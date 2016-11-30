ПОСОКХ поможет в организации и координации крестных ходов в России

Если говорить о России , то

в течении года у нас совершаются десятки крестных ходов. Наиболее многочисленные и многодневные из них - Великорецкий (до 90 тыс. паломников), Волжский, Севастополь-Керчь-Смоленск, Екатеринбургский (на Ганину яму), Симеоновский, горно-алтайский «По стопам миссионеров Алтайских» и др. Мероприятия такого масштаба требуют серьезной подготовки и тщательной организации. Поэтому год назад было объявлено о создании Общественного совета по проведению крестных ходов. На

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Рождественских чтениях исполнительный директор Центра межрегиональных программ и проектов Андрей Головин представил Положение об общественном совете по организации крестных ходов (ПОСОКХ) и предложил участникам секции внести в него свои замечания и поправки.

одействие в

укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, патриотическом воспитании, повышении интереса к российской истории, обеспечении межнационального и межрелигиозного согласия».