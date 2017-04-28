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Презентация книги. Фото rop.ru
28 апреля 2017 г. 15:36
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В Читательском клубе на Погодинской представили книгу о архимандрите Матфее (Мормыле)

«Рыцарь регентского служения отец Матфей (Мормыль): Материалы. Воспоминания. Исследования» - так называется книга о выдающемся регенте Русской Православной Церкви, презентация которой состоялась в Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской. Священнослужители, регенты церковных хоров и высших музыкальных учебных заведений, преподаватели поделились своими воспоминаниями о нем и размышлениями о его вкладе в традицию церковного пения. 

Отец Матфей (Мормыль) (1938-2009) родился на Северном Кавказе, закончил Ставропольскую семинарию, а затем Московскую духовную академию. Его первыми наставниками, у кого он учился искусству церковного пения, были известные на Кавказе в 60-е годы прошлого века регенты Вячеслав Пестрицкий и Павел Звоник. Отец Матфей также много занимался самообразованием. Почти 50 лет он посвятил регентскому служению в стенах Троице-Сергиевой Лавры. Об этом и расказывает книга доктора искусствоведения Николая Денисова и протодиакона Храма Христа Спасителя Николая Филатова. Она интересна не только подробным анализом структуры песнопений, различных гласов, интонаций, но и поучительными и курьезными воспоминаниями.

В частности, ее авторы пишут, что о. Матфей иногда поучал своих хористов и учеников. По горячности мог прикрикнуть, посмотреть многозначительно, выгнать с клироса или даже слегка «приложить» нерадивого подопечного, но при этом был отходчив. Всегда требовал соблюдения строгой дисциплины. Если он хотел обратить особое внимание кого-то на его ошибки во время репетиции, то с важным видом шел к конкретному человеку вдоль рядов хористов, при этом у каждого была мысль «не я ли?» и вздыхали облегченно когда о. Матфей проходил мимо. Он был очень педантичен и не терпел дилетантского подхода к своему детищу – церковному пению. Выступая на конференциях и других мероприятиях не любил, когда его пытались поправить или перебить.

Интересным эпизодом из жизни отца Матфея поделился соавтор книги протодиакон Николай Филатов. Отбирая к себе в хор кандидатов, батюшка мог взять не столько талантливых, сколько «профнепригодных», которые впоследствии выходили их хора о. Матфея гениями.

На вопрос корреспондента ЦВ, адресованный к отцу Николаю Филатову «Какое значение имеет книга для развития хорового пения в Русской Православной Церкви?», соавтор книги ответил: «Я надеюсь, что она станет толчком к изменению современного церковного пения в сторону традиций». По его мнению, в масштабах России пока мало специалистов и энтузиастов, которые могут и хотят заниматься восстановлением церковных певческих традиций. К слову, эту озабоченность выразили многие участники презентации - ученики и друзья отца Матфея, прихожане Троице-Сергиевой Лавры.

В мероприятии также приняли участие: ключарь Храма Христа Спасителя прот. Михаил Рязанцев, настоятель храма во имя святителя Николая в Толмачах прот. Николай Соколов, заведующая справочно-библиографической службой Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия» монахиня Елена (Хиловская), и другие деятели искусствоведения, культуры и истории. Одно из последних интервью отца Матфея можно посмотреть здесь.

 

 

Арсений Куликов
Мария Татаркина
28 апреля 2017 г. 15:36
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