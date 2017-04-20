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20 апреля 2017 г. 15:16
Вышел в свет «Журнал Московской Патриархии» №4 (2017 г.)
ВЫШЕЛ В СВЕТ «ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» №4 (2017 г.)
Апрельский номер журнала отличается тематическим разнообразием. Так, вашему вниманию предлагается статья митрополита Астанайского и Казахстанского Александра об одном из самых почитаемых святых Казахстанской земли схиархимандрите Севастиане Карагандинском. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил рассказывает о непростой ситуации, которая сложилась на Русском Севере с памятниками деревянного зодчества, а ведь подавляющее большинство из них — это церкви и часовни.
Особое место в освещении ситуации в этом регионе уделено истории Николо-Корельского монастыря, на территории которого до сих пор располагается знаменитый «Севмаш», где строят атомные подводные лодки.
В этом номере руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) открывает новую рубрику. В ней будут рассматриваться правовые вопросы, с которыми приходится сталкиваться религиозным организациям.
20 апреля 2017 г. 15:16
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Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя
В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
27 апреля 2017 г. 16:10
Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги
В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.
26 апреля 2017 г. 13:45
Компас для священника
Издательство Московской Патриархии выпускает в год около 150 новых книг. Более десяти из них — это календари, главный из которых — Патриарший. Календарь — это своеобразный компас, богослужебная карта для каждого пастыря. О его истории и сегодняшнем дне, мнимых ошибках и сложностях в составлении рассказал заведующий календарным отделом издательства священник Александр Шишкин. Версия PDF.
24 апреля 2017 г. 12:00
В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»
В научном центре психического здоровья состоялась первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». Ее содержание составили доклады российских и зарубежных врачей и исследователей в области психиатрии на такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных, о влиянии религиозности на отношение больного к заболеванию, о роли врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощи пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.
22 апреля 2017 г. 18:50