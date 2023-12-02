Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

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Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Заканчивается 2022 год, который изменил очень многое в жизни каждого человека и всего нашего общества.
2 декабря 2023 г. 15:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии за 2022 год
Святейший Патриарх Кирилл, размышляя о священническом призвании, отмечал, что пастырский долг подразумевает необходимость вернуть Богу тот дар, который каждый священник получил от Него, будучи призванным к своему служению.
8 ноября 2022 г. 16:30
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Современная жизнь Церкви — это не только внешние активности и формы служения, но и соединение нашего настоящего с богатейшим славным и трагическим прошлым Русской Церкви.
1 сентября 2022 г. 14:00
Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года
Сегодня, 15 мая 2022 года, главе Издательства Московской Патриархии и Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю исполнилось 72 года.
15 мая 2022 г. 12:30
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
24 декабря 2021 г. 15:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
10 ноября 2021 г. 14:00
К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
Архиереи Русской Православной Церкви поделились своими воспоминаниями о том, какую роль в их жизни сыграло наше издание. PDF-версия.
9 ноября 2021 г. 15:00
Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: «Двигаться вперед, помня о прошлом»
Девяносто лет назад началась история главного печатного органа Русской Православной Церкви. Тогда, в сложнейшие годы истории нашего Отечества, издание журнала для Церкви казалось, пожалуй, чем-то почти немыслимым. Были живы люди, с восторгом встретившие революционную эпоху, закрытие храмов и первые гонения. Тогда, в далеком 1931 году, еще не поднялась новая страшная волна преследования за веру, но Церковь уже жила предчувствием кровавых расправ. И именно тогда началась история «Журнала Московской Патриархии»: редакция делала свои первые осторожные шаги в церковной публицистике; нужно было выработать концепцию, найти стиль издания, сделать узнаваемым его лицо. PDF-версия.
8 ноября 2021 г. 17:00
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ЖМП № 1 январь 2023 / 26 декабря 2022 г. 14:30
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие читатели, мы вступаем в новый, 2023 год! Редакция «Журнала Московской Патриархии» продолжит публикации на актуальные темы церковной жизни.
Как и в прошедшем году, главной темой журнала будет пастырское служение в разных аспектах.
Почувствовать, к чему призывает Господь, — важнейшая задача каждого священника. Святитель Феофан Затворник, рассуждая о призвании христианина, отмечал, что «ни один член тела Церкви не может за собою одним удерживать дар (и свои труды), но действенность его предает всем братьям о Христе — всей Церкви». О выдающемся исследователе трудов епископа Феофана архимандрите Георгии (Тертышникове) в связи с 25-летием его кончины читайте в статье «Путешествие к будущему веку».
Размышлениями над главным и второстепенным в пастырском служении делятся опытные священнослужители в материале о том, что есть самое важное в их многочисленных делах и попечениях. Однако выбор призвания начинается задолго до начала пастырской деятельности, еще во время обучения в духовных школах. В Русской Церкви формируется уникальный опыт устройства церковной жизни на Африканском континенте. Будущие пастыри из нескольких стран Африки, проходящие обучение в Москве, уже сейчас задумываются над тем, как им предстоит осуществлять свою миссию катехизации и проповеди Евангелия. Те знания и традиции, которые они открывают для себя в Русской Церкви, несомненно, потребуют правильного исполнения в африканских православных общинах, ставших частью Русской Православной Церкви. Не менее важным, чем служение на далеком Африканском континенте, остается и дело миссии для соотечественников за рубежом. Окормление прихожан в солнечной Гаване — далеко не простая задача, о которой читателям номера рассказывает настоятель храма Казанской иконы Божией Матери на Кубе иерей Савва Гаглоев.
Мы все узнали о трагической кончине протоиерея Михаила Васильева, погибшего при исполнении своих пастырских обязанностей в зонеСВО. О жизненном выборе и о понимании им своего священнического призвания рассказывают собратья и друзья отца Михаила в материале, посвященном его памяти.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
■Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Официальная хроника
■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■Наречение и хиротония архимандрита Петра (Прутяну) во епископа Кафского, викария Патриаршего экзарха Западной Европы
■Наречение и хиротония архимандрита Хрисанфа (Коноплева) во епископа Чимкентского и Туркестанского
Дата
■Елена Алексеева. Будет на сем месте благодать Божия. К 600-летию со дня явления Животворящего Иисусова креста, именуемого ныне Годеновским
Страницы истории
■Иеромонах Пафнутий (Фокин). Путешествие к будущему веку. К 25-летию преставления архимандрита Георгия (Тертышникова), открывшего миру наследие святителя Феофана Затворника
Летопись святости
■Протоиерей Александр Рычков. Веруем, что только по ея молитвам и сохранились мы
Духовное образование
■Алексей Реутский. Духовная миссия Патриаршего экзархата Африки: первые итоги.
29 декабря 2021 года решением Священного Синода был образован Патриарший экзархат Африки. В декабре 2022 года в Москву на курсы подготовки будущих пастырей приехали пять священнослужителей из Нигерии, Камеруна, Малави, ЮАР
■Митрополит Клинский Леонид, Патриарший экзарх Африки. Одна из главнейших задач — организация базового теологического образования будущих африканских пастырей
Пастырь
■К чему призывает Господь. Что в служении пастыря главное, а что — второстепенное
Епархия
■Иерей Савва Гаглоев. Русский храм на Острове свободы
■Хуан Ортис. Меня покорил символизм богослужения и церковнославянский язык
■История русской православной общины на Кубе
■Русская Голгофа. Выставка об исповедниках веры уходит в регионы
Экспертиза
■Дмитрий Анохин. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна. Церковная практика реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья: опыт практической деятельности и перспективы развития
■Пять главных правил успешного церковного проекта по инклюзивному обучению
Чтение
■Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■Елена Алексеева. В армии священник нужен больше, чем автомат. Памяти протоиерея Михаила Васильева
■Протоиерей Иоанн Монаршек
■Протоиерей Виктор Григоренко
■Архидиакон Ювеналий (Крук)
26 декабря 2022 г. 14:30
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Протоиерей Михаил Васильев
19.05.1971–06.11.2022 6 ноября 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья в п. Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев. PDF-версия.
15 декабря 2022 г. 14:40
Игумен Христофор (Халиков)
28.09.1949 – 19.09.2022 19 сентября 2022 года на 73-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался клирик храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона г. Жуковского Московской области (Коломенская епархия) игумен Христофор (Халиков). PDF-версия.
15 декабря 2022 г. 14:30
Архимандрит Георгий (Шестун)
26.06.1951 — 19.09.2022 19 сентября 2022 года на 72-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу наместник Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня с. Подгоры Самарской епархии, настоятель Троице-Сергиева храма — подворья обители в г. Самара архимандрит Георгий (Шестун). PDF-версия.
15 декабря 2022 г. 13:50
Протоиерей Борис Михайлов
04.12.1941–30.08.2022 30 августа 2022 года на 81-м году жизни отошел ко Господу почетный настоятель храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и праведного Филарета Милостивого при Детской городской клинической больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского протоиерей Борис Михайлов. PFD-версия.
15 декабря 2022 г. 13:00