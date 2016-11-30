ПОСОКХ поможет в организации и координации крестных ходов в России

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В «духе Дарданелл». Миссия русских эмигрантов в Великобритании в ХХ веке
Русская православная миссия на Британских островах, подпитанная послереволюционной эмигрантской волной из России, в XX веке пережила и тяжелый раскол, и воссоединение. Но само ее существование — от «миссии присутствия» до выхода с проповедью за ограду храма — стало возможным благодаря отказу от принципа национальной Церкви. Эта открытость миру, с одной стороны, привлекла в Православную Церковь британцев, а с другой — помогла избежать обвинений в прозелитизме.
30 ноября 2016 г. 17:10
Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес.
28 ноября 2016 г. 14:55
Жизнь как служение
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать. ПДФ-версия.
19 ноября 2016 г. 13:15
Архиерей должен быть близок к своему духовенству и к народу
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Кардинальные изменения административно-территориального устройства Церкви ― одно из главных преобразований, прошедших по инициативе и под руководством Святейшего Патриарха Кирилла за последние годы. По состоянию на середину октября общее количество епархий за последние пять лет выросло почти вдвое ― со 159 до 296.
18 ноября 2016 г. 13:40
Жизнь по Промыслу Божиему
На надгробном камне митрополита Макария (Булгакова) в Успенском соборе Cвято-Троицкой Сергиевой лавры изображены три книги — его наиболее значительные труды: «Введение в православно-догматическое богословие», «Догматическое богословие» и «История Русской Церкви». О создателе исторического многотомника по-прежнему вспоминают как о талантливом, трудолюбивом и честном ученом. Недаром Макарьевская премия, созданная по завещанию владыки, сегодня считается главной премией в области российской истории и истории Русской Православной Церкви. Но для Церкви митрополит Макарий прежде всего остается выдающимся богословом, деятельным пастырем и великодушным христианином, для которого любовь к ближнему всегда была непреложным жизненным правилом.
7 ноября 2016 г. 17:10
В Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон новоизбранный игумен рукоположен во иеромонаха
В праздник Покрова Богородицы в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне рукоположен в иеромонаха новоизбранный игумен монастыря Евлогий (Иванов), сообщает сайт Русский Афон. Чин рукоположение во иеромонаха над новоизбранным игуменом (иеродиаконом Евлогием (Ивановым)) во время участвовало около 500 паломников из разных стран мира. Среди молящихся присутствовали представители русских келейных обителей Афона.
19 октября 2016 г. 14:30
И за парту, и в поход
Богоявленский собор в подмосковном Ногинске можно назвать настоящим учебным центром. При нем действуют воскресная школа, православные детский сад и гимназия, детская школа искусств, художественно-иконописная мастерская, молодежный центр со школой вожатского актива «Шквал» и даже парусная секция. Круглый год дети с этого прихода ездят в лагеря и паломнические поездки по стране и за рубеж. Организует и вдохновляет эту активную учебную жизнь священник Богоявленского собора протоиерей Михаил Ялов.
10 октября 2016 г. 16:33
Под святительским благословением
Митрополит Крымский и Симферопольский Лазарь служит Русской Православной Церкви более 60 лет, с тех пор как в 15 лет стал послушником Свято-Духовского скита Успенской Почаевской лавры. На нынешний свой пост он был назначен 24 года назад и стоял у самых истоков возрождения Православия на полуострове. О том, как это происходило, с какими проблемами пришлось столкнуться и какие главные задачи стоят сегодня перед епархией, митрополит Лазарь рассказал «Журнала Московской Патриархии».
25 августа 2016 г. 12:50
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29 января 2017 г. 16:01
ПОСОКХ поможет в организации и координации крестных ходов в России
29 января 2017 г. 16:01
Ключевые слова: крестный ход
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В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества
В Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре состоялось пленарное заседание секции Рождественских Чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности». Его участники говорили о решениях Поместного собора 1917-18 гг., русских святых подвижниках благочестия ХХ века, значении подвига новомученников в России для Вселенского Православия и гонениях на монашество в Грузии.
27 января 2017 г. 17:00
Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений
Вчера, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых» Международных рождественских образовательных чтений на секции «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений» состоялся обмен мнениями священнослужителей, сотрудников синодальных структур, ученых-историков и специалистов музейного дела. С сообщениями выступили представители Московской (областной), Московской (городской), Саратовской, Пензенской, Выборгской и Новосибирской епархий.
27 января 2017 г. 16:30
На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях
Сегодня, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых. Новомученики и исповедники Церкви Русской и их почитание в России и Зарубежье» в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась широкая экспертная дискуссия по вопросам канонизации святых и почитания уже прославленных в лике новомучеников и исповедников угодников Божиих. С развернутыми сообщениями, приуроченными к 100-летию трагических революционных событий, выступили секретарь Комиссии по канонизации святых Рязанской митрополии монахиня Мелетия (Панкова) – о первомученике Иоанне Царскосельском (Кочурове; + 1917); член Союза писателей России Артем Маркелов – о первых новомучениках Вятской земли протоиерее Павле Дернове и трех его сыновьях (+ 1918); член Комиссии по канонизации святых Симферопольской и Крымской епархии протодиакон Василий Марущак – о святителе Антонии Абашидзе (+ 1942); настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова) – о верных слугах августейшего семейства последнего российского императора генерале Илье Татищеве (+1918) и наставнике юного цесаревича матросе Клементии Нагорном (+1918).
26 января 2017 г. 19:45
Причины русских революций обсудили в Высоко-Петровском монастыре
В Высоко-Петровском монастыре состоялось одно из первых мероприятий XXV Рождественских чтений - круглый стол «Диалог с историей: мы и российская революция 1917 года», на котором ученые, политики, педагоги и духовенство разбирались в причинах февральской и октябрьской революций, можно ли считать эти события государственным переворотом, какую роль в захвате власти большевиками сыграли армия и флот и когда закончилась русская революция?
24 января 2017 г. 22:08
Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год
XXV Международные Рождественские чтения, которые пройдут 25–27 января 2017 года в Москве, станут юбилейными. За четверть века они преодолели путь от профессиональной учительской конференции до крупнейшего международного форума. Что удалось сделать за эти годы, какие общественно важные вопросы помогают решить Чтения и в каком направлении они будут развиваться дальше, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель оргкомитета Рождественских чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. PDF-версия
23 января 2017 г. 14:40