, чтобы совершить совместную молитву. «Надеемся, что молитвами преподобного Господь поможет в нашем служении и в наших трудах, потому что самое главное в нашей жизни - стяжание Святаго Духа, чтобы в наших душах всегда были мир, радость, правда, святость, благочестие. Если будем так жить и поступать, то вокруг нас будут спасаться другие люди. А Господь вразумит нас, и мы совершим меньше ошибок. Надеюсь, что преподобный Серафим Вырицкий укрепит нас своими молитвами, а мы, взирая на его подвиг служения Богу, Церкви и Отечеству тоже удостоимся близости ко Христу».

Ближайший населенный пункт от бывшей деревни Вахромеево — это деревня Спас-Ухра - находится в 6 километрах, там два храма — Преображенский (1763 г.) и Никольский (1774 г.). В Преображенском, зимнем, храме крестили прп. Серафима Вырицкого. Инициатива строительства храма- часовни в Вахромеево принадлежит настоятелю храма в честь Казанской иконы Божией Матери поселка Вырица протоиерею Георгию Преображенскому. Отец Георгий в 2016 году сделал первый взнос на строительство, остальные средства добавил мэр Рыбинска Денис Добряков. Подготовка к строительству началась в 2015 году. Работы завершились 20 октября 2017 года.

Авторы видео - Анна Романова и Андрей Лебедев (оператор)