Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии за 2022 год

Святейший Патриарх Кирилл, размышляя о священническом призвании, отмечал, что пастырский долг подразумевает необходимость вернуть Богу тот дар, который каждый священник получил от Него, будучи призванным к своему служению.

Священник возвращает Богу полученный дар в своем служении Церкви. Об одном из видов служения на Крайнем Севере, где по благословению Патриарха и Синода устраиваются миссионерские станы, рассказывается в статье «Пастыри с открытым сердцем». Описывая особенности священнического служения в экстремальных условиях, священники-­миссионеры единодушны в одном: только богослужение позволяет устроить общину. Никогда не должно быть страшно начинать с малого, и пусть это будет служба в неприспособленном помещении местной администрации и на нее поначалу соберется всего два человека, но достаточно быстро община станет увеличиваться кратно. Донести Свет Евангелия до самых краев земли помогает не только хорошая организация, но в первую очередь убеждение священника в необходимости своего служения. И на Крайнем Севере, и в зоне проведения специальной военной операции священнослужители нашей Церкви готовы отдавать свой пастырский долг. О жизни и служении трех погибших в зоне боевых действий пастырях — в материале «За други своя. Вечная память».

Священника в любом направлении его служения всегда укрепляет пример новомучеников. О двух святых, исполнявших свой долг до мученической кончины, — Димитрии Семенове и Григории Златорунском — идет речь в материалах рубрики «Летопись святости». Их имена были внесены в поименный список Собора новомучеников на недавнем заседании Священного Синода, описание их жизни может служить примером для укрепления в исполнении своего долга современным пастырям. Одним из важных направлений служения священника является учительство. Опытом такого служения делится священник Олег Волков, более 25 лет занимающийся воспитанием молодежи в православной гимназии г. Ногинска. Каждый священник призван возвращать Богу полученный дар в том месте, на которое он поставлен Церковью.



Редакция «Журнала Московской Патриархии»



Содержание номера:

Официальная хроника

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Определения Священного Синода

Летопись святости

■Служил добросовестно и честно. Ставропольский пастырь Димитрий Семенов прославлен в лике новомучеников

■«Возгревай во мне дар священства». О земной жизни и подвиге священномученика Григория Златорунского

Катехизация

■Алексей Реутский. Пастыри с открытым сердцем. Миссионерские станы сегодня: опыт работы и эффективность

Духовное образование

■Протоиерей Алексий Марченко. Докторантура в системе подготовки научных кадров Русской Православной Церкви

Богословие

■Иерей Антоний Борисов. Методология богословских исследований сквозь призму модернистского кризиса в Римско-Католической Церкви. Как Православной Церкви успешно осуществлять свою миссию в современном мире

Страницы истории

■Протоиерей Сергий Звонарев. Келейный труд и разочарование общественности. К 110-летию начала работы Предсоборного Совещания

Церковь и общество

■Протоиерей Олег Волков. Почивать на лаврах рано. О радостях и трудностях православной школы и о перспективах выпускников

Уроки столетия

■Игорь Гарькавый. Место подвига — место памяти. На Бутовском полигоне завершается работа над пилотной версией интерактивной карты массовых захоронений жертв политических репрессий

Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■За други своя

■Протоиерей Олег Артемов

■Иерей Анатолий Григорьев

■Протоиерей Евфимий Козловцев