версия для печати В Читательском клубе на Погодинской представили книгу о архимандрите Матфее (Мормыле) «Рыцарь регентского служения отец Матфей (Мормыль): Материалы. Воспоминания. Исследования» - так называется книга о выдающемся регенте Русской Православной Церкви, презентация которой состоялась в Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской. Священнослужители, регенты церковных хоров и высших музыкальных учебных заведений, преподаватели поделились своими воспоминаниями о нем и размышлениями о его вкладе в традицию церковного пения. Отец Матфей (Мормыль) (1938-2009) родился на Северном Кавказе, закончил Ставропольскую семинарию, а затем Московскую духовную академию. Его первыми наставниками, у кого он учился искусству церковного пения, были известные на Кавказе в 60-е годы прошлого века регенты Вячеслав Пестрицкий и Павел Звоник. Отец Матфей также много занимался самообразованием. Почти 50 лет он посвятил регентскому служению в стенах Троице-Сергиевой Лавры. Об этом и расказывает книга доктора искусствоведения Николая Денисова и протодиакона Храма Христа Спасителя Николая Филатова. Она интересна не только подробным анализом структуры песнопений, различных гласов, интонаций, но и поучительными и курьезными воспоминаниями. В частности, ее авторы пишут, что о. Матфей иногда поучал своих хористов и учеников. По горячности мог прикрикнуть, посмотреть многозначительно, выгнать с клироса или даже слегка «приложить» нерадивого подопечного, но при этом был отходчив. Всегда требовал соблюдения строгой дисциплины. Если он хотел обратить особое внимание кого-то на его ошибки во время репетиции, то с важным видом шел к конкретному человеку вдоль рядов хористов, при этом у каждого была мысль «не я ли?» и вздыхали облегченно когда о. Матфей проходил мимо. Он был очень педантичен и не терпел дилетантского подхода к своему детищу – церковному пению. Выступая на конференциях и других мероприятиях не любил, когда его пытались поправить или перебить. Интересным эпизодом из жизни отца Матфея поделился соавтор книги протодиакон Николай Филатов. Отбирая к себе в хор кандидатов, батюшка мог взять не столько талантливых, сколько «профнепригодных», которые впоследствии выходили их хора о. Матфея гениями. На вопрос корреспондента ЦВ, адресованный к отцу Николаю Филатову «Какое значение имеет книга для развития хорового пения в Русской Православной Церкви?», соавтор книги ответил: «Я надеюсь, что она станет толчком к изменению современного церковного пения в сторону традиций». По его мнению, в масштабах России пока мало специалистов и энтузиастов, которые могут и хотят заниматься восстановлением церковных певческих традиций. К слову, эту озабоченность выразили многие участники презентации - ученики и друзья отца Матфея, прихожане Троице-Сергиевой Лавры. В мероприятии также приняли участие: ключарь Храма Христа Спасителя прот. Михаил Рязанцев, настоятель храма во имя святителя Николая в Толмачах прот. Николай Соколов, заведующая справочно-библиографической службой Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия» монахиня Елена (Хиловская), и другие деятели искусствоведения, культуры и истории. Одно из последних интервью отца Матфея можно посмотреть здесь. Арсений Куликов

Мария Татаркина

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<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/news/otez_matfey_mormil_9839/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/9840/9840.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">В Читательском клубе на Погодинской представили книгу о архимандрите Матфее (Мормыле)</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">«Рыцарь регентского служения отец Матфей (Мормыль): Материалы. Воспоминания. Исследования» - так называется книга о выдающемся регенте Русской Православной Церкви, презентация которой состоялась в Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской. Священнослужители, регенты церковных хоров и высших музыкальных учебных заведений, преподаватели своими воспоминаниями о нем и размышлениями о его вкладе в традицию церковного пения. </span></a></div></div>