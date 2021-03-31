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ЖМП № 3 март 2021 / 31 марта 2021 г. 15:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:
Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод.
Слово Спасителя всегда обжигает своей прямотой и однозначностью. Каждый, однажды откликнувшийся на призыв Бога и выбравший путь христианина, оказывается перед правдой Евангелия. Приносить плод оказывается не каким-то второстепенным делом, но «категорическим императивом» христианина, сформулированным задолго до кантовской этики. В определенном смысле можно сказать, что Евангелие с разных сторон обращается к человеку с этим призывом — не брать, но отдавать, потому что принести плод — значит отдать другому то, что является частью тебя. Неслучайно, конечно же, перед началом Великого поста мы читаем поучение Спасителя о Страшном Суде, которое призывает нас вновь посмотреть на то, сколько мы в своей жизни уделяем внимания другому человеку, потому что оказывается, что именно это станет критерием, по которому Бог будет оценивать жизнь христианина.
На протяжении пятнадцати лет в одной отдаленной деревне Ярославской области обычный священник занимается социализацией детей с аутизмом. Он не кричит об этом в соцсетях и не собирает многотысячные аудитории в Тиктоке, он просто делает свое благородное дело, и вокруг него собираются десятки людей, которые приходят ко Христу через боль о своих детях. Захолустная деревня оживает небольшими промыслами, а местные жители начинают понимать, что приехавших из разных мест немного странных детей вполне можно полюбить как родных. Об этой истории рассказывается в номере журнала, который вы держите в руках. Подобных историй принесения конкретных плодов своей веры становится в нашей Церкви все больше. Каждый пастырь призван не только предстоять перед Престолом Божиим, но и деятельно служить ближнему.
Великий пост — время пересмотра, переоценки, обновления своего внутреннего устройства. Иными словами, время каждому, кто однажды не только стал христианином, но и взял на себя ответственность быть «образом верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою», этот образ обновить и принести плод своего служения Богу.
Содержание номера:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Первосвятительское слово. Дух праздности, Господи, не даждь нам!
■ Послушания достойный сын. Сорок пять лет назад состоялась архиерейская хиротония Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Человек Церкви
■ Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Каждому пастырю нужно готовить себя к жертвенному и самоотверженному служению Церкви и людям
Летопись святости
■ Дмитрий Анохин. Врачеватель душ и тел. Четверть века назад в Симферополе были обретены мощи святителя Крымского Луки
■ Епископ Ялтинский Нестор. Святитель Лука шел навстречу своим страхам
Епархия
■ Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Крым — колыбель духовности русского, украинского и белорусского народов
Праздник
■Ирина Языкова. Совет превечный. Иконография Благовещения Пресвятой Богородицы
■ Игумен Дионисий (Шленов). Гряди вон! Воскресение Лазаря в греческой литературе на примере экзегезы Ин. 11, 43
800-летие Александра Невского
■ Андрей Богданов. От вас учения не приемлем. О попытках обращения в католичество святого благоверного князя Александра Невского
■ Наум Клейман. Эйзенштейн снял фильм о святом. Как создавалось легендарное советское кинополотно «Александр Невский»
Церковь и общество
■ Алексей Реутский. Пустите детей приходить ко Мне. Опыт социализации детей-инвалидов в православной общине в Ярославской области
Уроки столетия
■ Андрей Кострюков. Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе. К 100-летию Русского исхода и образования Русской Зарубежной Церкви
Монастыри и монашество. XXI век
■ Игорь Красновский. Возрожденный из руин. Завершилась длившаяся три десятилетия реставрация Свято-Троицкого Герасимо-Болдинского монастыря
Чтение
■ Богослужебные книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Протоиерей Анатолий Волгин
■ Протоиерей Феодор Андрощук
■ Иеромонах Пафнутий (Архипов)
31 марта 2021 г. 15:00
Ключевые слова: благоверный князь Александр Невский, Благовещение, богословие, Журнал Московской Патриархии
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Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00
От вас учения не приемлем
Святому благоверному князю Александру Невскому не случайно отводится ключевая роль в русской истории. Его военные заслуги, талант дипломата и мудрость правителя на многие века определили вектор развития нашего государства. Пример святого князя и сегодня живет в наших душах и руководит нашими поступками. Это засвидетельствовал и немецкий историк Ф.Б. Шенк, на шестистах страницах описавший феномен исторической памяти о князе как краеугольном камне российского национального самосознания1. Раздроби этот камень — и пошатнется Россия. Вот и выискивают некоторые историки «неудобные факты» из жизни князя Александра, которые заставили бы усомниться в твердости его веры. PDF-версия.
14 апреля 2021 г. 16:30
Пустите детей приходить ко Мне
Более пятнадцати лет священник Владимир Климзо, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Давыдово Ярославской области, занимается социализацией людей с ограниченными возможностями здоровья, и в частности ментальных инвалидов. За эти годы вокруг прихода образовался небольшой, но профессиональный круг специалистов и единомышленников, у которых сложилось достаточно ясное понимание, как эту деятельность организовать и где найти финансирование. Сегодня они объединили свой опыт и усилия в созданном центре «Преображение». Для пастыря же приоритетом в этой работе по-прежнему остается приобщение подопечных и их родителей к православной вере. О социализации своих подопечных, их воцерковлении и опыте исповеди людей с аутизмом отец Владимир рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
13 апреля 2021 г. 14:00
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30