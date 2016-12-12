Каталог русских икон XVI-XIX века из Синайского монастыря представили в Москве

В актовом зале храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове состоялась презентация уникального альбома «Русские иконы Синая», вышедшим в свет в Издательстве Московской Патриархии. Издание описывает около ста единиц изделий прикладного искусства, куда входят оклады, шитье, митры, колокола, а также 70 икон русских иконописцев XVI-XIX веков. Работа над книгой велась десять лет.

«Синайский монастырь вмч.Екатерины, основанный в IV веке, кроме уникальных произведений мирового христианского искусства содержит в себе и солидный пласт русского искусства, - открывая презентацию, отметил главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев. - Это малоисследованная часть богатств древнейшего христианского памятника, которые теперь открывается для широкой аудитории». Священник напомнил, что презентация проходит накануне Дня российской печати (13 января), родоначальником которой был не только дьякон Иван Федоров, но и митрополит Московский Макарий (1482–1565), активно участвовавший в открытии первой русской типографии. «Когда я первый раз приехал на Синай, меня поразило, что византийские иконы VI-IX веков, которые сейчас находятся в монастырском музее, висели в притворе монастырского храма даже не закрытые стеклом. И вместе с ними в монастыре было много подарков русский царей и великих князей. Часть этих произведений вошла в наш сборник»,- добавил отец Владимир.

Как рассказала ЦВ руководитель проекта, редактор-составитель альбома «Русские иконы Синая», ученый секретарь музея им. Андрея Рублева Наталья Комашко, книга содержит половину произведений русского церковного искусства, находящегося в запасниках монастыря. Российским исследователям удалось ознакомиться и описать около ста произведений искусства, 70 из которых — иконы русских иконописцев XVI-XIX веков. «Иконы разные по сюжету, в том числе есть группа икон, посвященная только что прославленным на тот момент русским святым. В частности, это редкое изображение св.Пафнутия Боровского XVI века, а также написанная сразу после канонизации икона св.Александра Свирского. Отдельно иконы св.Сергия Радонежского нам не попалось, но есть его изображение на древней иконе Богоматери «Одигитрия» XVI века в поле. Конечно, присутствуют и иконы св. Николая Чудотворца. Из списка икон Божией Матери очень много посвящено Владимирской и Казанской, начиная с первой трети XVI века», - уточнила искусствовед. Кроме того, удалось исследовать и сфотографировать серебряную раку гробницы вмч.Екатерины, которая стала даром русского царя Алексея Михайловича. «Не все знают, что в XVII Екатерининский Синайский монастырь стал ктиторским (собственностью) монастырем царского дома и русский царь взял его под свою защиту», -напомнила Наталья Комашкина.

Все выступающие также подчеркивали культурную и духовную значимость выхода в свет этой книги и связь русской духовной культуры с Синаем.Так, произведения искусства Синайского монастыря, по словам председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина, это целый пласт, который связывает нашу церковную традицию с древним раннехристианским искусством и является переходным мостиком от апостольского времени к более позднему, сохранившего иконографические подходы и духовную составляющую древней иконы. «Мы можем обращаться к этим памятникам, как некоему эталонному свидетельству древнего христианского искусства, которое вполне сформировалось богословски. В этом смысле ценность Синая громадная для исторического наследия и для современных иконописцев. Я вижу как современные художники обращаются к синайским иконографическим изводам, как к эталонным и опираются на них. Каждый художник чувствует в прошлом наследии отцов некий фундамент и опираясь на это наследие, созидает искусство в нынешнем временном отрезке»,- подчеркнул отец Леонид.

Отметив, что русское наследие на Синае обладает непреходящей ценностью, директор центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Рублёва Михаил Миндлин рассказал, что многие русские памятники Синайского монастыря чудесным образом сохранились в хорошем состоянии и почти не требуют реставрации благодаря сухому климату и хорошему уходу.

«Альбом «Русские иконы Синая» - это блестящее, основательное с научной и с дизайнерской точки зрения издание, которое способствует в самом широком смысле популяризации древне-русского культурного наследия в самых широких слоях населения. Мне кажется этот труд чрезвычайно важен для музейного и научного сообщества благодаря глубине опубликованных там исследований», - подчеркнул ученый. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Издательством Московской Патриархии и предложил провести еще одну презентацию в стенах музея им. Андрея Рублева.

«Альбом «Русские иконы Синая» издан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при финансовой поддержке Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова и Фонда «Русский мир».







Справка

Синайский монастырь широко известен как уникальное и богатейшее хранилище художественных сокровищ восточнохристианского мира, в котором особое место занимает комплекс памятников российского проирусских иконописцевсхождения — икон и произведений декоративно-прикладного искусства XVI — начала XX века. Они — зримое свидетельство многовековых конфессиональных и культурных связей Синая и России.

Настоящее издание представляет собой первое комплексное исследование этой темы, осуществленное коллективом авторов. Помимо статей, посвященных различным историко-культурным аспектам русско-синайских отношений, книга включает полный научный каталог выявленных художественных памятников российского происхождения и царских жалованных грамот, хранящихся в монастыре.

Публикация этих выдающихся произведений отечественного искусства дает представление о беспрецедентной по своим масштабам поддержке, которую Россия на протяжении веков оказывала монастырю св. Екатерины, обеспечивая непрерывную традицию монашеской жизни на Синае. Издание адресовано как специалистам, так и широкому кругу читателей.

Авторская группа альбома. Руководитель проекта и редактор-составитель — Комашко Н.И. Научный редактор — Бусева-Давыдова И.Л. Авторы: Игошев В.В., Комашко Н.И., Лидов А.М., Саенкова Е.М., Семесько-Бабару Т.М., Чеснокова Н.П. Авторы каталожных статей: Герасименко Н.В., Зеленина Я.Э., Игошев В.В., Комашко Н.И., Саенкова Е.М., Чеснокова Н.П. Координатор издания Лапшин И.В.