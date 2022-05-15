Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

Современная жизнь Церкви — это не только внешние активности и формы служения, но и соединение нашего настоящего с богатейшим славным и трагическим прошлым Русской Церкви.

Важно не просто устраивать монашеские общины в горах, но видеть в современном развитии церковной жизни продолжение той тысячелетней истории, которая бережно сохраняется; об этом единстве прошлого и настоящего — в материалах к 1100-летию принятия христианства в Северной Осетии. Прошедшая в 1920-е годы прошлого века государственная кампания по изъятию церковных ценностей не принесла желаемого результата для большевистских властей, но проявила в Церкви замечательные свидетельства стойкости духа и верности Православию. Подтверждением тому стал Петроградский процесс, в котором главным защитником Церкви выступил священномученик Вениамин (Казанский), мужественно сопротивлявшийся безбожным действиям властей и тем самым поднявшийся на свещницу мученичества. Его пример укрепляет и современных членов Церкви на противостояние соблазнам нынешнего времени, которые приобретают иные формы гонения на христиан. Статья известного исследователя церковной истории ХХ века раскрывает новые грани того трагического и славного периода жизни Церкви, а материал о выходящих из забвения именах узников Вятлага показывает, насколько важны актуальные исследования подвига новомучеников. И именно здесь обнаруживается эта точка единства современной жизни Церкви с нашим прошлым и тысячелетней, и столетней давности, которая дает уверенность в различных формах служения, осуществляемых Церковью сегодня. О двух таких проектах — в образовательной среде и в деле восстановления к жизни зависимых людей — повествуют материалы номера. А из глубины веков к нам как к «Церкви странствующей» обращается со своей вдохновенной проповедью блаженный Августин, евхаристическое богословие которого открывает для наших читателей протодиакон Константин Маркович: «Плод, который дает Евхаристия, — Единство. Это означает, что мы принимаем Тело Христово и становимся Его членами, мы есть то, что мы приняли».

Редакция «Журнала Московской Патриархии»





СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Наречение и хиротония архимандрита Георгия (Войтовича) во епископа Пинского и Лунинецкого

■Наречение и хиротония архимандрита Евсевия (Тюхлова) во епископа Слуцкого и Солигорского

■Слово Святейшего Патриарха Кирилла после молебна у памятника равноапостольному князю Владимиру в праздник Крещения Руси

Церковь и общество

■Юлия Карпухина. В гости к Патриарху. Дети Донбасса побывали в Москве

Епархия

■Епископ Владикавказский и Аланский Герасим. Сердце монаха всегда тянется в горы. К 1100-летию крещения Республики Северная Осетия — Алания

■Алексей Реутский. Наследники Древней Алании. Чем жива православная вера на Осетинской земле

Уроки столетия

■Михаил Шкаровский. Прости им, Боже. Изъятие церковных ценностей и судебный процесс 1922 года над духовенством в Петроградской епархии

Богословие

■Протодиакон Константин Маркович. Таинство единства. Церковь и Евхаристия в богословии блаженного Аврелия Августина, епископа Иппонского

Экспертиза

■Дмитрий Анохин. Трезвение как христианская добродетель. Региональные церковные проекты помощи алкозависимым: системный подход и лучшие примеры практической деятельности

Страницы истории

■Елена Алексеева. Поле памяти в вятской тайге. В Верхнекамье возвращают из забвения имена пострадавших за веру ■Протоиерей Кирилл Каледа. Сохраняя память о жертвах террора, мы свидетельствуем о том, что для нас важен каждый человек

Церковь и общество

■Дмитрий Анохин. Эффективный инструмент. «Клевер Лаборатория» — новая образовательная платформа для педагогов основ православной культуры: инструкция к применению

Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■Иерей Павел Шаров

■Протоиерей Сергий Гордун

■Протоиерей Виталий Павлюткин