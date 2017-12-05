Святейший Патриарх Кирилл: Епископское служение - зримое средство осуществления церковного единства

В Москве в Храме Христа Спасителя открылся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл возглавил пленарное заседание Собора. В своем докладе Предстоятель коснулся таких тем, как актуальность некоторых документов Поместного Собора 1917-1918 годов, статистика патриаршего служения за уходящий год, документы, принятые Межсоборным присутствием за прошедшие четыре года, церковное социальное служение, статистика по храмам, епископату, социальным структурам Церкви и др. Ключевыми направлениями для обсуждения на Соборе Предстоятель назвал образование духовенства и работу с молодежью.



В частности, Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул роль епископов в созидании соборности Церкви: «Епископ как служащий клиру и народу Божию, как образ пастыря, который ведет паству за собой, — это тот, кто близок, достижим, кто находится не только в священном пространстве алтаря или в недоступной тиши кабинета, но кого можно увидеть, к кому можно лично обратиться, кто открыт для общения и кто не теоретически, а практически подает пример духовенству и мирянам своей жизнью во Христе, точно так же, как это делали апостолы». Говоря о том, что епископ как преемник апостолов через совершение Литургии призван свидетельствовать, что «нет и до Второго Пришествия Христова не будет ничего актуальнее Господней заповеди совершать таинственное воспоминание Его смерти и Воскресения. И нет ничего более открывающего для нас блаженную вечность, чем Божественная Трапеза Святой Евхаристии».

Поэтому архипастыри должны стремиться к тому, чтобы участие народа в богослужении было в полной мере осмысленным, чтобы никто не воспринимал службу Божию как устаревшую, хотя бы даже и величественную, традицию или, еще хуже, как некую тягостную повинность, оставленную нам двухтысячелетней историей. «Епископское служение -это зримое средство осуществления церковного единства. Только единая община с епископом во главе, а не разделенные и обособленные группы есть подлинная Церковь. Будем с особым трепетом и ответственностью нести возложенное на нас Богом служение, своими делами и жизнью являя веру в Основателя едино святой и соборной апостольской Церкви»,- подчеркнул Предстоятель.

Говоря о социальном служении, Святейший Патриарх отметил, что в настоящее время при епархиях и приходах Русской Православной Церкви, включая дальнее зарубежье, действуют 566 групп милосердия, 328 добровольческих объединения и 453 сестричества. Ежегодно более 1000 человек участвуют в обучающих интернет-семинарах и дистанционных курсах обучения. Благодаря этому ежегодно в епархиях появляются в среднем 150-200 новых социальных проектов. Вместе с тем, важнейшим из них направлений социальной работы Святейший Патриарх считает создание приютов и центров гуманитарной помощи для беременных женщин, находящихся в трудном материальном положении. В 2011 году действовал один такой приют, а сегодня их уже 52. Открыты 115 центров гуманитарной помощи, в том числе благодаря целевому сбору во всех храмах на территории России. «Основная задача на будущее — это сохранение столь же высокого уровня социальной работы»,- подчеркнул Святейший Патриарх.

Свои послания участникам Архиерейского Собора направили президент Российской Федерации В.В. Путин, президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Президент Республики Молдова И.Н. Додон и Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев.



Архиерейский Собор продлится до 4 декабря, в нем принимают участие 347 архипастырей Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют епархии Русской Православной Церкви. Всего на заседании Собора присутствуют 347 архиереев из 386 значащихся в списках членов Архиерейского Собора, включая приглашенных на Собор архиереев на покое. Из 347 присутствующих архипастырей ― 272 управляющих епархиями, 68 викарных, 7 архиереев на покое.



Справка

Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 году. В межсоборный период были созданы три митрополии ― теперь их число достигло шестидесяти. В настоящее время штатное духовенство Русской Православной Церкви состоит из 39 414 клириков, включая 34 774 штатных пресвитера и 4 640 диаконов. За год штатное духовенство приросло на 521 клирика. В Русской Православной Церкви 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершается Божественная литургия. Эта статистика включает в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1 340 храмов. Кроме того, насчитывается 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем годом ранее, и 482 женских монастыря, то есть на 11 больше, чем годом ранее. В дальнем зарубежье действуют более 900 приходов и монастырей Русской Православной Церкви, включая приходы Русской Зарубежной Церкви.