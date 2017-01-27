В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества

В Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре состоялось пленарное заседание секции Рождественских Чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности». Его участники говорили о решениях Поместного собора 1917-18 гг., русских святых подвижниках благочестия ХХ века, значении подвига новомученников в России для Вселенского Православия и гонениях на монашество в Грузии.



«В 1914 году в Российской империи было 1025 монастырей и общин, а число монашествующих достигло около 95 тыс. человек»,- такие цифры привел в докладе «Монашество перед вызовами революционной эпохи» к. ист. н., доцент кафедры истории Церкви исторического факультета Глеб Запальский. Но с февраля 1917 года монастыри становятся объектами разбойничьих нападений и грабежей. Известны факты, когда монастырские земли отбирали крестьяне, но не для обработки и выращивания урожая, а чтобы не дать заниматься сельским хозяйством монастырям. Одновременно обострились конфликты между настоятелями и братией. Письма и доносы на игуменов потоком потекли в Синод, во Временное правительство, и даже в Советы рабочих и крестьянских депутатов. «В это время в монастырях начались забастовки, митинги, самовольное смещения настоятелей»,- отметил докладчик.

Решить большую часть назревших проблем должны были два монашеских съезда (состоялись в июле 1917 года) и Поместный собор 1917-1918 гг., на котором работу отдела по монашеству возглавил архиепископ Серафим Чичагов. Принятое на соборе Определение ограничивало всевозможные формы выборности монашествующих (в том числе в Учредительное собрание) и систему автономного управления монастырями исключительно монашествующими. «Соборное Определение разрешило постриг с 25 лет для мужчин и женщин. До этого мужчинам разрешалось постригаться не ранее 30, а женщинам не ранее 40-ка лет, - отметил историк. - Кроме того, монахини на епархиальном уровне теперь могли быть делегатами монашеских собраний». Поместный собор поставил точку в спорах о приоритетах служения, определив, что важнейшая задача- это проведение уставного богослужения без сокращения, но одновременно поощрялась просветительская и социальная деятельность монастыря»,- подчеркнул докладчик.

В докладе епископа Лидского и Сморгонского Порфирия, председателя Синодального отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского экзархата говорилось о таких подвижниках благочестия как старец Зосимовой пустыни Алексей (Соловьев),которому в 1917 году была доверена миссия вытянуть жребий на избрании Патриарха, протоиерей Алексей Мечев,протодиакон Николай Тохтуев, открыто отказавшийся сотрудничать в НКВД и ставший впоследствии священнномученником, благочестивый мирянин,мученик Иван Алексеевич Чернов,который вместе с бюллетенем для голосования опустил в урну письмо на имя кандидата в депутаты от их района:«дайте нам молиться Богу за весь мир и за Вас, чтобы нам под Вашим руководством проводить тихую жизнь и ходить в церковь молиться Богу, где мы ощущаем отраду души» и др.

«История их святости в истории нашей Церкви XX века подобна несокрушимому фундаменту, который возвел глава Церкви – Христос для того, чтобы Церковь выстояла, несмотря на огненные испытания. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается(Притч. 11:11)»,- сообщалось в докладе.

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия (Кипрская Православная Церковь) рассказал, что жизненный путь и молитвенный подвиг святителя Луки (Войно-Ясенецкого) стали примером для многих греков. А чудеса, которые происходят сегодня, вызывают интерес к его судьбе не только в Греции (где построено уже больше 40-ка посвященных ему храмов), но и в других странах. «Жития русских новомученников переведены на многие языки мира- греческий, английских, болгарский,сербский, грузинский, французский,- отметил митрополит Исайя.- Известно, что сегодня они переводятся на арабский, китайский, японский и др. языки».

Митрополит Горийский и Атенский Андрей (Грузинская Православная Церковь) в своей выступлении: «Монашество Грузии в годы гонений на Церковь» подробно остановился на судьбе наиболее выдающихся подвижников грузинского Православия, пострадавших за веру. В их числе- последний настоятель Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря архимандрит Иларион (Кучин) (перенес тюремное заключение и скончался в ссылке), последний настоятель Бетанийского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, архимандрит Илья (расстрелян в 1937 году), монахиня Нина (Тувышова) (8 лет провела в застенках НКВД), Патриарх Ефрем (провел в ссылке 8 лет), монахи Драндского Успенского монастыря, большинство из которых были убиты и замучены в ссылках и др.

«По моему смиренному рассуждению, к подвигам святых XX столетия на территории бывшего СССР надо еще приложить подвиг возрождения Православной Церкви, ее канонического строя, вековых устоев Церкви Христа. Этот путь Грузинская и Русская Церкви в течение двух столетий прошли вместе, вместе пережив все благое и все тяжкое. Поэтому новомученники, какой Поместной Церковью они не были бы прославлены - это наши общие святые, наши общие покровители, наши общие отцы и матери»,- убежден митрополит Горийский и Атенский Андрей.