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28 апреля 2017 г. 15:36
В Читательском клубе на Погодинской представили книгу о архимандрите Матфее (Мормыле)
«Рыцарь регентского служения отец Матфей (Мормыль): Материалы. Воспоминания. Исследования» - так называется книга о выдающемся регенте Русской Православной Церкви, презентация которой состоялась в Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской. Священнослужители, регенты церковных хоров и высших музыкальных учебных заведений, преподаватели поделились своими воспоминаниями о нем и размышлениями о его вкладе в традицию церковного пения.
На вопрос корреспондента ЦВ, адресованный к отцу Николаю Филатову «Какое значение имеет книга для развития хорового пения в Русской Православной Церкви?», соавтор книги ответил: «Я надеюсь, что она станет толчком к изменению современного церковного пения в сторону традиций». По его мнению, в масштабах России пока мало специалистов и энтузиастов, которые могут и хотят заниматься восстановлением церковных певческих традиций. К слову, эту озабоченность выразили многие участники презентации - ученики и друзья отца Матфея, прихожане Троице-Сергиевой Лавры.
28 апреля 2017 г. 15:36
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Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя
В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
27 апреля 2017 г. 16:10
Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги
В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.
26 апреля 2017 г. 13:45
Компас для священника
Издательство Московской Патриархии выпускает в год около 150 новых книг. Более десяти из них — это календари, главный из которых — Патриарший. Календарь — это своеобразный компас, богослужебная карта для каждого пастыря. О его истории и сегодняшнем дне, мнимых ошибках и сложностях в составлении рассказал заведующий календарным отделом издательства священник Александр Шишкин. Версия PDF.
24 апреля 2017 г. 12:00
В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»
В научном центре психического здоровья состоялась первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». Ее содержание составили доклады российских и зарубежных врачей и исследователей в области психиатрии на такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных, о влиянии религиозности на отношение больного к заболеванию, о роли врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощи пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.
22 апреля 2017 г. 18:50