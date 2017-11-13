Фонд «Покаяние» Республики Коми просит о помощи в предоставлении сведений о репрессированном духовенстве

Благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние» Республики Коми начал работу над составлением биографического справочника «Репрессированное православное духовенство, монашествующие и миряне в Коми крае». В книгу войдут сведения о более 800 священнослужителях и мирянах, прошедших лагеря и ссылки Коми края.

По словам председателя правления фонда «Покаяние», кандидата исторических наук Михаила Рогачева, справочник станет отражением трагических страниц истории Коми края, который с двадцатых годов прошлого века стал местом ссылки, а с 1929 года здесь начала формироваться система Исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), которых в разные годы было до двадцати двух. Справочник будет состоять из четырех разделов. В первый войдут биографии осужденных священнослужителей, монашествующих и мирян, которые проживали в Коми крае. Во втором разделе будут представлены сведения о повторно репрессированных в Коми заключенных и ссыльных из числа духовенства и мирян (т. е. тех, кто получил приговоры в других регионах, попали в Коми и здесь были второй раз осуждены).

Два следующих раздела планируется посвятить духовенству и мирянам со всей России, которые прошли ссылку и лагеря Коми края, и либо здесь похоронены, либо после отбытия срока покинули Коми. Кроме этого, в справочник войдут биографии 74 священномучеников, сведения о которых, как надеются составители, будут предоставлены комиссиями по канонизации разных епархий. Справочник «Репрессированное православное духовенство, монашествующие и миряне в Коми крае» - это итог 20-летней работы фонда «Покаяние» по изучению судеб пострадавших в годы гонения на Церковь священнослужителей и мирян.Похожий биографический справочник уже издавался в Сыктывкаре в 2005 году, но в нем были представлены биографии только 200 представителей репрессированного православного духовенства и монашества Коми края. Неполные сведения о тех, кто был осужден на территории Коми, тоже публиковались в 1, 2 и 7-м томах мартиролога «Покаяние». Но они не были сгруппированы в какой-то отдельный раздел, и далеко не у всех указано, что они были священниками.

По словам Михаила Рогачева, в делах так называемых лагерников, которые в Коми были осуждены второй раз, написано только «заключенный Ухтпечлага». А принадлежал ли он к духовному сану до того, как попал в лагерь, установить сразу можно далеко не всегда.Не все пробелы в биографиях ссыльного и заключенного духовенства удалось прояснить и на сегодняшний день. «Даже имея конкретные дела конкретных людей, мы не можем по этим делам восстановить путь его служения. До того как попасть в лагерь и получить клеймо «враг народа», «контрреволюционер» батюшка 30 лет служил на приходах, но где именно – в следственном деле не сказано. Как правило, указывается только: «служитель культа с 1915 или с 1925 года». Для биографического справочника этих сведений недостаточно», - считает Михаил Рогачев.Поэтому сотрудники фонда «Покаяние» надеются на помощь других епархий в предоставлении сведений о судьбе духовенства и мирян до того, как они попали в лагеря и ссылку в Коми край.

«Мы также связались с государственными, областными архивами и с архивами информационных центров региональных УВД, ФСБ. Ждем ответов!» - прокомментировал ситуацию Михаил Рогачев.Основная проблема при восстановлении подробностей жизни в Коми ссыльных и заключенных священнослужителей и мирян заключается в том, что очень трудно найти место захоронения или расстрела, если человек умер в лагере или ссылке в Коми. На помощь в таких трудных ситуациях обычно приходят краеведы и историки тех населенных пунктов, где эти лагеря находились. Кроме этого, составители справочника надеются на помощь журналистов. Предполагается, что во вторую его часть войдут статьи о репрессированных священниках и мирянах, прошедших ГУЛаг Коми. В частности, Михаилом Рогачевым подготовлено уже около ста биографических статей священнослужителей.

Справка

Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние». Председатель правления фонда «Покаяние» - Михаил Борисович Рогачев. Адрес: 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 229, к. 321. Тел./факс: (8212) 21 53 08. e-mail: repres@list.ru