Вышел в свет «Журнал Московской Патриархии» №10 за 2020 год

К читателям обратился председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии» митрополит Волоколамский Иларион:

«Октябрьский номер открывается определениями Священного Синода, который принял ряд важных кадровых решений.

В этом году мы отмечаем 400-летие учреждения Сибирской епархии с центром в Тобольске. Примечательно, что она стала первой православной епархией в Сибири и на Урале. В статье, посвященной Тобольской митрополии, читатель узнает о том, как живет и развивается она сегодня, и почему первый сибирский архиерей Киприан (Старорусенников) хотел канонизировать атамана Ермака, которого местные князья считали «человеком Божьим».

Интервью с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном было записано незадолго до его безвременной кончины. В нем открываются самые яркие страницы жизни этого неутомимого архипастыря, пример которого может быть полезен молодым служителям Церкви.

Переславская епархия — без сомнения, одна из жемчужин Центральной России. В Переславле родился благоверный князь Александр Невский, в этом городе его крестили в Преображенском соборе. Почему здесь нет кадровой проблемы и что такое пастырство, нашим читателям рассказывает епископ Переславский Феоктист.

В этом году исполняется 30 лет школе иконописи Мос-ковской духовной академии. На протяжении этого времени Иконописная школа продолжает готовить специалистов, принимающих активное участие в благоукрашении возрождающихся храмов России. Благодаря этой школе сформировался корпус преподавателей, сумевших восстановить традицию и утраченные секреты русской иконописи, и обучающих сегодня своему мастерству новые поколения иконописцев.

Эпистолярное творчество святителя Феофана Затворника продолжает привлекать современных исследователей. В Издательстве Московской Пат-риархии в свет вышел уже четвертый том «Летописей...» святителя. На этот раз в книге освещены основные события его жизни с августа 1866 до января 1878 года. Многие письма, опубликованные в четвертом томе, до недавнего времени оставались неизвестными».

Содержание номера:





Официальная хроника



Определения Священного Синода.

Первосвятительское слово. Покров Пресвятой Богородицы — символ заступничества Пречистой Девы пред Лицом БожиимСлужения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла



Церковная жизнь



Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Духовная застава на Иртышском берегу.Интервью митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия к юбилею Тобольской кафедры.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. В Беслане физически ощутил, как преображает людей совместная молитва.

Епископ Переславский и Угличский Феоктист. Я не верю в технологии миссии, я верю в людей.

Архимандрит Лука (Головков). У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя.Василий Константинов.

Храм под ключ за три миллиона. Межъепархиальная программа возведения малых церквей в бюджетном исполнении набирает обороты.



Церковь и общество

Алексей Конев. Сибирский путь Ермака в русском летописании XVII века.



Монастыри и монашество.

XXI век Николай Георгиев. Взойти на Монахову гору.

Игумения Иоанна (Боярская). За каждой службой мы неукоснительно молимся все вместе



Чтение

Митрополит Калужский и Боровский Климент. «Я здесь так покоен духом, что лучшего и желать не следует». Новые исследования эпистолярного творчества святителя Феофана Затворника.

Вечная память

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков).

Митрополит Иоанникий (Кобзев).

Протоиерей Димитрий Арзуманов.

Монахиня София (Ищенко).

Сергей Сергеевич Хоружий.