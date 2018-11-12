Шедевры каргопольской иконописи демонстрируются на выставке в Российской академии художеств

Вчера, 28 ноября, в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» для публики открылась выставка «Иконы Каргополья. Возрождение», демонстрирующая полторы сотни памятников иконописи и деревянной пластики XV — XIX веков из собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск).

Каргополье (в древности этим топонимом на Руси именовали весьма обширный поонежский край вдоль всего течения от истока до беломорского устья реки) первыми начали осваивать новгородцы. Оттого в самых древних из сохранившихся здешних икон явно прослеживаются узнаваемые черты новгородского письма. «Посмотрите на эту парную икону Божией Матери и Пророка Божия Илии, - говорит автор выставочного проекта доктор искусствоведения Татьяна Кольцова. - К сожалению, она сохранилась только фрагментарно, но как по цветовой гамме, так и по фону можно с уверенностью сказать, что это классический новгородский памятник. В наш музей его передали правоохранительные органы полвека назад. Икону милиция, в свою очередь, изъяла у «черных туристов» - заезжих гастролеров, варварски выломавших святыню из рамы. Когда наши сотрудники поспешили в Никольскую часовню в деревне Бухалово на Кенозере, недостающую часть лика Ильи-Пророка они, увы, не нашли...»

Помимо захватывающего иконографического ряда, по которому можно пристально прослеживать эволюцию письма каргопольских изографов на протяжении полутысячи лет, в этой экспозиции можно усмотреть еще и скорбный памятник нерадению о собственном культурно-историческом наследии, повсеместно наблюдавшемся в советскую эпоху. Деревянные церкви с прохудившейся кровлей заливало дождями и засыпало снегом, в каменных храмах устраивали гнездовья пернатые. В обоих сценариях первыми гибли иконы, и деятельность основателя этой музейной коллекции реставратора и исследователя Русского Севера Николая Померанцева иначе как подвижнической не назовешь. В ходе экспедиций по Онеге, организованных с 1958 по 1971 годы под эгидой Государственной центральной художественно-реставрационной мастерской, ему удалось спасти сотни шедевров иконописи из сел и деревень Ошевенское, Саунино, Лядины, Архангело, Бережная Дубрава, Астафьево. За последние десятилетия большинство их них прошли через бережные руки специалистов Всероссийского художественно-научного и реставрационного центра им. Игоря Грабаря и на публике выставляются впервые.

Выставка открыта до 17 февраля 2019г. Адрес: Москва, ул. Пречистенка, 19. Подробный рассказ об экспозиции читайте в 1-м, январском номере ЖМП за 2019 год

КОММЕНТАРИЙ

Митрополит Псковский и Порховский ТИХОН, председатель Патриаршего совета по культуре:

- Нечасто в столь широком спектре зрительской аудитории представляются произведения православного художественного наследия Русского Севера. В большинстве своем эти работы не имеют установленного авторства: можно определить только время и место их создания. Вместе с тем, каждый из художественных памятников, включенных в экспозицию, несет на себе отпечаток личности мастера, являющийся выражением его благочестия, живым свидетельством его христианской веры. Отрадно, что для проведения выставки были объединены усилия ведущих музеев, художественных и реставрационных центров России. Такие совместные проекты становятся не только значимыми событиями культурной жизни, но и взаимообогащают самих участников, открывая перед ними новые перспективы сотрудничества.