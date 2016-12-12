Каталог русских икон XVI-XIX века из Синайского монастыря представили в Москве

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Статьи на тему
искусство и Церковь
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
  В Киеве,в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви с 3 по 17 декабря проходит выставка точечных икон, которые доступны для восприятия незрячим людям. Среди экспонатов выставки – апостола Павла, блаженной Матроны Московской, равноапостольного князя Владимира и др. В отличии от резных, точечные иконы выполнены на чистом листе бумаги, где изображение сделано выпуклыми точками.  
12 декабря 2016 г. 10:15
В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих
В российскую столицу съехались несколько сотен специалистов в области церковного пения из двух десятков стран мира. С основным докладом на первом пленарном заседании о вопросах и задачах певческого образования в Русской Православной Церкви выступил ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.
1 декабря 2016 г. 00:30
Игумен Киприан (Ященко): «Наша задача – выловить в мутной воде золотые песчинки»
В Москве состоялся XIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Гран-при достался фильму Сергея Мокрицкого «Я — учитель». Это рассказ о человеке, который живет с семьей на территории, оккупированной фашистскими захватчиками. Он должен преодолеть свое малодушие и страх, чтобы выполнить задание погибшего советского диверсанта. О том, в чем особенность отбираемых на конкурс картин, какие проблемы и перспективы у кинематографа, снимающего игровое кино на христианскую тематику, чем отличается «Лучезарный ангел» от других православных кинофестивалей, нам рассказал заместитель сопредседателя Оргкомитета фестиваля, игумен Киприан (Ященко).  
14 ноября 2016 г.
У Патриаршей литературной премии появится еще одна номинация
Включить авторов сценариев к художественным фильмам в число номинантов  на Патриаршую литературную премию предложил митрополит Калужский и Боровский Климент на круглом столе, посвященном теме христианства в современном кинематографе и литературе.     
25 октября 2016 г. 17:01
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру «открыт» на Боровицкой площади столицы
Правда, случилось это пока что в рамках двухсерийной анимационной ленты («Выбор князя Владимира». «Князь Владимир. Возвращение родных берегов»), официальная премьера которой состоялась в среду, 14 сентября, в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».
14 сентября 2016 г. 17:35
В храм св. Николая в Толмачах на 4 дня принесена икона «Троица» святого Андрея Рублева
В канун Троицкой Родительской субботы в храм святителя Николая в Толмачах на четыре дня из зала Древнерусского искусства XII-XVII веков Третьяковской галереи принесена самая знаменитая икона святого Андрея Рублева «Троица». Это событие традиционно повторяется уже много лет накануне праздника Пятидесятницы. Икона в храме размещена в специальной капсуле. До нее там постоянно находится икона Божией Матери «Иверская». К слову, это та самая «Иверская» икона, которая до революции находилась в часовне на Красной площади.   
17 июня 2016 г. 15:10
Снимки сквозь небо, время и пространство
Одно из самых красивых сооружений современной Москвы — соединяющий Замоскворечье с кафедральный соборным Храмом Христа Спасителя пешеходный мост на несколько недель превратился в бесплатную галерею. Здесь выставлены полсотни крупноформатных (высотой не менее метра) художественных фотографий, выполненных представителями трех поколений мастеров-пейзажистов. Их главные герои — заслуженно отнесенные к сокровищнице отечественного архитектурного наследия храмы и монастырские ансамбли.
27 мая 2016 г. 16:05
В Москве открылась выставка посвященная рельефам и росписям храма преп.Сергия Радонежского в Крапивниках
В Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова открылась выставка «И будете Мне свидетели…», посвященная рельефам и росписям Серафимовского придела храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.  
21 мая 2016 г. 12:17
Отдали образу пообразное
В конце минувшего года завершен важнейший этап многолетних, беспрецедентных по объему и по степени научной достоверности реставрационных работ в архитектурном ансамбле Ново-Иерусалимского монастыря, целиком отнесенном к объектам культурного наследия федерального значения (о начальном этапе: «Светися, Новый Иерусалиме!» // ЖМП. 2012. № 7). Государственная комиссия приняла в эксплуатацию отреставрированный Воскресенский собор — уникальный памятник, задуманный еще Патриархом Никоном. И хотя восстановление всего комплекса зданий еще продолжается (основное количество памятников — 15 — намечено завершить в текущем году), главный результат уже налицо.
12 мая 2016 г. 13:50
Новости
Фото Алексея Реутского
13 января 2017 г. 14:19
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Каталог русских икон XVI-XIX века из Синайского монастыря представили в Москве

В актовом зале храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове состоялась презентация уникального альбома «Русские иконы Синая», вышедшим в свет в Издательстве Московской Патриархии. Издание описывает около ста единиц изделий прикладного искусства, куда входят оклады, шитье, митры, колокола, а также 70 икон русских иконописцев XVI-XIX веков. Работа над книгой велась десять лет.

«Синайский монастырь вмч.Екатерины, основанный в IV веке, кроме уникальных произведений мирового христианского искусства содержит в себе и солидный пласт русского искусства, - открывая презентацию, отметил главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев. - Это малоисследованная часть богатств древнейшего христианского памятника, которые теперь открывается для широкой аудитории». Священник напомнил, что презентация проходит накануне Дня российской печати (13 января), родоначальником которой был не только дьякон Иван Федоров, но и митрополит Московский Макарий (1482–1565), активно участвовавший в открытии первой русской типографии. «Когда я первый раз приехал на Синай, меня поразило, что византийские иконы VI-IX веков, которые сейчас находятся в монастырском музее, висели в притворе монастырского храма даже не закрытые стеклом. И вместе с ними в монастыре было много подарков русский царей и великих князей. Часть этих произведений вошла в наш сборник»,- добавил отец Владимир.

Как рассказала ЦВ руководитель проекта, редактор-составитель альбома «Русские иконы Синая», ученый секретарь музея им. Андрея Рублева Наталья Комашко, книга содержит половину произведений русского церковного искусства, находящегося в запасниках монастыря. Российским исследователям удалось ознакомиться и описать около ста произведений искусства, 70 из которых — иконы русских иконописцев XVI-XIX веков. «Иконы разные по сюжету, в том числе есть группа икон, посвященная только что прославленным на тот момент русским святым. В частности, это редкое изображение св.Пафнутия Боровского XVI века, а также написанная сразу после канонизации икона св.Александра Свирского. Отдельно иконы св.Сергия Радонежского нам не попалось, но есть его изображение на древней иконе Богоматери «Одигитрия» XVI века в поле. Конечно, присутствуют и иконы св. Николая Чудотворца. Из списка икон Божией Матери очень много посвящено Владимирской и Казанской, начиная с первой трети XVI века», - уточнила искусствовед. Кроме того, удалось исследовать и сфотографировать серебряную раку гробницы вмч.Екатерины, которая стала даром русского царя Алексея Михайловича. «Не все знают, что в XVII Екатерининский Синайский монастырь стал ктиторским (собственностью) монастырем царского дома и русский царь взял его под свою защиту», -напомнила Наталья Комашкина.

Все выступающие также подчеркивали культурную и духовную значимость выхода в свет этой книги и связь русской духовной культуры с Синаем.Так, произведения искусства Синайского монастыря, по словам председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина, это целый пласт, который связывает нашу церковную традицию с древним раннехристианским искусством и является переходным мостиком от апостольского времени к более позднему, сохранившего иконографические подходы и духовную составляющую древней иконы. «Мы можем обращаться к этим памятникам, как некоему эталонному свидетельству древнего христианского искусства, которое вполне сформировалось богословски. В этом смысле ценность Синая громадная для исторического наследия и для современных иконописцев. Я вижу как современные художники обращаются к синайским иконографическим изводам, как к эталонным и опираются на них. Каждый художник чувствует в прошлом наследии отцов некий фундамент и опираясь на это наследие, созидает искусство в нынешнем временном отрезке»,- подчеркнул отец Леонид.

Отметив, что русское наследие на Синае обладает непреходящей ценностью, директор центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Рублёва Михаил Миндлин рассказал, что многие русские памятники Синайского монастыря чудесным образом сохранились в хорошем состоянии и почти не требуют реставрации благодаря сухому климату и хорошему уходу.

«Альбом «Русские иконы Синая» - это блестящее, основательное с научной и с дизайнерской точки зрения издание, которое способствует в самом широком смысле популяризации древне-русского культурного наследия в самых широких слоях населения. Мне кажется этот труд чрезвычайно важен для музейного и научного сообщества благодаря глубине опубликованных там исследований», - подчеркнул ученый. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Издательством Московской Патриархии и предложил провести еще одну презентацию в стенах музея им. Андрея Рублева.

«Альбом «Русские иконы Синая» издан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при финансовой поддержке Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова и Фонда «Русский мир».


Справка

 Синайский монастырь широко известен как уникальное и богатейшее хранилище художественных сокровищ восточнохристианского мира, в котором особое место занимает комплекс памятников российского проирусских иконописцевсхождения — икон и произведений декоративно-прикладного искусства XVI — начала XX века. Они — зримое свидетельство многовековых конфессиональных и культурных связей Синая и России.

Настоящее издание представляет собой первое комплексное исследование этой темы, осуществленное коллективом авторов. Помимо статей, посвященных различным историко-культурным аспектам русско-синайских отношений, книга включает полный научный каталог выявленных художественных памятников российского происхождения и царских жалованных грамот, хранящихся в монастыре.

Публикация этих выдающихся произведений отечественного искусства дает представление о беспрецедентной по своим масштабам поддержке, которую Россия на протяжении веков оказывала монастырю св. Екатерины, обеспечивая непрерывную традицию монашеской жизни на Синае. Издание адресовано как специалистам, так и широкому кругу читателей.

Авторская группа альбома. Руководитель проекта и редактор-составитель — Комашко Н.И. Научный редактор — Бусева-Давыдова И.Л. Авторы: Игошев В.В., Комашко Н.И., Лидов А.М., Саенкова Е.М., Семесько-Бабару Т.М., Чеснокова Н.П. Авторы каталожных статей: Герасименко Н.В., Зеленина Я.Э., Игошев В.В., Комашко Н.И., Саенкова Е.М., Чеснокова Н.П. Координатор издания Лапшин И.В.

 

13 января 2017 г. 14:19
Ключевые слова: икона, Синай
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21 декабря 2016 г. 17:00
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
16 декабря 2016 г. 17:00
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Мос­ковской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
15 декабря 2016 г. 15:40
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ.                           С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
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В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской писатель Александр Нотин рассказал о своей новой книге по военно-патриотическому воспитанию молодежи
2 декабря 2016 г. 16:10