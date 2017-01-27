Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений

Вчера, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых» Международных рождественских образовательных чтений на секции «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений» состоялся обмен мнениями священнослужителей, сотрудников синодальных структур, ученых-историков и специалистов музейного дела. С сообщениями выступили представители Московской (областной), Московской (городской), Саратовской, Пензенской, Выборгской и Новосибирской епархий.

Директор Мемориального центра «Бутово» Игорь Гарькавый подробно рассказал о стартовавшей работе над веб-порталом «Русская Церковь в советское время». Там будут размещены видеоинтервью со свидетелями гонений 1930 — 1960-х годов, которых с каждым днем остается с нами все меньше. Беседы с пожилыми людьми готовятся при участии епархий и приходов. Некоторые из них сейчас уже обрабатываются, а сам проект планируется запустить весной нынешнего года.

Автор основной экспозиции Музея святости и исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова (Екатеринбург) поведала об удачном опыте освоения современных выставочных форматов на примере экспозиции «Последний портрет», развернутой минувшей осенью на месте массовых захоронений казненных на 12-м километре Московского тракта. Виртуозная подготовительная работа музейщиков не исчерпалась качественным увеличением черно-белых тюремных фотоснимков невинных жертв, сотрудничеством с молодым талантливым композитором Муратом Кабардоковым и удачным экспозиционным решением с использованием термо- и влагостойкой основы, обеспечившей размещение выставки под открытым небом у расстрельных рвов. Музей провел масштабную промо- и рекламную акции в социальных сетях, благодаря чему экспозиция вызвала громадный резонанс в СМИ, а неравнодушные граждане стали «усыновлять» портреты, оплачивая их подготовку к экспонированию. Прекрасным финальным аккордом выставки стали лампады, зажженные у портретов горожанами.