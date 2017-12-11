В Ярославле открылась выставка памяти святителя Тихона, патриарха Московского и Всея Руси

Выставка «Пастырь добрый» открылась в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Экспозиция посвящена 100-летию избрания на Патриарший престол святителя Тихона. В ее основе документы и фотографии из музейных и архивных фондов, частных коллекций, связанные с пребыванием святителя на Ярославской кафедре. Выставку открыл архиепископ Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



Как рассказала корреспонденту ЖМП заместитель директора Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Блажевская комплекс, где сейчас размещается музей-заповедник, в дореволюционную эпоху был Архиерейским домом (Спасо-Преображенский монастырь – прим.Е.П.), и служил резиденцией для Ярославских и Ростовских митрополитов. «Здесь и жил святитель. Мы собрали документы, фотографии, виды мест, храмов, духовных учебных заведений, где он бывал, фотографии священников, которые его окружали. Сохранились церковные облачения этого периода из архиерейского дома, литургический набор 1914 года, который владыка мог заказывать», - сказала Светлана Блажевская. По ее мнению не исключено, что к каким-то из этих предметов могла прикасаться рука святителя. Коллекционер Сергей Никонов предоставил дореволюционные фотоальбомы выпускниц ярославских Ионафановского женского училища и женского училища духовного ведомства (в нем обучались девушки из семей священников). Кроме того на выставке представлена история нового храма в честь святителя Тихона, возводимого сегодня в Ярославле.



Один из ключевых экспонатов — это фотопортрет владыки Тихона в проеме дверей поезда Санкт-Петербург-Ярославль, в вагоне 1 класса, когда он приехал на новое место служения. На «вагон» для убедительности повесили фонарь, который до революции использовали на вокзалах для освещения платформ. Глядя на эту фотографию, кажется, еще мгновение, и владыка вступит на перрон Московского вокзала в Ярославле.

«Он приехал в Ярославль 11 апреля, поезд пришел на Московский вокзал, - пояснила Лариса Полушкина, куратор выставки, научный сотрудник отдела истории, - вышел на перрон, его встретил городской голова. Далее посетитель выставки видит исторические фотографии - виды вокзала, кадетского корпуса, Успенского собора. Все это мог наблюдать владыка из окна, когда ехал с вокзала».



По воспоминаниям современников, владыка был человек доступный, милосердный, с ним было очень легко общаться. Его самым любимым был храм Ярославских Чудотворцев с колоннами на территории Спасо-Преображенского монастыря. По словам Ларисы Полушкиной, сохранилась значительная переписка владыки Тихона с крупнейшими ростовскими краеведами Титовым и Шляковым, которой нет на выставке, но планируется издать ее в дальнейшем. И хотя еще нет возможности посвятить Патриарху Тихону постоянную экспозицию, по словам Светланы Блажевской есть идея создать виртуальную выставку на сайте музея. 18 ноября, в Свято-Тихоновском храме состоялось праздничное богослужение, которое провели архиепископ Ярославский и Ростовский Пантелеимон, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин и епископ Переславский и Угличский Феодор. На Литургии пел патриарший мужской хор Московского Свято-Данилова монастыря. А завершаться торжества праздничным концертом патриаршего мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря в первом русском драматическом театре им. Ф. Волкова.

Справка.

Святитель Тихон был правящим архиереем Ярославским и Ростовским с 1907 по 1913 год. Сразу после перевода владыки в Виленскую епархию, горожане в знак любви и благодарности избрали его Почетным гражданином Ярославля. Владыка в ответ прислал телеграмму, в которой сердечно поблагодарил ярославскую паству. Эта телеграмма и вся деловая переписка гласных (депутатов) городской Думы по ходатайству о присвоении владыке Тихону звания Почетного гражданина Ярославля также представлены на выставке. Личных вещей владыка, уезжая, не оставил.

Справка.

Решение о строительстве Свято-Тихоновского храма было принято еще в 1989 году, сразу после канонизации. Под храм выделили участок в самом центре Дзержинского района (население – порядка 150 тысяч человек) города. Большой вклад в строительство внес ныне покойный протоиерей Михаил Перегудов. Он поставил в 2001 году маленький храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» для сбора средств на Свято-Тихоновский. Получил разрешение на строительство большого храма, а в 2002 году неожиданно скончался в возрасте 47 лет. Новым «прорабом» стал протоиерей Михаил Смирнов, нынешний настоятель храма и архитектор по светскому образованию. Было принято решение уменьшить храм в размерах, изменив его проект. Авторами второго проекта стали известный церковный архитектор Вячеслав Ижиков из Переславля-Залесского и отец Михаил Смирнов. Храм был спроектирован в древнерусском стиле, простой по архитектуре, аналог Успенского собора во Владимире. В храме три придела. Главный посвящен святителю Тихону, южный – святым Царственным Страстотерпцам и северный – иконе Божией Матери «Державная».

«Храм с самого начала строился на народные пожертвования, - рассказал протоиерей Михаил Смирнов, - в 2007 году подключилась мэрия Ярославля, когда шла подготовка к 1000-летию города. Нас включили в число значимых объектов и очень тогда помогли. Но через полгода строители ушли». С тех пор храм строится на средства прихожан и пожертвования шефствующей нефтяной компании. Сейчас установлено 4 боковых купола с крестами, ведутся работы по золочению крестов, центральный купол в процессе производства. Отец Михаил уверен, что в 2019 году стройка завершится.

Храм рассчитан на 1500 человек. При Свято-Тихоновском храме действует детская воскресная школа, в которой 80 учащихся. Есть хоровая студия для детей. 3 декабря в храме состоится первая детская Литургия, на которой дети будут петь, помогать священнику и молиться. Также популярна воскресная школа для взрослых, на которой преподается Введение в Литургическое Предание и лекции по Ветхому Завету, число слушателей около 50 человек.