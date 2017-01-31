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31 января 2017 г. 13:13
Участники Рождественских Чтений обменялись опытом реабилитации наркозависимых
В рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла работа секции «Человек и зависимость: технологии церковной помощи», посвященная вопросам реабилитации наркозависимых. Руководители реабилитационных центров (РЦ), госслужащие и священники обсудили теоретические вопросы методики восстановления и проблемы, с которыми сталкиваются в этой работе волонтёры и сотрудники РЦ.
31 января 2017 г. 13:13
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Четверть всех детских воскресных школ приходится на семь епархий
В рамках конференции «Вопросы катехизации» Международных Рождественских образовательных чтений оглашены предварительные итоги аттестации воскресных школ для детей, проводившейся в соответствии с циркулярным письмом управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во всех 183 епархиях и занявшей полтора года. По приведенным заведующим сектором катехизации профильного синодального отдела Дениса Туголукова данным, ответы удалось получить из 170 епархий; 148 из них содержали полные епархиальные реестры воскресных школ, и еще 13 – более-менее подробную информацию о них.
29 января 2017 г. 17:59
ПОСОКХ поможет в организации и координации крестных ходов в России
О прошлом и будущем крестных ходов, о молитвенных шествиях за рубежом, можно ли «Бессмертный полк» назвать крестным ходом и как ему обрести православную составляющую, какую роль должен сыграть в развитии крестных ходов православный общественный совет по организации крестных ходов (ПОСОКХ) говорили на XXV Рождественских Чтениях участники секции «Крестный ход: история, современность и развитие».
29 января 2017 г. 16:01
В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества
В Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре состоялось пленарное заседание секции Рождественских Чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности». Его участники говорили о решениях Поместного собора 1917-18 гг., русских святых подвижниках благочестия ХХ века, значении подвига новомученников в России для Вселенского Православия и гонениях на монашество в Грузии.
27 января 2017 г. 17:00
Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений
Вчера, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых» Международных рождественских образовательных чтений на секции «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений» состоялся обмен мнениями священнослужителей, сотрудников синодальных структур, ученых-историков и специалистов музейного дела. С сообщениями выступили представители Московской (областной), Московской (городской), Саратовской, Пензенской, Выборгской и Новосибирской епархий.
27 января 2017 г. 16:30
На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях
Сегодня, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых. Новомученики и исповедники Церкви Русской и их почитание в России и Зарубежье» в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась широкая экспертная дискуссия по вопросам канонизации святых и почитания уже прославленных в лике новомучеников и исповедников угодников Божиих. С развернутыми сообщениями, приуроченными к 100-летию трагических революционных событий, выступили секретарь Комиссии по канонизации святых Рязанской митрополии монахиня Мелетия (Панкова) – о первомученике Иоанне Царскосельском (Кочурове; + 1917); член Союза писателей России Артем Маркелов – о первых новомучениках Вятской земли протоиерее Павле Дернове и трех его сыновьях (+ 1918); член Комиссии по канонизации святых Симферопольской и Крымской епархии протодиакон Василий Марущак – о святителе Антонии Абашидзе (+ 1942); настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова) – о верных слугах августейшего семейства последнего российского императора генерале Илье Татищеве (+1918) и наставнике юного цесаревича матросе Клементии Нагорном (+1918).
26 января 2017 г. 19:45