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мультимедийная пресс-конференция, посвященная открытию Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
22 ноября 2017 г. 15:00
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На Архиерейском Cоборе Русской Церкви соберется более 377 архиереев из России и епископат из 22 стран

C 29 ноября по 4 декабря в Москве состоится Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, приуроченный к 100-летию восстановления патриаршества в России и началу проведения Поместного собора 1917-1918 годов.Спикеры мероприятия рассказали о вопросах, которые планируется обсудить на соборе. Пресс-конференция прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Как рассказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков, центральным докладом, задающим тон всей работе Собора станет доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Тема начала гонений на христиан, тема восстановления патриаршества и столетия Поместного собора является в том числе частью личной истории Святейшего Патриарха, потому что через его семью, его дедушку и отца прошли гонения на нашу Церковь. Он на примере своей семьи знает о той трагеди, с которой столкнулась Русская Церковь в XX веке»,- отметил отец Александр.

Повестка дня предусматривает рассмотрение таких вопросов, как общецерковное прославление местночтимых святых (в частности, уже прославленных ранее  Украинской Православной Церковью), подведение итогов церковной жизни прошедших четырех лет и постановка задач на будущее, принятие положения о монастырях и монашестве, о православном браке и гонениях христиан в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В частности, как сообщил заместитель Управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов), будет рассмотрена также тема православной миссии среди молодежи. «Это одна из важных тем, поднятых в последние годы и Святейшим Патриархом, и другими иерархами»,- сказал архимандрит. Кроме того, будет рассмотрена тема образования духовенства и образования в воскресных школах, в том числе духовное просвещение подростков. По словам митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, в Тамбовской области предмет «Основы православной культуры» выбрали 98% родителей школьников 4-х классов. «Насколько мне известно, это пока единственный показатель в России»,- сказал митрополит.

Кроме озвученных тем, собор должен дать оценку Всеправославному Собору 2017 года, сообщил заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. Священник подтвердил информацию, что на последнем заседании собора выступит Блаженнейший Патриарх Антиохии и всего Востока Иоанн X, который приедет в Москву во главе представительной делегации.

На Соборе соберутся 377 правящих и викарных архиереев Русской Православной Церкви, а также архиереи, находящихся на покое. На соборе будут представлены все страны, находящиеся на канонической территории Русской Православной Церкви - Белоруссия, Украина, страны Балтии, Молдавия, страны Средней Азии (в общем числе, проживающие в 22 странах). Ожидается, что на Соборе будут и гости- это около 60 представителей всех Поместных Православных Церквей. Для журналистов на Соборе будет открыт пресс-центр, где журналисты смогут узнать о последних решениях Собора. 

22 ноября 2017 г. 15:00
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