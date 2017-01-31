версия для печати Участники Рождественских Чтений обменялись опытом реабилитации наркозависимых В рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла работа секции «Человек и зависимость: технологии церковной помощи», посвященная вопросам реабилитации наркозависимых. Руководители реабилитационных центров (РЦ), госслужащие и священники обсудили теоретические вопросы методики восстановления и проблемы, с которыми сталкиваются в этой работе волонтёры и сотрудники РЦ.



Успешное развитие сети православных реабилитационных центров позволило им объединиться в ассоциацию. Так в 2004 г. депутат Ставропольской Думы Николай Новопашин открыл Спасо-Преображенский РЦ, на основе которого в 2012 г. возникла региональная общественная организация «Здоровое Ставрополье». А в 2013 г. она была включена в Национальную Ассоциацию реабилитационных центров г. Москвы. Подопечные проходят курс реабилитации в сельской местности и занимаются физическим трудом. По окончании курса реабилитации они живут в построенных для них домах, создают семьи и продолжают заниматься фермерским хозяйством. «Впрочем, устойчивой ремиссии помогает не столько трудотерапия, сколько ощущение того, что ты нужен», - резюмировал Николай Новопашин.



Однофамилец Николая Новопашина, протоиерей Александр Новопашин, рассказал о реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых во имя св. прп. Серафима Саровского в Новосибирской митрополии. При поддержке специалистов, воспитанники проходят курс из трёх этапов: реабилитация, адаптация и трудоустройство. Первый этап включает в себя воцерковление, трудотерапию и спорт. Важность этих составляющих подчеркивали и другие докладчики. Отец Александр – сценарист и режиссер художественного фильма «Меня это не касается» (2013). Драма иллюстрирует разрушительное действие наркотиков на судьбы молодых людей. Как автор картины, отец Александр предоставил всем присутствующим право на ее использование в профилактической работе. В этом году в Екатеринбурге состоялась премьера его нового фильма «Рядом с нами», посвященного сектантству и терроризму.



Руководитель христианского регионального общественного благотворительного фонда «Старый Свет» Евгений Проценко сформулировал основные принципы работы реабилитационного центра. По его мнению, это необходимость взаимодействия различных структур, бесплатное членство (за счёт труда подопечных и фандрайзинга), а также самоуправляемость. На базе фонда существует контактно-информационный телефон по проблемам зависимости и СПИДа (8-916-722-36-26). Сотрудники консультируют по вопросам зависимости до 1500 человек в год. К основным преградам в деятельности региональных центров можно отнести деятельность сект, паталогические влияния синтетических наркотиков на психику, отсутствие меценатов и спонсоров, а также квалифицированных кадров: психиаторов-наркологов и социальных психологов. Участники высказали пожелание, чтобы при каждой епархии был священник, контролирующий данное направление. В ответ епископ Мефодий предложил привлекать к работе реабилитационных центров неравнодушных семинаристов. По благословению правящего архиерея, они могут стать волонтёрами и приобретенный во время работы опыт использовать в будущем в духовном окормлении зависимых.



Дискуссию вызвал вопрос о применимости в православном центре светских или иноконфессиональных методик. В частности, обсуждался пример псковского реабилитационного центра «Ручей». В его основе лежит популярная система лечения зависимостей «12 шагов». Особенностью псковского центра является то, что он адаптирует данную программу к православному мировоззрению.



По мнению епископа Мефодия, сотрудникам церковных реабилитационных обществ не стоит вступать в ассоциации государственных или коммерческих структур, даже ради укрупнения и популяризации центра. Он считает, что главное – оставаться «равными самим себе», сохраняя собственную идентичность. В Церкви есть своя методика лечения зависимостей: в ней действует сам Бог. Мы можем опираться на двухтысячелетний опыт борьбы со страстями. Не преуменьшая важность компетенции и профессионализма в работе с зависимыми, архиерей отметил, что «психиатрия может сделать таких людей порядочными, а Церковь может сделать их святыми». Марина Чудненко

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<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/news/rozhdestvenskie_chteniya_narkozavisimie_9788/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/9789/9789.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Участники Рождественских Чтений обменялись опытом реабилитации наркозависимых</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">В рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла работа секции «Человек и зависимость: технологии церковной помощи», посвященная вопросам реабилитации наркозависимых. Руководители реабилитационных центров (РЦ), госслужащие и священники обсудили теоретические вопросы методики восстановления и проблемы, с которыми сталкиваются в этой работе волонтёры и сотрудники РЦ.</span></a></div></div>