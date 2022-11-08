Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

Заканчивается 2022 год, который изменил очень многое в жизни каждого человека и всего нашего общества.
Русская Православная Церковь, ведомая своим Предстоятелем, Святейшим Патриархом Кириллом, всегда была со своим народом, и эту готовность разделять радости и скорби подтвердили те многочисленные труды, которые совершали люди Церкви во главе с ее Предстоятелем. В каждом храме проходили сборы гуманитарной помощи, пастыри трудились, не жалея своих сил, в больницах, на призывных пунктах, в зоне боевых действий. Но главное дело Церкви и всех ее членов — молитва. И эта молитва об Отечестве, о мире и сохранении жизни возносилась с особой силой на каждом богослужении в тысячах храмов во всех странах канонического присутствия Русской Церкви. Несмотря на все внешние угрозы и кардинальные изменения, происходящие на наших глазах, Церковь продолжает духовно поддерживать людей, которые в это непростое время нуждаются и в слове Церкви, и в делах ее верных чад. Поэтому продолжают возводиться новые храмы, созидаются христианские общины, совершается социальное служение и миссия, ведется активная работа с подрастающим поколением. Все это, а также развитие множества иных направлений церковной деятельности — плод усилий всей полноты Церкви, но в особенности ее Предстоятеля, дающего побуждающий к действиям личный пример христианского служения. В этом служении Патриарх Кирилл всегда настаивает на необходимости двигаться вперед, в особенности в те моменты, когда это делать непросто. И потому так пронзительно звучат слова Святейшего Патриарха, сказанные им в день своего рождения 20 ноября 2022 года: «Каждый должен максимально исполнять свой долг, идти туда, куда мы еще вчера не шли, к тем, с кем еще вчера мы не умели правильно говорить. Сегодня мы должны работать, понимая, что мы — на переднем фланге, на самой важной линии духовной обороны нашего народа и нашей страны».
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■Поздравление членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу по случаю дня рождения
■Первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию
■Первосвятительский визит в Республику Северная Осетия – Алания
■Наречение и хиротония архимандрита Кирилла (Зинковского) во епископа Звенигородского
■Наречение и хиротония архимандрита Павла (Белокрылова) во епископа Сарапульского и Можгинского
■Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXIV Всемирного русского народного собора
Церковь и общество
■Протоиерей Валентин Асмус. Император Петр Великий и его церковная реформа. Деятельность Петра в свете византийских традиций церковно-государственных отношений
Богословие
■Священник Павел Ермилов. Первенство как политический институт
Страницы истории
■Священник Сергий Иванов. В исследовании дела об изъятии церковных ценностей рано ставить точку
Церковное пение
■Дмитрий Анохин. Свет в звуках. Патриарший конкурс церковных хоров: итоги, перспективы и мнения участников
Выставочный гид
■Дмитрий Анохин. Зима в российских музеях. Крест преподобномученицы, автографы петроградских святых и государевы вклады в Троице-Сергиеву лавру
Чтение
■Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■Протоиерей Борис Михайлов
■Архимандрит Георгий (Шестун)
■Игумен Христофор (Халиков)
■Протоиерей Михаил Васильев
■Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
2 декабря 2023 г. 15:00