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ЖМП № 10 октябрь 2020 / 24 декабря 2020 г. 14:26
Вышел в свет «Журнал Московской Патриархии» №10 за 2020 год
К читателям обратился председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии» митрополит Волоколамский Иларион:
«Октябрьский номер открывается определениями Священного Синода, который принял ряд важных кадровых решений.
В этом году мы отмечаем 400-летие учреждения Сибирской епархии с центром в Тобольске. Примечательно, что она стала первой православной епархией в Сибири и на Урале. В статье, посвященной Тобольской митрополии, читатель узнает о том, как живет и развивается она сегодня, и почему первый сибирский архиерей Киприан (Старорусенников) хотел канонизировать атамана Ермака, которого местные князья считали «человеком Божьим».
Интервью с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном было записано незадолго до его безвременной кончины. В нем открываются самые яркие страницы жизни этого неутомимого архипастыря, пример которого может быть полезен молодым служителям Церкви.
Переславская епархия — без сомнения, одна из жемчужин Центральной России. В Переславле родился благоверный князь Александр Невский, в этом городе его крестили в Преображенском соборе. Почему здесь нет кадровой проблемы и что такое пастырство, нашим читателям рассказывает епископ Переславский Феоктист.
В этом году исполняется 30 лет школе иконописи Мос-ковской духовной академии. На протяжении этого времени Иконописная школа продолжает готовить специалистов, принимающих активное участие в благоукрашении возрождающихся храмов России. Благодаря этой школе сформировался корпус преподавателей, сумевших восстановить традицию и утраченные секреты русской иконописи, и обучающих сегодня своему мастерству новые поколения иконописцев.
Эпистолярное творчество святителя Феофана Затворника продолжает привлекать современных исследователей. В Издательстве Московской Пат-риархии в свет вышел уже четвертый том «Летописей...» святителя. На этот раз в книге освещены основные события его жизни с августа 1866 до января 1878 года. Многие письма, опубликованные в четвертом томе, до недавнего времени оставались неизвестными».
Содержание номера:
Официальная хроника
Первосвятительское слово. Покров Пресвятой Богородицы — символ заступничества Пречистой Девы пред Лицом БожиимСлужения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. В Беслане физически ощутил, как преображает людей совместная молитва.
Епископ Переславский и Угличский Феоктист. Я не верю в технологии миссии, я верю в людей.
Архимандрит Лука (Головков). У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя.Василий Константинов.
Храм под ключ за три миллиона. Межъепархиальная программа возведения малых церквей в бюджетном исполнении набирает обороты.
Алексей Конев. Сибирский путь Ермака в русском летописании XVII века.
XXI век Николай Георгиев. Взойти на Монахову гору.
Игумения Иоанна (Боярская). За каждой службой мы неукоснительно молимся все вместе
Митрополит Калужский и Боровский Климент. «Я здесь так покоен духом, что лучшего и желать не следует». Новые исследования эпистолярного творчества святителя Феофана Затворника.
Вечная память
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков).
Митрополит Иоанникий (Кобзев).
Протоиерей Димитрий Арзуманов.
Монахиня София (Ищенко).
Сергей Сергеевич Хоружий.
24 декабря 2020 г. 14:26
Ключевые слова: ЖМП
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В Городце состоялась конференция «Александр Невский. Между Востоком и Западом»
В Городецком Феодоровском монастыре состоялась международная дипломатическая конференция «Александр Невский. Между востоком и западом». Российские и зарубежные дипломаты, историки, представители власти, Церкви, преподаватели вузов рассказали о роли святого князя в истории России и значении его наследия для современной внешней политики страны.
21 декабря 2020 г. 12:48
Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид: «Осетия-Алания — форпост России и Православия на Северном Кавказе»
Народ Северной Осетии (или Алании, как ее называли в древности) принял Православие в Х веке. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю этого народа, православные осетины выстояли, сумев сохранить в жестокой борьбе с чужеземными завоевателями свою веру, язык, национальную идентичность и культуру. О религиозных вызовах, которым сегодня противостоят наследники древних алан, возрождении храмов, издании духовной литературы на осетинском языке, реконструкции и росписи кафедрального собора «Журналу Московской Патриархии» рассказал архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев). PDF-версия.
17 декабря 2020 г. 13:00
Псковский ренессанс
В Псковской области, наряду с Владимирской, Смоленской и Новгородской, сохранилось больше всего древнейших православных каменных храмов. В этом году 10 шедевров псковского архитектурного зодчества включены в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО. На реставрацию памятников культуры Псковщины, в том числе и на храмы, планируется выделить около 12 млрд руб. О том, какие работы планируется провести, что делать с руинированными храмами в вымерших деревнях и как уберечь действующие храмы от пожаров, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин). PDF-версия.
16 декабря 2020 г. 14:17
Протоиерей Владимир АКИНШИН: «Главная проблема молодых священников – семейные неурядицы»
Духовник Оренбургской епархии протоиерей Владимир Акиншин, который в этом октябре отметил свое 70-летие, исполняет послушание епархиального духовника уже 30 лет. В интервью «Журналу Московской Патриархии» он объясняет, почему молодые священники приходят на исповедь чаще пожилых, вспоминает об одной из последних наложенных им епитимий и советует, как можно предотвратить конфликты между супругами. PDF-версия.
15 декабря 2020 г. 12:47
Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии».
7 декабря 2020 г. 18:30