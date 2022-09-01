Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии за 2022 год

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Современная жизнь Церкви — это не только внешние активности и формы служения, но и соединение нашего настоящего с богатейшим славным и трагическим прошлым Русской Церкви.
1 сентября 2022 г. 14:00
Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года
Сегодня, 15 мая 2022 года, главе Издательства Московской Патриархии и Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю исполнилось 72 года.
15 мая 2022 г. 12:30
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
24 декабря 2021 г. 15:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
10 ноября 2021 г. 14:00
К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
Архиереи Русской Православной Церкви поделились своими воспоминаниями о том, какую роль в их жизни сыграло наше издание. PDF-версия.
9 ноября 2021 г. 15:00
Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: «Двигаться вперед, помня о прошлом»
Девяносто лет назад началась история главного печатного органа Русской Православной Церкви. Тогда, в сложнейшие годы истории нашего Отечества, издание журнала для Церкви казалось, пожалуй, чем-то почти немыслимым. Были живы люди, с восторгом встретившие революционную эпоху, закрытие храмов и первые гонения. Тогда, в далеком 1931 году, еще не поднялась новая страшная волна преследования за веру, но Церковь уже жила предчувствием кровавых расправ. И именно тогда началась история «Журнала Московской Патриархии»: редакция делала свои первые осторожные шаги в церковной публицистике; нужно было выработать концепцию, найти стиль издания, сделать узнаваемым его лицо. PDF-версия.
8 ноября 2021 г. 17:00
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с 90-летием «Журнала Московской Патриархии»
Издателям и читателям «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
5 ноября 2021 г. 15:00
«Журналу Московской Патриархии» — 90
Многие десятилетия «Журнал Московской Патриархии» был единственным религиозным изданием в Советском Союзе. В этом году исполняется 90 лет со дня выхода первого номера этого уникального издания. О том, как появился официальный печатный орган Русской Православной Церкви, как развивался все эти годы и как живет сегодня, наш рассказ. PDF-версия.
1 ноября 2021 г. 19:00
Новости
Салехардская епархия, фактория Лаборовая. Фото сделано во время визита в епархию Святейшего Патриарха Кирилла
8 ноября 2022 г. 16:30
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии за 2022 год

Святейший Патриарх Кирилл, размышляя о священническом призвании, отмечал, что пастырский долг подразумевает необходимость вернуть Богу тот дар, который каждый священник получил от Него, будучи призванным к своему служению.

Священник возвращает Богу полученный дар в своем служении Церкви. Об одном из видов служения на Крайнем Севере, где по благословению Патриарха и Синода устраиваются миссионерские станы, рассказывается в статье «Пастыри с открытым сердцем». Описывая особенности священнического служения в экстремальных условиях, священники-­миссионеры единодушны в одном: только богослужение позволяет устроить общину. Никогда не должно быть страшно начинать с малого, и пусть это будет служба в неприспособленном помещении местной администрации и на нее поначалу соберется всего два человека, но достаточно быстро община станет увеличиваться кратно. Донести Свет Евангелия до самых краев земли помогает не только хорошая организация, но в первую очередь убеждение священника  в необходимости своего служения. И на Крайнем Севере, и в зоне проведения специальной военной операции священнослужители нашей Церкви готовы отдавать свой пастырский долг. О жизни и служении трех погибших в зоне боевых действий пастырях — в материале «За други своя. Вечная память». 

Священника в любом направлении его служения всегда укрепляет пример новомучеников. О двух святых, исполнявших свой долг до мученической кончины, — Димитрии Семенове и Григории Златорунском — идет речь в материалах рубрики «Летопись святости». Их имена были внесены в поименный список Собора новомучеников на недавнем заседании Священного Синода, описание их жизни может служить примером для укрепления в исполнении своего долга современным пастырям. Одним из важных направлений служения священника является учительство. Опытом такого служения делится священник Олег Волков, более 25 лет занимающийся воспитанием молодежи в православной гимназии г. Ногинска. Каждый священник призван возвращать Богу полученный дар в том месте, на которое он поставлен Церковью.

                                                                                 Редакция «Журнала Московской Патриархии»


Содержание номера:

Официальная хроника 

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Определения Священного Синода

Летопись святости

■Служил добросовестно и честно. Ставропольский пастырь Димитрий Семенов прославлен в лике новомучеников

■«Возгревай во мне дар священства». О земной жизни и подвиге священномученика Григория Златорунского

Катехизация

■Алексей Реутский. Пастыри с открытым сердцем. Миссионерские станы сегодня: опыт работы и эффективность
Духовное образование

■Протоиерей Алексий Марченко. Докторантура в системе подготовки научных кадров Русской Православной Церкви
Богословие

■Иерей Антоний Борисов. Методология богословских исследований сквозь призму модернистского кризиса в Римско-Католической Церкви. Как Православной Церкви успешно осуществлять свою миссию в современном мире

Страницы истории

■Протоиерей Сергий Звонарев. Келейный труд и разочарование общественности. К 110-летию начала работы Предсоборного Совещания 

Церковь и общество

■Протоиерей Олег Волков. Почивать на лаврах рано. О радостях и трудностях православной школы и о перспективах выпускников

Уроки столетия

■Игорь Гарькавый. Место подвига — место памяти. На Бутовском полигоне завершается работа над пилотной версией интерактивной карты массовых захоронений жертв политических репрессий

Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■За други своя

■Протоиерей Олег Артемов

■Иерей Анатолий Григорьев

■Протоиерей Евфимий Козловцев

8 ноября 2022 г. 16:30
Также читайте:
ЖМП
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: «Двигаться вперед, помня о прошлом»
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с 90-летием «Журнала Московской Патриархии»
«Журналу Московской Патриархии» — 90
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Служил добросовестно и честно
В месяцеслов Русской Православной Церкви в августе этого года были добавлены имена трех новых святых. Согласно постановлению Синода от 25 августа 2022 года (журнал № 76), имена троих священнослужителей (Григория Златорунского, Михаила Союзова и Димитрия Семенова) внесены в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. О священномучениках Григории Златорунском и Димитрии Семенове, принявших мученическую смерть за веру Христову в 1918 году, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель Комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии священник Евгений Шишкин (о священноисповеднике Михаиле Союзове читайте в  номере 10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год). PDF-версия.
25 ноября 2022 г. 17:30
Методология богословских исследований сквозь призму модернистского кризиса в Римско-Католической Церкви
На рубеже XIX–ХХ веков Католическая Церковь столкнулась с новым для себя вызовом, получившим впоследствии именование «модернизм» и приведшим к возникновению так называемого модернистского кризиса. Согласно распространенной сегодня точке зрения, модернистский кризис продолжался в Католической Церкви вплоть до созыва в 1962 году Второго Ватиканского собора и был этим собором преодолен. Проанализировав постсоборные процессы внутри католицизма, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов дал разъяснения «Журналу Московской Патриархии», почему можно с уверенностью сказать, что некоторые аспекты модернистского кризиса присутствуют в Католической Церкви и на современном этапе, и какую пищу для размышлений это дает православному человеку. PDF-версия.
23 ноября 2022 г. 17:00
«Возгревай во мне дар священства»
Григорий Васильевич Златорунский родился 4 января 1877 года в станице Михайловской Кубанской области в семье псаломщика. С малых лет он рос глубоко верующим христианином. В 1894 году, после окончания Екатеринодарского духовного училища, Григорий был назначен на должность псаломщика в Рождество-Богородицкой церкви села Новобурукшунского Александровского уезда Ставропольской губернии и 21 июня 1898 года рукоположен во диакона. В 1896 году вступил в брак с девицей Татианой Евфимовной, в котором у них родилось трое дочерей: Мария (21 сентября 1897 года), Людмила (16 сентября 1899 года) и Клавдия (25 марта 1904 года). PDF-версия.
21 ноября 2022 г. 15:00
Келейный труд и разочарование общественности
В церковной историографии деятельность Предсоборного Совещания по ряду причин остается одной из слабо изученных страниц подготовки Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Однако сохранившиеся до наших дней проекты документов Совещания, посвященные подготовке реформы высшего церковного управления, представляют немалый интерес для наших современников. Взгляды разработчиков документов на существенные элементы системы высшей власти и управления в Российской Церкви в 1912–1916 годах прокомментировал для «Журнала Московской Патриархии» протоиерей Сергий Звонарёв. PDF-версия.
18 ноября 2022 г. 13:00
Докторантура в системе подготовки научных кадров Русской Православной Церкви
Отвечая на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии», начальник отдела докторантуры ОЦАД протоиерей Алексий Марченко затронул актуальные вопросы подготовки кадров высшей научной квалификации в докторантуре. PDF-версия.
16 ноября 2022 г. 17:00