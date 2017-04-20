Вышел в свет «Журнал Московской Патриархии» №4 (2017 г.)

ВЫШЕЛ В СВЕТ «ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» №4 (2017 г.)

Апрельский номер журнала отличается тематическим разнообразием. Так, вашему вниманию предлагается статья митрополита Астанайского и Казахстанского Александра об одном из самых почитаемых святых Казахстанской земли схиархимандрите Севастиане Карагандинском. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил рассказывает о непростой ситуации, которая сложилась на Русском Севере с памятниками деревянного зодчества, а ведь подавляющее большинство из них — это церкви и часовни.

Особое место в освещении ситуации в этом регионе уделено истории Николо-Корельского монастыря, на территории которого до сих пор располагается знаменитый «Севмаш», где строят атомные подводные лодки.

О том, как сегодня нести монашеское служение посреди суеты такого огромного города, как Санкт-Петербург, о духовном устроении жизни монашеской общины и о сложном и длительном пути восстановления обители рассказывает наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

На страницах этого номера вы также найдете очерки о преподобном Серафиме Вырицком и об одном из самых глубоких церковных писателей ХХ столетия Сергее Фуделе. Наша рубрика, посвященная трагическим событиям 100-летней давности, продолжается публикацией второй части статьи о политике Временного правительства в отношении Православной Церкви.

В этом номере руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) открывает новую рубрику. В ней будут рассматриваться правовые вопросы, с которыми приходится сталкиваться религиозным организациям.

Перед настоятелем и приходом всегда стоит вопрос, как сберечь наследие, доставшееся Церкви от предыдущих поколений. Ведь и здание храма, и иконы, и росписи, и вся утварь представляют собой не только культовые принадлежности, но и культурные ценности, за которыми нужно правильно ухаживать. Рассмотрению этой проблематики посвящена новая рубрика в нашем журнале