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ЖМП № 12 декабрь 2022 /  2 декабря 2023 г. 15:00
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Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

Заканчивается 2022 год, который изменил очень многое в жизни каждого человека и всего нашего общества. 

Русская Православная Церковь, ведомая своим Предстоятелем, Святейшим Патриархом Кириллом, всегда была со своим народом, и эту готовность разделять радости и скорби подтвердили те многочисленные труды, которые совершали люди Церкви во главе с ее Предстоятелем. В каждом храме проходили сборы гуманитарной помощи, пастыри трудились, не жалея своих сил, в больницах, на призывных пунктах, в зоне боевых действий. Но главное дело Церкви и всех ее членов — молитва. И эта молитва об Отечестве, о мире и сохранении жизни возносилась с особой силой на каждом богослужении в тысячах храмов во всех странах канонического присутствия Русской Церкви. Несмотря на все внешние угрозы и кардинальные изменения, происходящие на наших глазах, Церковь продолжает духовно поддерживать людей, которые в это непростое время нуждаются и в слове Церкви, и в делах ее верных чад. Поэтому продолжают возводиться новые храмы, созидаются христианские общины, совершается социальное служение и миссия, ведется активная работа с подрастающим поколением. Все это, а также развитие множества иных направлений церковной деятельности — плод усилий всей полноты Церкви, но в особенности ее Предстоятеля, дающего побуждающий к действиям личный пример христианского служения. В этом служении Патриарх Кирилл всегда настаивает на необходимости двигаться вперед, в особенности в те моменты, когда это делать непросто. И потому так пронзительно звучат слова Святейшего Патриарха, сказанные им в день своего рождения 20 ноября 2022 года: «Каждый должен максимально исполнять свой долг, идти туда, куда мы еще вчера не шли, к тем, с кем еще вчера мы не умели правильно говорить. Сегодня мы должны работать, понимая, что мы — на переднем фланге, на самой важной линии духовной обороны нашего народа и нашей страны».

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Поздравление членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу по случаю дня рождения

■Первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию

■Первосвятительский визит в Республику Северная Осетия – Алания

■Наречение и хиротония архимандрита Кирилла (Зинковского) во епископа Звенигородского

■Наречение и хиротония архимандрита Павла (Белокрылова) во епископа Сарапульского и Можгинского

■Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXIV Всемирного русского народного собора

Церковь и общество

■Протоиерей Валентин Асмус. Император Петр Великий и его церковная реформа. Деятельность Петра в свете византийских традиций церковно-государственных отношений

Богословие

■Священник Павел Ермилов. Первенство как политический институт

Страницы истории

■Священник Сергий Иванов. В исследовании дела об изъятии церковных ценностей рано ставить точку

Церковное пение

■Дмитрий Анохин. Свет в звуках. Патриарший конкурс церковных хоров: итоги, перспективы и мнения участников

Выставочный гид

■Дмитрий Анохин. Зима в российских музеях. Крест преподобномученицы, автографы петроградских святых и государевы вклады в Троице-Сергиеву лавру

Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■Протоиерей Борис Михайлов

■Архимандрит Георгий (Шестун)

■Игумен Христофор (Халиков)

■Протоиерей Михаил Васильев

 

■Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

 

2 декабря 2023 г. 15:00
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