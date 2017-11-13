Фонд «Покаяние» Республики Коми просит о помощи в предоставлении сведений о репрессированном духовенстве

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
память
Архив, собранный по крупицам
Сегодня в Петербурге живет правнучка отца Иоанна Кочурова — Татьяна Игоревна Кочурова. По профессии инженер, работает в «Ленэнерго», она более 20 лет собирает фотографии, письма, документы, связанные с историей семьи Кочуровых, с судьбой отца Иоанна. К 100-летию трагической гибели своего прадеда, основываясь на этом архиве, она написала книгу «…и страдавша и погребенна… Священномученик Иоанн Царскосельский». «Я стала интересоваться историей нашей семьи, когда училась в старших классах, задавала своему дедушке, Кочурову Василию Ивановичу, вопросы о его отце. Он отвечал неохотно и очень скупо: “Мой отец был священник, расстрелян за молебен казаками Краснова в годы революции”. И все. Помню, когда его хоронили, мой отец обмолвился: “Чем жил — всё и унес с собой”». PDF-версия
13 ноября 2017 г. 15:50
Иоанн Кочуров: миссионер и первомученик
13 ноября 1917 года стало поистине рубежом в истории Русской Церкви. В Царском Селе разъяренные защитники революции зверски расправились с местным священником — отцом Иоанном Кочуровым. Его смерть «открыла» скорбный список новомучеников и исповедников российских ХХ века. Жизненный путь отца Иоанна — это прообраз судьбы многих новомучеников Русской Церкви. Сбор сведений о его жизни, который продолжался несколько десятилетий, убедил автора, что этот священник не был просто страдальцем, ста­вшим жертвой политической смуты и злобы революционной черни, — весь его жизненный путь предопределил именно такую судьбу Церкви в условиях коммунистического лихолетья. PDF-версия
13 ноября 2017 г. 13:30
Дорога жизни
В этом году исполняется ровно 80 лет с начала длительной карательной операции против собственного народа, предпринятой советской властью. Со временем эти жесточайшие репрессии получили наименование Большого террора. Сталинские репрессии конца 1930-х годов, ознаменовавшиеся миллионами безвинных жертв и неисчислимыми страданиями десятков миллионов людей, одновременно явили и триумф подлинной веры, которую не сломили предшествовавшие два десятка лет безбожной власти. Свыше 1700 поименно известных сегодня святых, которых дал ничтожный по меркам всемирной истории временной промежуток, — тому свидетельство.
9 ноября 2017 г. 13:50
Сію церковь созда всея Росїи князь святый Владимир
Связанная с именем крестителя Руси церковь Преображения Господня на Берестове имела особое значение для киевского митрополита Петра Могилы. В сакральном пространстве этого древнего киевского храма символически обозначена цепь бытия Русской Церкви, начальным звеном которой было Крещение Руси, а заключительным — 1 ноября 1632 года, когда «народ русской греческой религии» получил те же права, что и грекокатолики. Этой важной победы удалось добиться именно под началом печерского архимандрита Петра Могилы, позднее носившего титул «митрополита Киевского, Галицкого и всея России, экзарха Константинопольского престола».
21 августа 2017 г. 14:30
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: Крестный ход- образ покаяния и любви к нашему царю и Святой Руси
В Екатеринбургской епархии состоялся ежегодный крестный ход на Ганину Яму, приуроченный к трагическим событиям 1918 года, когда в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была убита вместе с императором Николаем II и вся его семья.
17 июля 2017 г. 17:10
Два бойца
Состоявшийся в феврале прошлого года Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим определением благословил общецерковное почитание нескольких десятков местночтимых святых и постановил включить их имена в Месяцеслов Русской Православной Церкви. В их числе оказались и два героя-воина — ученики преподобного Сергия схимонахи Александр Пересвет и ­Андрей Ослябя, сложившие свои головы в Куликовской битве в 1380 году. Днями их общецерковной памяти отныне утверждены 7 (20 н.ст.) сентября и 6 (19 н.ст.) июля — праздник Собора Радонежских святых, в списке которого преподобные Александр Пересвет и Андрея Ослябя занимают 12-е место.Настоятель московского храма Рождества Богородицы в Старом Симонове протоиерей Владимир Силовьев вспоминает о закономерно приведших к такому решению событиях последних десятилетий, свидетелем которых ему довелось стать.
14 июля 2017 г. 14:30
Сраму не имут
О репрессированном духовенстве собран огромный фактический материал, сказано много слов и написано немало комментариев, но всё же удовлетворяющего своей глубиной анализа причин репрессивной политики Советского государства пока нет. Отсутствуют внятные объяснения природы и сущности высказываний обвиняемых. Какую роль в репрессиях сыграли основополагающие государственные акты? Как стали возможными массовые сфальсифицированные обвинения? Эти и другие близкие по теме вопросы еще предстоит решить исследователям.
5 мая 2017 г. 11:59
Духовнаго оптинскаго старчества преемниче
В прошлом году исполнилось 50 лет со дня преставления одного из самых почитаемых святых Казахстанской земли — схиархимандрита Севастиана, старца Карагандинского. Его служение было продолжением трудов богоносных оптинских старцев. Но помимо школы старчества преподобный Севастиан прошел еще и «духовную академию Карлага», где он провел в заключении шесть лет. ПДФ-версия.
4 мая 2017 г. 14:23
К 100-летию отречения государя Николая II от Российского престола
Ровно век назад, 2 марта (по старому стилю) 1917 года в Пскове государь страстотерпец Николай II отрекся от Российского престола. Этому трагическому событию и его анализу посвящен большой материал мартовского номера Журнала Московской Патриархии «Тайна царского перрона». А за ним следует внушительная подборка материалов к столетию обретения иконы Божией Матери «Державная», так как оба эти события - отречение императора Николая II и обретение иконы Божией Матери «Державная» - произошли в один день.ПДФ-версия всей статьи  
15 марта 2017 г. 17:21
Новости
Памятник жертвам репрессий в деревне Вогваздино. Фото Натальи Прокофьевой
7 декабря 2017 г. 11:15
версия для печати версия для печати

Фонд «Покаяние» Республики Коми просит о помощи в предоставлении сведений о репрессированном духовенстве

Благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние» Республики Коми начал работу над составлением биографического справочника «Репрессированное православное духовенство, монашествующие и миряне в Коми крае». В книгу войдут сведения о более 800 священнослужителях и мирянах, прошедших лагеря и ссылки Коми края.

По словам председателя правления фонда «Покаяние», кандидата исторических наук Михаила Рогачева, справочник станет отражением трагических страниц истории Коми края, который с двадцатых годов прошлого века стал местом ссылки, а с 1929 года здесь начала формироваться система Исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), которых в разные годы было до двадцати двух. Справочник будет состоять из четырех разделов. В первый войдут биографии осужденных священнослужителей, монашествующих и мирян, которые проживали в Коми крае. Во втором разделе будут представлены сведения о повторно репрессированных в Коми заключенных и ссыльных из числа духовенства и мирян (т. е. тех, кто получил приговоры в других регионах, попали в Коми и здесь были второй раз осуждены).

Два следующих раздела планируется посвятить духовенству и мирянам со всей России, которые прошли ссылку и лагеря Коми края, и либо здесь похоронены, либо после отбытия срока покинули Коми. Кроме этого, в справочник войдут биографии 74 священномучеников, сведения о которых, как надеются составители, будут предоставлены комиссиями по канонизации разных епархий. Справочник «Репрессированное православное духовенство, монашествующие и миряне в Коми крае» - это итог 20-летней работы фонда «Покаяние» по изучению судеб пострадавших в годы гонения на Церковь священнослужителей и мирян.Похожий биографический справочник уже издавался в Сыктывкаре в 2005 году, но в нем были представлены биографии только 200 представителей репрессированного православного духовенства и монашества Коми края. Неполные сведения о тех, кто был осужден на территории Коми, тоже публиковались в 1, 2 и 7-м томах мартиролога «Покаяние». Но они не были сгруппированы в какой-то отдельный раздел, и далеко не у всех указано, что они были священниками.

По словам Михаила Рогачева, в делах так называемых лагерников, которые в Коми были осуждены второй раз, написано только «заключенный Ухтпечлага». А принадлежал ли он к духовному сану до того, как попал в лагерь, установить сразу можно далеко не всегда.Не все пробелы в биографиях ссыльного и заключенного духовенства удалось прояснить и на сегодняшний день. «Даже имея конкретные дела конкретных людей, мы не можем по этим делам восстановить путь его служения. До того как попасть в лагерь и получить клеймо «враг народа», «контрреволюционер» батюшка 30 лет служил на приходах, но где именно – в следственном деле не сказано. Как правило, указывается только: «служитель культа с 1915 или с 1925 года». Для биографического справочника этих сведений недостаточно», - считает Михаил Рогачев.Поэтому сотрудники фонда «Покаяние» надеются на помощь других епархий в предоставлении сведений о судьбе духовенства и мирян до того, как они попали в лагеря и ссылку в Коми край.

«Мы также связались с государственными, областными архивами и с архивами информационных центров региональных УВД, ФСБ. Ждем ответов!» - прокомментировал ситуацию Михаил Рогачев.Основная проблема при восстановлении подробностей жизни в Коми ссыльных и заключенных священнослужителей и мирян заключается в том, что очень трудно найти место захоронения или расстрела, если человек умер в лагере или ссылке в Коми. На помощь в таких трудных ситуациях обычно приходят краеведы и историки тех населенных пунктов, где эти лагеря находились. Кроме этого, составители справочника надеются на помощь журналистов. Предполагается, что во вторую его часть войдут статьи о репрессированных священниках и мирянах, прошедших ГУЛаг Коми. В частности, Михаилом Рогачевым подготовлено уже около ста биографических статей священнослужителей.

Справка

 Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние». Председатель правления фонда «Покаяние» - Михаил Борисович Рогачев. Адрес: 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 229, к. 321. Тел./факс: (8212) 21 53 08. e-mail: repres@list.ru

 

Наталья Прокофьева
7 декабря 2017 г. 11:15
Ключевые слова: новомученики
Также читайте:
память
Архив, собранный по крупицам
Иоанн Кочуров: миссионер и первомученик
Дорога жизни
Сію церковь созда всея Росїи князь святый Владимир
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: Крестный ход- образ покаяния и любви к нашему царю и Святой Руси
Два бойца
Сраму не имут
Духовнаго оптинскаго старчества преемниче
К 100-летию отречения государя Николая II от Российского престола
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Жить помогает любовь
У Ильинского прихода в дерев­не Лемешево Подольского благочиния теперь есть второй храм — в честь священномученика Александра Агафонникова, который служил в Ильинском храме в советское время и был расстрелян 14 октября 1937 года на Бутовском полигоне. Когда храм в середине 90-х передали Церкви, новому настоятелю протоиерею Петру Дынникову пришлось поднимать его из руин. А затем прихожане решили построить рядом еще один храм — в честь священномученика Александра. И вот спустя 80 лет в нем прошла первая служба. В этот же день на фасадах обоих храмов открыли памятные доски священномученику Александру. ПДФ-версия
18 декабря 2017 г. 13:45
На родине преподобного Серафима Вырицкого состоялась первая Литургия
На родине святого Серафима Вырицкого в храме -часовне, построенном на месте дома, где преподобный родился, состоялась первая Божественная Литургия. Богослужение совершил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Видео-сюжет
11 декабря 2017 г. 16:45
Не теряйте голос!
Евангельское слово, проповедь, возглас, молитвы особенно проникновенны, если произнесены или пропеты сильным и чистым голосом. Всем тем, для кого голос — рабочий инструмент, специалисты рекомендуют не только бережно к нему относиться, но и регулярно проверяться у специального врача — фониатра. Заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая работает в этой области более 40 лет. Священнослужители попали в список ее пациентов примерно 20 лет назад, после того как за помощью к ней обратился один московский священник. «Журнал Московской Пат­риархии» узнал у фониатра, что опаснее всего в работе певчих, как быстро восстановить голос и почему удобный головной убор не менее важен для связок, чем теплая обувь.ПДФ-версия  
5 декабря 2017 г. 16:55
На пресс-конференции в Храме Христа Спасителя подвели итоги Архиерейского Собора
В Храме Христа Спасителя состоялась пресс-конференция, участники которой назвали основные итоги Архиерейского Собора, проходившего в Москве с 29 ноября по 2 декабря.
2 декабря 2017 г. 22:25
Глазами поповичей
Надежный и счастливый семейный тыл вдохновляет священника, как и любого другого человека, на более ревностное служение. Но далеко не каждому пастырю удается его создать. Порой быть хорошим мужем и отцом сложнее, чем окормлять духовных чад. «Журнал Московской Патриархии» давно хотел обратиться к важной теме семейных отношений священников, и поводом для начала такого разговора стала недавно вышедшая в свет книга Марии Свешниковой, дочери протоиерея Владислава Свешникова, «Поповичи». Эта книга, основанная на биографии известной журналистки и интервью с еще шестью поповичами и поповнами, по сути, первая попытка вытащить «из-под спуда» в российское публичное пространство тему воспитания и возрастания детей священников.ПДФ-версия
29 ноября 2017 г. 16:45