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24 января 2017 г. 22:08
Причины русских революций обсудили в Высоко-Петровском монастыре
Открывая конференцию д. ист.н.советник Министра культуры РФ Михаил Мягков отметил, что изучая исторические документы событий периода Октябрьской революции и гражданской войны, приходит понимание, через какую трагедию прошла наша страна. Однако, нельзя постоянно делить предков на однозначно правых и виноватых. «Каждая сторона по своему понимала, как добиться процветания родины и лучшей жизни на земле. Войну с памятью развязывать нельзя. Сегодня мы должны поставить точку в противостоянии «белых» и красных» в сознании гражданского общества. И вместо идеологии раскола выдвинуть идею примирения и согласия ради процветания России», - подчеркнул Михаил Мягков. По его словам, символом консолидации российского общества может стать установка в Крыму в этом году памятника Примирения. «С такой идеей выступило Российское военно-историческое общество, идея одобрена на высшем уровне, прошел конкурс на проект памятника и мы будем прилагать все усилия для его установки»,- подчеркнул он.
Вместе с тем, поддерживая идею примирения, участники круглого стола хотели разобраться в причинах роковых событий, о которой говорил советник министра. Так по мнению архиепископа Женевского и Западно-Европейского Михаила, в основе всех революций, и российской и европейских, лежат идеи, что справедливое общество люди могут построить и без Бога. «Но если люди отрицают в себе присутствие греховной природы, то каждый из них может объявить себя богом и начать резать других»,- сказал архиепископ. С этим согласен и протоиерей Олег Митров, который считает, что причиной революций ХХ века, с одной стороны стал отход правящей элиты от православной веры, а также ослабление веры у простого народа. А с другой, разрушение в эпоху Петра I связи между высшей государственной властью и народом в виде земских соборов, представлявших все слои общества.
По словам д.ист.н., главного научного сотрудника Института российской истории РАН Владимира Булдакова русская революция началась со стихийного бунта работниц фабрик, которым было нечем кормить детей. «Когда царь отрекся от власти, сразу возник грандиозный миф о Великой народной революции, участники которой на протяжении столетий только и думали как свергнуть самодержавие. Но на первых лозунгах, которые появились в Петрограде в феврале 1917 года, было написано: «Хлеба и мира». Лозунг «Долой самодержавие» возник только через некоторое время»,- сказал ученый. А в феврале рабочие и работницы требовали улучшения жизни, но власть не смогла для них ничего сделать. И произошел стихийный взрыв негодования, который начался по сути с бабьего, женского бунта. И потом этот бунт сомкнулся с элементами политического сознания, с политическими доктринами. Однако главным виновником обеих революций Владимир Булдаков считает самодержавную власть. А по мнению д.ист.н., зав. кафедры Всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России Виктории Уколовой: «одной из возможных причин революции было предательство высшей элиты общества», окружающей царя. Профессор Московского государственного областного университета, д.ист.н. Олег Волобуев ключевую роль в февральских и октябрьских событиях 1917 года отводит армии, в частности Петроградскому гарнизону, а также матросам Балтийского и Финляндского флотов, среди которых большевиками велась активная пропаганда. «Везде советы брали в свои руки власть благодаря гарнизонам, которые были расположены в этих городах»,- заключил он.
Одной из тем дискуссии стал также вопрос, когда завершилась Октябрьская революция? Здесь нет единого мнения, Олег Волобуев считает, что в 1922 году, с образование СССР, а к.полит.н., директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, что 1929-32 гг., когда Сталин завершил коллективизацию:«После этого начинается та советская власть, о которой мы знаем уже из дальнейшей истории».
Считать ли октябрьские события 1917 года революцией или это, все-таки, государственный переворот? И если это революция, можно ли назвать ее «великой». Для Олега Волобуева и Михаила Мягкова - это «Великая революция» именно по своим масштабным последствиям. «Так как после нее произошел слом исторической формации: сменилась не только власть, но социальное устройство государства, форма собственности, экономические отношения, вплоть до того, как история преподается в школе»,- пояснил Олег Волобуев.
«Для меня февраль 1917 года — это не революция, а переворот,- говорит протоиерей Олег Митров.-Монархию устранила от власти своя же правящая элита вместе с генералитетом. Россия осталась без власти и в этот момент произошла высадка профессиональных революционеров из Германии, которые и захватили власть в стране. И дальше обществу начали прививать марксизм».
24 января 2017 г. 22:08
Ключевые слова: Рождественские чтения, история
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История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Московской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
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