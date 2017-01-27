Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений

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Статьи на тему
память
В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества
В Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре состоялось пленарное заседание секции Рождественских Чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности». Его участники говорили о решениях Поместного собора 1917-18 гг., русских святых подвижниках благочестия ХХ века, значении подвига новомученников в России для Вселенского Православия и гонениях на монашество в Грузии.  
27 января 2017 г. 17:00
На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях
Сегодня, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых. Новомученики и исповедники Церкви Русской и их почитание в России и Зарубежье» в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась широкая экспертная дискуссия по вопросам канонизации святых и почитания уже прославленных в лике новомучеников и исповедников угодников Божиих. С развернутыми сообщениями, приуроченными к 100-летию трагических революционных событий, выступили секретарь Комиссии по канонизации святых Рязанской митрополии монахиня Мелетия (Панкова) – о первомученике Иоанне Царскосельском (Кочурове; + 1917); член Союза писателей России Артем Маркелов – о первых новомучениках Вятской земли протоиерее Павле Дернове и трех его сыновьях (+ 1918); член Комиссии по канонизации святых Симферопольской и Крымской епархии протодиакон Василий Марущак – о святителе Антонии Абашидзе (+ 1942); настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова) – о верных слугах августейшего семейства последнего российского императора генерале Илье Татищеве (+1918) и наставнике юного цесаревича матросе Клементии Нагорном (+1918).
26 января 2017 г. 19:45
Жизнь по Промыслу Божиему
На надгробном камне митрополита Макария (Булгакова) в Успенском соборе Cвято-Троицкой Сергиевой лавры изображены три книги — его наиболее значительные труды: «Введение в православно-догматическое богословие», «Догматическое богословие» и «История Русской Церкви». О создателе исторического многотомника по-прежнему вспоминают как о талантливом, трудолюбивом и честном ученом. Недаром Макарьевская премия, созданная по завещанию владыки, сегодня считается главной премией в области российской истории и истории Русской Православной Церкви. Но для Церкви митрополит Макарий прежде всего остается выдающимся богословом, деятельным пастырем и великодушным христианином, для которого любовь к ближнему всегда была непреложным жизненным правилом.
7 ноября 2016 г. 17:10
Конференция, посвященная памяти архимандрита Софрония (Сахарова), состоялась в Москве
В Доме Русского зарубежья им.Александра Солженицына состоялась международная научно-богословская конференция «Духовное наследие архимандрита Софрония (Сахарова) и его значение в современном мире». Мероприятие было приурочено к 120-летию со дня рождения выдающегося богослова современности. Участники - духовенство, философы и искусствоведы, говорили о богословском творчестве старца, делились воспоминаниями о нем и размышляли о его художественном даре.   
26 октября 2016 г. 14:35
Филипп Ладвелл, первый православный американец в Лондоне
Михаил Сарни. Одним из самых примечательных людей в трехсотлетней истории Русской Церкви в Лондоне был полковник Филипп Ладвелл-третий, родовитый землевладелец из американской колонии Виргиния. Прихожанин Успенской Греко-Российской Посольской церкви в Лондоне в 1738–1739 и 1760–1767 годах, он был, вполне вероятно, и самым первым из православных американцев.
17 октября 2016 г. 13:40
Игумен Даниил (Соколов)
Игумен Даниил (Соколов)      6.11.1973 - 7.08.2016       7 июля в своей келье был зверски убит наместник Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском игумен Даниил.
22 августа 2016 г. 15:20
Архимандрит Филарет (Овчаренко)
Архимандрит Филарет (Овчаренко)       16.11. 1976–11.06.2016       Насельник Киевского Троицкого Ионинского монастыря архимандрит Филарет (Овчаренко) отошел ко Господу 11 июня.
22 августа 2016 г. 14:40
Восстанавливая и обновляя традиции - творим историю
В Санкт-Петербурге состоялся Крестный ход в честь 150-летия со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Его участники прошли от храма преподобного Серафима Вырицкого в Большом Гостином Дворе к часовне Успения Богородицы на Сенной площади, построенной на месте разрушенной Успенской церкви ("Спас-на-Сенной"), которая еще ожидает своего восстановления.
15 августа 2016 г. 14:00
Протоиерей Василий Секачев
4 февраля 2016 года после тяжелой болезни скончался настятель Свято-Троицкого храма НИИ СП им. Н.В. Склифосовского протоиерей Василий Секачев (05.08.1967–04.02.2016).
15 марта 2016 г. 16:10
Новости
Во время заседания секции
27 января 2017 г. 16:30
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Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений

Вчера, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых» Международных рождественских образовательных чтений на секции «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений» состоялся обмен мнениями священнослужителей, сотрудников синодальных структур, ученых-историков и специалистов музейного дела. С сообщениями выступили представители Московской (областной), Московской (городской), Саратовской, Пензенской, Выборгской и Новосибирской епархий.

Директор Мемориального центра «Бутово» Игорь Гарькавый подробно рассказал о стартовавшей работе над веб-порталом «Русская Церковь в советское время». Там будут размещены видеоинтервью со свидетелями гонений 1930 — 1960-х годов, которых с каждым днем остается с нами все меньше. Беседы с пожилыми людьми готовятся при участии епархий и приходов. Некоторые из них сейчас уже обрабатываются, а сам проект планируется запустить весной нынешнего года.

Автор основной экспозиции Музея святости и исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова (Екатеринбург) поведала об удачном опыте освоения современных выставочных форматов на примере экспозиции «Последний портрет», развернутой минувшей осенью на месте массовых захоронений казненных на 12-м километре Московского тракта. Виртуозная подготовительная работа музейщиков не исчерпалась качественным увеличением черно-белых тюремных фотоснимков невинных жертв, сотрудничеством с молодым талантливым композитором Муратом Кабардоковым и удачным экспозиционным решением с использованием термо- и влагостойкой основы, обеспечившей размещение выставки под открытым небом у расстрельных рвов. Музей провел масштабную промо- и рекламную акции в социальных сетях, благодаря чему экспозиция вызвала громадный резонанс в СМИ, а неравнодушные граждане стали «усыновлять» портреты, оплачивая их подготовку к экспонированию. Прекрасным финальным аккордом выставки стали лампады, зажженные у портретов горожанами.

27 января 2017 г. 16:30
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память
В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества
На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях
Жизнь по Промыслу Божиему
Конференция, посвященная памяти архимандрита Софрония (Сахарова), состоялась в Москве
Филипп Ладвелл, первый православный американец в Лондоне
Игумен Даниил (Соколов)
Архимандрит Филарет (Овчаренко)
Восстанавливая и обновляя традиции - творим историю
Протоиерей Василий Секачев
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Новые статьи
Причины русских революций обсудили в Высоко-Петровском монастыре
В Высоко-Петровском монастыре состоялось одно из первых мероприятий XXV Рождественских чтений - круглый стол «Диалог с историей: мы и российская революция 1917 года», на котором ученые, политики, педагоги и духовенство разбирались в причинах февральской и октябрьской революций, можно ли считать эти события государственным переворотом, какую роль в захвате власти большевиками сыграли армия и флот и когда закончилась русская революция?    
24 января 2017 г. 22:08
Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год
XXV Международные Рождественские чтения, которые пройдут 25–27 января 2017 года в Москве, станут ­юбилейными. За четверть века они преодолели путь от профессиональной учительской конференции до крупнейшего международного форума. Что удалось сделать за эти годы, какие общественно важные вопросы помогают решить Чтения и в каком направлении они будут развиваться дальше, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель оргкомитета Рождественских чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. PDF-версия
23 января 2017 г. 14:40
Каталог русских икон XVI-XIX века из Синайского монастыря представили в Москве
В актовом зале храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове состоялась презентация уникального альбома «Русские иконы Синая», вышедшим в свет в Издательстве Московской Патриархии. Издание описывает около ста единиц изделий прикладного искусства, куда входят оклады, шитье, митры, колокола, а также 70 икон русских иконописцев XVI-XIX веков. Работа над книгой велась десять лет.  
13 января 2017 г. 14:19
«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами
Двумя выпускниками МГУ - Алексеем Губановым и Валерием Волковым - создан редактор для работы с церковнославянским и древнегреческим языками. Уникальность редактора «Славоник» в том, что набирая текст на обычной русской клавиатуре, вы получаете уже готовый перевод либо на церковно-славянском, либо на древне-греческом (если переключиться на английскую раскладку). Причем редактор переводит не только тексты, но и числа.
21 декабря 2016 г. 17:00
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
16 декабря 2016 г. 17:00