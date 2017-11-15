На пресс-конференции в Храме Христа Спасителя подвели итоги Архиерейского Собора

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Статьи на тему
церковное управление
Состоялась третья секция конференции ПСТГУ «Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи»
В рамках Международной научной конференции «Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи» состоялась секция «Поместный собор как итог синодальной эпохи».
15 ноября 2017 г. 20:13
Священный Синод образовал новую епархию, подвел черту под важным подготовительным этапом к Архиерейскому собору и принял ряд ключевых кадровых решений
На состоявшемся вчера, 24 декабря, заседании Священный Синод подвел черту под подготовкой к запланированному на 2 – 3 февраля 2016г. Архиерейскому собору и принял ряд важных кадровых решений. Приняты (в виде проектов) регламент Собора, его повестка дня и программа работы, составы мандатной, редакционной и счетной комиссий, а также кандидатура секретаря, которые поступят на рассмотрение самому соборному заседанию. Помимо членов Священного Синода, которые согласно Уставу Русской Православной Церкви составляют президиум Архиерейского собора, в состав последнего дополнительно включены митрополит Токийский и всея Японии Даниил, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, митрополит Рижский и всея Латвии Александр, митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий.
25 декабря 2015 г. 14:40
Священный Синод образовал четыре новых митрополии и десять епархий
Решение об образовании четырех новых митрополий и новых епархий в их составе принял Священный Синод 5 мая на своем первом в 2015 году заседании.
6 мая 2015 г. 14:45
В Москве завершилось Архиерейское совещание
Оно одобрило (с последующим утверждением Архиерейским собором) документ «Об участии верных в Евхаристии», которым отныне должно руководствоваться в церковной практике всему духовенству и мирянам. Также одобрено «Временное положение о распределении выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви». Священному Синоду предстоит придать этим документам каноническую силу.
4 февраля 2015 г. 16:40
Два разрабатываемых Межсоборным присутствием документа предполагается вынести на общецерковное обсуждение
Сегодня, 30 января, пленум Межсоборного присутствия рассмотрел в первом чтении тексты двух документов: «Церковь и культура» и «Церковь и экономика в условиях глобализации». Как говорится в их преамбулах, они базируются на соответствующих частях Основ социальной концепции Русской Православной Церкви (п. XIV.2 и главы VI — VII соответственно). Но с момента принятия последней назрела необходимость дополнить и уточнить некоторые положения; кроме того, перед человечеством постоянно возникают новые вызовы, на которые Церковь не может не отреагировать соборным суждением.
30 января 2015 г. 16:00
Синод Украинской Православной Церкви принял ряд важных кадровых и структурных решений
Вчера, 16 сентября, в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Синод принял несколько важных кадровых решений. В связи с избранием Митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия на киевскую кафедру он освобожден от должности председателя Церковного Суда. На это место назначен Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор. Управляющим Черновицко-Буковинской епархией стал Преосвященный архиепископ Хотинский Мелетий. Викарным Хотинским епископом Черновицко-Буковинской епархии, в свою очередь, определено быть наместнику Иоанно-Богословского Крещатицкого мужского монастыря архимандриту Евсевию (Дудке). Наместником этой обители назначен архимандрит Серафим (Дудка).
17 сентября 2014 г. 16:30
Нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви выберут 13 августа
13 августа в Киеве состоится собор епископов Украинской Православной Церкви для избрания нового Предстоятеля.
8 июля 2014 г. 14:15
В помощь православным приходам юридическая служба Московской Патриархии выпускает серию сборников практических материалов
Серия сборников «Вопрос-ответ», выходящая под редакцией руководителя Юридической службы игумении Ксении (Чернеги), адресована настоятелям приходов, священнослужителям, работникам приходов и епархиальных управлений. Сборники выходят ежеквартально и распространяются по подписке на территории Российской Федерации.
29 апреля 2014 г.
Пять лет первосвятительского служения
Русская Православная Церковь в лице епископата, духовенства и народа 1 февраля  торжественно отметила пятилетие интронизации своего Престоятеля. В избрании митрополита Кирилла на престол московских первосвятителей нельзя не увидеть особого действия Промысла Божия, сохраняющего Церковь среди всех треволнений современного мира.
4 февраля 2014 г.
Новости
Фото patriarchia.ru
2 декабря 2017 г. 22:25
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На пресс-конференции в Храме Христа Спасителя подвели итоги Архиерейского Собора

В Храме Христа Спасителя состоялась пресс-конференция, участники которой назвали основные итоги Архиерейского Собора, проходившего в Москве с 29 ноября по 2 декабря.

Как сообщил, открывая мероприятие, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, на Соборе обсуждались и были приняты следующие документы: Положение о монастырях и монашествующих, Определения «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых», «О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», «Об избрании членов Общецерковного суда Русской Православной Церкви», «Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета», документ «О канонических аспектах церковного брака», новая редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви, а также Постановление и Послание Собора.

Комментируя ситуацию вокруг «покаянного» письма главы УПЦ КП бывшего митрополита Филарета (Денисенко), Владимир Легойда отметил, что «Архиерейский собор получил письмо, это письмо было рассмотрено, подготовлен известный вам ответ, создана комиссия. Если есть заинтересованность во взаимодействии, значит, последуют соответствующие действия и со стороны так называемого Киевского патриархата. Тогда, возможно, начнется диалог».

Один из вопросов, который рассматривал Архиерейский Собор, касался материальной и социальной поддержки священнослужителей, церковнослужителей, трудящихся в Церкви мирян, а также их семей. Ведь не секрет, что довольно часто многодетные семьи погибшего в автокатастрофе священника оказываются без средств к существованию. Поэтому в Постановлении Собора, в разделе «Общие вопросы церковного управления» в п.11 указывается, что для таких случаев в епархиях должны работать епархиальные попечительские комиссии, в задачу которых входит помощь как сам пострадавшим, так и членам их семей. Обязанность курировать работу комиссии возлагается на правящего архиерея.

О том, как эта работа осуществляется на практике корреспонденту ЖМП рассказал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. По его мнению, основой для Фонда материальной помощи может стать епархиальная касса, куда отчисляются пожертвования с приходов. Причем помощь оказывается не только взрослым, но и детям, которые нуждаются в операции или дорогостоящем лечении. «Кроме того, мы, например, часто обращаемся в СМИ, чтобы они размещали нашу рекламу о помощи больным детям»,- сообщил митрополит. Он также привел два недавних случая помощи попечительской комиссии в его митрополии. В первом, один из священников Смоленской митрополии получил в результате ДТП черепно-мозговую травму. «Он ехал с семьей на своей машине по трассе, когда на встречную полосу вдруг выскочил другой автомобиль. Травма была такой тяжелой, что батюшку пришлось перевозить на операцию из смоленской в московскую больницу. Травмы получили и члены его семьи, находящиеся в машине,- рассказал архиерей. - Мне позвонили и епархия оказала его семье всю необходимую помощь, в которой она нуждалась. А когда он выписался из больницы, то мы решили и вопрос с курсом его реабилитации в санатории, хотя на согласование всех вопросов и ушло несколько месяцев. Подобная помощь оказывается каждому клирику независимо от того, служит он в городском храме или где-то в глубинке».

В другом случае семья (жена и двое детей) священника, наказанного «за деяние, не совместимое со статусом священнослужителя», как компенсацию его зарплаты, получала материальную помощь в епархиальной кассе. Этот священник был на год отстранен от священнической деятельности и направлен в городской монастырь на клиросное служение, в частности помогал в уборке, а в богослужении участвовал только как мирянин. Митрополит Исидор сообщил также, что материальную помощь таких попечительских комиссий должны получать и нуждающиеся клирики или монашествующие, находящиеся на покое. 

После пресс-конференции состоялось заключительное заседание Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви,которое прошло под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нем приняли участие Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, прибывшие в Москву на торжества, посвященные 100-летию восстановлению Патриаршества в Русской Церкви.

Справка

По данным мандатной комиссии в работе Собора участвовали 347 архиереев Русской Православной Церкви из 386 обозначенных в списках Архиерейского Собора, включая приглашенных архиереев на покое. Из них 272- управляющие епархиями, 68 викарных и 7 архиерев на покое. Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 году. В межсоборный период были созданы три митрополии ― теперь их число достигло шестидесяти. В настоящее время штатное духовенство Русской Православной Церкви состоит из 39 414 клириков, включая 34 774 штатных пресвитера и 4 640 диаконов. За год штатное духовенство приросло на 521 клирика. В Русской Православной Церкви 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершается Божественная литургия. Эта статистика включает в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1 340 храмов. Кроме того, насчитывается 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем годом ранее, и 482 женских монастыря, то есть на 11 больше, чем годом ранее. В дальнем зарубежье действуют более 900 приходов и монастырей Русской Православной Церкви, включая приходы Русской Зарубежной Церкви.

 

2 декабря 2017 г. 22:25
Ключевые слова: Архиерейский Собор
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Священный Синод образовал четыре новых митрополии и десять епархий
В Москве завершилось Архиерейское совещание
Два разрабатываемых Межсоборным присутствием документа предполагается вынести на общецерковное обсуждение
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В помощь православным приходам юридическая служба Московской Патриархии выпускает серию сборников практических материалов
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Жить помогает любовь
У Ильинского прихода в дерев­не Лемешево Подольского благочиния теперь есть второй храм — в честь священномученика Александра Агафонникова, который служил в Ильинском храме в советское время и был расстрелян 14 октября 1937 года на Бутовском полигоне. Когда храм в середине 90-х передали Церкви, новому настоятелю протоиерею Петру Дынникову пришлось поднимать его из руин. А затем прихожане решили построить рядом еще один храм — в честь священномученика Александра. И вот спустя 80 лет в нем прошла первая служба. В этот же день на фасадах обоих храмов открыли памятные доски священномученику Александру. ПДФ-версия
18 декабря 2017 г. 13:45
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11 декабря 2017 г. 16:45
Фонд «Покаяние» Республики Коми просит о помощи в предоставлении сведений о репрессированном духовенстве
Благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние» Республики Коми начал работу над составлением биографического справочника «Репрессированное православное духовенство, монашествующие и миряне в Коми крае». В книгу войдут сведения о более 800 священнослужителях и мирянах, прошедших лагеря и ссылки Коми края.  
7 декабря 2017 г. 11:15
Не теряйте голос!
Евангельское слово, проповедь, возглас, молитвы особенно проникновенны, если произнесены или пропеты сильным и чистым голосом. Всем тем, для кого голос — рабочий инструмент, специалисты рекомендуют не только бережно к нему относиться, но и регулярно проверяться у специального врача — фониатра. Заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая работает в этой области более 40 лет. Священнослужители попали в список ее пациентов примерно 20 лет назад, после того как за помощью к ней обратился один московский священник. «Журнал Московской Пат­риархии» узнал у фониатра, что опаснее всего в работе певчих, как быстро восстановить голос и почему удобный головной убор не менее важен для связок, чем теплая обувь.ПДФ-версия  
5 декабря 2017 г. 16:55
Глазами поповичей
Надежный и счастливый семейный тыл вдохновляет священника, как и любого другого человека, на более ревностное служение. Но далеко не каждому пастырю удается его создать. Порой быть хорошим мужем и отцом сложнее, чем окормлять духовных чад. «Журнал Московской Патриархии» давно хотел обратиться к важной теме семейных отношений священников, и поводом для начала такого разговора стала недавно вышедшая в свет книга Марии Свешниковой, дочери протоиерея Владислава Свешникова, «Поповичи». Эта книга, основанная на биографии известной журналистки и интервью с еще шестью поповичами и поповнами, по сути, первая попытка вытащить «из-под спуда» в российское публичное пространство тему воспитания и возрастания детей священников.ПДФ-версия
29 ноября 2017 г. 16:45