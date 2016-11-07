На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях

Сегодня, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых. Новомученики и исповедники Церкви Русской и их почитание в России и Зарубежье» в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась широкая экспертная дискуссия по вопросам канонизации святых и почитания уже прославленных в лике новомучеников и исповедников угодников Божиих. С развернутыми сообщениями, приуроченными к 100-летию трагических революционных событий, выступили секретарь Комиссии по канонизации святых Рязанской митрополии монахиня Мелетия (Панкова) – о первомученике Иоанне Царскосельском (Кочурове; + 1917); член Союза писателей России Артем Маркелов – о первых новомучениках Вятской земли протоиерее Павле Дернове и трех его сыновьях (+ 1918); член Комиссии по канонизации святых Симферопольской и Крымской епархии протодиакон Василий Марущак – о святителе Антонии Абашидзе (+ 1942); настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова) – о верных слугах августейшего семейства последнего российского императора генерале Илье Татищеве (+1918) и наставнике юного цесаревича матросе Клементии Нагорном (+1918).

Полемическое выступление председателя Комиссии по канонизации святых Костромской епархии кандидата богословия протоиерея Димитрия Сазонова оказалось посвящено актуальнейшей теме критериев канонизации репрессированного духовенства применительно к открываемым в архивах источниках. В частности, докладчик коснулся проблемы обоснованности учета при канонизации следственных материалов НКВД и бумажной документации вообще. «Мы очень хотим прославить подвижников ХХ века, - кратко резюмировал, завершая заседание, секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Владимир Воробьев. – Но просим проявить понимание: в нашем органе тоже бывают споры. Иногда разногласия длятся годами – меж тем решения мы принимаем исключительно на основании консенсуса». В частности, привел пример отец Владимир, следственное дело пока еще не прославленного архиепископа Феодора (Поздеевского; + 1937) (об обстоятельствах преследования и позднейшей реабилитации которого светской властью «Журнал Московской Патриархии» подробно рассказывал) полностью сфабриковано: «Это очевидно и убедительно доказано, и у меня нет сомнений: рано или поздно этот достойный архипастырь будет канонизирован».