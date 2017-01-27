В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества

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Статьи на тему
память
Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений
Вчера, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых» Международных рождественских образовательных чтений на секции «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений» состоялся обмен мнениями священнослужителей, сотрудников синодальных структур, ученых-историков и специалистов музейного дела. С сообщениями выступили представители Московской (областной), Московской (городской), Саратовской, Пензенской, Выборгской и Новосибирской епархий.
27 января 2017 г. 16:30
На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях
Сегодня, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых. Новомученики и исповедники Церкви Русской и их почитание в России и Зарубежье» в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась широкая экспертная дискуссия по вопросам канонизации святых и почитания уже прославленных в лике новомучеников и исповедников угодников Божиих. С развернутыми сообщениями, приуроченными к 100-летию трагических революционных событий, выступили секретарь Комиссии по канонизации святых Рязанской митрополии монахиня Мелетия (Панкова) – о первомученике Иоанне Царскосельском (Кочурове; + 1917); член Союза писателей России Артем Маркелов – о первых новомучениках Вятской земли протоиерее Павле Дернове и трех его сыновьях (+ 1918); член Комиссии по канонизации святых Симферопольской и Крымской епархии протодиакон Василий Марущак – о святителе Антонии Абашидзе (+ 1942); настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова) – о верных слугах августейшего семейства последнего российского императора генерале Илье Татищеве (+1918) и наставнике юного цесаревича матросе Клементии Нагорном (+1918).
26 января 2017 г. 19:45
Жизнь по Промыслу Божиему
На надгробном камне митрополита Макария (Булгакова) в Успенском соборе Cвято-Троицкой Сергиевой лавры изображены три книги — его наиболее значительные труды: «Введение в православно-догматическое богословие», «Догматическое богословие» и «История Русской Церкви». О создателе исторического многотомника по-прежнему вспоминают как о талантливом, трудолюбивом и честном ученом. Недаром Макарьевская премия, созданная по завещанию владыки, сегодня считается главной премией в области российской истории и истории Русской Православной Церкви. Но для Церкви митрополит Макарий прежде всего остается выдающимся богословом, деятельным пастырем и великодушным христианином, для которого любовь к ближнему всегда была непреложным жизненным правилом.
7 ноября 2016 г. 17:10
Конференция, посвященная памяти архимандрита Софрония (Сахарова), состоялась в Москве
В Доме Русского зарубежья им.Александра Солженицына состоялась международная научно-богословская конференция «Духовное наследие архимандрита Софрония (Сахарова) и его значение в современном мире». Мероприятие было приурочено к 120-летию со дня рождения выдающегося богослова современности. Участники - духовенство, философы и искусствоведы, говорили о богословском творчестве старца, делились воспоминаниями о нем и размышляли о его художественном даре.   
26 октября 2016 г. 14:35
Филипп Ладвелл, первый православный американец в Лондоне
Михаил Сарни. Одним из самых примечательных людей в трехсотлетней истории Русской Церкви в Лондоне был полковник Филипп Ладвелл-третий, родовитый землевладелец из американской колонии Виргиния. Прихожанин Успенской Греко-Российской Посольской церкви в Лондоне в 1738–1739 и 1760–1767 годах, он был, вполне вероятно, и самым первым из православных американцев.
17 октября 2016 г. 13:40
Игумен Даниил (Соколов)
Игумен Даниил (Соколов)      6.11.1973 - 7.08.2016       7 июля в своей келье был зверски убит наместник Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском игумен Даниил.
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Архимандрит Филарет (Овчаренко)
Архимандрит Филарет (Овчаренко)       16.11. 1976–11.06.2016       Насельник Киевского Троицкого Ионинского монастыря архимандрит Филарет (Овчаренко) отошел ко Господу 11 июня.
22 августа 2016 г. 14:40
Восстанавливая и обновляя традиции - творим историю
В Санкт-Петербурге состоялся Крестный ход в честь 150-летия со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Его участники прошли от храма преподобного Серафима Вырицкого в Большом Гостином Дворе к часовне Успения Богородицы на Сенной площади, построенной на месте разрушенной Успенской церкви ("Спас-на-Сенной"), которая еще ожидает своего восстановления.
15 августа 2016 г. 14:00
Протоиерей Василий Секачев
4 февраля 2016 года после тяжелой болезни скончался настятель Свято-Троицкого храма НИИ СП им. Н.В. Склифосовского протоиерей Василий Секачев (05.08.1967–04.02.2016).
15 марта 2016 г. 16:10
Новости
Фото monasterium.ru
27 января 2017 г. 17:00
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В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества

В Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре состоялось пленарное заседание секции Рождественских Чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности». Его участники говорили о решениях Поместного собора 1917-18 гг., русских святых подвижниках благочестия ХХ века, значении подвига новомученников в России для Вселенского Православия и гонениях на монашество в Грузии.

«В 1914 году в Российской империи было 1025 монастырей и общин, а число монашествующих достигло около 95 тыс. человек»,- такие цифры привел в докладе «Монашество перед вызовами революционной эпохи» к. ист. н., доцент кафедры истории Церкви исторического факультета Глеб Запальский. Но с февраля 1917 года монастыри становятся объектами разбойничьих нападений и грабежей. Известны факты, когда монастырские земли отбирали крестьяне, но не для обработки и выращивания урожая, а чтобы не дать заниматься сельским хозяйством монастырям. Одновременно обострились конфликты между настоятелями и братией. Письма и доносы на игуменов потоком потекли в Синод, во Временное правительство, и даже в Советы рабочих и крестьянских депутатов. «В это время в монастырях начались забастовки, митинги, самовольное смещения настоятелей»,- отметил докладчик.

Решить большую часть назревших проблем должны были два монашеских съезда (состоялись в июле 1917 года) и Поместный собор 1917-1918 гг., на котором работу отдела по монашеству возглавил архиепископ Серафим Чичагов. Принятое на соборе Определение ограничивало всевозможные формы выборности монашествующих (в том числе в Учредительное собрание) и систему автономного управления монастырями исключительно монашествующими. «Соборное Определение разрешило постриг с 25 лет для мужчин и женщин. До этого мужчинам разрешалось постригаться не ранее 30, а женщинам не ранее 40-ка лет, - отметил историк. - Кроме того, монахини на епархиальном уровне теперь могли быть делегатами монашеских собраний». Поместный собор поставил точку в спорах о приоритетах служения, определив, что важнейшая задача- это проведение уставного богослужения без сокращения, но одновременно поощрялась просветительская и социальная деятельность монастыря»,- подчеркнул докладчик.

В докладе епископа Лидского и Сморгонского Порфирия, председателя Синодального отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского экзархата говорилось о таких подвижниках благочестия как старец Зосимовой пустыни Алексей (Соловьев),которому в 1917 году была доверена миссия вытянуть жребий на избрании Патриарха, протоиерей Алексей Мечев,протодиакон Николай Тохтуев, открыто отказавшийся сотрудничать в НКВД и ставший впоследствии священнномученником, благочестивый мирянин,мученик Иван Алексеевич Чернов,который вместе с бюллетенем для голосования опустил в урну письмо на имя кандидата в депутаты от их района:«дайте нам молиться Богу за весь мир и за Вас, чтобы нам под Вашим руководством проводить тихую жизнь и ходить в церковь молиться Богу, где мы ощущаем отраду души» и др.

«История их святости в истории нашей Церкви XX века подобна несокрушимому фундаменту, который возвел глава Церкви – Христос для того, чтобы Церковь выстояла, несмотря на огненные испытания. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается(Притч. 11:11)»,- сообщалось в докладе.

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия (Кипрская Православная Церковь) рассказал, что жизненный путь и молитвенный подвиг святителя Луки (Войно-Ясенецкого) стали примером для многих греков. А чудеса, которые происходят сегодня, вызывают интерес к его судьбе не только в Греции (где построено уже больше 40-ка посвященных ему храмов), но и в других странах. «Жития русских новомученников переведены на многие языки мира- греческий, английских, болгарский,сербский, грузинский, французский,- отметил митрополит Исайя.- Известно, что сегодня они переводятся на арабский, китайский, японский и др. языки».

Митрополит Горийский и Атенский Андрей (Грузинская Православная Церковь) в своей выступлении: «Монашество Грузии в годы гонений на Церковь» подробно остановился на судьбе наиболее выдающихся подвижников грузинского Православия, пострадавших за веру. В их числе- последний настоятель Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря архимандрит Иларион (Кучин) (перенес тюремное заключение и скончался в ссылке), последний настоятель Бетанийского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, архимандрит Илья (расстрелян в 1937 году), монахиня Нина (Тувышова) (8 лет провела в застенках НКВД), Патриарх Ефрем (провел в ссылке 8 лет), монахи Драндского Успенского монастыря, большинство из которых были убиты и замучены в ссылках и др.

«По моему смиренному рассуждению, к подвигам святых XX столетия на территории бывшего СССР надо еще приложить подвиг возрождения Православной Церкви, ее канонического строя, вековых устоев Церкви Христа. Этот путь Грузинская и Русская Церкви в течение двух столетий прошли вместе, вместе пережив все благое и все тяжкое. Поэтому новомученники, какой Поместной Церковью они не были бы прославлены - это наши общие святые, наши общие покровители, наши общие отцы и матери»,- убежден митрополит Горийский и Атенский Андрей.

После перерыва участники Чтений продолжили работу на секции "За Христа пострадавшие", на которой выступили епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря Москвы («В горах и пещерах: аскетический опыт монашествующих в годы гонений на Церковь в XX веке»), профессор МДА архимандрит Макарий (Веретенников) «За Троицу Святую: подвиг троицкого наместника архимандрита Кронида (Любимова)», наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы архимандрит Алексий (Поликарпов) в исследовании «Светильники духа: служение духовного наставничества монашествующих в годы гонений на Церковь в XX веке» и др.
27 января 2017 г. 17:00
Ключевые слова: монашество, новомученики
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21 декабря 2016 г. 17:00
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
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16 декабря 2016 г. 17:00