|
22 ноября 2017 г. 15:00
На Архиерейском Cоборе Русской Церкви соберется более 377 архиереев из России и епископат из 22 стран
C 29 ноября по 4 декабря в Москве состоится Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, приуроченный к 100-летию восстановления патриаршества в России и началу проведения Поместного собора 1917-1918 годов.Спикеры мероприятия рассказали о вопросах, которые планируется обсудить на соборе. Пресс-конференция прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
22 ноября 2017 г. 15:00
HTML-код для сайта или блога:
|
Жить помогает любовь
У Ильинского прихода в деревне Лемешево Подольского благочиния теперь есть второй храм — в честь священномученика Александра Агафонникова, который служил в Ильинском храме в советское время и был расстрелян 14 октября 1937 года на Бутовском полигоне. Когда храм в середине 90-х передали Церкви, новому настоятелю протоиерею Петру Дынникову пришлось поднимать его из руин. А затем прихожане решили построить рядом еще один храм — в честь священномученика Александра. И вот спустя 80 лет в нем прошла первая служба. В этот же день на фасадах обоих храмов открыли памятные доски священномученику Александру. ПДФ-версия
18 декабря 2017 г. 13:45
На родине преподобного Серафима Вырицкого состоялась первая Литургия
На родине святого Серафима Вырицкого в храме -часовне, построенном на месте дома, где преподобный родился, состоялась первая Божественная Литургия. Богослужение совершил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Видео-сюжет
11 декабря 2017 г. 16:45
Фонд «Покаяние» Республики Коми просит о помощи в предоставлении сведений о репрессированном духовенстве
Благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние» Республики Коми начал работу над составлением биографического справочника «Репрессированное православное духовенство, монашествующие и миряне в Коми крае». В книгу войдут сведения о более 800 священнослужителях и мирянах, прошедших лагеря и ссылки Коми края.
7 декабря 2017 г. 11:15
Не теряйте голос!
Евангельское слово, проповедь, возглас, молитвы особенно проникновенны, если произнесены или пропеты сильным и чистым голосом. Всем тем, для кого голос — рабочий инструмент, специалисты рекомендуют не только бережно к нему относиться, но и регулярно проверяться у специального врача — фониатра. Заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая работает в этой области более 40 лет. Священнослужители попали в список ее пациентов примерно 20 лет назад, после того как за помощью к ней обратился один московский священник. «Журнал Московской Патриархии» узнал у фониатра, что опаснее всего в работе певчих, как быстро восстановить голос и почему удобный головной убор не менее важен для связок, чем теплая обувь.ПДФ-версия
5 декабря 2017 г. 16:55