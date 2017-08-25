В Москве состоялся VIII фестиваль «Даниловские колокола»

В Даниловом монастыре состоялся VIII фестиваль звонарского искусства. В этом году он приурочен к значимой дате. Ровно 10 лет назад на звонницу Данилова монастыря из Гарварда вернулся первый из 18 колоколов — двухтонный «Будничный», отлитый еще в XVIII веке. География исполнителей русских звонов простиралась от Ниццы до Петропавловска-Камчатского по широте и от Карелии до Казахстана по долготе.

В этом году у фестиваля «Даниловские колокола» несколько особенностей. Это беспрецедентное число и география исполнителей, а также треть его участников - женщины. «В этом году участвует 30 звонарей, обычно бывает 20-25 человек, а женщин- две или три, - рассказал ЦВ руководитель «Даниловских курсов звонарского мастерства» иеродиакон Роман Огрызков. - Они приехали из храмов и монастырей Великого и Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Печор, Троице-Сергиевой Лавры, Новосибирска, Омска , Красноярска, Украины, Белоруссии, Латвии, Франции. Среди них такие мастера как игумен Антоний (Зинин), инок Антоний (Красюк) (Казахстан), иерей Дмитрий Наумов (Украина), Любовь Рудацкая (Кострома), Елена Грандова (Латвия), Оксана Коновалова (Ярославль) и другие». Каждый из участников исполнял звоны в своей традиционной манере, что позволяло в той или степени отразить их особенности. Например, карельские звонари продемонстрировали свою особую технику, когда все зазвонные колокола (т. е. самые легкие- от 7 до 16 кг) жестко привязаны к поперечному бруску и веревки перебираются руками, словно, струны на гуслях. А звонарь из Псково-Печерского монастыря показал технику древнего звона, когда раскачивается не язык, а сам колокол.

За два часа зрители могли услышать самые разные звоны. Свадебные, встречные (приветствующие архиерея), звоны, связанные с практикой крестных ходов и другие. Такую палитру звонарей отцу Роману удалось собрать благодаря личным знакомствам. С одной стороны он, как звонарь, старается участвовать в фестивалях по всей стране (а их бывает до 20 в год), а с другой - в Даниловом монастыре отливают, ремонтируют и устанавливают колокола. «Например, в звонницу Никольского собора Ниццы Данилов монастырь поставил два колокола и я подружился с их очень талантливым звонарем, Андреем Паниным. Мы пригласили его, потому что у него появился свой собственный звонарский стиль. А с камчатским звонарем мы познакомился на звонарском фестивале на Байкале. Сейчас у нас с ними тоже есть проект, связанный с реставрацией звонницы одного из храмов», - уточнил иеродиакон Роман.

Фестиваль состоялся благодаря содействию Правительства Москвы, благотворителей из числа прихожан монастыря, и совпал с началом нового учебного года на «Даниловских курсах звонарского мастерства».