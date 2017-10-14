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14 октября 2017 г. 17:20
В Москве обсудили проблемы охраны окружающей среды
С 11 по 16 октября 2017 года на Деловом Центре «Амбер-плаза» состоялась XIII выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» , в рамках которой впервые прошел церковно-общественный форум «Голоса России», на котором состоялся круглый стол «Проблемы экологии: участие Русской Православной Церкви в проектах по охране окружающей среды».
14 октября 2017 г. 17:20
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Протоиерей Максим Козлов: "Церковь активно формирует единое образовательное пространство"
Нынешний год для Учебного комитета Русской Православной Церкви юбилейный: этому синодальному учреждению исполняется ровно полтора века. Первый заместитель его председателя протоиерей Максим Козлов в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал, почему иногда духовные школы просят проинспектировать их вне очереди, когда новоиспеченные регенты превратятся в бакалавров и в каких семинариях можно претендовать на диплом государственного образца. PDF-версия
2 октября 2017 г. 16:50
В Москве состоялся VIII фестиваль «Даниловские колокола»
В Даниловом монастыре состоялся VIII фестиваль звонарского искусства. В этом году он приурочен к значимой дате. Ровно 10 лет назад на звонницу Данилова монастыря из Гарварда вернулся первый из 18 колоколов — двухтонный «Будничный», отлитый еще в XVIII веке. География исполнителей русских звонов простиралась от Ниццы до Петропавловска-Камчатского по широте и от Карелии до Казахстана по долготе.
25 сентября 2017 г. 19:04
Аттестат зрелости для светской науки
Научную отрасль «теология» можно считать окончательно признанной в России. Первого августа прошлого года тогдашний министр образования РФ Дмитрий Ливанов подписал приказ об утверждении состава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по теологии. Напомним: годом ранее, в октябре 2015 года, президиум ВАК при Министерстве образования и науки РФ одобрил паспорт научной специальности «теология», открыв тем самым путь к созданию диссертационных советов по этой дисциплине — совсем новой для светской высшей школы страны.
19 сентября 2017 г. 20:14
Массовая застройка Соловкам не грозит
Благочинный Соловецкого монастыря архимандрит Ианнуарий (Недачин) отвечает на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии»
5 сентября 2017 г. 12:30
Больше, чем игра
Как развить в детях интерес к основам православной культуры? Что сделать, чтобы знания на уроках ОПК не забывались за школьными дверями, а пробивались живыми ростками веры и воспитывали бы юную душу? Эти важные вопросы ставит перед православными педагогами и духовенством епархии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Ответы на эти вопросы, еще будучи школьным учителем, искал и клирик Петропавловского храма Симферополя, а ныне его настоятель и секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин. И решил, что лучшее средство — это коллективная игра, сочетающая интригу, интерактив, стремление к творчеству и, конечно, прекрасные призы. В этом году исполнилось 10 лет, как игра-конкурс знатоков православной культуры «Зерно истины» впервые вышла на крымском телевидении.
1 сентября 2017 г. 11:54