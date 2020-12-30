Вышел в свет №11-12 «Журнала Московской Патриархии» за 2020 год

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Архимандрит Лука (Головков): «У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя»
Ровно 30 лет назад Московская духовная академия стала первым учебным заведением, объявившем о профессиональной подготовке иконописцев. За это время Иконописная школа академии выпустила несколько сотен дипломированных специалистов. Выпускники школы, в 2019 году преобразованной в иконописный факультет, трудятся в мастерских известных монастырей, возглавляют бригады по церковному убранству крупных храмов-новостроек, преподают церковное искусство в ведущих высших духовных учебных заведениях. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает декан факультета архимандрит Лука (Головков), несущий это послушание уже 27 лет и в ноябре 2020 года переизбранный Ученым советом академии на эту должность. PDF-версия.
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Духовная застава на Иртышском берегу
Ровно 400 лет назад на Московском Соборе Патриарх Филарет и его царственный сын Михаил Федорович учредили Сибирскую епархию с центром в Тобольске. Она стала первой православной епархией в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. С годами Сибирская епархия стала самой обширной в Русской Церкви, а сегодня это одна из крупнейших митрополий в Сибири. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал о том, как развивается возглавля­емая им митрополия. PDF-версия.
28 декабря 2020 г. 14:00
Псковский ренессанс
В Псковской области, наряду с Владимир­ской, Смоленской и Новгородской, сохранилось больше всего древнейших православных каменных храмов. В этом году 10 шедевров псковского архитектурного зодчества включены в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО. На реставрацию памятников культуры Псковщины, в том числе и на храмы, планируется выделить около 12 млрд руб. О том, какие работы планируется провести, что делать с руинированными храмами в вымерших деревнях и как уберечь действующие храмы от пожаров, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин). PDF-версия.
16 декабря 2020 г. 14:17
Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии».
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В день памяти Архистратига Божия Михаила в г.Тронхейме состоялась панихида по усопшим русским эмигрантам, во время «братоубийственного лихолетья  Отечества лишенных и в земле Норвежстей прибежище и упокоение обретших, всех в годину гонений от безбожной власти за веру невинно замученных и убиенных».
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27 октября 2020 г. 17:00
Новости
№11-12 "Журнала Московской Патриархии" за 2020 г.
13 января 2021 г. 17:00
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Вышел в свет №11-12 «Журнала Московской Патриархии» за 2020 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

 
«Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!
Завершился 2020 год, принесший всему человечеству страдания, от которых мы отвыкли за последние спокойные десятилетия. Еще предстоит осмыслять эти испытания, и не надо надеяться, что наступающий год просто сотрет из нашей памяти всю боль, которая была вызвана страшным заболеванием, так или иначе коснувшимся всех нас.

«Журнал Московской Патриархии» предлагает несколько важных материалов, связанных как с осознанием причин постигшего нас испытания, так и с оценкой разнообразной помощи, которую оказывает людям Русская Церковь от ее Предстоятеля Святейшего Патриарха Кирилла до конкретных приходских волонтеров. Но жизнь Церкви не сдержать внешними условиями, она развивается и сегодня, несмотря на неизбежные ограничения. Радостные свидетельства этому вы также найдете на страницах журнала.

В конце 2020 года я посетил град Бари. Совершая Божественную литургию у мощей святителя Николая, глубоко ощутил, что для каждого христианина в наше время главное — молитва: о мировом Православии, единству которого нанесен урон, о страдающих как от этого заболевания, так и от других напастей, о врачах и добровольцах, о властях и воинстве, о живых и об усопших. В течение года нас настигали известия о кончине людей Церкви. В память о приснопамятном Патриархе Сербском Иринее, большом друге Русской Православной Церкви и защитнике канонического единства мирового Православия, помещен некролог. А скорбный список ушедших священнослужителей и монашествующих опубликован на последних страницах журнала; его можно использовать в качестве синодика для поминовения.

Вы прочтете эти слова в 2021 году, которым начинается новое десятилетие. Нам, христианам, следует с упованием на милосердие Божие смотреть вперед, ответственно исполняя долг любви к ближним. Пусть испытания, через которые мы прошли, укрепят нас, а свет праздника Рождества Христова, который мы продолжаем отмечать в эти дни, согревает нас теплом и любовью».


СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

 
Официальная хроника 

8 - Определения Священного Синода

14 - Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла 

19 - Поздравления и послания Святейшего Патриарха Кирилла

20 - Доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании города Москвы

30 - Постановление Епархиального собрания города Москвы 24 декабря 2020 года

 

Церковная жизнь

34 Больше всего обрадовали наши священники/ Архиереи Русской Православной Церкви о прошедшем годе.

39 - Светлые новости 2020 года.

50 - Митрополит Волоколамский Иларион. Господь нам вверил Церковь, которая существует более тысячи лет. Интервью председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата греческой газете «Катимерини».

68 - Епископ Калачинский и Муромцевский Петр. Пандемия — бич Божий по грехам нашим.

78 - Алексей Реутский. Городецкий Феодоровский монастырь — через память к сердцу.

100 - Александр Слесарев. От церковных расколов государство страдает не меньше, чем Церковь.


Церковь и общество

42 - Алексей Ордынский. Эра милосердия.

86 - Михаил Терентьев. Дом для мамы плюс. Как в Калужской епархии расширяют спектр социальной поддержки, изыскивая возможности помогать все большему числу нуждающихся.

94 - Дмитрий Анохин. Волонтеры на дистанционке. Инновационный проект Российского православного университета объединил добровольцев для удаленной помощи подопечным в разных регионах России.

 

Чтение

90 - ЖМП рекомендует: Книжные новинки — 2020. Дюжина самых популярных изданий, вышедших в Издательстве Московской Патриархии в уходящем году.

108 - Новые книги Издательского дома «Познание» Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

 

В помощь настоятелю 

104 - Сведения о нововведениях в законодательстве в религиозной сфере в 2020 году.

 

Вечная память

62 - Его Святейшество архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловацкий и Патриарх Сербский Ириней.

110 - Митрополит Иов (Тывонюк).

112 - Священнослужители и монашествующие Русской Православной Церкви, преставившиеся ко Господу в 2020 году.


122 - Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2020 год.

13 января 2021 г. 17:00
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