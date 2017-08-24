В Москве поговорили о иконописи схиархимандрита Софрония (Сахарова)

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О клиросе без фальши
Церковь активно взялась за решение проблем современного клиросного служения и развития богослужебного пения. После прошедшего в российской столице в конце прошлого года I Международного съезда регентов и певчих, работу которого подробно освещал наш журнал (см. ЖМП. 2017. № 1), Священный Синод образовал Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения и утвердил положения о новосозданном органе и его персональный состав. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает председатель совета протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове.
24 августа 2017 г. 15:30
Родъ правыхъ благословися
Тысячелетие с момента земной кончины крестителя Руси, широко отмечавшееся два года назад, вызвало живой интерес верующих к духовному наследию святого равноапостольного князя Владимира. Важная годовщина также придала новый импульс глубоким искусствоведческим, агиографическим и историографическим исследованиям, связанным с этим святым. Юбилей миновал, но тема влияния Крещения Руси на последующее развитие восточноевропейской цивилизации, на историю этносов восточных славян по-прежнему не закрыта. Вниманию читателей предлагаем две новые работы из этой серии — киевского и московского ученых, культурологически исследующих различные аспекты осмысления святости великого князя — Красна Солнышка в середине XVII столетия.
14 августа 2017 г. 18:30
Валаамские звезды
Международный хоровой фестиваль «Просветитель» стал доброй традицией валаамского лета. Но, несмотря на привычный формат третьего по счету фестиваля, у нынешнего были и свои особенности. Сквозной темой всех концертов стало 100-летие трагического 1917 года, а в качестве специального гостя был приглашен 14-летний киприот Николас Карагиоргис.
9 августа 2017 г. 15:00
Искусство требует совета
Решением Священного Синода от 16 апреля 2016 года (журнал № 18) создано новое общецерковное учреждение — Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Позднее Святейший Патриарх Кирилл одобрил уточненный и дополненный персональный состав этого нового органа (см.: ЖМП. 2016. № 10), Положение о нем и регламент его работы. В беседе с корреспондентом «Журналом Московской Патриархии» председатель совета, древлехранитель Московской (городской) епархии протоиерей Леонид Калинин рассказывает об основных задачах новой структуры, делится первоочередными планами его работы.
6 июня 2017 г. 16:59
Единым сердцем и едиными усты
В подготовительных документах форум обозначался первым порядковым номером. Это не совсем так, поскольку предыдущее аналогичное мероприятие состоялось 99 лет назад, еще до Октябрьской революции. Впоследствии порядковое числительное из официального названия нынешнего съезда исчезло. Конечно, никто из участников заседаний, мастер-классов, круглых столов и увенчавшей их Божественной литургии в день памяти святителя Московского Филарета, которую возглавил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл, по вполне понятным причинам свидетелем предыдущего съезда быть не мог. Однако прошедшее с 30 ноября по 2 декабря собрание церковных музыкантов явилось продолжением событий столетней давности. PDF-версия
2 июня 2017 г. 14:22
Каталог русских икон XVI-XIX века из Синайского монастыря представили в Москве
В актовом зале храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове состоялась презентация уникального альбома «Русские иконы Синая», вышедшим в свет в Издательстве Московской Патриархии. Издание описывает около ста единиц изделий прикладного искусства, куда входят оклады, шитье, митры, колокола, а также 70 икон русских иконописцев XVI-XIX веков. Работа над книгой велась десять лет.
13 января 2017 г. 14:19
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
В Киеве,в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви с 3 по 17 декабря проходит выставка точечных икон, которые доступны для восприятия незрячим людям. Среди экспонатов выставки – апостола Павла, блаженной Матроны Московской, равноапостольного князя Владимира и др. В отличии от резных, точечные иконы выполнены на чистом листе бумаги, где изображение сделано выпуклыми точками.
12 декабря 2016 г. 10:15
В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих
В российскую столицу съехались несколько сотен специалистов в области церковного пения из двух десятков стран мира. С основным докладом на первом пленарном заседании о вопросах и задачах певческого образования в Русской Православной Церкви выступил ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.
1 декабря 2016 г. 00:30
Игумен Киприан (Ященко): «Наша задача – выловить в мутной воде золотые песчинки»
В Москве состоялся XIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Гран-при достался фильму Сергея Мокрицкого «Я — учитель». Это рассказ о человеке, который живет с семьей на территории, оккупированной фашистскими захватчиками. Он должен преодолеть свое малодушие и страх, чтобы выполнить задание погибшего советского диверсанта. О том, в чем особенность отбираемых на конкурс картин, какие проблемы и перспективы у кинематографа, снимающего игровое кино на христианскую тематику, чем отличается «Лучезарный ангел» от других православных кинофестивалей, нам рассказал заместитель сопредседателя Оргкомитета фестиваля, игумен Киприан (Ященко).
14 ноября 2016 г.
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23 ноября 2017 г. 16:15
В Москве поговорили о иконописи схиархимандрита Софрония (Сахарова)
В Москве, в Доме Русского Зарубежья, состоялся вечер памяти, посвященный художественному творчеству схиархимандрита Софрония (Сахарова). Его участники рассказали о истоках художественного стиля автора известной книги о Силуане Афонском, поисках новых форм выражения, о его втором парижском периоде жизни и о влиянии на творчество отца Софрония живописи преп. Андрея Рублева.
Схиархимандрита Софрония (Сахарова) в России знают, по большей части, как автора книги «Старец Силуан» и других аскетических и богословских трудов, но до последнего времени он не был известен как иконописец и художник. Эту тему практически одновременно подняли в России научный сотрудник Дома Русского Зарубежья к. ф .н. Ксения Ермишина, художник Анна Кузнецова, а за рубежом - насельница монастыря Св. Иоанна Крестителя (Эссекс, Англия) монахиня Гавриила (Брилиот), иконописец и ученица отца Софрония.
«Живописью отец Софроний (тогда Сергей Сахаров) увлекался с юности, учась у таких мастеров начала ХХ века, как Петр Кончаловский и Илья Машков. Большое влияние на него оказало и творчество Василия Кандинского. К счастью, сохранилось несколько его работ раннего периода, когда Сергей Сахаров жил и работал в Италии, Германии и Франции, в том числе, с художником Леонардо Бенатовым. Сегодня эти картины и графика находятся в частных коллекциях во Франции», - отметила в своем выступлении Ксения Ермишина. В 1924 году, после видения Нетварного Света, он решил посвятить свою жизнь Богу. И в 1925 году приехал на Афон, поступил в монастырь святого великомученика Пантелеимона, где через два года принял монашеский постриг с именем Софроний в возрасте 31 года. На Афоне он несколько раз предпринимал попытки заняться инокописью, но, по его словам, не был удовлетворен результатом.
После Афона
После Второй мировой войны по политическим соображениям иеромонах Софроний вместе с группой других русских монахов был выслан с Афона и в 1947 году приехал во Францию, где стал помощником настоятеля Никольской церкви при Русском старческом доме в Сен-Женевьев-де-Буа (1947—1956).
Об этом периоде его жизни рассказала художник, куратор и дизайнер выставочных проектов Анна Кузнецова. Она подробно остановилась на докладе отца Софрония, сделанном на пастырском собрании в Трехсвятительском подворье Московского Патриархата в Париже в декабре 1957 года под председательством архиепископа Николая (Еремина).
В частности, отец Софроний кратко описал жизнь православных монашеских общин под юрисдикцией Корсунской Епархии МП в Западной Европе. Это Трехсвятительское подворье на рю Петель, которое было «не только иерархическим и административным центром нашего Экзархата (под омофором архиепископа Николая), но и научно-богословским и литургическим, а также еще и монашеским». Это также: франкофонное монашеское братство на рю д'Аллерэ под руководством архим. Дионисия (Шамбо), община при храме Святой Троицы в Ванве, духовным отцом которой был архимандрит Сергий (Шевич) (храм скита был расписан фресками отца Григория (Круга)). И четвертая монашеская община в Лондоне возглавлялась епископом Антонием (Блюмом).
В этом докладе отец Софроний отмечал высокие духовные качества всех этих общин, но когда начал говорить о своей монашеской общине, пребывающей в Сен-Женевьев-де-Буа, то смиренно отметил, что «в жизни этой общины мы не найдем хорошей организации ни в отношении богослужения, ни в отношении монашеской дисциплины, ни вообще духовного делания». Он также рассказал, что храм общины во имя св. Иоанна Предтечи расположен в бывшем хлеву, который им удалось обустроить, насколько это возможно, для богослужений. Отец Софроний организовал пространство «храмика» с преобладанием трех основных цветов в соответствии с их богословской символикой: красные коврики на полу говорят об «адском пламени под нашими ногами», стены покрыты темно-коричневой умброй в «показание земного мудрования нашего», а потолок – темно-синий в «напоминание о далеком для нас небе». «За престолом в маленьком алтаре великолепная икона Спасителя» работы Леонида Успенского, а иконостас создал монах-иконописец Григорий (Круг).
На самом деле отец Софроний по поводу своего руководства сгустил краски, и как позже сказал архиепископ Николай: «Относительно личности самого вдохновителя и руководителя, Вы сказали «неумелый», «недостойный», не знаю какой еще. Но нам ведь всем известно, что он светит повсюду так, что к нему как мотыльки ночью со всех сторон слетаются не только письма, но и люди, которые приезжают часто издалека и проводят в этом «плохо организованном монашеском братстве» и дни, и недели, и месяцы. Вот та маленькая поправка, которую я хотел сделать. То, что говорил о. Софроний нужно отнести на счет смирения».
Время творчества
В 1959 году отец Софроний переехал в Англию, где основал в Эссексе (графство в Восточной Англии) монастырь Св. Иоанна Крестителя. Именно здесь в 1970-х годах и начинается его иконописное творчество. «Самые известные из них, которые можно считать образцом современной иконописи, это фрески «Тайная Вечеря», «Преображение», украшающие храм преп. Силуана Афонского на территории монастыря, «Святая Троица», «Схождение Христа во ад», - сообщила ЖМП Ксения Ермишина. - Оригиналы его работ можно увидеть только в монастыре св. Иоанна Крестителя в Эссексе».
Одним из важных творческих штрихов в биографии отца Софрония стало изучение древнерусской иконописи, в частности школы Андрея Рублева, икон и фресок Кремля (например, иконы архангела Михаила из Архангельского собора Кремля). Отец Софроний искал, ориентируясь на Рублева, линии и цвета, которые мягко перетекают друг в друга, для достижения общей гармонии изображаемого. По словам иконописца Ирины Павловой, сравнившей некоторые работы отца Софрония с ликами преп. Андрея Рублева, «связь преп. Андрея и отца Софрония не только в том, что они писали иконы. А в том, что они оба были русскими, оба были монахами. И оба достигли глубочайшей степени молитвы, которая доступна в человеческом обществе единицам. Эта молитва называется «умное безмолвие». И на этом уровне люди очень тесно соединяются во Христе». Ирина Павлова отметила одну существенную деталь: это крупные зрачки на изображаемых обоими иконописцами ликах, которые, по ее мнению, символизируют глубокое чувство любви.
«Фрески отца Софрония в монастыре в Эссексе огромны, занимают большое пространство, так что зритель оказывается буквально погружен в созерцаемое событие. Одно из творческих его решений – белые одеяния у изображаемых, так, например, апостолы на Тайной Вечере в изображении о. Софрония одеты в белые (брачные) одежды, а Христос, одетый в канонически двуцветные одежды, становится смысловым центром композиции, поскольку внимание зрителя оказывается прикованным исключительно к Нему, - подчеркнула Ксения Ермишина. - В белых одеяниях также предстают Лица Святой Троицы, Отец и Святой Дух, в то время как центральный Ангел (Христос) одет в двуцветные одежды (красный – цвет воплощения, синий – божественного естества), так что центральная фигура Христа в Троице также становится в центре внимания созерцающего. Оригинальны и насыщенны глубоким богословским содержанием иконы и фрески о. Софрония «Преображение», «Спас в Силах», изображения святых и ангелов».
Она также отметила ряд факторов, под влиянием которых складывалось иконическое мировоззрение отца Софрония. Это опора на художественные навыки работы с композицией, фактурой, техникой письма, полученные в юности в мастерских И. Машкова и П. Кончаловского; наблюдения за иконами и фресками монастырей Афона; богословие цвета, сформированное на основе его аскетического опыта; теоретические и мировоззренческие основы иконоведения, полученные в общении с Л. Успенским и отцом Григорием (Кругом); изучение церковного опыта XX в., в частности, использование негатива Туринской плащаницы при написании лика Христа; тщательное изучение природы, ландшафта, цветовой гаммы и света в Англии, приспособление цветов и выбор оттенков для икон и фресок к ландшафтно-световой данности месторазвития. Так, например, яркие цвета в иконе уместны и гармоничны, например, в Греции, но в России или Англии необходимо выбирать неяркие, прозрачные, мягкие оттенки.
В 2016 году в издательстве «Дар» вышла книга монахини Гавриилы (Брилиот) «В поисках совершенства в мире искусства», которая была переведена на русский язык. На ее страницах впервые была осуществлена публикация некоторых живописных и иконописных работ отца Софрония (Сахарова). В настоящее время издательство «Дар» готовит выпуск большого иллюстрированного альбома отца Софрония, которое планируется издать в 2018 году.
23 ноября 2017 г. 16:15
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