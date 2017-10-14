версия для печати В Москве обсудили проблемы охраны окружающей среды С 11 по 16 октября 2017 года на Деловом Центре «Амбер-плаза» состоялась XIII выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» , в рамках которой впервые прошел церковно-общественный форум «Голоса России», на котором состоялся круглый стол «Проблемы экологии: участие Русской Православной Церкви в проектах по охране окружающей среды».



Каждый из участников рассказал о своей деятельности в сфере охраны окружающей среды. Во время обсуждения развернулась интересная дискуссия, в которой упомянули проект Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В этом проекте нормативного акта есть ряд вопросов, которые необходимо безотлагательно решать. В частности, это тема ответственности людей за своих домашних питомцев, информационно-просветительские мероприятия среди молодежи в общеобразовательных учреждениях и регулирование деятельности организаций, которые занимаются с животными, волонтерская помощь фондам по охране окружающей среды.



В частности, настоятель Ильинского храма дер.Лемешево Подольского района протоирей Петр Дынников поделился опытом работы своего приюта для бездомных животных- инвалидов. В Доме милосердия им.преп.Серафима Саровского живет сегодня около 80 кошек и собак. Все они получают необходимый уход (прививки, лечение) и заботу. Проблема в том, как подключить к помощи животным других людей, в первую очередь тех, кто искренне желает им добра. «Мне каждый день звонят и пишут с просьбами принять в приют новых животных. Но община может опекать только определенное их количество, число мест ограничено,- сказал корреспонденту ЖМП священник. - Это же сельский храм. Вот принесли вы животное, а дальше? Кто будет помещение убирать? Ухаживать? Лечить? Делать прививки от бешенства и других болезней- все стоит денег. Мы не берем на содержание приюта ни копейки из приходской кассы, все это на добровольные пожертвования. Один корм привозит, другой лекарства, третий жертвует стройматериалы или деньги. А то ведь со стороны выглядит так: «Я принес собачку, свое доброе дело сделал, возьмите и занимайтесь ей, теперь это ваша забота». Нас даже пытаются увещевать: «Вы же православные люди, должны подавать пример». А мы его и подаем, используя те возможности, что у нас есть»(материал о приюте читайте в №10, 2017 ЖМП).



Другой пример — это деятельность Мелекесской епархии (Ульяновская область). По словам ее представителя, иеромонаха Максима (Однорала), епархия инициирует различные проекты по защите окружающей среды (в частности, уборку территории городских мест массового отдыха).



Главный итог этой встречи, по мнению отца Максима, что она объединила ее участников, познакомила их друг с другом. Это позволит им в дальнейшем решать уже конкретные задачи, как например, обеспечение питомцев «Дома милосердия им.преп.Серафима Саровского» бесплатным кормом.



В круглом столе приняли участие руководитель Российского национального комитета поддержки ООН — окружающая среда Виктор Усов, зоозащитник Эльдар Хантамиров, певица и телеведущая Надя Ручка, профессор РАНХиГС Вильям Шмидт и др. Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/news/problemi_ekologii_9955/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/9956/9956.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">В Москве обсудили проблемы охраны окружающей среды</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;"> С 11 по 16 октября 2017 года на Деловом Центре «Амбер-плаза» состоялась XIII выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» , в рамках которой впервые прошел церковно-общественный форум «Голоса России», на котором состоялся круглый стол «Проблемы экологии: участие Русской Православной Церкви в проектах по охране окружающей среды».</span></a></div></div>