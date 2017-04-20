iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Новости
Вышел в свет ЖМП № 5
20 апреля 2017 г. 15:16
версия для печати версия для печати

Вышел в свет «Журнал Московской Патриархии» №4 (2017 г.)

ВЫШЕЛ В СВЕТ «ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» №4 (2017 г.)

Апрельский номер журнала отличается тематическим разнообразием. Так, вашему вниманию предлагается статья митрополита Астанайского и Казахстанского Александра об одном из самых почитаемых святых Казахстанской земли схиархимандрите Севастиане Карагандинском. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил рассказывает о непростой ситуации, которая сложилась на Русском Севере с памятниками деревянного зодчества, а ведь подавляющее большинство из них — это церкви и часовни.

Особое место в освещении ситуации в этом регионе уделено истории Николо-Корельского монастыря, на территории которого до сих пор располагается знаменитый «Севмаш», где строят атомные подводные лодки.
О том, как сегодня нести монашеское служение посреди суеты такого огромного города, как Санкт-Петербург, о духовном устроении жизни монашеской общины и о сложном и длительном пути восстановления обители рассказывает наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.
На страницах этого номера вы также найдете очерки о преподобном Серафиме Вырицком и об одном из самых глубоких церковных писателей ХХ столетия Сергее Фуделе. Наша рубрика, посвященная трагическим событиям 100-летней давности, продолжается публикацией второй части статьи о политике Временного правительства в отношении Православной Церкви.

В этом номере руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) открывает новую рубрику. В ней будут рассматриваться правовые вопросы, с которыми приходится сталкиваться религиозным организациям.
Перед настоятелем и приходом всегда стоит вопрос, как сберечь наследие, доставшееся Церкви от предыдущих поколений. Ведь и здание храма, и иконы, и росписи, и вся утварь представляют собой не только культовые принадлежности, но и культурные ценности, за которыми нужно правильно ухаживать. Рассмотрению этой проблематики посвящена новая рубрика в нашем журнале

 

20 апреля 2017 г. 15:16
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя
В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
27 апреля 2017 г. 16:10
Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги
В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.
26 апреля 2017 г. 13:45
Компас для священника
Издательство Московской Пат­риархии выпускает в год около 150 новых книг. Более десяти из них — это календари, главный из которых — Пат­риарший. Календарь — это своеобразный компас, богослужебная карта для каждого пастыря. О его истории и сегодняшнем дне, мнимых ошибках и сложностях в составле­нии рассказал заведующий кален­дарным отделом издательства священник Александр Шишкин. Версия PDF.
24 апреля 2017 г. 12:00
В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»
В научном центре психического здоровья состоялась первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». Ее содержание составили доклады российских и зарубежных врачей и исследователей в области психиатрии на такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных,  о влиянии религиозности на отношение больного к заболеванию, о роли врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощи пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.          
22 апреля 2017 г. 18:50
Русский Север — остров Духа Божия, не погашенного грехами
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил отвечает на вопросы "Журнала Московской Патриархии" PDF-версия
21 апреля 2017 г. 16:59