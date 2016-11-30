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Крестный ход "По стопам миссионеров Алтайских"
29 января 2017 г. 16:01
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ПОСОКХ поможет в организации и координации крестных ходов в России

О прошлом и будущем крестных ходов, о молитвенных шествиях за рубежом, можно ли «Бессмертный полк» назвать крестным ходом и как ему обрести православную составляющую, какую роль должен сыграть в развитии крестных ходов православный общественный совет по организации крестных ходов (ПОСОКХ) говорили на XXV Рождественских Чтениях участники секции «Крестный ход: история, современность и развитие».

«Мы сейчас обсуждаем крестные ходы не просто как церковную традицию, а как часть богослужения, часть Церкви как таковой, - открывая мероприятие, сказал руководитель управления по работе с общественными организациями отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Дмитрий Рощин. - Я всегда выступаю за сохранение традиций и крестный ход- это самое яркое выражение традиции и демонстрация нашей веры и решимости. Демонстрация самой Церкви, потому что по определению крестный ход- это богослужение, в котором участвуют архиереи, священники и миряне. В нем присутствуют образы Христа, Богородицы, святых, молитвы и песнопения. Это богослужение, которое выходит за стены храма». По мнению священника крестоходцы должны быть хорошо организованы, красиво и строго одеты, и не производить впечатление толпы, куда-то стихийно бредущих людей. «Если кто-то видел религиозные шествия в Европе, то там это всегда праздник, к которому люди готовятся»,- отметил отец Дмитрий.

По данным соорганизатора Общегородского шествия – Крестного хода в честь перенесения мощей св. благ. кн. Александра Невского в Санкт-Петербурге Михаила Кустова число христиан в молитвенных шествиях в Европе постоянно растет. Об этом можно судить по популярности одного из паломнических маршрутов - Путь Святого Иакова (с юга Франции, через Пиринеи (перевалы Ронсеваль или Сомпорт) в «христианскую Мекку» – город Сантьяго-де-Компостела (Испания) к могиле св. ап. Иакова Зеведеева, покровителя Испании. «Это паломничество, известное с IX в., в эпоху европейской секуляризации стало оскудевать, число паломников уменьшалось. В 1978 г., по маршруту прошло всего 13 человек! - сказал Михаил Кустов. - А в 2009 г. в нём приняло участие уже более 145 тыс. человек». Кроме того, центры наиболее многочисленного католического паломничества сегодня - Ватикан (Святой Престол), Святая хижина в городе Лорето (Италия), Лурд (Франция); Святилище Богоматери Фа́тимы (Португалия). У протестантов тоже есть свои шествия- это так называемый Марш во имя Иисуса, который впервые прошёл в Лондоне в 1987 г., в нём приняло участие около 15 тысяч человек. За 30 лет он стал всемирным явлением и проходит одновременно во многих странах мира. Так 10 июня 2000 г. во Всемирном Марше во имя Иисуса в 180 странах мира приняло участие более 60 миллионов протестантов.

Если говорить о России , то в течении года у нас совершаются десятки крестных ходов. Наиболее многочисленные и многодневные из них - Великорецкий (до 90 тыс. паломников), Волжский, Севастополь-Керчь-Смоленск, Екатеринбургский (на Ганину яму), Симеоновский, горно-алтайский «По стопам миссионеров Алтайских» и др. Мероприятия такого масштаба требуют серьезной подготовки и тщательной организации. Поэтому год назад было объявлено о создании Общественного совета по проведению крестных ходов. На XXV Рождественских чтениях исполнительный директор Центра межрегиональных программ и проектов Андрей Головин представил Положение об общественном совете по организации крестных ходов (ПОСОКХ) и предложил участникам секции внести в него свои замечания и поправки. Он также назвал три цели ПОСОКХа: «Это консолидация и координация деятельности всех заинтересованных в развитии крестных ходов сторон; обеспечение взаимодействия органов государственной власти, Русской Православной Церкви, некоммерческих организаций и инициативных групп, экспертного сообщества, связанного с развитием и популяризацией крестных ходов; содействие в укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, патриотическом воспитании, повышении интереса к российской истории, обеспечении межнационального и межрелигиозного согласия».

Их достижение предполагает работу в нескольких направлениях. В, частности, организационное- это координация  участников и заинтересованных сторон крестоходного движения, в том числе и в вопросе получения благословения на крестные ходы. Информационное направление предполагает открытие в феврале-марте единого портала о крестных ходах и групп в социальных сетях. Есть и аналитическое направление, предполагающее мониторинг проведения крестных ходов в России, а также исследование их прошлого и настоящего. А методическое направление предусматривает, в частности, создание единого реестра и общецерковного календаря крестных ходов.

На мероприятии состоялась дискуссия, можно ли гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» считать аналогом крестного хода. По словам одного из его организаторов Алексея Галицкого, основания для этого дает тот факт, что некоторые участники полка несут в руках семейные иконы своих воевавших родственников. Однако отец отец Дмитрий разъяснил, что Бессмертный полк- это светское движение и иконы там пока не уместны. Однако и в нем может постепенно появится православная составляющая, если его идеология расширится в исторической перспективе. «Например, там появятся портреты героев Первой мировой войны, русских героев войны 1812 года, чтобы это была ретроспектива русской героической истории,- сказал священник. - И тогда там уже будут появляться святые образы, связанные с теми войнами. Потому что не у всех людей есть понимание, что победа советского народа в Великой Отечественной войне состоялась по молитвам преп. Серафима Вырицкого, по молитвам людей перед Казанской Божией Матери и другим святым». Кроме того, можно организовать на площади, где собираются в итоге все участники шествия, места для сбора записок с именами их православных родственников, принимавших участие в войне, чтобы их помянули в особой панихиде, если это Москва, то в храме на Поклонной горе. «Таким образом, с одной стороны, мы не будем смешивать Бессмертный полк с крестным ходом, а с другой - Церковь примет в этом непосредственное участие, выполняя свою функцию молитвенной памяти о погибших людях»,- заключил священник.

Справка. В дореволюционной России в 171 монастыре совершалось 505 ежегодных крестных ходов. Из этого числа не менее 19 включали в себя длительные многонедельные и даже многомесячные обхождения окрестных сел и городов с чтимыми иконами. После революции крестные ходы были или запрещены, или серьезно ограничены.
Крестные ходы рассматривались большевиками, как средство психологического давления на Советскую власть. В Астрахани, Туле и Омске в 1918 г. крестные ходы были расстреляны из пулеметов. Об этом пишет в своей книге игумен Дамаскин (Орловский), «Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период».
Тем не менее, именно в это крайне неблагоприятное время в Петрограде состоялась самая массовая религиозная манифестация за всю историю России и Русской Церкви: общегородской воскресный крестный ход 21 января (3 февраля) 1918 г. в защиту Церкви, собравший в своих рядах 300 – 500 тысяч чел. Маршрут: из 200 ближайших к Александро-Невской лавре храмов на Александро-Невскую площадь, а далее – общим крестным ходом (вкл. братию лавры) по Невскому проспекту к Казанскому собору. Шествие возглавил сщмч. Вениамин (Казанский), митр. Петроградский. Причиной шествия стало убийство протоиерея Петра Скипетрова (19 января/1 февраля 1918 г.). Циркуляр НКВД № 96/16 от 7 марта 1927 г. объявил Крестный ход (в том числе и на Пасху) уголовным преступлением.

  

 

29 января 2017 г. 16:01
Ключевые слова: крестный ход
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