Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии за 2022 год

Святейший Патриарх Кирилл, размышляя о священническом призвании, отмечал, что пастырский долг подразумевает необходимость вернуть Богу тот дар, который каждый священник получил от Него, будучи призванным к своему служению.
Священник возвращает Богу полученный дар в своем служении Церкви. Об одном из видов служения на Крайнем Севере, где по благословению Патриарха и Синода устраиваются миссионерские станы, рассказывается в статье «Пастыри с открытым сердцем». Описывая особенности священнического служения в экстремальных условиях, священники-миссионеры единодушны в одном: только богослужение позволяет устроить общину. Никогда не должно быть страшно начинать с малого, и пусть это будет служба в неприспособленном помещении местной администрации и на нее поначалу соберется всего два человека, но достаточно быстро община станет увеличиваться кратно. Донести Свет Евангелия до самых краев земли помогает не только хорошая организация, но в первую очередь убеждение священника в необходимости своего служения. И на Крайнем Севере, и в зоне проведения специальной военной операции священнослужители нашей Церкви готовы отдавать свой пастырский долг. О жизни и служении трех погибших в зоне боевых действий пастырях — в материале «За други своя. Вечная память».
Священника в любом направлении его служения всегда укрепляет пример новомучеников. О двух святых, исполнявших свой долг до мученической кончины, — Димитрии Семенове и Григории Златорунском — идет речь в материалах рубрики «Летопись святости». Их имена были внесены в поименный список Собора новомучеников на недавнем заседании Священного Синода, описание их жизни может служить примером для укрепления в исполнении своего долга современным пастырям. Одним из важных направлений служения священника является учительство. Опытом такого служения делится священник Олег Волков, более 25 лет занимающийся воспитанием молодежи в православной гимназии г. Ногинска. Каждый священник призван возвращать Богу полученный дар в том месте, на которое он поставлен Церковью.
Редакция «Журнала Московской Патриархии»
Содержание номера:
Официальная хроника
■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■Определения Священного Синода
Летопись святости
■Служил добросовестно и честно. Ставропольский пастырь Димитрий Семенов прославлен в лике новомучеников
■«Возгревай во мне дар священства». О земной жизни и подвиге священномученика Григория Златорунского
Катехизация
■Алексей Реутский. Пастыри с открытым сердцем. Миссионерские станы сегодня: опыт работы и эффективность
Духовное образование
■Протоиерей Алексий Марченко. Докторантура в системе подготовки научных кадров Русской Православной Церкви
Богословие
■Иерей Антоний Борисов. Методология богословских исследований сквозь призму модернистского кризиса в Римско-Католической Церкви. Как Православной Церкви успешно осуществлять свою миссию в современном мире
Страницы истории
■Протоиерей Сергий Звонарев. Келейный труд и разочарование общественности. К 110-летию начала работы Предсоборного Совещания
Церковь и общество
■Протоиерей Олег Волков. Почивать на лаврах рано. О радостях и трудностях православной школы и о перспективах выпускников
Уроки столетия
■Игорь Гарькавый. Место подвига — место памяти. На Бутовском полигоне завершается работа над пилотной версией интерактивной карты массовых захоронений жертв политических репрессий
Чтение
■Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■За други своя
■Протоиерей Олег Артемов
■Иерей Анатолий Григорьев
■Протоиерей Евфимий Козловцев
8 ноября 2022 г. 16:30