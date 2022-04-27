Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Пятидесятница — событие, которое открывает нам истинное понимание Евангелия. Без благодати Святого Духа Библия остается текстом, который можно читать и анализировать, но который не изменит и не преобразит жизнь человека. Церковь есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15). Она является не только хранительницей, но и наиболее авторитетной толковательницей Священного Писания. Поучения Спасителя, донесенные до нас евангелистами, всегда актуальны, но сейчас для всех нас чрезвычайно важны такие слова: Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым (Лк. 6, 35). Эти слова вне контекста церковной традиции могут показаться очень странными. И только внутри Церкви раскрывается их подлинный смысл. Сегодня, когда на языке ненависти и вражды говорит весь мир — и политики, и обычные люди, — для всех нас открывается возможность на деле применить этот наказ Христа. Важнейшая задача всех христиан в наше время — стараться обрести евангельское понимание происходящего в мире, чтобы найти иной язык, выработать другой взгляд на события — взгляд, в котором ненависть к врагам не становилась бы частью нашего мироощущения. У нас нет другого заповеданного Господом пути, кроме как пытаться победить зло любовью. Ведь что такое любовь к врагам? Это не всепрощение и не пассивность перед разгулом зла. Любовь к врагам должна проявляться в постоянном и искреннем сопротивлении той всеобщей ненависти, которая сейчас так активно распространяется в мире. Наше время бросает нам вызов, заставляя под влиянием обстоятельств забыть евангельские ценности. Сейчас особенно непросто оставаться человеком, но еще сложнее сохранить каждому из нас христианина внутри себя. Никому не справиться поодиночке с этим натиском злобы и вражды. Лишь в Церкви, которая утверждается Духом Святым, мы можем исполнять в нашей жизни слова Христовы и всегда помнить, что «с нами Бог, и никтоже на ны».

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Сохранение традиционных ценностей должно стать стратегическим курсом России. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на X Парламентских встречах в Совете Федерации ФС РФ

■ Наречение и хиротония архимандрита Иннокентия (Фролова) во епископа Николаевского и Богородского (Приамурская митрополия)

■ Наречение и хиротония архимандрита Варфоломея (Денисова), клирика Саратовской епархии, во епископа Балаковского и Николаевского (Саратовская митрополия)

Первосвятительское слово

■ Силой Святого Духа мы обретаем Божественный свет Юбилей

■ Иеромонах Пафнутий (Фокин). Сосуд благодати полный и преизливающийся. К 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского

Церковь и общество

■ Алла Ларина. От идеи до реализации — один грант. Международный конкурс «Православная инициатива» как эффективный инструмент решения актуальных приходских задач

■ Алексей Реутский. Доброе дело на выбор

■ Евгения Жуковская. Идея объединения людей вокруг духовно-нравственных ценностей сохраняет свою актуальность

■ Дмитрий Анохин. Реабилитация души. Уникальный опыт «Ангара спасения»: первые итоги эксперимента по социализации бездомных

Пастырь

■ Плачьте с плачущими. Как священнику утешить и поддержать человека, пришедшего с большим горем

Летопись святости

■ Виктор Кузнецов. Родом угреня. Житие преподобного Ефрема Новоторжского: новый взгляд

Храмоздатель

■ Андрей Анисимов. Возводимый храм должен стать жемчужиной

Чтение

■Новые книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан (Корзун)

■ Протоиерей Василий Буглаков

■ Игумения София (Розанова)

■ Протоиерей Александр Сложеникин



