Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Дорогие читатели, мы вступаем в новый, 2023 год! Редакция «Журнала Московской Патриархии» продолжит публикации на актуальные темы церковной жизни.

Как и в прошедшем году, главной темой журнала будет пастырское служение в разных аспектах.

Почувствовать, к чему призывает Господь, — важнейшая задача каждого священника. Святитель Феофан Затворник, рассуждая о призвании христианина, отмечал, что «ни один член тела Церкви не может за собою одним удерживать дар (и свои труды), но действенность его предает всем братьям о Христе — всей Церкви». О выдающемся исследователе трудов епископа Феофана архимандрите Георгии (Тертышникове) в связи с 25-летием его кончины читайте в статье «Путешествие к будущему веку».

Размышлениями над главным и второстепенным в пастырском служении делятся опытные священнослужители в материале о том, что есть самое важное в их многочисленных делах и попечениях. Однако выбор призвания начинается задолго до начала пастырской деятельности, еще во время обучения в духовных школах. В Русской Церкви формируется уникальный опыт устройства церковной жизни на Африканском континенте. Будущие пастыри из нескольких стран Африки, проходящие обучение в Москве, уже сейчас задумываются над тем, как им предстоит осуществлять свою миссию катехизации и проповеди Евангелия. Те знания и традиции, которые они открывают для себя в Русской Церкви, несомненно, потребуют правильного исполнения в африканских православных общинах, ставших частью Русской Православной Церкви. Не менее важным, чем служение на далеком Африканском континенте, остается и дело миссии для соотечественников за рубежом. Окормление прихожан в солнечной Гаване — далеко не простая задача, о которой читателям номера рассказывает настоятель храма Казанской иконы Божией Матери на Кубе иерей Савва Гаглоев.

Мы все узнали о трагической кончине протоиерея Михаила Васильева, погибшего при исполнении своих пастырских обязанностей в зонеСВО. О жизненном выборе и о понимании им своего священнического призвания рассказывают собратья и друзья отца Михаила в материале, посвященном его памяти.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Наречение и хиротония архимандрита Петра (Прутяну) во епископа Кафского, викария Патриаршего экзарха Западной Европы

■Наречение и хиротония архимандрита Хрисанфа (Коноплева) во епископа Чимкентского и Туркестанского

Дата

■Елена Алексеева. Будет на сем месте благодать Божия. К 600-летию со дня явления Животворящего Иисусова креста, именуемого ныне Годеновским

Страницы истории

■Иеромонах Пафнутий (Фокин). Путешествие к будущему веку. К 25-летию преставления архимандрита Георгия (Тертышникова), открывшего миру наследие святителя Феофана Затворника

Летопись святости

■Протоиерей Александр Рычков. Веруем, что только по ея молитвам и сохранились мы

Духовное образование

■Алексей Реутский. Духовная миссия Патриаршего экзархата Африки: первые итоги.

29 декабря 2021 года решением Священного Синода был образован Патриарший экзархат Африки. В декабре 2022 года в Москву на курсы подготовки будущих пастырей приехали пять священнослужителей из Нигерии, Камеруна, Малави, ЮАР

■Митрополит Клинский Леонид, Патриарший экзарх Африки. Одна из главнейших задач — организация базового теологического образования будущих африканских пастырей

Пастырь

■К чему призывает Господь. Что в служении пастыря главное, а что — второстепенное

Епархия

■Иерей Савва Гаглоев. Русский храм на Острове свободы

■Хуан Ортис. Меня покорил символизм богослужения и церковнославянский язык

■История русской православной общины на Кубе

■Русская Голгофа. Выставка об исповедниках веры уходит в регионы

Экспертиза

■Дмитрий Анохин. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна. Церковная практика реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья: опыт практической деятельности и перспективы развития

■Пять главных правил успешного церковного проекта по инклюзивному обучению

Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■Елена Алексеева. В армии священник нужен больше, чем автомат. Памяти протоиерея Михаила Васильева

■Протоиерей Иоанн Монаршек

■Протоиерей Виктор Григоренко

■Архидиакон Ювеналий (Крук)





