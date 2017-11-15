На пресс-конференции в Храме Христа Спасителя подвели итоги Архиерейского Собора

В Храме Христа Спасителя состоялась пресс-конференция, участники которой назвали основные итоги Архиерейского Собора, проходившего в Москве с 29 ноября по 2 декабря.

Как сообщил, открывая мероприятие, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, на Соборе обсуждались и были приняты следующие документы: Положение о монастырях и монашествующих, Определения «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых», «О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», «Об избрании членов Общецерковного суда Русской Православной Церкви», «Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета», документ «О канонических аспектах церковного брака», новая редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви, а также Постановление и Послание Собора.

Комментируя ситуацию вокруг «покаянного» письма главы УПЦ КП бывшего митрополита Филарета (Денисенко), Владимир Легойда отметил, что «Архиерейский собор получил письмо, это письмо было рассмотрено, подготовлен известный вам ответ, создана комиссия. Если есть заинтересованность во взаимодействии, значит, последуют соответствующие действия и со стороны так называемого Киевского патриархата. Тогда, возможно, начнется диалог».



Один из вопросов, который рассматривал Архиерейский Собор, касался материальной и социальной поддержки священнослужителей, церковнослужителей, трудящихся в Церкви мирян, а также их семей. Ведь не секрет, что довольно часто многодетные семьи погибшего в автокатастрофе священника оказываются без средств к существованию. Поэтому в Постановлении Собора, в разделе «Общие вопросы церковного управления» в п.11 указывается, что для таких случаев в епархиях должны работать епархиальные попечительские комиссии, в задачу которых входит помощь как сам пострадавшим, так и членам их семей. Обязанность курировать работу комиссии возлагается на правящего архиерея.

О том, как эта работа осуществляется на практике корреспонденту ЖМП рассказал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. По его мнению, основой для Фонда материальной помощи может стать епархиальная касса, куда отчисляются пожертвования с приходов. Причем помощь оказывается не только взрослым, но и детям, которые нуждаются в операции или дорогостоящем лечении. «Кроме того, мы, например, часто обращаемся в СМИ, чтобы они размещали нашу рекламу о помощи больным детям»,- сообщил митрополит. Он также привел два недавних случая помощи попечительской комиссии в его митрополии. В первом, один из священников Смоленской митрополии получил в результате ДТП черепно-мозговую травму. «Он ехал с семьей на своей машине по трассе, когда на встречную полосу вдруг выскочил другой автомобиль. Травма была такой тяжелой, что батюшку пришлось перевозить на операцию из смоленской в московскую больницу. Травмы получили и члены его семьи, находящиеся в машине,- рассказал архиерей. - Мне позвонили и епархия оказала его семье всю необходимую помощь, в которой она нуждалась. А когда он выписался из больницы, то мы решили и вопрос с курсом его реабилитации в санатории, хотя на согласование всех вопросов и ушло несколько месяцев. Подобная помощь оказывается каждому клирику независимо от того, служит он в городском храме или где-то в глубинке».

В другом случае семья (жена и двое детей) священника, наказанного «за деяние, не совместимое со статусом священнослужителя», как компенсацию его зарплаты, получала материальную помощь в епархиальной кассе. Этот священник был на год отстранен от священнической деятельности и направлен в городской монастырь на клиросное служение, в частности помогал в уборке, а в богослужении участвовал только как мирянин. Митрополит Исидор сообщил также, что материальную помощь таких попечительских комиссий должны получать и нуждающиеся клирики или монашествующие, находящиеся на покое.

После пресс-конференции состоялось заключительное заседание Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви,которое прошло под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нем приняли участие Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, прибывшие в Москву на торжества, посвященные 100-летию восстановлению Патриаршества в Русской Церкви.

Справка

По данным мандатной комиссии в работе Собора участвовали 347 архиереев Русской Православной Церкви из 386 обозначенных в списках Архиерейского Собора, включая приглашенных архиереев на покое. Из них 272- управляющие епархиями, 68 викарных и 7 архиерев на покое. Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 году. В межсоборный период были созданы три митрополии ― теперь их число достигло шестидесяти. В настоящее время штатное духовенство Русской Православной Церкви состоит из 39 414 клириков, включая 34 774 штатных пресвитера и 4 640 диаконов. За год штатное духовенство приросло на 521 клирика. В Русской Православной Церкви 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершается Божественная литургия. Эта статистика включает в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1 340 храмов. Кроме того, насчитывается 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем годом ранее, и 482 женских монастыря, то есть на 11 больше, чем годом ранее. В дальнем зарубежье действуют более 900 приходов и монастырей Русской Православной Церкви, включая приходы Русской Зарубежной Церкви.