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Обязательная составляющая реабилитации церковных РЦ - участие в богослужениях . Фото Алексея Реутского
31 января 2017 г. 13:13
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Участники Рождественских Чтений обменялись опытом реабилитации наркозависимых

В рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла работа секции «Человек и зависимость: технологии церковной помощи», посвященная вопросам реабилитации наркозависимых. Руководители реабилитационных центров (РЦ), госслужащие и священники обсудили теоретические вопросы методики восстановления и проблемы, с которыми сталкиваются в этой работе волонтёры и сотрудники РЦ.

Успешное развитие сети православных реабилитационных центров позволило им объединиться в ассоциацию. Так в 2004 г. депутат Ставропольской Думы Николай Новопашин открыл Спасо-Преображенский РЦ, на основе которого в 2012 г. возникла региональная общественная организация «Здоровое Ставрополье». А в 2013 г. она была включена в Национальную Ассоциацию реабилитационных центров г. Москвы. Подопечные проходят курс реабилитации в сельской местности и занимаются физическим трудом. По окончании курса реабилитации они живут в построенных для них домах, создают семьи и продолжают заниматься фермерским хозяйством. «Впрочем, устойчивой ремиссии помогает не столько трудотерапия, сколько ощущение того, что ты нужен», - резюмировал Николай Новопашин.

Однофамилец Николая Новопашина, протоиерей Александр Новопашин, рассказал о реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых во имя св. прп. Серафима Саровского в Новосибирской митрополии. При поддержке специалистов, воспитанники проходят курс из трёх этапов: реабилитация, адаптация и трудоустройство. Первый этап включает в себя воцерковление, трудотерапию и спорт. Важность этих составляющих подчеркивали и другие докладчики. Отец Александр – сценарист и режиссер художественного фильма «Меня это не касается» (2013). Драма иллюстрирует разрушительное действие наркотиков на судьбы молодых людей. Как автор картины, отец Александр предоставил всем присутствующим право на ее использование в профилактической работе. В этом году в Екатеринбурге состоялась премьера его нового фильма «Рядом с нами», посвященного сектантству и терроризму.

Руководитель христианского регионального общественного благотворительного фонда «Старый Свет» Евгений Проценко сформулировал основные принципы работы реабилитационного центра. По его мнению, это необходимость взаимодействия различных структур, бесплатное членство (за счёт труда подопечных и фандрайзинга), а также самоуправляемость. На базе фонда существует контактно-информационный телефон по проблемам зависимости и СПИДа (8-916-722-36-26). Сотрудники консультируют по вопросам зависимости до 1500 человек в год. К основным преградам в деятельности региональных центров можно отнести деятельность сект, паталогические влияния синтетических наркотиков на психику, отсутствие меценатов и спонсоров, а также квалифицированных кадров: психиаторов-наркологов и социальных психологов. Участники высказали пожелание, чтобы при каждой епархии был священник, контролирующий данное направление. В ответ епископ Мефодий предложил привлекать к работе реабилитационных центров неравнодушных семинаристов. По благословению правящего архиерея, они могут стать волонтёрами и приобретенный во время работы опыт использовать в будущем в духовном окормлении зависимых.  

Дискуссию вызвал вопрос о применимости в православном центре светских или иноконфессиональных методик. В частности, обсуждался пример псковского реабилитационного центра «Ручей». В его основе лежит популярная система лечения зависимостей «12 шагов». Особенностью псковского центра является то, что он адаптирует данную программу к православному мировоззрению.

По мнению епископа Мефодия, сотрудникам церковных реабилитационных обществ не стоит вступать в ассоциации государственных или коммерческих структур, даже ради укрупнения и популяризации центра. Он считает, что главное – оставаться «равными самим себе», сохраняя собственную идентичность. В Церкви есть своя методика лечения зависимостей: в ней действует сам Бог. Мы можем опираться на двухтысячелетний опыт борьбы со страстями. Не преуменьшая важность компетенции и профессионализма в работе с зависимыми, архиерей отметил, что «психиатрия может сделать таких людей порядочными, а Церковь может сделать их святыми».

Марина Чудненко
31 января 2017 г. 13:13
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