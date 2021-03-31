Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод.

Слово Спасителя всегда обжигает своей прямотой и однозначностью. Каждый, однажды откликнувшийся на призыв Бога и выбравший путь христианина, оказывается перед правдой Евангелия. Приносить плод оказывается не каким-то второстепенным делом, но «категорическим императивом» христианина, сформулированным задолго до кантовской этики. В определенном смысле можно сказать, что Евангелие с разных сторон обращается к человеку с этим призывом — не брать, но отдавать, потому что принести плод — значит отдать другому то, что является частью тебя. Неслучайно, конечно же, перед началом Великого поста мы читаем поучение Спасителя о Страшном Суде, которое призывает нас вновь посмотреть на то, сколько мы в своей жизни уделяем внимания другому человеку, потому что оказывается, что именно это станет критерием, по которому Бог будет оценивать жизнь христианина.

На протяжении пятнадцати лет в одной отдаленной деревне Ярославской области обычный священник занимается социализацией детей с аутизмом. Он не кричит об этом в соцсетях и не собирает многотысячные аудитории в Тиктоке, он просто делает свое благородное дело, и вокруг него собираются десятки людей, которые приходят ко Христу через боль о своих детях. Захолустная деревня оживает небольшими промыслами, а местные жители начинают понимать, что приехавших из разных мест немного странных детей вполне можно полюбить как родных. Об этой истории рассказывается в номере журнала, который вы держите в руках. Подобных историй принесения конкретных плодов своей веры становится в нашей Церкви все больше. Каждый пастырь призван не только предстоять перед Престолом Божиим, но и деятельно служить ближнему.

Великий пост — время пересмотра, переоценки, обновления своего внутреннего устройства. Иными словами, время каждому, кто однажды не только стал христианином, но и взял на себя ответственность быть «образом верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою», этот образ обновить и принести плод своего служения Богу.

Содержание номера:





Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительское слово. Дух праздности, Господи, не даждь нам!

■ Послушания достойный сын. Сорок пять лет назад состоялась архиерейская хиротония Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Человек Церкви

■ Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Каждому пастырю нужно готовить себя к жертвенному и самоотверженному служению Церкви и людям

Летопись святости

■ Дмитрий Анохин. Врачеватель душ и тел. Четверть века назад в Симферополе были обретены мощи святителя Крымского Луки

■ Епископ Ялтинский Нестор. Святитель Лука шел навстречу своим страхам

Епархия

■ Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Крым — колыбель духовности русского, украинского и белорусского народов

Праздник

■Ирина Языкова. Совет превечный. Иконография Благовещения Пресвятой Богородицы

■ Игумен Дионисий (Шленов). Гряди вон! Воскресение Лазаря в греческой литературе на примере экзегезы Ин. 11, 43

800-летие Александра Невского

■ Андрей Богданов. От вас учения не приемлем. О попытках обращения в католичество святого благоверного князя Александра Невского

■ Наум Клейман. Эйзенштейн снял фильм о святом. Как создавалось легендарное советское кинополотно «Александр Невский»

Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Пустите детей приходить ко Мне. Опыт социализации детей-инвалидов в православной общине в Ярославской области

Уроки столетия

■ Андрей Кострюков. Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе. К 100-летию Русского исхода и образования Русской Зарубежной Церкви

Монастыри и монашество. XXI век

■ Игорь Красновский. Возрожденный из руин. Завершилась длившаяся три десятилетия реставрация Свято-Троицкого Герасимо-Болдинского монастыря

Чтение

■ Богослужебные книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Анатолий Волгин

■ Протоиерей Феодор Андрощук

■ Иеромонах Пафнутий (Архипов)