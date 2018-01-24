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Вчера, 23 января, на прошедшей в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений конференции «Церковное искусство в XXI веке» состоялся глубокий нелицеприятный разговор о тенденциях развития иконописания. Высокую его марку задал с первым докладом декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах протоиерей Александр Салтыков, подробно разобравший важность различных аспектов благочестия для иконописцев.
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27 марта 2018 г. 14:30
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В Москве состоялась премьера концертного исполнения великопостной поэмы святителя Иоасафа Белгородского

В Неделю преподобной Марии Египетской 25 марта в столичном храме во имя святителя Тихона Патриарха Всероссийского при участии трех приходских хоров (праздничного, народного и детского из воскресной школы «Лествица») прошла премьера концертного исполнения поэмы святителя Иоасафа Белгородского «Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными, происходящая в человеке-путнике всегда, особенно в дни святой великой Четыредесятницы, описанная по порядку ее седмиц поэтическим образом».

Этому выдающемуся, хотя до сих пор не очень широко известному памятнику отечественной духовной словесности исполняется 281 год. На Пасху 1737 года будущий белгородский чудотворец, а тогда преподаватель Киевской духовной академии иеромонах Иоасаф (Горленко) преподнес ее в качестве подарка прибывшему в Киев новому правящему архиерею — митрополиту Рафаилу (Заборовскому).

В прошлом веке текст написанной по-церковнославянски поэмы затерялся. Забыли и о самом ее существовании, пока в 2001 году ее первое типографское издание 1892 года не обнаружил в фондах Российской государственной библиотеки ведущий научный сотрудник Белгородского областного государственного историко-краеведческого музея Андрей Папков. Вскоре свет увидел перевод сочинения святителя на русский язык, выполненный клириком белгородского Николо-Иоасафовского собора протоиереем Игорем Кобелевым.

Нынешнее представление поэмы в форме великопостного концерта состоялось по инициативе бывшего студента отца Игоря, а ныне настоятеля упомянутого московского храма в Ильинском благочинии Викариатства новых территорий священника Максима Мельниченко. Прочитанные клириком храма священником Алексием Сафоновым стихотворные главы перемежались духовными стихами, кантами, знаменными песнопениями восточнохристианской гимнографии и авторскими сочинениями. Регенту Ирине Зыковой удалось найти деликатную грань музыкального аккомпанемента, не доставляющего слушателям поэмы помех в восприятии ее текста (не слишком, признаемся, простого для понимания современными слушателями). В финале сводный хор исполнил хоровую миниатюру монахини Иулиании (Денисовой) «Всего-то навсего» на слова костромского поэта протоиерея Андрея Логвинова.

27 марта 2018 г. 14:30
Ключевые слова: концерт, Москва
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